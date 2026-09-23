Почему у iPhone Duo матовый экран, хотя у всех складных смартфонов глянцевый

Все ждали от складного айфона идеально гладкого экрана без единого следа сгиба, а Apple пошла своим путем и поставила в iPhone Duo матовое покрытие. Решение необычное: у конкурентов такого нет, а сама компания объяснила его только сейчас. Ниже разберем, зачем Apple понадобилась именно матовая поверхность, при чем тут петля и какую цену за это придется платить каждый раз, когда вы выходите с телефоном на улицу.



Зачем Apple понадобился матовый экран

Главный вопрос к любому складному смартфону всегда один: видно ли на самом деле складку и что с ней станет через год-другой. Самое внятное объяснение на этот счет появилось только сейчас. Новый вице-президент Apple по аппаратной разработке Том Мариб в интервью TechRadar рассказал, почему внутренний экран iPhone Duo получил покрытие матовое вместо привычного глянца.

Логика у Apple простая. Глянцевый экран работает почти как зеркало. Любой перепад поверхности, даже в доли миллиметра, сразу ловит блик, и глаз моментально цепляется за неровность. Матовая поверхность свет рассеивает, поэтому прячет рельеф складки гораздо лучше. Плюс она меньше бликует от ламп и окон, что для большого экрана тоже приятно.

Но самое интересное Мариб сказал про будущее. У складных смартфонов складка со временем почти всегда становится заметнее: петля разнашивается, слои дисплея немного деформируются. По словам Мариба, матовое покрытие гораздо терпимее к таким изменениям, и через пару лет использования разница с новым устройством не будет так бросаться в глаза. Он даже предложил пользователям спрашивать с Apple, если выйдет иначе. Для компании, которая обычно отвечает обтекаемо, это довольно смелое заявление.

Сама технология не новая. Нанотекстуру Apple давно ставит в MacBook Pro, iPad Pro и Studio Display, правда там это платная опция за отдельные деньги. В iPhone Duo никакого выбора нет, матовый экран идет по умолчанию. Хотите первыми узнавать, как такие решения Apple показывают себя в жизни? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Петля, над которой бились годами

Экран лишь половина истории. Чтобы складка не проявлялась, сама петля должна держать форму и не разбалтываться. О ней мы уже писали в подборке неожиданных фактов об iPhone Duo, и там хватает любопытных деталей. Мариб в интервью назвал петлю предметом особой гордости: на ее разработку ушло очень много времени.

Инженеры долго подбирали усилие, с которым смартфон открывается и закрывается. Apple хотела, чтобы iPhone Duo захлопывался плотно и уверенно, как дверь дорогого автомобиля. Такое ощущение должно подсказывать владельцу, что устройство сделано надежно и за него можно не переживать. Болтающейся петли, которая сама складывается в руке, в компании хотели избежать любой ценой.

При этом усилие нужно было настроить сразу под несколько сценариев. iPhone Duo можно не только полностью открыть или закрыть, но и оставить в полусложенном виде. Он встанет на стол как маленький ноутбук или будет стоять вертикально, если нужно посмотреть видео или сделать фото с таймером. В каждом положении петля должна держать экран и не проседать. Мариб признался, что в эту часть конструкции вложено очень много сил и нервов.

Досталось в интервью и защитным пленкам. Мариб их откровенно недолюбливает и считает, что с Ceramic Shield 2 они просто не нужны. Спорить тут можно долго, у каждого свой опыт с разбитыми экранами. Не можете решить, клеить ли что-то на новый iPhone? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там это одна из любимых тем.

Обратная сторона матового покрытия

У матового экрана есть очевидный минус, и из-за него ни один другой производитель складных смартфонов на такой шаг не пошел. Samsung, Google, Honor и остальные продолжают ставить глянец, хотя тоже годами воюют со складкой. И это не первый компромисс в конструкции новинки: мы уже разбирались, почему iPhone Duo остался без Face ID, и там Apple тоже пришлось чем-то жертвовать.

Дело в читаемости на солнце. Матовая поверхность рассеивает не только отражения, но и сам свет от экрана. В помещении это плюс. А вот под прямыми солнечными лучами изображение становится молочным, контраст проваливается, и разглядеть картинку почти невозможно. Как это выглядит на практике, хорошо видно на этом видео.

Экран iPhone Duo на улице превращается в светлое пятно. Текст и изображения угадываются с трудом, приходится прикрывать смартфон рукой или искать тень. Для ноутбука, который стоит на столе в офисе, это не беда. Но смартфоном мы пользуемся совсем иначе.

Мы открываем карты на ходу, читаем сообщения на остановке, фотографируем на прогулке и ищем билет на входе в поезд. Если в таких ситуациях экран почти ничего не показывает, это серьезный минус, который никакая красивая петля не компенсирует. Тем более речь о внутреннем экране, ради которого складной смартфон вообще и покупают.

Складку спрятали, но какой ценой

Надо признать, со складкой Apple действительно справилась. В помещении ее почти не видно, и заслуга тут как раз матового покрытия. С главной болью всех складных смартфонов компания разобралась лучше конкурентов, пусть и собственным способом.

Другой вопрос, готовы ли покупатели мириться с экраном, который плохо читается на солнце. Для многих iPhone это инструмент на весь день, и немалая часть этого дня проходит на улице. Летом проблема станет особенно заметной, а в солнечную зиму со снегом и отраженным светом, возможно, еще сильнее.

Проверить все это лично получится совсем скоро. Предзаказ на iPhone Duo откроется 16 октября, а в продажу смартфон поступит 23 октября. Стоить новинка будет от 1999 долларов, так что ошибиться с покупкой особенно обидно. Я бы не спешил и дождался нормальных тестов на улице, прежде чем отдавать такие деньги.

А если хочется понять, как матовое покрытие ведет себя в жизни, еще до выхода iPhone Duo, можно начать с малого. Недорогие матовые пленки для нынешнего смартфона легко найти на AliExpress, удачные варианты мы регулярно собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Пара дней с такой пленкой на улице хорошо покажет, подходит вам этот компромисс или нет. Мариб, правда, вряд ли одобрит.