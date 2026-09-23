Почему у iPhone Duo матовый экран, хотя у всех складных смартфонов глянцевый

Миша Королев

Все ждали от складного айфона идеально гладкого экрана без единого следа сгиба, а Apple пошла своим путем и поставила в iPhone Duo матовое покрытие. Решение необычное: у конкурентов такого нет, а сама компания объяснила его только сейчас. Ниже разберем, зачем Apple понадобилась именно матовая поверхность, при чем тут петля и какую цену за это придется платить каждый раз, когда вы выходите с телефоном на улицу.

iPhone Duo в раскрытом виде

iPhone Duo в раскрытом виде

Зачем Apple понадобился матовый экран

Главный вопрос к любому складному смартфону всегда один: видно ли на самом деле складку и что с ней станет через год-другой. Самое внятное объяснение на этот счет появилось только сейчас. Новый вице-президент Apple по аппаратной разработке Том Мариб в интервью TechRadar рассказал, почему внутренний экран iPhone Duo получил покрытие матовое вместо привычного глянца.

Логика у Apple простая. Глянцевый экран работает почти как зеркало. Любой перепад поверхности, даже в доли миллиметра, сразу ловит блик, и глаз моментально цепляется за неровность. Матовая поверхность свет рассеивает, поэтому прячет рельеф складки гораздо лучше. Плюс она меньше бликует от ламп и окон, что для большого экрана тоже приятно.

Матовый внутренний экран iPhone Duo в процессе использования

Матовый внутренний экран iPhone Duo в процессе использования

Но самое интересное Мариб сказал про будущее. У складных смартфонов складка со временем почти всегда становится заметнее: петля разнашивается, слои дисплея немного деформируются. По словам Мариба, матовое покрытие гораздо терпимее к таким изменениям, и через пару лет использования разница с новым устройством не будет так бросаться в глаза. Он даже предложил пользователям спрашивать с Apple, если выйдет иначе. Для компании, которая обычно отвечает обтекаемо, это довольно смелое заявление.

Сама технология не новая. Нанотекстуру Apple давно ставит в MacBook Pro, iPad Pro и Studio Display, правда там это платная опция за отдельные деньги. В iPhone Duo никакого выбора нет, матовый экран идет по умолчанию. Хотите первыми узнавать, как такие решения Apple показывают себя в жизни? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Петля, над которой бились годами

Экран лишь половина истории. Чтобы складка не проявлялась, сама петля должна держать форму и не разбалтываться. О ней мы уже писали в подборке неожиданных фактов об iPhone Duo, и там хватает любопытных деталей. Мариб в интервью назвал петлю предметом особой гордости: на ее разработку ушло очень много времени.

Инженеры долго подбирали усилие, с которым смартфон открывается и закрывается. Apple хотела, чтобы iPhone Duo захлопывался плотно и уверенно, как дверь дорогого автомобиля. Такое ощущение должно подсказывать владельцу, что устройство сделано надежно и за него можно не переживать. Болтающейся петли, которая сама складывается в руке, в компании хотели избежать любой ценой.

Внутренние компоненты iPhone Duo

Внутренние компоненты iPhone Duo

При этом усилие нужно было настроить сразу под несколько сценариев. iPhone Duo можно не только полностью открыть или закрыть, но и оставить в полусложенном виде. Он встанет на стол как маленький ноутбук или будет стоять вертикально, если нужно посмотреть видео или сделать фото с таймером. В каждом положении петля должна держать экран и не проседать. Мариб признался, что в эту часть конструкции вложено очень много сил и нервов.

Досталось в интервью и защитным пленкам. Мариб их откровенно недолюбливает и считает, что с Ceramic Shield 2 они просто не нужны. Спорить тут можно долго, у каждого свой опыт с разбитыми экранами. Не можете решить, клеить ли что-то на новый iPhone? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там это одна из любимых тем.

Обратная сторона матового покрытия

У матового экрана есть очевидный минус, и из-за него ни один другой производитель складных смартфонов на такой шаг не пошел. Samsung, Google, Honor и остальные продолжают ставить глянец, хотя тоже годами воюют со складкой. И это не первый компромисс в конструкции новинки: мы уже разбирались, почему iPhone Duo остался без Face ID, и там Apple тоже пришлось чем-то жертвовать.

Дело в читаемости на солнце. Матовая поверхность рассеивает не только отражения, но и сам свет от экрана. В помещении это плюс. А вот под прямыми солнечными лучами изображение становится молочным, контраст проваливается, и разглядеть картинку почти невозможно. Как это выглядит на практике, хорошо видно на этом видео.

Экран iPhone Duo на улице превращается в светлое пятно. Текст и изображения угадываются с трудом, приходится прикрывать смартфон рукой или искать тень. Для ноутбука, который стоит на столе в офисе, это не беда. Но смартфоном мы пользуемся совсем иначе.

Мы открываем карты на ходу, читаем сообщения на остановке, фотографируем на прогулке и ищем билет на входе в поезд. Если в таких ситуациях экран почти ничего не показывает, это серьезный минус, который никакая красивая петля не компенсирует. Тем более речь о внутреннем экране, ради которого складной смартфон вообще и покупают.

Складку спрятали, но какой ценой

Надо признать, со складкой Apple действительно справилась. В помещении ее почти не видно, и заслуга тут как раз матового покрытия. С главной болью всех складных смартфонов компания разобралась лучше конкурентов, пусть и собственным способом.

Экран iPhone Duo под углом

Экран iPhone Duo под углом

Другой вопрос, готовы ли покупатели мириться с экраном, который плохо читается на солнце. Для многих iPhone это инструмент на весь день, и немалая часть этого дня проходит на улице. Летом проблема станет особенно заметной, а в солнечную зиму со снегом и отраженным светом, возможно, еще сильнее.

Экран iPhone Duo сбоку

Экран iPhone Duo сбоку

Проверить все это лично получится совсем скоро. Предзаказ на iPhone Duo откроется 16 октября, а в продажу смартфон поступит 23 октября. Стоить новинка будет от 1999 долларов, так что ошибиться с покупкой особенно обидно. Я бы не спешил и дождался нормальных тестов на улице, прежде чем отдавать такие деньги.

А если хочется понять, как матовое покрытие ведет себя в жизни, еще до выхода iPhone Duo, можно начать с малого. Недорогие матовые пленки для нынешнего смартфона легко найти на AliExpress, удачные варианты мы регулярно собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Пара дней с такой пленкой на улице хорошо покажет, подходит вам этот компромисс или нет. Мариб, правда, вряд ли одобрит.

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