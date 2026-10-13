Не работает приложение Omoda, Jaecoo и Chery: как быть, если машина не заводится с айфона

Утро, холодно, вы открываете на айфоне приложение, чтобы прогреть машину перед выходом, а оно крутит загрузку и ничего не делает. Владельцы Omoda, Jaecoo и Chery видят такое не впервые, но в последние дни жалоб стало заметно больше. Обиднее всего, что за телематику многие отдельно платили у дилера. Причин у сбоя несколько, и часть из них убирается за пару минут без поездки в сервис. Одна настройка при этом прячется вообще не в телефоне. Ниже разберем, что именно ломается, откуда могла взяться новая волна и что делать, пока приложение не ожило.



Что пишут владельцы авто о проблеме

У приложения My OMODA за последние дни появилась свежая порция отзывов. 9 октября владелец пишет коротко: «телематика вообще не работает». 11 октября другой жалуется, что приложение не грузится и работает с ошибками. А 12 октября в одном из чатов владельцев Chery с утра обсуждают то же самое: приложение Omoda не открывается, и под первым сообщением быстро собираются те, кто тоже попал в такую ситуацию.

Проблема при этом старая. В июле владелец My OMODA писал, что приложение постоянно вылетает и он два дня не мог в него зайти, а в мае жаловались, что телематика перестала работать. У CHERY Connect весной была целая волна отзывов после обновления: «Управление машиной невозможно, телеметрия не обновляется», машина не заводится удаленно, поддержка не называет сроков. В августе и сентябре писали уже про белый экран и вылет сразу после запуска.

Приложений у группы несколько. My OMODA работает с телематикой O-Connect, которую ставит дилер. Общее O&J обслуживает Omoda и Jaecoo, а у самой Chery свое — CHERY Connect. Болячки у них похожие, поэтому и лечатся они примерно одинаково. Сначала стоит понять, где именно затык: в телефоне, в аккаунте, в машине или на сервере.

При чем тут сбой Яндекса

С 8 по 11 октября беспилотники атаковали три дата-центра Яндекса, и облачная платформа Yandex Cloud ушла в аварийный режим. Пострадали не только сервисы самого Яндекса, но и сторонние компании, которые держат там свою инфраструктуру. Мы собрали полный список сервисов, которые отвалились после атаки, и он получился внушительным.

Совпадение по времени с новыми жалобами бросается в глаза, и в чатах владельцев первым делом грешат на Яндекс. А теперь появилось и первое объяснение от самого бренда. Один из владельцев написал в поддержку, что не работают приложение и телематика, и получил ответ от клуба JELAND (так в России теперь называется Jaecoo). Там признают проблемы с телематикой и приложением в целом и пишут, что большая часть работы зависит не только от них: компания ждет восстановления дата-центров.

Чьи именно это дата-центры, в письме не сказано, и Яндекс там никто не называет. Но других массовых аварий в российских ЦОДах на этой неделе не было, так что связь со сбоем Yandex Cloud выглядит уже не просто догадкой из чата. Сайты omoda.ru, jaecoo.ru и chery.ru при этом работают на обычных хостингах, значит, упала именно инфраструктура приложений и телематики. Сроков восстановления поддержка не называет.

Раз проблема на стороне сервера, никакая переустановка ее не вылечит, и в какой-то момент остается только ждать. Но перед этим лучше исключить причины на вашей стороне: многие из них встречались у владельцев задолго до октября. Как только приложения заработают в полную силу, мы об этом напишем, поэтому подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Что сделать с приложением на айфоне

Начните с телефона, это быстрее всего. Еще в 2023 году разработчик My OMODA отвечал владельцам в App Store, что после обновления нужно выйти из профиля и авторизоваться заново, иначе машина может пропасть из приложения. Звучит банально, но с этого шага владельцы обычно и начинают.

Порядок действий такой:

Обновите приложение в App Store. Исправления выходят несколько раз в год, и старая версия может просто не договориться с сервером. Выйдите из аккаунта и войдите снова. Пароль лучше сбросить заранее, а не у замерзшей машины. Если не помогло, удалите приложение, перезагрузите айфон и установите его заново. Проверьте, разрешен ли приложению мобильный интернет: Настройки — Сотовая связь, найдите его в списке программ. Переключитесь с Wi-Fi на мобильную сеть или наоборот.

С VPN история двоякая. Один владелец в отзыве от 11 октября пишет, что приложение у него загружается только с включенным VPN. С другой стороны, российские сервисы нередко ограничивают доступ с зарубежных адресов. Поэтому, если VPN на айфоне у вас работает постоянно, сначала проверьте приложение без него.

Если приложение открылось, а машина не отвечает

Бывает и обратная ситуация: приложение грузится, а данные по машине не обновляются, команды не доходят, автозапуск молчит. Здесь виновата чаще не программа, а связь автомобиля с сервером. И вот тут пригодится та самая настройка, которая спрятана в машине.

Владельцы Omoda в отзывах App Store советуют зайти в настройки автомобиля на большом экране, открыть раздел «Система» и включить передачу данных в реальном времени и диагностических данных. Если эти пункты выключены, приложение показывает пустую карточку машины, хотя аккаунт в полном порядке. После обновления прошивки мультимедиа переключатели иногда стоит проверить заново.

Что еще стоит проверить в машине:

Есть ли автомобиль в разделе «Гараж» приложения. Для Chery его добавляют по VIN и данным ЭПТС, а затем сканируют QR-код на экране мультимедиа.

Задан ли в CHERY Connect шестизначный пароль для удаленных команд. Без него запуск и замки не сработают.

Установлена ли телематика вообще. O-Connect у Omoda не входит в базовую комплектацию, а заводская телематика у Jaecoo пока есть только на J7. Остальным нужен отдельный модуль от дилера.

Где стоит машина. В подземном паркинге или во дворе-колодце модулю банально может не хватать связи.

Иногда помогает и обычная перезагрузка мультимедиа вместе с телефоном. Если после нее данные в приложении обновились, значит, проблема была на стороне автомобиля, а не сервера.

Когда пора писать в поддержку

Если ничего из списка не помогло, а сбой тянется больше пары дней, пишите в поддержку. У Omoda и Jaecoo общая горячая линия 8 800 600 1 888, и на звонок лучше прийти с VIN машины и скриншотами ошибок. Пока ждете ответа, есть запасной вариант с собственным GSM-модулем: мы показывали, как завести машину голосом через Алису с сигнализацией StarLine. Иронично, но Дом с Алисой из-за сбоя Яндекса тоже работал с перебоями, так что надежнее брать фирменное приложение StarLine.

Дилер не всегда самый быстрый путь. Один владелец Omoda C5 рассказывал на Drive2, что дилер и техподдержка месяц обещали вернуть ему доступ к приложению. Помогла только заявка на официальном сайте: на следующий день пришел новый пароль, и в приложение вернулись и машина, и вся история. Так что если в салоне разводят руками, оставьте обращение через сайт бренда.

Пробовали все и машина по-прежнему не отвечает? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там соберем, у кого и что сработало. А чтобы айфон с приложением не сел в самый неподходящий момент, держите в машине нормальную зарядку: быстрые автомобильные адаптеры с USB-C мы находим для канала «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Пока дата-центры не восстановили, рассчитывать на удаленный запуск каждое утро я бы не стал. Держите под рукой обычный ключ и закладывайте пять минут на прогрев по старинке. Если приложение заработало после переустановки или настройки в машине, отлично. Если нет, скорее всего, проблема на сервере, и ее починят без вашего участия.