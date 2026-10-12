Яндекс больше не отвечает перед вами из-за атак БПЛА

Если вы платите за Плюс, рассчитываетесь через Пэй или храните фотографии в Диске, последние дни вышли нервными. За четыре дня пострадали три дата-центра Яндекса, и часть сервисов до сих пор работает через раз. Пока пользователи ждали, когда все починят, компания без лишнего шума выложила новую редакцию пользовательского соглашения. Одна из добавленных глав написана как будто специально под эту неделю. Принимать ее отдельно никто не просил: вы согласились с ней в тот момент, когда открыли Поиск или включили музыку. Ниже разберем, что именно поменялось в документе, на что теперь можно рассчитывать после сбоя и зачем компании понадобилось называть дроны отдельно.



Что Яндекс дописал в соглашение 10 октября

Действующая редакция пользовательского соглашения Яндекса датирована 10 октября 2026 года. Я сравнил ее с прошлой версией от 18 сентября 2025 года, которая теперь лежит в архиве на том же сайте. В старом тексте раздела про обстоятельства непреодолимой силы не было вообще. Теперь он есть, под номером 11, и называется «Освобождение от ответственности».

Пункт 11.1 говорит, что стороны не отвечают за неисполнение обязательств, если помешал форс-мажор. Дальше идет длинный список. Кроме привычных пожаров, наводнений и эпидемий, там названы военные действия и теракты, «в т.ч. с применением БПЛА, ракетного вооружения и иных средств поражения». Отдельно упомянуты обстрелы, взрывы, взрывная волна, обязательная эвакуация и военное положение. Последней строкой добавлены масштабные аварии на объектах энергоснабжения и связи, вызванные внешними причинами. Под это описание сбой этой недели подходит почти дословно.

Пункт 11.2 описывает, как стороны сообщают друг другу о форс-мажоре: не позднее 5 рабочих дней. Яндексу для этого достаточно разместить уведомление на своем сайте или в личном кабинете, написать на почту или позвонить. Отдельного письма с подписью «форс-мажор» можно и не дождаться.

Дата тоже говорит сама за себя. Документ появился 10 октября, после ударов по Сасово и Калуге и за несколько часов до атаки на Владимир. Совпадение это или нет, Яндекс не объяснял. При этом менять соглашение компания может без отдельного уведомления, а если вы не согласны, по пункту 1.4 от сервисов нужно просто отказаться.

Зачем Яндексу понадобились дроны в договоре

Сам Яндекс никакой драмы в правке не видит. Представитель компании объяснил РБК, что положения о форс-мажоре и так есть в законе и в условиях многих сервисов, а сейчас их просто «приводят к единому виду». Изменения, по словам компании, «носят уточняющий характер и не меняют существующие правовые механизмы». Формально это правда: освобождение от ответственности при непреодолимой силе прописано в Гражданском кодексе, и отдельная строчка в соглашении для этого не нужна.

Зачем тогда она появилась? Ответ подсказывают маркетплейсы. Wildberries еще 7 июля выпустил редакцию оферты №98, где атаки БПЛА прямо признаны форс-мажором. Первые удары по его складам в Электростали и Котовске случились 18 июля, через одиннадцать дней. Получается, крупные компании заранее закрывают «серую зону»: раньше дронов в договорах не было, и спорить о том, считается ли их атака непреодолимой силой, пришлось бы в суде.

При этом сама по себе строчка в договоре ничего не гарантирует. Юрист Юрий Мирзоев в колонке для «Коммерсанта» напоминает, что форс-мажор не освобождает от ответственности автоматически. Компании еще нужно показать, что она приняла разумные меры: системы пожаротушения работали, риски были распределены. Если угрозу проигнорировали, суд может увидеть в этом обычную неподготовленность. Колонка писалась про продавцов маркетплейсов, но логика та же: дроны в списке облегчают Яндексу защиту, а не делают ее бесспорной.

Какие сервисы попадают под новые правила

Самый болезненный вопрос этой недели касался денег, и мы отдельно разбирали, что будет с платежами по Сплиту, пока Пэй недоступен. Новое соглашение — общее для всех сервисов. По пункту 1.3 условия отдельных продуктов считаются его частью, так что раздел про форс-мажор накрывает сразу Плюс, Пэй, Диск и Go, а заодно Музыку, Кинопоиск и Алису.

