Я скрыл SMS на экране блокировки iPhone. Объясняю, почему и вам стоит

Если на ваш айфон приходят коды от банка и Госуслуг, стоит задуматься, кто еще может их прочитать. Пароль на смартфоне стоит, Face ID работает, но у экрана блокировки свои правила, и при одной неудачной настройке он показывает сообщения любому, кто окажется рядом. Я давно держу этот пункт в одном и том же положении. А на днях МВД выпустило советы по защите телефона, и та же настройка оказалась там среди первых. Ниже расскажу, где она прячется в iOS, какой из трех вариантов выбрал я и почему один из них не стал бы включать никому.



Пароль на айфоне не закрывает экран блокировки

Мы уже разбирали, что узнает человек, взявший ваш iPhone хотя бы на пять минут. Но для кражи кода подтверждения пять минут не нужны. Хватит пары секунд и взгляда на экран, который сам загорается при каждом новом сообщении.

Схема у мошенников до обидного простая. Злоумышленник знает ваш номер телефона, запрашивает код входа на своем устройстве, и SMS прилетает вам. Если айфон в этот момент лежит на столе в офисе или в кафе, шесть цифр видны целиком прямо поверх обоев. Разблокировать ничего не нужно.

Коды — не единственное, что болтает экран блокировки. Банки присылают сумму покупки и остаток на карте, мессенджеры показывают начало переписки, почта выводит тему письма. По отдельности это мелочи, а вместе получается неплохое досье на владельца.

В списке МВД эта настройка стоит рядом с паролем

17 октября «Известия» со ссылкой на ТАСС опубликовали рекомендации МВД по защите смартфона. Совет скрыть уведомления с SMS с экрана блокировки там идет сразу после пароля, чтобы посторонние не видели коды подтверждения.

Остальной список тоже стоит прочитать:

пароль на разблокировку не короче шести символов вместо графического ключа;

менеджер паролей вместо автосохранения в браузере;

удаленная блокировка и стирание данных;

вход в важные приложения по лицу или отпечатку;

не оставлять смартфон без присмотра.

Владельцам айфонов тут повезло больше, чем пользователям Android. Графического ключа в iOS нет вовсе, функция «Локатор» умеет удаленно блокировать и стирать смартфон, а вход по Face ID поддерживает большинство программ, где лежат деньги и документы. Так что по большей части пунктов iPhone закрыт из коробки. Остается как раз экран блокировки.

Нужный пункт спрятан в настройках уведомлений

В iOS скрываются не сами уведомления, а их текст. Звук, вибрация и баннер остаются, вы видите, из какого приложения пришло уведомление, но содержимое закрыто, пока айфон вас не узнает. Это важная разница: важное вы не пропустите.

Порядок действий такой:

Откройте Настройки — Уведомления. Нажмите на самую верхнюю строку «Показ миниатюр». Выберите один из трех вариантов: «Всегда», «Без блокировки» или «Никогда».

Настройка работает для всех приложений сразу, а не только для SMS. Сообщения, Телеграм, МАКС, банки, почта — все будут подчиняться одному правилу, если для конкретной программы вы не задали свое. Про отдельные приложения расскажу чуть ниже.

Почему у меня стоит «Без блокировки», а не «Никогда»

Я пользуюсь вариантом «Без блокировки». На экране блокировки уведомление выглядит как название приложения и слово «Уведомление», без единого слова из текста и даже без имени отправителя. Но стоит мне взглянуть на айфон, как Face ID узнает лицо, замок на экране открывается, и текст появляется. Свайпать вверх не нужно. На моделях с Touch ID то же самое происходит, когда вы прикладываете палец, а через пароль текст откроется сразу после ввода.

На деле это почти незаметно. Я поднимаю смартфон, смотрю на него, и уведомления раскрываются за долю секунды. А тот, кто сидит рядом, видит только иконку приложения. Кстати, Face ID по умолчанию проверяет, что вы смотрите на экран с открытыми глазами, так что поднести айфон к лицу спящего владельца не получится.

Вариант «Никогда» строже. Текст не появится вообще, даже после разблокировки: чтобы прочитать код или сообщение, придется открывать само приложение. Для одного-двух банков это терпимо, а для всего телефона уже неудобно, особенно когда коды подставляются в поле ввода прямо из уведомления. Если хотите закрыть экран еще и от взгляда через плечо, у нас есть разбор, как включить антишпионский режим экрана iPhone без специального стекла.

«Всегда» — худший вариант из трех

А вот «Всегда» я бы не выбирал ни при каких условиях. В этом режиме текст уведомления виден на заблокированном айфоне любому человеку, без лица, пальца и пароля. Ровно тот сценарий, от которого предостерегает МВД: код пришел, экран загорелся, кто-то прочитал.

Обычно этот вариант включают из-за мелкого раздражения: хочется видеть сообщения, не беря айфон в руки, например когда он стоит на подставке. Но сэкономленная секунда не стоит аккаунта на Госуслугах. Проверьте, что у вас в этом пункте прямо сейчас, особенно если айфон достался с рук или его настраивал кто-то другой.

Заодно загляните в Настройки — Face ID и код-пароль, в самый низ, где раздел «Доступ с блокировкой экрана». Там можно запретить открывать центр уведомлений и отвечать на сообщения, не разблокировав смартфон. Не получается найти эти пункты? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, где они лежат в вашей версии iOS.

Банк можно спрятать отдельно от остальных

Коды в России давно приходят не только по SMS. Многие сервисы шлют их в мессенджеры, и мы отдельно объясняли, почему коды приходят в МАКС и Телеграм. Значит, закрывать нужно все приложения, где появляются цифры для входа, а не только «Сообщения».

Для этого в iOS есть индивидуальные настройки. Откройте Настройки — Уведомления, выберите приложение, например банк, и внутри найдите тот же пункт «Показ миниатюр». Можно поставить «Никогда» для банка, а для остального оставить «Без блокировки». Работает и наоборот: игры и новостные приложения ничего секретного не присылают, их можно спокойно держать на виду.

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Мой совет простой. Если в «Показе миниатюр» у вас «Без блокировки», ничего менять не нужно, это разумный баланс между удобством и защитой. Стоит «Всегда» — переключите прямо сейчас, пока читаете. А для банков и Госуслуг можно пойти дальше и выбрать «Никогда», это займет меньше минуты.