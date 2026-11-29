Это гениально! Сел в машину и айфон сразу напомнил, что я забыл
У меня есть одна проблема, из-за которой жена периодически на меня ругается. Я постоянно забываю куда-нибудь заехать по дороге домой. Забрать заказ из пункта выдачи, купить продукты или заскочить в аптеку. Причем утром я прекрасно помню обо всех этих делах, но стоит сесть за руль, как они моментально вылетают из головы. В какой-то момент мне это окончательно надоело, и я решил переложить часть ответственности на свой Айфон. Оказалось, что в нем уже давно есть функция, которая идеально подходит для решения моей проблемы.
Напоминание приходило, пока я еще был занят
Первое, что приходит в голову в подобной ситуации, — поставить обычное напоминание на определенное время. Допустим, я собираюсь возвращаться домой около шести часов вечера. Значит, примерно в это время Айфон должен сообщить мне, что необходимо заехать в магазин. В теории все выглядит прекрасно, но на практике такой подход оказался для меня практически бесполезным.
Дело в том, что далеко не всегда получается придерживаться одного и того же графика. Иногда я освобождаюсь раньше, иногда задерживаюсь, а порой вообще меняю планы в течение дня. В результате напоминание на Айфоне появляется в тот момент, когда выполнить поставленную задачу я еще не могу. Смахиваю уведомление, продолжаю заниматься своими делами и благополучно обо всем забываю.
Поэтому мне хотелось, чтобы смартфон напоминал о необходимых покупках и других поручениях не в определенное время, а непосредственно перед поездкой. Ведь именно в этот момент я могу скорректировать маршрут, построить его через нужный магазин или пункт выдачи и спокойно отправиться домой.
Как выяснилось, стандартное приложение «Напоминания» на Айфоне уже давно поддерживает подобный сценарий. Помимо даты и времени, в нем можно использовать условия срабатывания, связанные с местоположением пользователя и даже подключением смартфона к автомобилю.
Причем для этого не нужно скачивать дополнительные приложения из App Store, оформлять подписки или разбираться со сложными автоматизациями в «Командах». Все необходимое уже есть на Айфоне. Удивительно, что за столько лет использования смартфонов Apple я так и не обратил внимания на эту возможность. Другие возможности встроенных приложений разбираем в нашем канале в Telegram и в канале AppleInsider в МАКС.
Теперь Айфон напоминает о магазине, когда я сажусь в машину
Самое интересное, что Айфону даже не обязательно знать, где именно находится моя машина. Для определения момента посадки в автомобиль смартфон использует подключение к его мультимедийной системе по Bluetooth. Как только между устройствами устанавливается соединение, появляется соответствующее уведомление.
Особенно удобно, что для работы этой возможности не требуется дорогая мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay. Достаточно, чтобы автомобиль поддерживал подключение Айфона по Bluetooth. Если вы слушаете музыку со смартфона через штатную аудиосистему машины, то вполне вероятно, что все необходимое у вас уже есть. Если для поездок нужна зарядка в прикуриватель, такие модели бывают в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.
Чтобы создать такое напоминание, сделайте следующее:
- Откройте стандартное приложение «Напоминания» на Айфоне.
- Нажмите на кнопку создания нового напоминания.
- Введите название задачи. Например, «Заехать в магазин за продуктами».
- Откройте подробную информацию о напоминании.
- Активируйте переключатель «Геопозиция» и перейдите к выбору местоположения.
- Выберите вариант, соответствующий посадке в автомобиль.
- Сохраните напоминание.
Теперь при следующем подключении Айфона к автомобилю смартфон должен сообщить вам о запланированном деле. Причем совершенно неважно, во сколько именно вы решите отправиться в поездку: утром, днем или поздно вечером. Главное, чтобы произошло событие, к которому привязано напоминание.
Для меня такой вариант значительно удобнее обычных уведомлений по расписанию. Еще до того, как я тронусь с места, можно посмотреть список предстоящих дел и понять, куда необходимо заехать по дороге. А если жена попросила купить что-нибудь еще, достаточно заранее создать дополнительное напоминание.
Кстати, в этом же меню можно настроить уведомление при выходе из автомобиля. Это тоже весьма полезная возможность. Например, если вы положили в багажник вещи, которые необходимо отнести домой, или взяли с собой документы, которые ни в коем случае нельзя оставлять в машине.
Подобные автомобильные напоминания хорошо дополняют еще одну стандартную возможность iOS — автоматическое сохранение места парковки. Особенно она пригодится тем, кто регулярно оставляет машину на больших парковках возле торговых центров.
О заказе Айфон напомнит еще на подходе к магазину
Еще одна ситуация, которая регулярно со мной происходит: я приезжаю в торговый центр за покупками и только после возвращения домой вспоминаю, что там же необходимо было забрать какой-нибудь заказ. В итоге приходится снова садиться в машину и ехать практически туда же, откуда я только что вернулся.
