Этим летом я решил продать свой iPhone 16 Plus. Выставил объявление на Авито, договорился с покупателем о встрече и в итоге получил за смартфон 44 тысячи рублей. Никаких посредников, пересылок и дополнительных расходов. Однако на Авито уже давно можно продавать вещи не только при личной встрече, но и с помощью доставки или самовывоза с онлайн-оплатой. Мне стало интересно, сколько денег я получил бы в каждом из этих случаев и насколько выгодно было бы просто отнести смартфон в магазин и сдать его в трейд-ин.



На встрече я получил всю сумму

Начнем с самого привычного способа продажи подержанной техники. Вы размещаете объявление на Авито, отвечаете на сообщения потенциальных покупателей, договариваетесь о встрече и передаете смартфон новому владельцу после получения денег. В этом случае площадка выступает исключительно в качестве места для поиска покупателя и не участвует непосредственно в расчетах между вами.

Если вы уложились в лимит бесплатных объявлений и не пользовались платным продвижением, то комиссии за продажу при таком сценарии не будет. Именно поэтому за свой iPhone 16 Plus я получил ровно столько, сколько хотел, — 44 тысячи рублей.

Главный недостаток такого способа заключается в том, что круг потенциальных покупателей ограничен вашим городом и ближайшими населенными пунктами. Кроме того, придется самостоятельно отвечать за безопасность сделки. Например, при оплате переводом необходимо убедиться в поступлении денег непосредственно в банковском приложении, а не по скриншоту или СМС, которые покажет покупатель. Ну и не забудьте правильно подготовить Айфон к продаже, чтобы вместе со смартфоном не передать новому владельцу свои личные данные.

При самовывозе покупатель платит еще до встречи

На Авито есть еще один интересный вариант продажи вещей — самовывоз с онлайн-оплатой. На первый взгляд он практически ничем не отличается от обычной встречи с покупателем. Однако вместо передачи наличных или перевода на банковскую карту все расчеты проходят непосредственно через площадку.

Работает это следующим образом:

покупатель оформляет заказ на Авито и оплачивает смартфон; деньги резервируются до завершения сделки; продавец и покупатель договариваются о месте и времени встречи; покупатель осматривает смартфон и подтверждает его получение; продавец получает возможность вывести деньги за вычетом комиссии.

Преимущество такого способа в том, что покупателю не приходится заранее переводить деньги незнакомому человеку, а продавец может увидеть факт оплаты заказа непосредственно в приложении Авито. При этом никуда отправлять смартфон не нужно.

Однако за самовывоз с онлайн-оплатой площадка тоже берет комиссию. Ее размер зависит от условий продажи и подключенного тарифа. Например, на тарифе с оплатой за успешную сделку комиссия начинается от 1%. При такой ставке с моего iPhone 16 Plus стоимостью 44 тысячи рублей Авито удержал бы 440 рублей, а на банковскую карту поступило бы 43 560 рублей.

Если комиссия составит 3%, то я получу уже 42 680 рублей. Поэтому перед подключением самовывоза рекомендую обязательно посмотреть, какую сумму площадка обещает перечислить вам после завершения сделки. Сам факт отсутствия пересылки еще не означает, что услуги Авито будут бесплатными. Если Авито показывает вам другую комиссию за самовывоз, поделитесь цифрой в наших чатах в Telegram или МАКС.

За возможность продать Айфон в другой город придется заплатить

Главное преимущество Авито Доставки заключается в том, что продать свой смартфон можно практически в любую точку России. Особенно это актуально для жителей небольших городов, где желающих купить конкретную модель Айфона может быть не так много. Однако за возможность расширить круг покупателей придется заплатить.

Причем не стоит путать стоимость пересылки смартфона, которую обычно оплачивает покупатель, и комиссию Авито Доставки, которую удерживают с продавца. Согласно условиям площадки, комиссия для частных продавцов без подключенного тарифа может достигать 12% от стоимости заказа. При этом единого процента для всех смартфонов нет. Для доставки я взял расчетные ставки от 3% до 12%. Точную комиссию для своего объявления можно проверить в настройках доставки.

Посмотрим, сколько денег я получил бы за свой iPhone 16 Plus, если бы оставил в объявлении прежнюю цену — 44 тысячи рублей:

Комиссия Авито Удержат с продавца Сумма к получению 3% 1 320 руб. 42 680 руб. 5% 2 200 руб. 41 800 руб. 7% 3 080 руб. 40 920 руб. 10% 4 400 руб. 39 600 руб. 12% 5 280 руб. 38 720 руб.

Как видите, даже при относительно небольшой комиссии разница получается ощутимой. Причем для получения тех же 44 тысяч рублей при комиссии в 5% мне пришлось бы выставить смартфон примерно за 46 316 рублей, а при комиссии в 10% — уже за 48 889 рублей.

С другой стороны, более высокая цена может отпугнуть потенциальных покупателей. Поэтому просто переложить все расходы на нового владельца смартфона получается далеко не всегда. А еще необходимо учитывать время на пересылку, возможность отказа покупателя от заказа и ожидание возврата устройства. Об этих нюансах мы уже рассказывали в отдельном материале про безопасность Авито Доставки. За изменениями в правилах отправки и оплаты можно следить в наших каналах в Telegram и МАКС.

Магазин назовет окончательную цену после диагностики

Последний вариант, который я решил рассмотреть, — обращение непосредственно в магазин техники Apple. Здесь не придется составлять объявление, общаться с перекупщиками и ждать, пока найдется покупатель. Достаточно принести смартфон на диагностику и получить деньги либо скидку на новое устройство.

Я посмотрел, сколько в конце ноября 2026 года российские магазины предлагают за iPhone 16 Plus со 128 ГБ встроенной памяти:

iMTime — до 31 000 рублей при выкупе и до 36 000 рублей по программе трейд-ин;

Lite-Mobile — до 38 000 рублей по программе трейд-ин;

K-Store — до 39 000 рублей по опубликованной оценке;

AppleLombard — 36 000 рублей за смартфон в отличном состоянии при прямом выкупе;

iPhone66 — ориентировочно 40 000 рублей при выкупе.

Обратите внимание, что стоимость смартфона в трейд-ин определяется после диагностики. Любые повреждения корпуса, износ аккумулятора или следы ремонта могут стать поводом для снижения оценки. Кроме того, с момента продажи моего Айфона прошло несколько месяцев, что тоже необходимо учитывать при сравнении.

Способ продажи Сумма к получению Разница с личной встречей Обычная встреча 44 000 руб. 0 руб. Самовывоз с комиссией 1% 43 560 руб. 440 руб. Авито Доставка с комиссией 5% 41 800 руб. 2 200 руб. Авито Доставка с комиссией 10% 39 600 руб. 4 400 руб. Трейд-ин До 36 000–39 000 руб. От 5 000 до 8 000 руб. Прямой выкуп 31 000–40 000 руб. 4 000–13 000 руб.

Что интересно, при высокой комиссии Авито Доставки разница между самостоятельной продажей смартфона и его выкупом в магазине может практически исчезнуть. А ведь во втором случае не нужно заниматься пересылкой и ждать завершения сделки. Главное — не путать прямой выкуп с трейд-ин, при котором вместо живых денег вы получаете скидку на покупку нового устройства. Защитное стекло для нового Айфона можно поискать в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Лично я по-прежнему предпочитаю продавать свои смартфоны при обычной встрече. Но если найти покупателя в своем городе не получается, то перед подключением Авито Доставки я бы обязательно проверил стоимость выкупа Айфона в местных магазинах. Не исключено, что экономия времени в таком случае обойдется совсем недорого.