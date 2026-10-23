Что будет с iPhone Duo после 32 000 складываний

Если вы оформили предзаказ на iPhone Duo или только присматриваетесь к нему, главный страх наверняка связан не с камерой и не с батареей. Каждый день складной смартфон держится на одной механической детали, а Apple так и не сказала, сколько она проживет. Пока компания молчит, за проверку взялись без нее. Несколько ночей подряд айфон гоняли на самодельной машине, и результат удивил даже автора теста. Ниже разберем, что показал этот тест, сколько времени понадобится обычному владельцу, чтобы его повторить, и почему от этой цифры зависит больше, чем кажется.



Четыре ночи на стенде, и петля только затянулась

Вчера мы писали, что внутренний экран iPhone Duo продавливается даже от нажатия пальцем, и для смартфона за 1999 долларов это звучит тревожно. Но экран только половина истории. Вторая половина — шарнир, и про него Apple не сказала ничего: ни рейтинга по числу сгибов, ни результатов своих испытаний.

Проверить механизм взялась обозреватель Джоанна Стерн. Она собрала собственную машину для сгибания и за четыре ночи прогнала через нее свой тестовый Duo больше 32 000 раз. Устройство стенда она подробно показала в ролике на YouTube.

Пара оговорок у теста есть. Все это время айфон был в чехле. Машина раскрывала его полностью, а вот захлопывать до конца не успевала, так что в жизни нагрузка на петлю будет немного другой. Стерн ждала, что к концу испытания шарнир разболтается. Не вышло. Петля стала даже туже: это показал откалиброванный динамометр, которым замерили усилие до и после теста. В обычном использовании разницы Стерн не почувствовала вообще. А вот про складку на экране в отчете ни слова, так что стала ли она заметнее, пока неизвестно.

Отсюда легко сделать неверный вывод о самой цифре. Duo не сломался на 32 001-м сгибе. Машину просто выключили, а смартфон к этому моменту работал как новый. Значит, реальный ресурс выше, и раз механизм не ослаб, а наоборот, затянулся, запас у него, судя по всему, приличный.

Для ориентира пригодится независимая статистика. Британская организация Which? гоняет каждый складной смартфон по 30 000 раз, и из 59 моделей, которые она проверила с 2020 года, этот порог без единой проблемы прошли 58. Duo планку уже перешагнул. А теперь вспомним первую складную Motorola Razr: в 2020 году в тесте CNET ее шарнир сдался примерно на 27 000 сгибов. Разница между «прошел» и «сломался» в этой отрасли как раз в районе тех самых тридцати тысяч.

Ждем, что в ближайшие недели неофициальных испытаний станет больше. Если кто-то догонит айфон до 100 тысяч или, наоборот, найдет у петли слабое место, мы сразу расскажем об этом в наших каналах в Telegram и МАКС.

Сто раскрытий в день наберет далеко не каждый

Само по себе число 32 000 мало что говорит, пока не переведешь его в календарь. Я посчитал три сценария: спокойный, активный и откровенно экстремальный. Считаем одно раскрытие и закрытие как один сгиб, так же, как это делала машина Стерн.

Раскрытий в день Дней до 32 000 Это примерно 50 640 1 год и 9 месяцев 100 320 10,5 месяца 200 160 чуть больше 5 месяцев

Учтите, таблица считает время до точки, где тест закончился, а не до поломки. Если шарнир выдерживает хотя бы вдвое больше, сроки тоже удваиваются: при 50 раскрытиях в день до 64 000 сгибов уйдет три с половиной года.

Теперь прикинем, сколько раскрытий набирает живой человек. 100 раз в день — это одно раскрытие примерно каждые 10 минут, если вы бодрствуете 16 часов. Без перерыва на работу, дорогу и разговоры. У Duo есть нормальный внешний экран на 5,4 дюйма, и на нем удобно отвечать в мессенджерах, смотреть уведомления, и делать кучу других базовых вещей. Внутренний на 7,6 дюйма раскрывают под видео, документы, карты или игру. Это сессии на 10-30 минут, а не на полминуты.

Поэтому даже до 50 раскрытий счет у большинства не доходит. Полсотни в день — это раскрытие каждые 20 минут с утра до ночи, и такой ритм еще надо постараться выдержать. Samsung, кстати, в своих расчетах берет за среднего пользователя как раз 100 сгибов в день. По-моему, это прикидка с хорошим запасом, а не то, как люди пользуются смартфоном на самом деле. А сколько раз в день раскладывали бы Duo вы? Прикиньте по своему обычному дню и напишите в наш чат в Telegram или МАКС. Любопытно, наберется ли у кого-то хотя бы полсотни.

Apple вряд ли тестировала хуже Samsung

У Samsung, в отличие от Apple, официальные цифры есть. В 2025 году складная панель для Galaxy Z Fold7 прошла испытание на 500 000 сгибов. Тест шел 13 дней при 25 градусах, результат подтвердила Bureau Veritas, а до этого внутренний стандарт компании составлял 200 000 сгибов.

Samsung Display сама переводит это в годы: больше 10 лет при 100 сгибах в день и больше шести лет при 200. Тут есть тонкость. Цифра относится к дисплею, а не ко всему смартфону вместе с шарниром, хотя одно без другого все равно не работает.

Дальше мое предположение, потому что Apple своих данных не раскрывает. Испытания у Apple вряд ли мягче самсунговских. Компания вышла на рынок складных смартфонов через семь лет после первого Galaxy Fold, поставила цену 1999 долларов и прекрасно понимает, чем рискует. Клавиатура-бабочка в MacBook уже обошлась ей в годы программ бесплатного ремонта и кучу судебных исков. Повторять эту историю со смартфоном за такие деньги Apple точно не захочет.

Так что я почти уверен, что внутри компании Duo складывали сотни тысяч раз, а 32 000 у Стерн лишь начало его реального ресурса. Но это догадка. Пока Apple молчит, опираться можно только на независимые замеры, и первый из них выглядит обнадеживающе.

Шарнир держит на себе весь смартфон

Почему столько внимания одной детали? Если петля выйдет из строя, расплачиваться придется по ценам Apple на ремонт iPhone Duo, а они и без того кусаются. При этом шарнир в складном смартфоне отвечает далеко не только за то, как он открывается:

держит внутренний экран ровным, когда смартфон раскрыт;

определяет, насколько глубокой будет складка посередине дисплея;

не дает пыли и мелкому мусору забиваться между половинами;

фиксирует корпус под углом, когда Duo стоит на столе полусложенным.

Разболтанная петля — это смартфон, который сам захлопывается в руке, не держит угол и со временем отдает люфт на экран. Тугая и ровная — повод вообще не вспоминать о механизме. Вот почему ресурс шарнира в складных моделях важнее, чем у обычного айфона ресурс кнопок или разъема.

Стерн, к слову, гоняла Duo в чехле, и в жизни он тоже лишним не будет: закрывает торцы и частично саму петлю при падении. Чехлы для складных смартфонов и пленки на внешний экран иногда попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так стоит ли бояться за шарнир iPhone Duo? По тому, что известно сейчас, нет. Даже при 100 раскрытиях в день до отметки из теста почти год, а настоящий предел явно дальше. Тем более что заказать iPhone Duo в России сейчас почти невозможно, так что время дождаться следующих тестов у большинства точно есть.