Для таких случаев автомобильные напоминания подходят не всегда. Ведь садиться за руль в течение дня можно несколько раз, а оказаться рядом с нужным магазином — всего один. Поэтому некоторые задачи гораздо удобнее привязывать к конкретному адресу, а не к подключению смартфона к машине.
Настраиваются такие напоминания следующим образом:
- Откройте приложение «Напоминания» и создайте новую задачу.
- Перейдите к подробной информации о ней.
- Включите напоминание по геопозиции.
- Откройте выбор произвольного местоположения и введите нужный адрес или название организации.
- Выберите, когда необходимо показать уведомление: при прибытии или при уходе из указанного места.
- При необходимости измените размер области срабатывания напоминания на карте.
- Сохраните задачу.
Последний пункт особенно интересен. Необязательно ждать, пока вы окажетесь непосредственно возле входа в магазин. Можно увеличить радиус области на карте, чтобы Айфон напомнил о необходимой покупке еще на подходе к торговому центру. В таком случае не придется возвращаться, если вы уже прошли мимо нужного места.
Вообще, чем больше я думаю об этой возможности, тем больше нахожу для нее полезных бытовых сценариев:
- При выходе с работы — напомнить забрать заказ по дороге домой.
- При возвращении домой — напомнить оплатить коммунальные услуги или выполнить какое-нибудь домашнее дело.
- При приближении к аптеке — напомнить купить необходимые лекарства.
- При посещении торгового центра — напомнить забрать вещи из химчистки или зайти в определенный магазин.
- При выходе из автомобиля — напомнить забрать пакеты из багажника.
- При приближении к заправке — напомнить, что пора заправить машину или купить жидкость для стеклоомывателя.
Что мне особенно нравится в таком подходе, так это возможность записать задачу сразу после того, как она появилась. Не нужно прикидывать, в какое время я окажусь в нужном месте и на когда лучше поставить уведомление. Можно вообще не знать, в какой день представится возможность выполнить поручение.
При этом важно понимать, что напоминания по геопозиции не строят маршрут и не предугадывают ваши поездки. Если необходимо специально заехать в магазин, лучше использовать уведомление при посадке в автомобиль. А вот если нужно вспомнить о каком-либо деле, когда вы случайно окажетесь поблизости, привязка к адресу подойдет гораздо лучше.
Иногда напоминание есть, а уведомление так и не приходит
Разумеется, для корректной работы всех этих возможностей необходимо предоставить приложению «Напоминания» соответствующие разрешения. Если вы когда-то отключили доступ к местоположению для большинства стандартных программ Apple, то уведомления, привязанные к конкретному адресу, могут не появляться.
Поэтому я рекомендую заранее проверить несколько параметров на Айфоне:
- Откройте настройки смартфона и перейдите в раздел «Конфиденциальность и безопасность».
- Выберите пункт «Службы геолокации» и убедитесь, что они включены.
- Найдите в списке приложение «Напоминания».
- Разрешите определять местоположение при использовании приложения.
- Активируйте переключатель «Точная геопозиция».
Отдельно убедитесь, что приложению разрешено отправлять уведомления. Для этого перейдите в настройки уведомлений на Айфоне, найдите «Напоминания» и проверьте соответствующие параметры. Я бы также обратил внимание на режим фокусирования «За рулем», если вы используете его в автомобиле. Он может ограничивать показ некоторых уведомлений, поэтому лучше проверить, появляется ли нужное напоминание до начала движения.
Если автомобильные напоминания не срабатывают, проверьте, действительно ли смартфон автоматически подключается к мультимедийной системе машины, и правильно ли указан тип устройства в настройках Bluetooth. Для надежности можно создать тестовую задачу и проверить ее работу на парковке. Если тест не удался, напишите модель магнитолы в чате AppleInsider в Telegram или в чате AppleInsider в МАКС, чтобы сравнить настройки с теми, у кого такая же система.
Вообще, чем дольше я пользуюсь смартфонами Apple, тем больше убеждаюсь, что многие действительно полезные возможности iOS скрываются в самых обыкновенных приложениях. Мы ищем сторонние программы, пытаемся организовать свою жизнь с помощью различных сервисов, хотя зачастую достаточно разобраться с возможностями того, что уже установлено на смартфоне.
В моем случае стандартные «Напоминания» оказались именно тем инструментом, которого мне не хватало. Теперь вместо очередного обещания жене, что уж в этот раз я точно не забуду заехать в магазин, достаточно потратить несколько секунд на создание задачи. И самое приятное, что вспоминать о ней самостоятельно больше не нужно. Для этого у меня есть Айфон.