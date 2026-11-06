7 новых фильмов, которые недавно появились в онлайне. Один интереснее другого

Осенние вечера будто специально придуманы для хорошего кино. Особенно когда за последние недели в онлайне появилось столько интересных новинок, что выбирать можно дольше, чем смотреть. Если вы уже успели поиграть в ту самую Counter-Strike 1.6 прямо в браузере на Mac, самое время переключиться на фильмы. Мы собрали семь картин на любой вкус: от закрученных триллеров и криминальных историй до безумной комедии с вайбом нулевых и романтической мелодрамы. Каждая уже добралась до онлайн-показа, так что остается выбрать настроение.



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Тайный дневник Верити — триллер, после которого никому не веришь

Иногда самая опасная вещь в чужом доме — не запертая комната, а обычная рукопись. Именно с такой историей знакомит «Тайный дневник Верити», экранизация бестселлера Колин Гувер. Начинающая писательница Лоуэн получает заманчивое предложение закончить книги знаменитой Верити Кроуфорд, которая после несчастного случая больше не может работать. Девушка переезжает в семейный особняк, но вместо спокойной работы обнаруживает личные записи с пугающими признаниями. И чем дальше она читает, тем меньше понимает, кому вообще можно доверять.

Главные роли исполнили Дакота Джонсон, Энн Хэтэуэй и Джош Хартнетт. Здесь нет необходимости пугать зрителя каждую минуту: напряжение рождается из подозрений, недомолвок и странного поведения обитателей дома. Отличный вариант для любителей психологических загадок, где за красивым фасадом скрывается что-то очень неприятное. Главное — не читать пересказы сюжета заранее, иначе половина удовольствия пропадет.

Тайный дневник Верити

Ограбить Лондон — когда идеальный план превращается в катастрофу

В центре Лондона обнаруживают неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Власти срочно эвакуируют людей, перекрывают улицы и освобождают ближайшие здания. Вот только для группы преступников происходящее становится идеальной возможностью провернуть дерзкое ограбление. Под удар попадает банк, в котором хранятся драгоценности. Пока полиция занята потенциальным взрывом, злоумышленники пытаются воспользоваться всеобщей суматохой. Разумеется, «Ограбить Лондон» — фильм, в котором далеко не все идет по плану.

Режиссер Дэвид Маккензи, снявший криминальную драму «Любой ценой» 2016 года, возвращается к любимому жанру. В главных ролях Аарон Тейлор-Джонсон, Тео Джеймс и Сэм Уортингтон. Фильм делает ставку на напряженную историю с неожиданными поворотами, а не только на перестрелки и погони. Здесь интересно наблюдать, как тщательно подготовленная операция постепенно начинает разваливаться. Если любите истории про хитрые ограбления, где каждая ошибка может стоить свободы, этот вариант точно заслуживает внимания.

Ограбить Лондон

Али Джи: Кто я? — возвращение безумной комедии из нулевых

Помните Сашу Барона Коэна и его совершенно безбашенный юмор? Спустя больше двадцати лет актер возвращается к образу Али Джи — самоуверенного парня, который разговаривает как уличный гангстер и постоянно попадает в нелепые ситуации. Теперь герой узнает, что его давняя подруга Джули беременна, а значит, пора наконец задуматься о деньгах и ответственности. Правда, вместо нормальной работы Али Джи отправляется в Америку возвращать утраченную популярность. Дальше начинается полный абсурд, как и полагается настоящей комедии с этим персонажем.

Фильм совершенно не пытается соответствовать современным представлениям об интеллектуальном юморе. Наоборот, здесь хватает нелепых шуток, странных диалогов и ситуаций, за которые временами даже неловко. Зато атмосфера комедий начала 2000-х передана великолепно. Тем, кто вырос на «Борате» и первом «Али Джи», возвращение знакомого персонажа наверняка подарит приятную ностальгию. А если хочется просто отключить голову на полтора часа, это вполне подходящий кандидат.

Али Джи: Кто я?

Ночной бизнес — Рассел Кроу снова связывается с опасными людьми

У Манко вроде бы есть все, о чем можно мечтать: роскошный ночной клуб в Лос-Анджелесе, деньги, красивая жена и влиятельные знакомства. Однако его бизнес тесно связан с криминальным миром, а из таких историй редко удается выйти спокойно. Когда неизвестные похищают деньги наркокартеля, которые проходили через клуб, герой оказывается между несколькими опасными сторонами. Теперь ему нужно вернуть украденное и защитить близких, пока бывшие партнеры не решили разобраться с проблемой самым радикальным способом.

