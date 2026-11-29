У меня есть одна проблема, из-за которой жена периодически на меня ругается. Я постоянно забываю куда-нибудь заехать по дороге домой. Забрать заказ из пункта выдачи, купить продукты или заскочить в аптеку. Причем утром я прекрасно помню обо всех этих делах, но стоит сесть за руль, как они моментально вылетают из головы. В какой-то момент мне это окончательно надоело, и я решил переложить часть ответственности на свой Айфон. Оказалось, что в нем уже давно есть функция, которая идеально подходит для решения моей проблемы.



Напоминание приходило, пока я еще был занят

Первое, что приходит в голову в подобной ситуации, — поставить обычное напоминание на определенное время. Допустим, я собираюсь возвращаться домой около шести часов вечера. Значит, примерно в это время Айфон должен сообщить мне, что необходимо заехать в магазин. В теории все выглядит прекрасно, но на практике такой подход оказался для меня практически бесполезным.

Дело в том, что далеко не всегда получается придерживаться одного и того же графика. Иногда я освобождаюсь раньше, иногда задерживаюсь, а порой вообще меняю планы в течение дня. В результате напоминание на Айфоне появляется в тот момент, когда выполнить поставленную задачу я еще не могу. Смахиваю уведомление, продолжаю заниматься своими делами и благополучно обо всем забываю.

Поэтому мне хотелось, чтобы смартфон напоминал о необходимых покупках и других поручениях не в определенное время, а непосредственно перед поездкой. Ведь именно в этот момент я могу скорректировать маршрут, построить его через нужный магазин или пункт выдачи и спокойно отправиться домой.

Как выяснилось, стандартное приложение «Напоминания» на Айфоне уже давно поддерживает подобный сценарий. Помимо даты и времени, в нем можно использовать условия срабатывания, связанные с местоположением пользователя и даже подключением смартфона к автомобилю.

Причем для этого не нужно скачивать дополнительные приложения из App Store, оформлять подписки или разбираться со сложными автоматизациями в «Командах». Все необходимое уже есть на Айфоне. Удивительно, что за столько лет использования смартфонов Apple я так и не обратил внимания на эту возможность. Другие возможности встроенных приложений разбираем в нашем канале в Telegram и в канале AppleInsider в МАКС.

Теперь Айфон напоминает о магазине, когда я сажусь в машину

Самое интересное, что Айфону даже не обязательно знать, где именно находится моя машина. Для определения момента посадки в автомобиль смартфон использует подключение к его мультимедийной системе по Bluetooth. Как только между устройствами устанавливается соединение, появляется соответствующее уведомление.

Особенно удобно, что для работы этой возможности не требуется дорогая мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay. Достаточно, чтобы автомобиль поддерживал подключение Айфона по Bluetooth. Если вы слушаете музыку со смартфона через штатную аудиосистему машины, то вполне вероятно, что все необходимое у вас уже есть. Если для поездок нужна зарядка в прикуриватель, такие модели бывают в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Чтобы создать такое напоминание, сделайте следующее:

Откройте стандартное приложение «Напоминания» на Айфоне. Нажмите на кнопку создания нового напоминания. Введите название задачи. Например, «Заехать в магазин за продуктами». Откройте подробную информацию о напоминании. Активируйте переключатель «Геопозиция» и перейдите к выбору местоположения. Выберите вариант, соответствующий посадке в автомобиль. Сохраните напоминание.

Теперь при следующем подключении Айфона к автомобилю смартфон должен сообщить вам о запланированном деле. Причем совершенно неважно, во сколько именно вы решите отправиться в поездку: утром, днем или поздно вечером. Главное, чтобы произошло событие, к которому привязано напоминание.

Для меня такой вариант значительно удобнее обычных уведомлений по расписанию. Еще до того, как я тронусь с места, можно посмотреть список предстоящих дел и понять, куда необходимо заехать по дороге. А если жена попросила купить что-нибудь еще, достаточно заранее создать дополнительное напоминание.

Кстати, в этом же меню можно настроить уведомление при выходе из автомобиля. Это тоже весьма полезная возможность. Например, если вы положили в багажник вещи, которые необходимо отнести домой, или взяли с собой документы, которые ни в коем случае нельзя оставлять в машине.

Подобные автомобильные напоминания хорошо дополняют еще одну стандартную возможность iOS — автоматическое сохранение места парковки. Особенно она пригодится тем, кто регулярно оставляет машину на больших парковках возле торговых центров.

О заказе Айфон напомнит еще на подходе к магазину

Еще одна ситуация, которая регулярно со мной происходит: я приезжаю в торговый центр за покупками и только после возвращения домой вспоминаю, что там же необходимо было забрать какой-нибудь заказ. В итоге приходится снова садиться в машину и ехать практически туда же, откуда я только что вернулся.

