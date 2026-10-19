После атак на дата-центры я снова ношу наличные и почти перестал платить айфоном

Еще год назад я был уверен, что кошелек мне больше не понадобится. Айфон, приложение банка, Bluetooth-оплата на кассе, и можно выходить из дома налегке. Только октябрь быстро вернул меня на землю: сначала отвалился один сервис, потом под ударом оказался самый крупный банк страны, и привычная схема перестала казаться надежной. Пришлось честно пересмотреть, чем я вообще расплачиваюсь. Ниже расскажу, что за этот месяц сломалось лично у меня, на что айфон еще способен без сети и почему в моем кармане снова шуршат купюры.



За две недели у меня по очереди отвалилось почти все

Началось все с Яндекса. С 8 по 11 октября беспилотники атаковали три дата-центра компании, и 11 октября Яндекс Пэй просто перестал работать. Больше суток в приложении нельзя было ни заплатить, ни перевести деньги, а сроки восстановления в компании назвать не смогли. 13 октября сервис начал оживать по частям, и мы подробно разбирали, что заработало в Яндекс Пэй после сбоя. Пластиковые карты и стикеры вернулись быстро, а вот оплата телефоном по Bluetooth еще долго показывала заглушку.

Не успел я переложить основные траты на другие карты, как в ночь на 14 октября дроны атаковали ЦОД Сбера в Балакове. Банк заявил, что все системы работают штатно. При этом на Downdetector и «Сбой.рф» в тот же день резко выросло число жалоб из разных регионов. Связаны ли все эти сбои с атакой, не доказано, но ощущение спокойствия пропало. Мы отдельно писали, что будет с деньгами в Сбере, если такие удары повторятся.

А Apple Pay в России так и не работает, уже пятый год. Когда он был, оплата телефоном держалась на одной системе для всех банков. Теперь у каждого банка своя Bluetooth-оплата, и каждая зависит от собственного сервера в конкретном дата-центре. Сломался один, и именно эта кнопка в приложении превращается в заглушку. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: если какой-то банк снова ляжет посреди дня, вы узнаете об этом до того, как подойдете к кассе.

Без интернета айфон еще платит, но не бесконечно

Самое частое, что мне сейчас пишут в ответ на жалобы: «Так ведь T-Pay и Сбер умеют платить без интернета». Умеют. Мы еще в апреле рассказывали, как платить айфоном без интернета через T-Pay. Но у этой оплаты есть рамки, и про них почти никто не говорит.

Во-первых, офлайн-режим сначала надо активировать. В справке Т-Банка это написано прямо: один раз оплатите покупку через T-Pay с включенным интернетом, и только после этого следующие покупки можно оплачивать без сети. В этот момент приложение создает на айфоне цифровой сертификат. Плюс нужны iOS 16 или новее, приложение версии 7.31 и вход по Face ID или Touch ID. Если вы заходите в приложение по пин-коду, офлайн-оплата не сработает. У Сбера с «Вжухом» схема похожая: первую оплату тоже нужно провести, когда есть связь.

Во-вторых, запас офлайн-оплат ограничен. Телефон не может бесконечно списывать деньги, ни разу не сверившись с банком. Для Android Т-Банк называет цифру прямо: без интернета можно провести 10 покупок подряд, потом нужно выйти в сеть и открыть приложение, чтобы обновить лимит. Для iPhone банк точное число не публикует, но предупреждает, что интернет понадобится снова, если операция покажется сервису подозрительной.

То есть если связь пропала на день, вы спокойно купите кофе и рассчитаетесь за проезд. Если на неделю, офлайн-оплата рано или поздно кончится. Отдельно помните про терминал: «Вжух» и T-Pay работают только с новыми биометрическими терминалами Сбера, которые стоят еще не везде. И главное: если упал сам банк, никакая офлайн-магия может не помочь. Но самое интересное в другом. Раз у меня с собой кошелек с картами, какой смысл мне платить айфоном, если пластиком получается быстрее? Вот и я почти перестал использовать для этого смартфон. И понадобилось для того, чтобы изменить эту привычку, меньше недели.

Наличные и пластик снова при мне

Я вернул в кошелек две вещи: немного наличных и обычную пластиковую карту. Звучит старомодно, но у обоих вариантов есть плюс, которого нет у айфона. Пластик не зависит от приложения: когда Яндекс Пэй лежал, карты этого же банка начали работать раньше, чем оплата телефоном. А наличным вообще все равно, жив ли сервер банка и ловит ли сеть.

Причем карта у меня теперь от другого банка, а не от того, которым я пользуюсь в айфоне. 3 апреля этого года одновременно ложились Сбер, ВТБ, Альфа и Т-Банк, так что вторая карта спасает не всегда. Но от отдельного сбоя, как с Яндексом, она закрывает полностью.

Наличных при этом много не нужно. Я держу сумму, которой хватит на продукты, такси и пару дней без карты. Если хочется понять, сколько отложить дома и как снять деньги без приложения банка, это подробно разобрано в нашей памятке к сбоям от 14 октября, повторять ее не буду. Сталкивались с отказом терминала в эти недели? Расскажите, как выкрутились, в нашем чате в Telegram или МАКС.

Мой набор на случай следующего сбоя

Никакого бункера я не строил. Просто собрал несколько вещей так, чтобы ни один сбой не оставил меня у кассы с пустыми руками:

наличные мелкими купюрами, потому что со сдачей сейчас бывает непросто;

пластиковая карта второго банка в кошельке;

T-Pay с уже активированной офлайн-оплатой: одна покупка с интернетом сделана заранее;

вход в приложения банков по Face ID, а не по коду;

заряженный айфон и небольшой повербанк.

Последний пункт кажется мелочью, но севший айфон без интернета бесполезен вдвойне. Bluetooth-оплата работает, пока работает телефон, и если батарея кончилась, остаются только карта и купюры. Маленькие повербанки и кабели к айфону в последнее время часто попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, если ваш давно потерялся в ящике стола.

Перестану ли я носить наличные, когда все починят? Вряд ли быстро. Айфон остался удобным, но основным способом снова стали карта и наличные. Октябрь показал, что цифровые сервисы ломаются не по одному, а пачками. Пусть пара купюр на всякий случай лежит в кармане, места они почти не занимают.