Главную роль исполнил Рассел Кроу, компанию которому составили Люк Эванс, Тереза Палмер и Аарон Пол. Получился криминальный триллер с черным юмором, подозрительными персонажами и постоянным ощущением, что сейчас кто-нибудь кого-нибудь предаст. Особенно понравится поклонникам старой школы криминального кино, где персонажи решают проблемы не супергеройскими способностями, а хитростью, угрозами и сомнительными договоренностями. К тому же Кроу отлично подходит роль уставшего человека, который мечтает о покое, но вынужден снова воевать.

Ночной бизнес

Вены — необычный ужастик с очень неприятной семейной тайной

Молодая девушка Изабель приезжает на выходные в родную деревню, окруженную густыми лесами. Практически сразу ее ждет страшная новость: отец умер три дня назад, и его уже успели похоронить. Но самое странное даже не это. Мать ведет себя так, будто ничего особенного не произошло, и совершенно не понимает переживаний дочери. Постепенно вокруг начинают происходить пугающие события, которым невозможно найти объяснение. Изабель пытается разобраться в обстоятельствах смерти отца, но ответы оказываются гораздо страшнее первоначальных подозрений.

Канадский фильм режиссера Рэймонда Сен-Жана понравится тем, кто устал от однообразных ужастиков с внезапно выскакивающими монстрами. Здесь страх строится на тревожной атмосфере, семейных секретах и ощущении, что сама деревня скрывает что-то жуткое. Это медленный мистический хоррор, которому не нужны бесконечные скримеры. Особенно хорошо смотреть его поздним вечером, когда за окном темно, а дома подозрительно тихо.

Вены

Любыми средствами — Марка Уолберга практически невозможно узнать

Действие фильма «Любыми средствами» разворачивается в американском штате Миссисипи в 1966 году, когда расовая напряженность достигает предела. Молодой темнокожий агент ФБР Уэйн Страйдер расследует убийство одного из лидеров движения за гражданские права. Но вместо привычного напарника ему достается Грег Скарпа — жестокий мафиозный киллер с весьма своеобразными представлениями о справедливости. Теперь этим совершенно разным людям придется работать вместе. История основана на реальных событиях, а сама операция постепенно превращается в опасную игру, где непонятно, кто представляет большую угрозу.

Особенно интересно наблюдать за Марком Уолбергом, исполнившим роль Скарпы. Актер настолько непривычно выглядит в образе криминального авторитета, что его можно не узнать с первого взгляда. Вторую главную роль сыграл Яхья Абдул-Матин II, а компанию им составил Джанкарло Эспозито. Получилась мрачная криминальная история про непростой выбор, предательство и методы, которыми иногда добиваются справедливости. Для поклонников серьезных триллеров — один из самых любопытных вариантов подборки.

Любыми средствами

Любовь твоей жизни — мелодрама для холодного почти зимнего вечера

После криминала и ужастиков хочется чего-нибудь спокойного, и здесь отлично подойдет «Любовь твоей жизни». Главная героиня Майя работает медсестрой, обладает острым умом и привыкла смотреть на окружающих с изрядной долей иронии. Однако случайное знакомство неожиданно перерастает в бурный роман, который полностью меняет привычное течение ее жизни. Это история о любви, которая приходит совсем не по расписанию и заставляет пересматривать собственные планы. При этом отношения героев оказываются куда сложнее, чем можно предположить после первой встречи.

Главную роль сыграла Маргарет Куолли, известная по «Субстанции», а ее партнером стал Аарон Пьер. Картина не пытается быть очередной сказкой про идеальные отношения. Здесь хватает сомнений, непростых решений и эмоциональных моментов. Хорошее кино для уютного вечера вдвоем, особенно когда на улице уже почти зима. Кстати, если предпочитаете смотреть фильмы на технике Apple, почитайте, чем новый MacBook Pro с ProLED XDR отличается от обычного. А любителям компактных экранов будет интересно узнать, каким получился iPad mini с OLED.

Любовь твоей жизни

Какой из этих фильмов уже успели посмотреть? А может, недавно наткнулись на другую интересную новинку, которую стоит добавить в список? Расскажите в нашем Telegram-чате, что посмотрели за последнее время и какое кино действительно рекомендуете. Соберем вместе еще больше хороших вариантов для холодных осенних вечеров.