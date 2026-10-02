Зачем Apple предлагает переклеивать пленку на экране iPhone Duo

Если вы присматриваетесь к iPhone Duo, главный вопрос наверняка не про камеру и не про процессор, а про сгиб. Складка на внутреннем экране есть у всех раскладушек, и со временем она обычно становится только заметнее. При этом отдавать почти 2000 долларов за смартфон, который через год будет выглядеть уставшим, не хочется никому. Оказалось, что у Apple на этот случай заготовлен ход, о котором на презентации вообще не рассказывали, и раскрыл его один из руководителей компании. Ниже разберем, что именно Apple придумала со складкой, во что это обойдется и как быть владельцам в России.



Что лежит поверх экрана iPhone Duo

Начну с того, как устроен сам дисплей. Мы уже разбирали, почему у iPhone Duo матовый экран, хотя почти все складные смартфоны глянцевые. Коротко: матовое покрытие рассеивает отражения, а складку на гибком экране мы видим как раз в отражениях. Под прямым взглядом картинка ровная, но стоит наклонить смартфон к окну или лампе, и линия сгиба сразу вылезает.

По данным Apple, внутренний экран диагональю 7,6 дюйма собран из десяти ультратонких слоев. Разрешение 1878 на 2670 точек, плотность 430 ppi. Самый верхний слой и есть то покрытие с фирменной нанотекстурой, которое гасит блики и маскирует складку. Apple нигде не обещает, что сгиба нет совсем. Формулировка аккуратнее: нанотекстура делает его менее заметным.

Вот тут и кроется вопрос, который волнует всех, кто держал в руках складной Samsung или Pixel. Что будет с этим покрытием через год? Верхний слой гибкого экрана гораздо мягче стекла. Он собирает микроцарапины от ногтей, песка в кармане и ключей, а в зоне сгиба еще и постоянно работает на изгиб. У матового покрытия свой минус: следы износа на нем видны иначе, чем на глянце, и затертое пятно на нанотекстуре заметно сразу.

Почему Apple сделала верхний слой съемным

Ответ дала вице-президент Apple по разработке оборудования Кейт Бержерон. В интервью блогеру Анжелике Сицилиани Фенди она рассказала, что покрытие поверх внутреннего экрана можно снять и заменить. По ее словам, матовое покрытие отлично справляется со складкой, но сверху лежит отдельный защитный слой, и его можно отклеить и поставить новый. Бержерон назвала это очень приятной вещью для покупателя.

Логика понятна. Apple вложила в нанотекстуру немало инженерных сил, чтобы покрытие как можно дольше держало форму. Но вечных материалов на гибком экране не бывает. Если со временем слой затрется, а складка снова начнет бросаться в глаза, его можно просто обновить. Сам OLED-дисплей при этом никто не трогает.

На мой взгляд, это самая честная деталь во всей истории с iPhone Duo. Компания фактически признает, что верхний слой будет изнашиваться, и заранее дает понятный способ это исправить. Раньше Apple о таких вещах предпочитала молчать до первых жалоб. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы следим за всем, что Apple рассказывает про iPhone Duo после презентации.

Сколько стоит замена покрытия

Теперь о деньгах. Если на iPhone Duo оформлена страховка AppleCare+, замена обойдется всего в 19 долларов. Для смартфона, который стоит от 1999 долларов, сумма почти символическая. Мы уже прикидывали, что можно купить за цену iPhone Duo, и на этом фоне 19 долларов выглядят как стоимость обеда.

Сколько замена будет стоить без AppleCare+, Apple пока не говорит. Портал MacRumors предполагает, что менять покрытие будут только в Apple Store и у авторизованных сервисных партнеров компании. Можно ли снять слой самостоятельно в домашних условиях, тоже неизвестно. Учитывая, что под ним лежит дорогой гибкий экран, я бы на самостоятельный эксперимент не рассчитывал.

Есть и нюанс со сроками. Предзаказы на iPhone Duo откроются в пятницу, 16 октября, а в продажу смартфон поступит 23 октября. Значит, реальные истории про износ покрытия появятся не раньше следующего года. Сейчас мы знаем только то, что говорит сама Apple.

Как это сработает у владельцев в России

Вот тут хорошая новость заметно теряет в весе. Официально Apple в России не работает, своих магазинов и авторизованных сервисов у нее здесь нет. Оформить AppleCare+ на смартфон из российского магазина тоже не получится. Так что 19 долларов за замену касаются в первую очередь тех, кто покупает iPhone Duo в США и других странах, где эта страховка продается.

Для покупателя в России сценарий другой. Если покрытие затрется, придется везти смартфон в Apple Store за границей или искать сервис, который возьмется за работу. А нужных деталей у неофициальных мастерских в первые месяцы, скорее всего, просто не будет. Отдельно напомню, что у складных Samsung заводскую защитную пленку на внутреннем экране тоже меняют в сервисе, так что сама идея не новая. Если вы еще выбираете раскладушку, загляните в материал о том, почему стоит взять Galaxy Z Fold 8 и не ждать айфон.

Поэтому беречь покрытие с первого дня придется самому. Чехол с защитой петли и чистая ткань для экрана здесь не роскошь, а необходимость. Недорогие проверенные варианты для новых айфонов мы регулярно собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Только наклеивать свою пленку поверх нанотекстуры не стоит: она убьет весь смысл матового покрытия, и складка снова станет заметной.

Что это значит для покупателя

Если совсем коротко, Apple предложила понятный ответ на главный страх перед складным смартфоном. Да, за это придется заплатить, но вы же меняете стекла и пленки на обычном смартфоне? Меняете. Здесь по сути та же процедура, за тем лишь исключением, что выполнить ее самостоятельно не получится.

Покупателям в США и Европе с AppleCare+ это действительно снимает часть сомнений. Раз в год-полтора можно заглянуть в Apple Store и вернуть экрану почти заводской вид. В России все упирается в то, где и как вы будете обслуживать смартфон. Без официального сервиса съемное покрытие пока остается приятной опцией на бумаге, а не готовым решением.

Честно скажу, мне эта деталь нравится больше, чем любые цифры про количество сгибов. Она показывает, что Apple заранее подумала, как iPhone Duo будет выглядеть не на презентации, а через пару лет в кармане. Остается дождаться, во сколько замена обойдется без страховки и появятся ли такие покрытия у неофициальных сервисов. Собираетесь брать iPhone Duo или пока присматриваетесь? Расскажите в нашем чате в Telegram или МАКС, пугает ли вас складка на экране.