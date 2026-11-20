Покупка Кристаллов сотворения в Genshin Impact давно перестала быть делом на пару нажатий. Особенно если вы играете из России и не хотите связываться с зарубежными банковскими картами. Впрочем, главная проблема даже не в оплате. Одинаковое количество кристаллов на разных площадках может стоить совершенно разных денег, а переплачивать ради очередной молитвы совсем не хочется. Я разобрался, как сейчас устроен донат в Геншин Импакт, чем отличаются способы пополнения и где стоит искать самые интересные цены.



За одни и те же кристаллы можно заплатить совершенно разные деньги

Для начала разберемся, за что вообще приходится платить. Основная премиальная валюта Genshin Impact — Кристаллы сотворения. Их можно обменять на Камни Истока в соотношении 1:1, а уже последние потратить на молитвы для получения персонажей и оружия. Одна молитва обходится в 160 Камней Истока.

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Помимо кристаллов, в игре есть другие платные предложения:

Благословение полой луны — 300 Кристаллов сразу и по 90 Камней Истока ежедневно в течение 30 дней;

Жемчужный гимн — платная версия боевого пропуска с дополнительными наградами;

Жемчужный хор — расширенный пропуск с дополнительными уровнями и косметическими предметами.

Разница в стоимости появляется из-за региональных цен, курсов валют и комиссий посредников. Одни площадки просто пополняют баланс по UID, другие используют вход непосредственно в игровой аккаунт.

Именно способ покупки может влиять на итоговую цену. Поэтому сравнивать стоит не только стоимость набора, но и то, какие данные придется предоставить продавцу.

Donatov — привычное пополнение без передачи пароля

Один из наиболее понятных способов пополнения предлагает Donatov.net. Здесь покупка проходит по игровому UID, то есть уникальному идентификатору аккаунта.

Главное преимущество такого метода — не нужно сообщать логин и пароль. Достаточно знать свой UID и сервер, на котором находится персонаж. Поэтому этим способом удобно пользоваться и для подарков другим игрокам.

Процесс покупки выглядит следующим образом:

Откройте страницу Genshin Impact на Donatov.net. Выберите нужное количество Кристаллов сотворения или Благословение полой луны. Скопируйте UID из игрового профиля и укажите сервер. Проверьте правильность введенных данных. Оплатите заказ доступным способом и дождитесь зачисления.

Сервис заявляет, что обычно пополнение занимает несколько минут. При этом конкретное время доставки может меняться. У метода есть очевидный плюс: никто не получает доступ к вашему игровому аккаунту. Однако стоимость UID-пополнения не обязательно будет минимальной. Поэтому перед оплатой имеет смысл сравнить предложение с альтернативой.

Сравнил цены Donatov и TOPAMI. Разница оказалась приличной

Теперь самое интересное — сравним цены. На первый взгляд разница между сервисами может показаться небольшой, но при покупке крупных наборов экономия становится ощутимой. Для примера возьмем Donatov.net, где пополнение выполняется по UID, и TOPAMI, предлагающий донат через вход в аккаунт HoYoverse.

Я собрал стоимость одинаковых наборов Кристаллов сотворения в одну таблицу. Цены актуальны на момент подготовки материала — посмотрите сами.

Количество кристаллов Donatov.net TOPAMI 60 86 ₽ 68 ₽ 300 + 30 448 ₽ 325 ₽ 980 + 110 1299 ₽ 994 ₽ 1980 + 260 2690 ₽ 1825 ₽ 3280 + 600 4490 ₽ 3253 ₽ 6480 + 1600 8639 ₽ 6508 ₽ Благословение полой луны 448 ₽ 325 ₽

Разница заметна на каждом наборе. Например, за 2240 Кристаллов сотворения на Donatov придется отдать 2690 рублей, тогда как на TOPAMI — всего 1825 рублей. Экономия составляет 865 рублей, или примерно 32%. И это при совершенно одинаковом количестве игровой валюты.

Еще интереснее ситуация с максимальным пакетом. За 8080 кристаллов на Donatov нужно заплатить 8639 рублей, а на TOPAMI — 6508 рублей. Получается, что покупка через TOPAMI обходится на 2131 рубль дешевле, или почти на 25%. На сэкономленные деньги можно взять еще один набор из 2240 кристаллов и даже немного оставить.

Причина такой разницы — в способе пополнения. Donatov использует UID, поэтому передавать данные аккаунта продавцу не приходится. TOPAMI работает через авторизацию в HoYoverse и предлагает более низкие цены за счет другого механизма покупки.

