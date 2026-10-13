Яндекс Пэй после сбоя: что заработало и как вывести деньги

Если у вас деньги лежат на карте Яндекс Пэй, последние дни вы наверняка открывали приложение по десять раз на дню. После атак на дата-центры сервис надолго отрезал пользователей от собственных денег, и мы уже разбирали, что будет с деньгами и Сплитом в такой ситуации. Теперь Пэй понемногу оживает. Только вернулось далеко не все, а часть кнопок на экране вроде бы есть, но толку от них пока ноль. Я прошелся по приложению на своем айфоне и понажимал все, что нашел. Ниже расскажу, какими функциями уже можно пользоваться, как забрать деньги с карты и чем Яндекс решил загладить вину.



Что уже вернулось в Яндекс Пэй

Ночью команда Пэй выложила в своем телеграм-канале долгожданное обновление. Переводы и платежи возвращают поэтапно, сначала только части пользователей. Пластиковые карты и стикеры работают в полном объеме, а переводы по СБП, по реквизитам и в Сейвах открываются постепенно.

На деле приложение сейчас выглядит непривычно пустым. На главном экране осталась одна карта Пэй с балансом и плашка «Постепенно возвращаемся к работе». Под ней мелкая приписка: балансы обновляются с задержкой. Сплита на главной нет совсем, будто вы им никогда не пользовались. Пугаться не нужно. Еще 11 октября Яндекс пообещал, что платежи по Сплиту, Супер Сплиту и кредитам за дни сбоя просрочкой не посчитают.

История операций тоже на месте. Вкладка «История» внизу экрана показывает все списания и поступления за месяц, причем не только по карте Пэй, но и по другим привязанным картам. По ней удобно сверить, дошли ли платежи, которые вы отправляли в разгар сбоя. Если какого-то перевода там нет, не спешите повторять его: данные подтягиваются с опозданием, и второй перевод может уйти следом за первым.

Ситуация меняется буквально по часам. Что еще починили в Пэй, мы сразу пишем в наших каналах в Telegram и МАКС.

Как забрать деньги с карты Яндекса

Самое полезное из вернувшегося — кнопка «Перевести». Если после этой истории вам спокойнее держать деньги в другом банке, забрать их можно уже сейчас, причем без всякой комиссии. Перевод работает по номеру телефона, так что отправить деньги можно и себе в другой банк, и кому угодно еще.

Порядок действий такой:

Открываем Яндекс Пэй и нажимаем на карту с балансом на главном экране. Под картой выбираем «Перевести». Проверяем, что в строке «Откуда» стоит Карта Пэй, и вводим сумму. Жмем «По номеру» и выбираем получателя. Чтобы перевести себе, укажите свой номер и нужный банк. Подтверждаем кнопкой «Перевести».

Учтите, что СБП Яндекс включает не всем сразу. Если перевод не проходит с первой попытки, это не обязательно ваша ошибка: функция могла просто еще не доехать до вашего аккаунта. Подождите пару часов и попробуйте снова.

Перевод завис или вернулся обратно? Опишите, что видите на экране, в нашем чате в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

Оплата покупки через QR заработала

С QR-кодами Пэй уже справляется. Это выручит в магазинах, где у кассы стоит табличка СБП, и на сайтах, которые показывают код при оформлении заказа. Сканер спрятан за большой кнопкой внизу главного экрана, и найти его проще, чем кажется. Платим так:

На главном экране Яндекс Пэй нажимаем «Оплатить». Откроется камера с рамкой «Наведите на QR-код». Ловим в нее код на кассе или на экране терминала. Если код пришел картинкой, жмем на значок галереи слева от кнопок и выбираем скриншот с кодом. Проверяем сумму и подтверждаем оплату.

Под сканером на том же экране собраны переводы по номеру телефона и по реквизитам. Там же лежат платежи за мобильную связь, интернет и ЖКУ. С ними, правда, все сложнее: не все, что нарисовано на этом экране, сейчас нажимается.

Что в Яндекс Пэй пока не работает

Главное разочарование — кнопка «Оплатить телефоном» прямо под сканером. Это оплата по Bluetooth, которой Яндекс заменил на айфонах прикладывание к терминалу. Мы подробно объясняли, как работает оплата айфоном по Bluetooth и почему она капризничает даже в спокойные времена. Сейчас она не работает совсем. При ее нажатии появляется заглушка с извинениями.

Платежи за ЖКУ и мобильную связь тоже пока мимо. Иконки в разделе «Платежи» есть, но оплатить через них квартиру или пополнить номер не выйдет. Плашка «Некоторые функции могут быть недоступны — уже чиним» висит там не для красоты. А раз Сплит пропал с главного экрана, внести платеж по рассрочке через приложение тоже пока негде.

Что делать до починки? В магазине надежнее всего пластиковая карта Пэй или платежный стикер: по словам Яндекса, они работают в полном объеме. Если пластика нет, подойдет QR-код или карта другого банка. Коммуналку и связь проще оплатить из приложения банка или в личном кабинете оператора. Управляющая компания про сбой в дата-центре слушать не станет.

Кстати, если вы ходите с одним айфоном, а пластиковую карту Пэй носить негде, чехлы с кармашком под карту время от времени появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Где искать реквизиты карты

Реквизиты пригодятся, чтобы оплатить картой Пэй покупку в интернете или привязать ее к сервису, раз уж оплата телефоном на кассе сейчас недоступна. Спрятаны они не так глубоко.

Открываем карту на главном экране Яндекс Пэй. В блоке «Реквизиты и настройки» нажимаем на карту «Цифровая». Жмем на значок глаза справа от слова «Реквизиты»: появятся номер карты, срок действия и код. Каждое поле копируется кнопкой справа, вручную переписывать ничего не нужно.

На том же экране лежит смена пин-кода. Она нужна, если вы когда-то заказали пластиковую карту Пэй и успели забыть код. А пластик сейчас как раз самый надежный способ расплатиться в магазине.

Какую компенсацию дает Яндекс

На днях Яндекс обновил пользовательское соглашение и прописал в нем отдельный пункт про атаки беспилотников. Формально отвечать за такие сбои компания теперь не обязана. Тем не менее в Пэй за неудобства решили извиниться деньгами, пусть и не напрямую.

С 11 по 17 октября включительно ставка на накопительных счетах в Сейвах поднята до 20% годовых. Повышение действует для всех, у кого счет уже открыт, без дополнительных условий. Начисления будут появляться в истории операций постепенно, а лимит суммы Яндекс не называет. Для понимания: со 100 тысяч рублей за эти семь дней набежит около 380 рублей.

Вторая часть касается Супер Сплита и кредитов. Если платеж выпал на дни, когда сервис лежал, просрочкой его не посчитают, а условия погашения не изменятся. Успела начислиться пеня? Напишите в поддержку Яндекс Пэй, ее обещают возместить.

Если Сейва у вас нет, на 20% рассчитывать, судя по формулировке, не стоит: Яндекс говорит именно о тех, у кого счет уже открыт. А вот если он есть, деньги с него до 17 октября лучше не трогать. Неделя под 20% — редкий случай, когда сбой играет вам на руку. На самой карте Пэй я бы пока держал ровно столько, сколько уйдет на ближайшие покупки.