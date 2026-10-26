Оставил iPhone Duo раскрытым на весь день и не узнал его экран

Складка на внутреннем экране есть у любой раскладушки, и iPhone Duo здесь не исключение. Обычно она живет по одному сценарию: в коробке экран идеально ровный, через пару дней появляется линия, а дальше остается только привыкать. Мы уже объясняли, почему у iPhone Duo матовый экран и как он маскирует сгиб. Но один из первых владельцев заметил, что у его смартфона складка может уходить сама, причем без сервиса и без всяких приложений. В комментариях к его посту быстро разгорелся спор, стоит ли ради этого менять привычки. Ниже разберем, что он заметил, почему так происходит и как лучше хранить Duo, чтобы не сделать хуже.



Два одинаковых айфона, и складка только у одного

Историю рассказал пользователь Reddit с ником tony__Y в сообществе r/iPhoneFold. У него сразу два iPhone Duo, синий и серебристый, и на фото в его посте они лежат рядом. По его словам, после распаковки внутренние экраны у обоих были плоскими, складку на них нельзя было найти даже при желании. Потом смартфоны пару дней складывали, носили и оставляли закрытыми, и сгиб проявился. Ровно такой же, как во всех обзорах.

А дальше случилось странное. Однажды автор почти весь день работал только на внутреннем экране, складывал Duo по минимуму, а когда не пользовался, оставлял его раскрытым на столе в режиме StandBy. К вечеру складка на этом экземпляре пропала. Разница видна на фото: на серебристом экран выглядит ровным, на синем линию сгиба видно в отражении.

Пост набрал 162 голоса и 142 комментария за пару дней. Интересно, что почти никто не удивился. Удивились скорее новички, которые купили Duo первым складным смартфоном.

Сам tony__Y назвал свою находку самовосстанавливающейся складкой и поставил в заголовке удивленный смайлик. Только экран тут ничего не лечит, он просто распрямляется, и громкое слово лучше не принимать всерьез. Самый залайканный комментарий в ветке оставил человек, который за два года сменил семь складных смартфонов: Galaxy Z Fold 6, 7 и 8, OnePlus Open, Oppo Find N5 и N6, Pixel 9 Pro Fold. По его словам, так ведут себя все складные смартфоны, если их надолго оставить раскрытыми. Duo здесь ничего не изобрел.

Причина в устройстве экрана. Внутренний дисплей iPhone Duo собран из десятка тонких слоев, сверху лежит полимерное покрытие с нанотекстурой, а слои между собой держат прозрачные клеевые прослойки. По данным Apple, эти прослойки позволяют слоям скользить друг по другу при сгибе, чтобы снизить напряжение. Когда смартфон долго закрыт, материал «запоминает» изгиб. Когда долго раскрыт, он понемногу возвращается к плоской форме. Примерно как подушка, которая расправляется после того, как с нее встали.

Только запомните главное: это временный эффект. Блогеры из HTX Studio замерили складку у нового Duo, получилось 48 микрон. После 3000 складываний (это примерно месяц, если открывать смартфон по 100 раз в день) глубина выросла до 167 микрон. Ночь на столе этот износ не отменит, линия просто станет мягче и хуже заметна. А если хотите увидеть, что будет с iPhone Duo после 32 000 складываний, у нас есть отдельный разбор с замерами шарнира.

Держать раскрытым или закрытым: в комментариях не договорились

Дальше в ветке началось самое интересное. Один из читателей написал, что теперь оставляет Duo раскрытым на ночь. Другой пошел дальше и пообещал вообще не закрывать смартфон, чтобы не рисковать. Им сразу возразили: на открытый экран оседает пыль, а пылинка на мягком покрытии легко превращается в царапину. Еще один добавил, что раскрытый смартфон проще уронить с кровати, и тогда переживать придется уже не из-за складки.

