Поменял iPhone 16 Plus на iPhone 17: плюсы, минусы и впечатления от нового смартфона

Я наконец сделал то, что откладывал несколько недель, и поменял iPhone 16 Plus на обычный iPhone 17. Причина простая: захотелось нормальный современный экран здесь и сейчас, а не ждать следующего поколения. Тем более недавно я рассказывал, почему не стоит ждать iPhone 18, так что спорить с самим собой было бы странно. Прошел всего один день, телефон еще оптимизируется после восстановления, но первыми живыми впечатлениями поделиться уже хочется, пока они горячие.



Дисплей сразу дал понять, ради чего все затевалось

Первое, что я оценил после включения, это экран. AOD и 120 Гц последний раз я видел живьем на Android больше года назад, и глаза заметно обрадовались и герцовке, и постоянно включенному дисплею. Время, уведомления и виджеты теперь видно без единого касания, и в течение дня это правда экономит кучу лишних движений. Похоже, именно за такие мелочи iPhone 17 берут чаще всех остальных, и после пары часов с ним я отлично понимаю эту логику.

Но честно отмечу один момент сразу. Разница при переходе с айфона на 60 Гц на айфон на 120 Гц оказалась не такой явной, как когда-то была на Android. Анимации в iOS вылизаны так, что даже на 60 герцах интерфейс не выглядит дерганым, поэтому мой глаз давно к ним привык.

Того самого вау-эффекта, который я ловил при первом знакомстве со 120 Гц на другой платформе, здесь нет. Плавность приятная, при быстром скролле ленты ее считываешь, но переворота в ощущениях не ждите. А вот постоянно включенный экран зашел мне даже сильнее, чем высокая частота обновления, и именно к нему я привыкаю быстрее всего.

Размер экрана оказался совсем не проблемой

До покупки я всерьез готовился к тому, что мне будет не хватать большой диагонали Plus. Особенно я боялся мучений при наборе текста на более узком корпусе и заранее себя накручивал. На деле все вышло куда спокойнее. Знаю человека, который тоже не стал ждать iPhone 18 Pro Max и взял модель поменьше, о чем ничуть не пожалел, так что размер это во многом вопрос привычки.

Как обычно, первым делом я поставил Яндекс Клавиатуру, и печатать стало удобно буквально с первых минут. Свайпы, автозамена, привычная раскладка, все на своих местах и работает как по маслу. Экрана мне хватает за глаза: и ленту листать, и ролики смотреть комфортно, а до верхних углов теперь дотягиваешься одной рукой без акробатики. По ощущениям разница между Plus и стандартной моделью оказалась заметно менее критичной, чем я сам себе внушил перед покупкой. В кармане корпус тоже сидит аккуратнее. Набор текста не пострадал, а ведь именно это было моим главным страхом при переезде.

Камера пока прежняя, и это нормально

Камера тут ровно такая же, как в моем 16 Plus, никаких сюрпризов я не жду. Обещанные 48 Мп на сверхшироком модуле я пока не понял, но прошло совсем мало времени, чтобы делать какие-то серьезные выводы. По ощущениям фотает как и на iPhone 16 Plus. Если вам интересно, где камера лучше, у iPhone 17 или Samsung, у нас есть отдельный подробный разбор ровно на эту тему, там все разложено по полочкам.

Пока я просто сравниваю свежие снимки со старыми кадрами и большой разницы не замечаю. Возможно, она вылезет на дистанции: в сложном свете, на зуме или в вечерней съемке, где детали важнее всего. Видео тоже снял пару раз, но серьезно оценивать его рано. Вернусь к этому вопросу через пару недель, когда наберется нормальный объем фотографий и можно будет говорить предметно. Хотите узнать про камеру iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы регулярно разбираем съемку, режимы и полезные настройки.

Памяти стало вдвое больше, с автономностью пока неясно

А вот память стала для меня отдельной радостью. В моем 16 Plus было всего 128 ГБ, и я постоянно устраивал чистки, чтобы влезла очередная игра или пачка фото. В iPhone 17 уже 256 ГБ, и это ощущается как глоток свежего воздуха. Я больше не думаю, что бы удалить, и спокойно ставлю любые нужные программы без внутренней борьбы за каждый гигабайт. Двойной объем памяти чувствуется сразу, даже без всяких замеров и графиков. Кстати, взял еще к айфону вот такой чехол на AliExpress. Выглядит прикольно.

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Единственный минус, да и то пока под вопросом, это автономность. Мне кажется, она стала чуть скромнее, чем была. Но день всего один, телефон я только восстановил и тут же обновил на iOS 27, а в фоне до сих пор идет оптимизация, о чем система вежливо предупреждает. На момент написания статьи заряд отличается от 16 Plus всего процентов на пять к тому же времени суток. Так что я скорее грешу на типичные проблемы первого дня. Тем более я явно тыкаю смартфон чаще обычного: настраивал видеоповтор iPhone на Mac, а тут еще и включенный AOD со 120 Гц подъедают батарею. Пока просто наблюдаю и не спешу с приговором.

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По первому дню вывод простой: переход себя полностью оправдал. Дисплей радует, размер совсем не мешает, памяти теперь с запасом. Автономность пока под вопросом, но я дам телефону несколько дней прийти в себя после восстановления и вернусь уже с честными выводами на длинной дистанции.

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