После нескольких лет жалоб и скандалов из-за случайных детских покупок Wildberries наконец-то добавил в приложение детский режим. Теперь можно дать ребенку полистать каталог и не переживать, что он случайно закажет что-нибудь за ваши деньги. Заодно маркетплейс обещает скрыть товары, которые детям видеть незачем. Показываем, как настроить режим, как вернуться в обычный каталог и что в самой детской витрине пока вызывает вопросы.



Ребенок собирает корзину, а заказывает взрослый

В детском режиме Wildberries открывает отдельную витрину внутри вашего аккаунта. Для ребенка не нужно заводить еще один профиль, указывать его номер телефона или устанавливать второе приложение. По сути, вы даете ему посмотреть товары с вашего устройства, а Wildberries оставляет оформление и оплату за вами. Похожую идею с отдельным каталогом мы уже разбирали на примере детского режима в VK Видео.

В 2023 году пятилетняя девочка заказала с телефона мамы 93 товара на 250 тысяч рублей. После этой истории Wildberries добавил подтверждение покупки по PIN-коду или биометрии. Детский режим разделяет покупки еще на этапе выбора. Например, если ребенок ищет подарок на день рождения с вашего телефона, у него будет свой список находок, а ваша корзина с покупками на неделю останется закрытой.

На старте у детской витрины 18 категорий. Среди них игрушки, одежда, книги, электроника, музыкальные инструменты и товары для спорта. Ребенок может искать нужную вещь, открывать карточки, смотреть фотографии и сравнивать характеристики похожих товаров. Товары 18+ скрыты, текстовые отзывы недоступны, обычные уведомления приложения в этом режиме отключены. История поиска и заказов взрослого, как и товары из его основной корзины, ребенку тоже не видны. При этом оценки в карточках остаются. Например, на скриншоте с детской витриной видно, сколько покупателей оценили зимний комбинезон и какой у него средний балл.

У ребенка есть своя корзина. Допустим, ему понравились два набора для рисования, и он добавил оба. Вы увидите их у себя, когда вернетесь в основной режим, сможете сравнить и купить один из них или отложить покупку. Само добавление товара денег не списывает. Даже если ребенок соберет полную корзину, оформлять заказ будете вы.

Перед школой можно дать ребенку самому выбрать пенал и рюкзак. Пусть подберет несколько вариантов, а вы потом вместе посмотрите, какие из них подходят по размеру и цене. Еще проще договориться о сумме заранее, чтобы ребенок мог ориентироваться на нее прямо в каталоге. За новыми возможностями приложений, которые есть почти у каждого на телефоне, мы следим в Telegram и МАКС.

Начните с меню в личном кабинете

На айфоне пункт находится в меню личного кабинета. При первом запуске Wildberries покажет, что меняется в приложении, а затем предложит придумать пароль из четырех цифр. Вводить его потом придется при выходе из детского режима, поэтому лучше взять комбинацию, которую ребенок не знает. Особенно если код разблокировки айфона вы уже ему говорили.

Откройте приложение Wildberries и нажмите на значок профиля в правом нижнем углу. Нажмите на три полоски в правом верхнем углу и выберите «Детский режим». На экране с описанием режима нажмите «Отлично, понятно». Придумайте и введите четырехзначный пароль.

Дождитесь сообщения «Переключились на детский режим». Когда оно исчезнет, проверить, в каком режиме работает приложение, можно по нижней панели. Вместо привычного значка профиля в правом углу будет мордочка медведя.

Wildberries раздает функцию постепенно пользователям iOS и Android в России. Когда пункта в меню еще нет, проверьте, есть ли обновление приложения. Уже стоит свежая версия? Подождите, пока Wildberries откроет доступ к функции в вашем аккаунте. У кого пункт уже виден, поделитесь в наших чатах в Telegram или МАКС, на каком телефоне он появился.

Выключить режим можно с тем же паролем

Чтобы посмотреть, что ребенок положил в корзину, сначала вернитесь в основной режим. В детском личном кабинете пункт «Детский режим» остался на месте, хотя само меню стало короче. Откройте его и приготовьтесь ввести код, который выбрали при настройке.

Нажмите на значок медвежонка в правом нижнем углу. В личном кабинете нажмите на три полоски сверху справа и выберите «Детский режим». Нажмите на переключатель «Детский режим», чтобы выключить его. Введите четырехзначный пароль, который задали при включении.

В обычном режиме откройте корзину и посмотрите, что выбрал ребенок. Перед оформлением проверьте позиции и количество, особенно если он складывал туда разные цвета или размеры одной вещи. Когда снова дадите ему телефон, включите детский режим и дождитесь, пока приложение покажет детскую витрину.

В детскую витрину попали айфоны дороже 100 тысяч

На экране настройки Wildberries обещает товары для детей. А в ленте среди флисовых варежек и наборов для творчества оказались сразу два iPhone 18 Pro Max. На скриншоте один стоит около 132 тысяч рублей, второй около 142 тысяч. У обоих есть кнопка добавления в корзину. Когда айфон покупает взрослый, есть смысл сравнить цены в магазинах. Зачем показывать флагман за такие деньги ребенку, который просто листает витрину, я не понимаю.

Электроника в детском каталоге сама по себе уместна. Там могут быть наушники, часы для связи с родителями или первый недорогой телефон. Такие вещи семья может выбрать вместе, ориентируясь на потребности ребенка и бюджет. Недорогие аксессуары к уже купленному смартфону мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Показывать ребенку два таких дорогих айфона рядом с варежками, по-моему, в корне неверно. Отдельная витрина нужна в том числе для того, чтобы ребенку реже попадались вещи, которые ему незачем предлагать. Мне бы хотелось, чтобы родители могли сами задать верхнюю границу цены или скрыть электронику целиком. Пока же, если вы включаете режим ради подходящего ассортимента, я бы сперва сам пролистал главную и посмотрел, что Wildberries предлагает ребенку.