По сравнению с Donatov TOPAMI выигрывает именно по цене. В зависимости от выбранного набора экономия составляет примерно 21–32%. Но важно помнить, что для такого пополнения потребуется предоставить доступ к учетной записи. Это дополнительный риск, поэтому экономию нужно оценивать с учетом безопасности аккаунта.

Купить донат в Genshin Impact

Цены у обоих сервисов могут меняться из-за курса валют, скидок и других условий. Поэтому цифры в таблице стоит воспринимать как ориентир, а окончательную стоимость проверять перед оплатой.

TOPAMI — дешевле, но способ покупки немного другой

Сама процедура покупки довольно простая, хотя и отличается от привычного пополнения по UID. Здесь оператор сервиса авторизуется в вашем аккаунте и приобретает выбранный товар непосредственно в игре.

Чтобы купить донат, выполните следующие действия:

Перейдите на страницу Genshin Impact на TOPAMI. Выберите Кристаллы сотворения, Благословение полой луны или боевой пропуск. Добавьте товары в заказ и проверьте итоговую стоимость. Укажите привязанную к HoYoverse почту и пароль от игрового аккаунта. Оплатите заказ и при необходимости подтвердите авторизацию кодом. Дождитесь выполнения заказа и проверьте поступление покупки в игре.

Если вы обычно авторизуетесь через Google или Apple, предварительно потребуется настроить вход по почте и отдельному паролю HoYoverse. Пароль от Google, Apple или самой почты передавать не нужно.

По информации TOPAMI, стандартное пополнение занимает от 5 до 30 минут. В периоды высокой нагрузки ожидание может увеличиваться. Поскольку способ предполагает передачу учетных данных третьей стороне, он несет дополнительные риски. Используйте уникальный пароль, не совпадающий с паролями других сервисов, а после выполнения заказа смените его. Полностью исключить риск ограничений со стороны HoYoverse нельзя.

Если в процессе покупки возникли вопросы, не получается оформить заказ или кристаллы не пришли, загляните в наш чат в Telegram или МАКС. Там можно обсудить проблему с другими игроками и попросить совета.

Благословение полой луны и другие способы тратить меньше

Низкие цены — не единственная возможность сократить расходы. Например, если вы регулярно заходите в игру, Благословение полой луны зачастую оказывается выгоднее прямой покупки кристаллов.

На TOPAMI оно стоит 325 рублей против 448 рублей на Donatov. За эти деньги игрок получает 300 Кристаллов сотворения и суммарно 2700 Камней Истока за 30 дней. Получается, что даже на подписке экономия составляет 123 рубля. Правда, для получения ежедневных наград придется заходить в игру.

Есть и другие способы получить больше за те же деньги:

проверяйте бонус удвоения при первой покупке каждого набора;

сравнивайте итоговую стоимость нескольких маленьких пакетов с одним крупным;

не покупайте кристаллы заранее, если до нужного персонажа еще далеко;

учитывайте уже накопленные Камни Истока и Переплетающиеся судьбы.

Кстати, TOPAMI работает не только с Геншином. Через сервис также можно пополнить Honkai: Star Rail и купить донат в Zenless Zone Zero. Для обеих игр доступны премиальная валюта, подписки и боевые пропуска.

Что в итоге — удобство или максимальная экономия

После сравнения цен становится понятно, почему не стоит покупать Кристаллы сотворения на первой попавшейся площадке. Даже при одинаковом количестве игровой валюты разница может достигать нескольких тысяч рублей.

Donatov.net остается удобным вариантом для тех, кому важно пополнить баланс без передачи пароля. Вы указываете UID, выбираете сервер и оплачиваете заказ. Никакой дополнительной авторизации не требуется;

по стоимости интереснее выглядит TOPAMI . В рассмотренных предложениях он дешевле Donatov примерно на 21–32%, а на крупных наборах экономия достигает нескольких тысяч рублей. Если вы регулярно покупаете кристаллы, разница будет особенно заметной;

. В рассмотренных предложениях он дешевле Donatov примерно на 21–32%, а на крупных наборах экономия достигает нескольких тысяч рублей. Если вы регулярно покупаете кристаллы, разница будет особенно заметной; при этом пополнение через вход в аккаунт связано с дополнительными рисками. Поэтому Donatov подойдет тем, кто ставит безопасность учетных данных на первое место, а TOPAMI — тем, кто готов рассмотреть такой способ покупки ради более низкой цены.

Главное — сравнивайте окончательную стоимость перед оплатой и не забывайте, что даже самый дешевый донат не гарантирует выпадение нужного персонажа. А если хотите посмотреть, сколько стоят кристаллы прямо сейчас, переходите в каталог TOPAMI и выбирайте подходящий набор.

Купить донат в Genshin Impact