Кто-то вспомнил, что у Duo защита IP68. Это правда, Apple заявляет полную пылезащищенность. Но ему резонно ответили, что IP68 не спасает от царапин: рейтинг про пыль внутри корпуса, а не про песок на экране. Тем более что сейчас, когда у части владельцев трескаются внутренние экраны, лишний риск никому не нужен. iFixit после разбора Duo среди возможных причин трещин как раз называет попавшую внутрь частицу и давление на экран.

Была и прагматичная точка зрения. Один участник посчитал, что если раскрывать смартфон на ночь, шарнир сделает лишний цикл каждый день, а это для механизма тоже износ. Ему ответили, что речь не о шарнире, а о самой складке. Спор так ничем и не закончился. Хватало и иронии: «купить складной телефон, чтобы 99% времени держать его открытым», «так это же просто iPad mini». Если честно, в этой шутке есть доля правды. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: там все, что владельцы узнают про Duo в первые недели, появляется раньше, чем в обзорах.

Ночью на подставке, днем в кармане

Если собрать все аргументы вместе, получается разумный компромисс. Раскрытым Duo стоит держать тогда, когда он лежит на виду и в безопасности, а в остальное время пусть защищает экран сам, то есть остается закрытым. Ничего радикального делать не нужно. Порядок такой:

Перед тем как оставить Duo раскрытым, протрите внутренний экран мягкой салфеткой из микрофибры, чтобы на нем не осталось пыли и крошек. Положите смартфон экраном вверх на ровную твердую поверхность: стол или тумбочку, а не кровать и не диван. Поставьте его на зарядку. Можно включить StandBy, как у автора поста, и Duo заодно поработает настольными часами. Утром, прежде чем закрыть смартфон, снова взгляните на экран и уберите все, что на него попало. Закрывать Duo с песчинкой внутри хуже любой складки. В сумку и карман кладите Duo только закрытым, а в течение дня не складывайте и не раскрывайте его без дела.

Пункт про твёрдую ровную поверхность важнее, чем кажется. На мягком матрасе экран лежит неровно, а раскрытый смартфон без чехла на краю кровати выглядит как приглашение к падению. И не пытайтесь «помочь» экрану: не давите на сгиб пальцем и не кладите на него сверху книги. HTX Studio заметили, что экран над шарниром слегка проминается из-за поролоновой подложки, так задумано, и выравнивать его руками не надо.

Отдельно про пленку. Верхний слой внутреннего экрана у Duo и есть защитная пленка с нанотекстурой, и отклеивать ее самому нельзя. Без нее складка станет заметнее, а экран останется без защиты. Если раскрытый Duo на подставке у вас скользит или стоит криво, удобную подставку под беспроводную зарядку и мягкие салфетки для экрана можно найти в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Пленку можно поменять, сгиб останется

Рано или поздно ночь на столе перестанет помогать: слоям просто некуда будет возвращаться. На этот случай у Apple есть решение, о котором мы писали, когда разбирали, зачем переклеивать пленку на экране iPhone Duo. Верхний слой меняют в сервисе: с AppleCare+ это стоит 19 долларов, без страховки — около 49 долларов. Но новая пленка не убирает физический сгиб под ней. Она освежает поверхность, убирает потертости, и складка на ровном матовом слое бросается в глаза меньше.

В России все сложнее. Официального сервиса Apple у нас нет, и поменять пленку за 19 долларов просто негде. Так что бережное хранение здесь, пожалуй, самый дешевый способ продлить экрану жизнь. Если на экране появилась не мягкая складка, а яркая полоса или линия из пикселей вдоль шарнира, это уже другая история, и раскрытый режим ее не исправит. Не понимаете, что именно у вас на экране? Пришлите фото в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут отличить одно от другого.

Так стоит ли переучиваться и держать Duo раскрытым? На ночь, на тумбочке и на зарядке точно стоит, это ничего не стоит и складку правда разглаживает. Весь день держать его открытым смысла нет: тогда и правда проще было взять iPad mini. А вот привычку протирать экран перед тем, как закрыть смартфон, лучше завести прямо сегодня.