Для таких случаев автомобильные напоминания подходят не всегда. Ведь садиться за руль в течение дня можно несколько раз, а оказаться рядом с нужным магазином — всего один. Поэтому некоторые задачи гораздо удобнее привязывать к конкретному адресу, а не к подключению смартфона к машине.

Настраиваются такие напоминания следующим образом:

Откройте приложение «Напоминания» и создайте новую задачу. Перейдите к подробной информации о ней. Включите напоминание по геопозиции. Откройте выбор произвольного местоположения и введите нужный адрес или название организации. Выберите, когда необходимо показать уведомление: при прибытии или при уходе из указанного места. При необходимости измените размер области срабатывания напоминания на карте. Сохраните задачу.

Последний пункт особенно интересен. Необязательно ждать, пока вы окажетесь непосредственно возле входа в магазин. Можно увеличить радиус области на карте, чтобы Айфон напомнил о необходимой покупке еще на подходе к торговому центру. В таком случае не придется возвращаться, если вы уже прошли мимо нужного места.

Вообще, чем больше я думаю об этой возможности, тем больше нахожу для нее полезных бытовых сценариев:

При выходе с работы — напомнить забрать заказ по дороге домой.

При возвращении домой — напомнить оплатить коммунальные услуги или выполнить какое-нибудь домашнее дело.

При приближении к аптеке — напомнить купить необходимые лекарства.

При посещении торгового центра — напомнить забрать вещи из химчистки или зайти в определенный магазин.

При выходе из автомобиля — напомнить забрать пакеты из багажника.

При приближении к заправке — напомнить, что пора заправить машину или купить жидкость для стеклоомывателя.

Что мне особенно нравится в таком подходе, так это возможность записать задачу сразу после того, как она появилась. Не нужно прикидывать, в какое время я окажусь в нужном месте и на когда лучше поставить уведомление. Можно вообще не знать, в какой день представится возможность выполнить поручение.

При этом важно понимать, что напоминания по геопозиции не строят маршрут и не предугадывают ваши поездки. Если необходимо специально заехать в магазин, лучше использовать уведомление при посадке в автомобиль. А вот если нужно вспомнить о каком-либо деле, когда вы случайно окажетесь поблизости, привязка к адресу подойдет гораздо лучше.

Иногда напоминание есть, а уведомление так и не приходит

Разумеется, для корректной работы всех этих возможностей необходимо предоставить приложению «Напоминания» соответствующие разрешения. Если вы когда-то отключили доступ к местоположению для большинства стандартных программ Apple, то уведомления, привязанные к конкретному адресу, могут не появляться.

Поэтому я рекомендую заранее проверить несколько параметров на Айфоне:

Откройте настройки смартфона и перейдите в раздел «Конфиденциальность и безопасность». Выберите пункт «Службы геолокации» и убедитесь, что они включены. Найдите в списке приложение «Напоминания». Разрешите определять местоположение при использовании приложения. Активируйте переключатель «Точная геопозиция».

Отдельно убедитесь, что приложению разрешено отправлять уведомления. Для этого перейдите в настройки уведомлений на Айфоне, найдите «Напоминания» и проверьте соответствующие параметры. Я бы также обратил внимание на режим фокусирования «За рулем», если вы используете его в автомобиле. Он может ограничивать показ некоторых уведомлений, поэтому лучше проверить, появляется ли нужное напоминание до начала движения.

Если автомобильные напоминания не срабатывают, проверьте, действительно ли смартфон автоматически подключается к мультимедийной системе машины, и правильно ли указан тип устройства в настройках Bluetooth. Для надежности можно создать тестовую задачу и проверить ее работу на парковке. Если тест не удался, напишите модель магнитолы в чате AppleInsider в Telegram или в чате AppleInsider в МАКС, чтобы сравнить настройки с теми, у кого такая же система.

Вообще, чем дольше я пользуюсь смартфонами Apple, тем больше убеждаюсь, что многие действительно полезные возможности iOS скрываются в самых обыкновенных приложениях. Мы ищем сторонние программы, пытаемся организовать свою жизнь с помощью различных сервисов, хотя зачастую достаточно разобраться с возможностями того, что уже установлено на смартфоне.

В моем случае стандартные «Напоминания» оказались именно тем инструментом, которого мне не хватало. Теперь вместо очередного обещания жене, что уж в этот раз я точно не забуду заехать в магазин, достаточно потратить несколько секунд на создание задачи. И самое приятное, что вспоминать о ней самостоятельно больше не нужно. Для этого у меня есть Айфон.