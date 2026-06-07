Реакции в МАКС на iPhone: как поставить, убрать и узнать, кто отреагировал

Кирилл Пироженко

Реакции в MAX — это то, что я освоил в мессенджере одним из первых. Зачем печатать «ок» или «спасибо», когда можно поставить большой палец одним касанием? За пару недель плотного использования на айфоне я разобрался во всех тонкостях: как ставить реакции, как смотреть, кто их оставил, и почему они иногда вообще пропадают. Совсем недавно мы разбирались, что означают галочки на сообщениях в МАКС, а теперь пришла очередь реакций. Рассказываю всё по порядку, чтобы у вас не осталось вопросов.

А вы уже пробовали реакции в МАКС?. Фото.

А вы уже пробовали реакции в МАКС?

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Какие реакции есть в МАКС и для чего они нужны

Реакции в MAX — это эмодзи-отметки под сообщениями. Любой участник чата может быстро отреагировать на сообщение без ответного текста: поставить сердечко, лайк, смех или другой эмодзи из доступного набора. На айфоне реакции отображаются прямо под сообщением — небольшие иконки с числовым счётчиком рядом.

Счётчик показывает, сколько человек поставили ту или иную отметку. Работает это и в личных чатах, и в групповых, и в каналах. Хотя механика немного отличается в зависимости от типа переписки — об этом ниже.

По сути, это самый простой способ дать обратную связь, не засоряя чат лишними сообщениями. Реакции — лишь одна из множества мелочей, которые делают мессенджер удобнее. Следить за разбором новых функций удобно в нашем канале в МАКС — там я регулярно показываю, что ещё умеет приложение.

Как поставить реакцию на сообщение в МАКС

Поставить реакцию проще, чем кажется:

Как поставить реакцию на сообщение в МАКС. Реакции есть как в каналах, так и в чатах. Ставятся одинаково. Фото.

Реакции есть как в каналах, так и в чатах. Ставятся одинаково

  1. Откройте нужный чат в MAX.
  2. Нажмите и удерживайте сообщение, на которое хотите отреагировать.
  3. В появившемся меню выберите эмодзи из предложенного ряда.
  4. Отметка появится под сообщением, а вы попадёте в счётчик.

Если нужного эмодзи нет в быстром ряду, нажмите на иконку «плюс» рядом с предложенными вариантами. Откроется полный список доступных эмодзи. Лайк в MAX — это та же реакция, просто в виде сердечка или большого пальца вверх. Никакой разницы в механике нет, ставится так же, как любой другой эмодзи. Если останутся вопросы по интерфейсу, загляните в наш телеграм-канал — там я регулярно разбираю свежие фишки приложения.

Как убрать реакцию с сообщения в МАКС

Снять реакцию так же просто, как и поставить:

Как убрать реакцию с сообщения в МАКС. Коснитесь ранее поставленной реакции, и она удалится.. Фото.

Коснитесь ранее поставленной реакции, и она удалится.

  1. Найдите сообщение, под которым стоит ваша отметка.
  2. Нажмите на ту же эмодзи-реакцию, которую поставили.
  3. Реакция сразу снимется, а вы исчезнете из счётчика.

Работает это только с вашими реакциями. Убрать чужую отметку нельзя — и это логично. Ещё один нюанс: если сообщение удалят из чата, все реакции под ним исчезнут вместе с ним. Кстати, если вы решите вообще снести приложение, отдельно стоит почитать, что будет с перепиской после удаления МАКС — там есть пара важных моментов.

Как узнать, кто поставил реакцию в МАКС

Это главный вопрос, который волнует большинство. Хорошая новость: посмотреть автора реакции можно, и работает это в групповых чатах:

Как узнать, кто поставил реакцию в МАКС. Если сообщение отправили вы, то посмотреть можно без проблем. Фото.

Если сообщение отправили вы, то посмотреть можно без проблем

  1. Задержите палец на сообщении с реакциями в группе.
  2. В открывшемся меню выберите «Показать просмотры».
  3. Откроется список всех, кто поставил эту отметку, с именами и аватарами.

Есть и второй способ — уведомления в реальном времени. Когда кто-то ставит реакцию, MAX присылает пуш с именем пользователя. Чтобы это работало, загляните в «Настройки — Уведомления» внутри приложения и проверьте, что они включены. Но имейте в виду, что посмотреть, кто поставил реакцию можно лишь на ваших сообщениях. На чужих не выйдет.

Важный момент: просмотр списка реакций никак не уведомляет того, кто их поставил. Так что смотрите спокойно — никто об этом не узнает. Если уж зашла речь о приватности, советую разобраться и с тем, как скрыть своё время посещения и посмотреть чужое.

Не работают реакции в МАКС: что делать

Если реакций нет вообще, причин несколько. Разберём каждую, чтобы вы решили проблему наверняка.

Первое — устаревшая версия приложения. Функция появилась не сразу, и если MAX давно не обновлялся, реакций может просто не быть. Откройте App Store и проверьте наличие апдейта. На момент написания статьи МАКС еще был в App Store, поэтому его можно было спокойно обновить. К сожалению, сейчас приложения в магазине Apple нет и искать обновление бессмысленно.

Не работают реакции в МАКС: что делать. Не забывайте обновлять МАКС. Фото.

Не забывайте обновлять МАКС

Второе — реакции отключил администратор. В части групп и каналов админы убирают возможность реагировать. Тогда при удержании сообщения опция просто не появится. В каналах механика и так другая: реакции там нередко ограничены или доступны только подписчикам — зависит от настроек конкретного канала.

Не работают реакции в МАКС: что делать. Иногда реакции в группах и каналах просто отключают. Фото.

Иногда реакции в группах и каналах просто отключают

Третье — технический сбой. Если реакции пропали внезапно, а раньше работали, возможны проблемы на серверах. Для начала перезапустите приложение и проверьте соединение.

Не смогли разобраться с реакциями или нашли свой баг? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там вам точно помогут.

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