Яндекс Пэй снова не работает. Что происходит с переводами и платежами по всей России

Если сегодня вы ждете деньги на Яндекс Пэй, а они так и не пришли, дело, скорее всего, не в отправителе. Похожие жалобы пошли сразу из нескольких регионов, и касаются они не только переводов. У кого-то застыл баланс, у кого-то пропала история операций, а у меня на айфоне не захотело открываться окно оплаты для кассы. Яндекс уже признал проблему, только в его объяснении упомянуто далеко не все, на что жалуются люди. Ниже разберемся, что именно сломалось, чем сейчас можно платить и какое действие с деньгами лучше пока отложить.



Сломалось не все, но самое нужное

Сначала пользователи заметили, что в приложении не обновляются баланс и история переводов. Следом выяснилось, что деньги не выводятся с накопительного счета на карту. Еще через час список стал длиннее. По данным iGuides, переводы из других банков не доходят до получателя, операции через СБП сбоят, а наличные, внесенные через банкомат, зачисляются с задержкой. У части клиентов не приходят коды подтверждения.

Больше всего жалоб из Москвы и Петербурга, а также из Московской, Ленинградской и Самарской областей. На Детекторе сбоев график почти весь день лежал у нуля, а потом резко взлетел: в пике больше 120 жалоб за 15 минут, всего за сутки их набралось 811. Нейросеть сайта собрала облако тегов, и крупнее всего в нем написаны слова «не работает» и «перевод».

Сами сообщения читать тяжело. «Не могу перевести деньги со своего накопительного счета на свою карту». «Все еще не пришли деньги по СБП из Сбера в Яндекс». Один пользователь написал, что успел перевести деньги в другой банк до начала сбоя и только поэтому купил билет. Сразу несколько человек жалуются, что не грузится платежная форма. А вот у одного читателя переводы уже заработали, так что восстановление, похоже, идет волнами и не у всех одновременно.

Обратите внимание на разницу между симптомами. Когда баланс просто не обновляется, деньги на месте, вы их просто не видите. Когда перевод из другого банка висит в статусе «отправлен», но не пришел, деньги где-то между банками. Пугает второе, хотя Яндекс уверяет, что потерянных денег нет.

Окно оплаты по Bluetooth у меня так и не загрузилось

Я заметил сбой, когда попробовал заплатить по Bluetooth. Мы уже подробно объясняли, как платить айфоном по Bluetooth на новых биометрических терминалах, и Яндекс Пэй поддерживает такой способ наравне со Сбером и Т-Банком. Порядок обычно простой: терминал показывает сумму, вы открываете окно оплаты в приложении, подносите телефон и подтверждаете покупку.

Сегодня до подтверждения дело не дошло. Окно с логотипом Яндекс Пэй открывается, но вместо карты, суммы и кнопок висят серые плашки загрузки. Они переливаются, как будто данные вот-вот подтянутся, но дальше этого дело не идет.

Похоже, айфон и разрешения тут ни при чем. Это моя догадка, но окну оплаты, скорее всего, нужно сначала получить данные карты с сервера Яндекса, а он сейчас отвечает через раз. Те же жалобы на «не загружается платежная форма» видны и на Детекторе сбоев, так что вы не одни. Если у вас окно открылось и все прошло, напишите об этом в наш чат в Telegram или МАКС, так проще понять, в каких регионах сервис уже ожил.

При этом пластиковая карта Яндекс Пэй и платежные стикеры, по данным iGuides, работают. Видимо, им не нужно ждать ответа от приложения, которое сейчас тормозит. Если стикер у вас наклеен на чехол, сегодня он неожиданно надежнее телефона.

В Яндексе называют проблему временной

Сбой в Яндексе подтвердили и назвали временным. Представитель сервиса сказал, что сейчас наблюдаются неполадки с отображением операций и баланса у части пользователей, а разработчики уже восстанавливают работу. Про переводы из других банков и окно оплаты в комментарии ни слова, хотя жалоб на них не меньше. Кстати, после прошлого крупного сбоя Яндекс раздавал компенсации пользователям, но про сегодняшний случай такого пока не обещают.

Отдельно в компании подчеркнули, что деньги клиентов в безопасности. На странице поддержки уточняют, что данные о счетах просто обновляются с задержкой. Поэтому цифра в приложении может не совпадать с тем, что на самом деле лежит на счете. Когда все заработает, Яндекс не говорит.

Обидно, что это уже второй заметный сбой Яндекс Пэй за осень. В октябре сервис лежал несколько дней, и пользователи не могли ни заплатить, ни вывести деньги. Сейчас картина мягче: часть платежей проходит, а у некоторых переводы уже ожили. Но привычка держать все деньги в одном приложении после таких дней выглядит не лучшей идеей.

Ситуация меняется буквально по часам. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, туда мы пишем, как только Яндекс объявляет о восстановлении или о новых ограничениях.

Пока сервис не ожил, деньги лучше не гонять туда-сюда

Главное правило сегодня звучит так: не повторяйте перевод, который вроде бы не прошел. На это прямо указывают и iGuides, и сам опыт октябрьского сбоя. Деньги могут списаться дважды, а возвращать лишний перевод потом придется через поддержку, которая и так завалена обращениями. Заодно имеет смысл заранее подумать, как жить, если сервис опять пропадет надолго. У нас есть отдельная инструкция, как подготовиться к сбоям Сбера и Яндекса, и сегодня она снова пригодится.

Если перевод завис, действуйте в таком порядке:

Откройте приложение банка, из которого отправляли деньги, и проверьте статус операции в истории. Если статус «Исполнено», ждите: деньги дойдут, когда Яндекс разберет очередь. Если статус «Отклонено» или «Ошибка», деньги вернутся к отправителю. Новый перевод делайте только после того, как они пришли обратно. Сохраните скриншот операции с датой и суммой, он пригодится для обращения в поддержку.

Платить на кассе сегодня надежнее картой другого банка: через Bluetooth в Сбере или Т-Банке, по QR через СБП или пластиком. Apple Pay в России так и не вернулся, поэтому запасной способ оплаты лучше держать под рукой, даже если основной кажется вечным. Пара тысяч наличными в кошельке тоже не помешает, как бы старомодно это ни звучало.

Чтобы не таскать отдельный кошелек, карту другого банка удобно держать в картхолдере на MagSafe прямо на айфоне. Такие недорогие кошельки и чехлы с отделением для карты часто появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Сервис Яндекса, судя по отдельным сообщениям, понемногу оживает, но гарантий, что вечером все заработает у всех, нет. Пока картина не прояснится, оставьте переводы через Яндекс Пэй на потом и не нервничайте из-за цифр в приложении: баланс, который показывает не то, еще не значит, что деньги пропали.