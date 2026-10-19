После атак на дата-центры я снова ношу наличные и почти перестал платить айфоном

Кирилл Пироженко

Еще год назад я был уверен, что кошелек мне больше не понадобится. Айфон, приложение банка, Bluetooth-оплата на кассе, и можно выходить из дома налегке. Только октябрь быстро вернул меня на землю: сначала отвалился один сервис, потом под ударом оказался самый крупный банк страны, и привычная схема перестала казаться надежной. Пришлось честно пересмотреть, чем я вообще расплачиваюсь. Ниже расскажу, что за этот месяц сломалось лично у меня, на что айфон еще способен без сети и почему в моем кармане снова шуршат купюры.

Кошелек с наличными и пластиковой картой рядом с iPhone, на экране которого ошибка оплаты

Кошелек с наличными и пластиковой картой рядом с iPhone, на экране которого ошибка оплаты

За две недели у меня по очереди отвалилось почти все

Началось все с Яндекса. С 8 по 11 октября беспилотники атаковали три дата-центра компании, и 11 октября Яндекс Пэй просто перестал работать. Больше суток в приложении нельзя было ни заплатить, ни перевести деньги, а сроки восстановления в компании назвать не смогли. 13 октября сервис начал оживать по частям, и мы подробно разбирали, что заработало в Яндекс Пэй после сбоя. Пластиковые карты и стикеры вернулись быстро, а вот оплата телефоном по Bluetooth еще долго показывала заглушку.

Заставка Яндекс Пэй на iPhone

Заставка Яндекс Пэй на iPhone

Не успел я переложить основные траты на другие карты, как в ночь на 14 октября дроны атаковали ЦОД Сбера в Балакове. Банк заявил, что все системы работают штатно. При этом на Downdetector и «Сбой.рф» в тот же день резко выросло число жалоб из разных регионов. Связаны ли все эти сбои с атакой, не доказано, но ощущение спокойствия пропало. Мы отдельно писали, что будет с деньгами в Сбере, если такие удары повторятся.

А Apple Pay в России так и не работает, уже пятый год. Когда он был, оплата телефоном держалась на одной системе для всех банков. Теперь у каждого банка своя Bluetooth-оплата, и каждая зависит от собственного сервера в конкретном дата-центре. Сломался один, и именно эта кнопка в приложении превращается в заглушку. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: если какой-то банк снова ляжет посреди дня, вы узнаете об этом до того, как подойдете к кассе.

Без интернета айфон еще платит, но не бесконечно

Самое частое, что мне сейчас пишут в ответ на жалобы: «Так ведь T-Pay и Сбер умеют платить без интернета». Умеют. Мы еще в апреле рассказывали, как платить айфоном без интернета через T-Pay. Но у этой оплаты есть рамки, и про них почти никто не говорит.

Во-первых, офлайн-режим сначала надо активировать. В справке Т-Банка это написано прямо: один раз оплатите покупку через T-Pay с включенным интернетом, и только после этого следующие покупки можно оплачивать без сети. В этот момент приложение создает на айфоне цифровой сертификат. Плюс нужны iOS 16 или новее, приложение версии 7.31 и вход по Face ID или Touch ID. Если вы заходите в приложение по пин-коду, офлайн-оплата не сработает. У Сбера с «Вжухом» схема похожая: первую оплату тоже нужно провести, когда есть связь.

Во-вторых, запас офлайн-оплат ограничен. Телефон не может бесконечно списывать деньги, ни разу не сверившись с банком. Для Android Т-Банк называет цифру прямо: без интернета можно провести 10 покупок подряд, потом нужно выйти в сеть и открыть приложение, чтобы обновить лимит. Для iPhone банк точное число не публикует, но предупреждает, что интернет понадобится снова, если операция покажется сервису подозрительной.

Интерфейс оплаты T-Pay и Вжух

Интерфейс оплаты T-Pay и Вжух

То есть если связь пропала на день, вы спокойно купите кофе и рассчитаетесь за проезд. Если на неделю, офлайн-оплата рано или поздно кончится. Отдельно помните про терминал: «Вжух» и T-Pay работают только с новыми биометрическими терминалами Сбера, которые стоят еще не везде. И главное: если упал сам банк, никакая офлайн-магия может не помочь. Но самое интересное в другом. Раз у меня с собой кошелек с картами, какой смысл мне платить айфоном, если пластиком получается быстрее? Вот и я почти перестал использовать для этого смартфон. И понадобилось для того, чтобы изменить эту привычку, меньше недели.

Наличные и пластик снова при мне

Я вернул в кошелек две вещи: немного наличных и обычную пластиковую карту. Звучит старомодно, но у обоих вариантов есть плюс, которого нет у айфона. Пластик не зависит от приложения: когда Яндекс Пэй лежал, карты этого же банка начали работать раньше, чем оплата телефоном. А наличным вообще все равно, жив ли сервер банка и ловит ли сеть.

Причем карта у меня теперь от другого банка, а не от того, которым я пользуюсь в айфоне. 3 апреля этого года одновременно ложились Сбер, ВТБ, Альфа и Т-Банк, так что вторая карта спасает не всегда. Но от отдельного сбоя, как с Яндексом, она закрывает полностью.

Мой кошелек с картами разных банков

Мой кошелек с картами разных банков

Наличных при этом много не нужно. Я держу сумму, которой хватит на продукты, такси и пару дней без карты. Если хочется понять, сколько отложить дома и как снять деньги без приложения банка, это подробно разобрано в нашей памятке к сбоям от 14 октября, повторять ее не буду. Сталкивались с отказом терминала в эти недели? Расскажите, как выкрутились, в нашем чате в Telegram или МАКС.

Мой набор на случай следующего сбоя

Никакого бункера я не строил. Просто собрал несколько вещей так, чтобы ни один сбой не оставил меня у кассы с пустыми руками:

  • наличные мелкими купюрами, потому что со сдачей сейчас бывает непросто;
  • пластиковая карта второго банка в кошельке;
  • T-Pay с уже активированной офлайн-оплатой: одна покупка с интернетом сделана заранее;
  • вход в приложения банков по Face ID, а не по коду;
  • заряженный айфон и небольшой повербанк.

Последний пункт кажется мелочью, но севший айфон без интернета бесполезен вдвойне. Bluetooth-оплата работает, пока работает телефон, и если батарея кончилась, остаются только карта и купюры. Маленькие повербанки и кабели к айфону в последнее время часто попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, если ваш давно потерялся в ящике стола.

Перестану ли я носить наличные, когда все починят? Вряд ли быстро. Айфон остался удобным, но основным способом снова стали карта и наличные. Октябрь показал, что цифровые сервисы ломаются не по одному, а пачками. Пусть пара купюр на всякий случай лежит в кармане, места они почти не занимают.

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