Изменилось при этом не все. Пункт 9.5 и раньше ограничивал ответственность Яндекса суммой 10 000 рублей и только при наличии вины компании. Сервисы и год назад предоставлялись «как есть», без обещаний бесперебойной работы. Новый раздел добавляет к этому прямую ссылку на дроны: доказать вину Яндекса в истории с атакой на дата-центр теперь еще сложнее.

По деньгам в Пэй есть хотя бы официальные заявления. Руководитель финтеха Яндекса Дмитрий Пирогов сказал, что сбой не привел к потере записей о счетах. А сам Пэй пообещал, что платежи по Сплиту, Супер Сплиту и кредитам, которые не получилось внести, не будут считаться просроченными. Обещание, правда, дано в Telegram-канале, а не в договоре. Поэтому скриншот этого поста я бы сохранил.

Ситуация меняется каждый день, и условия могут поправить еще раз. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, если хотите узнать о новой редакции соглашения раньше, чем столкнетесь с ней в поддержке.

Дадут ли компенсацию за сбой 8-11 октября

Если коротко, пока нет. Все, что лежало 11 октября, мы собрали в полном списке упавших сервисов, и для обычных пользователей ни по одному из них программы компенсаций Яндекс не объявлял. Ни бесплатных дней Плюса, ни баллов. Особые условия получили только бизнес-клиенты: продавцам Маркета заказы от 11 октября исключили из индекса качества, а клиентам Yandex Cloud предложили гибкие условия переноса данных.

Тут есть тонкость, которую часто путают. Форс-мажор освобождает от ответственности за срыв, то есть от штрафов, неустойки и возмещения убытков. Но он не отменяет того, что услугу вам не оказали. Если вы заплатили за месяц Плюса, а несколько дней музыка и Кинопоиск не открывались, вопрос о перерасчете за эти дни остается. Просто требовать его придется самому, и автоматически никто ничего не вернет.

Сколько можно получить, сказать заранее невозможно. За пару дней простоя речь идет о десятках рублей, и кому-то проще махнуть рукой. Но если вы оплачивали годовую подписку или семейный тариф, письмо в поддержку займет пять минут. Напишите в поддержку Плюса в приложении Яндекса и укажите дату и сумму списания, дни, когда сервисы не работали, и что именно было недоступно.

Одно предупреждение: простая отмена подписки денег не вернет. Плюс спокойно доработает до конца оплаченного периода, и перерасчета за дни простоя это не даст. Если поддержка отказывает, следующий шаг — письменная претензия, а уже за ней жалоба в Роспотребнадзор. Яндекс уже ответил вам по поводу перерасчета? Поделитесь в нашем чате в Telegram или МАКС: по чужим ответам проще понять, что работает, а что нет.

Звонки про «компенсацию за сбой» — повод положить трубку

Любой громкий сбой мошенники используют как готовый сценарий. Звонит «служба поддержки Яндекса» и вежливо сообщает, что вам положена компенсация за неработающие сервисы. Нужно только продиктовать код из СМС или назвать номер карты, чтобы «зачислить деньги». Звучит правдоподобно, особенно когда вы и правда два дня сидели без Пэй.

Но выше мы уже выяснили главное: Яндекс компенсаций не объявлял. Значит, никакого звонка о них быть не может. Коды из СМС, пароли и данные карты не нужны для зачисления денег вообще никогда. Если кто-то просит их по телефону, кладите трубку и проверяйте информацию в самом приложении или в официальных каналах сервиса.

То же касается писем и сообщений в мессенджерах со ссылкой «получить компенсацию». Не переходите по ним с айфона, даже если адрес похож на яндексовский. А пока Пэй работает с перебоями, удобно держать при себе пластиковую карту другого банка. Чехлы для айфона с кармашком под карту время от времени попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так отвечает ли Яндекс теперь перед вами за сбои? За то, что случилось из-за дронов, по новому соглашению почти нет: ни штрафов, ни убытков с компании не взыскать. Зато вернуть деньги за дни, когда подписка не работала, по-прежнему можно попробовать, просто инициатива целиком на вас. Сохраните скриншоты ошибок и сообщений о сбое: если повторится, они пригодятся.