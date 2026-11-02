Яндекс Пэй снова не работает. Что происходит с переводами и платежами по всей России

Кирилл Пироженко

Если сегодня вы ждете деньги на Яндекс Пэй, а они так и не пришли, дело, скорее всего, не в отправителе. Похожие жалобы пошли сразу из нескольких регионов, и касаются они не только переводов. У кого-то застыл баланс, у кого-то пропала история операций, а у меня на айфоне не захотело открываться окно оплаты для кассы. Яндекс уже признал проблему, только в его объяснении упомянуто далеко не все, на что жалуются люди. Ниже разберемся, что именно сломалось, чем сейчас можно платить и какое действие с деньгами лучше пока отложить.

Айфон на столе с открытым окном оплаты Яндекс Пэй, в котором вместо карты висят серые плашки загрузки

Айфон на столе с открытым окном оплаты Яндекс Пэй, в котором вместо карты висят серые плашки загрузки

Сломалось не все, но самое нужное

Сначала пользователи заметили, что в приложении не обновляются баланс и история переводов. Следом выяснилось, что деньги не выводятся с накопительного счета на карту. Еще через час список стал длиннее. По данным iGuides, переводы из других банков не доходят до получателя, операции через СБП сбоят, а наличные, внесенные через банкомат, зачисляются с задержкой. У части клиентов не приходят коды подтверждения.

Больше всего жалоб из Москвы и Петербурга, а также из Московской, Ленинградской и Самарской областей. На Детекторе сбоев график почти весь день лежал у нуля, а потом резко взлетел: в пике больше 120 жалоб за 15 минут, всего за сутки их набралось 811. Нейросеть сайта собрала облако тегов, и крупнее всего в нем написаны слова «не работает» и «перевод».

График жалоб на Яндекс Пэй на Детекторе сбоев: резкий пик во второй половине дня и облако тегов со словами «перевод» и «не приходит»

График жалоб на Яндекс Пэй на Детекторе сбоев: резкий пик во второй половине дня и облако тегов со словами «перевод» и «не приходит»

Сами сообщения читать тяжело. «Не могу перевести деньги со своего накопительного счета на свою карту». «Все еще не пришли деньги по СБП из Сбера в Яндекс». Один пользователь написал, что успел перевести деньги в другой банк до начала сбоя и только поэтому купил билет. Сразу несколько человек жалуются, что не грузится платежная форма. А вот у одного читателя переводы уже заработали, так что восстановление, похоже, идет волнами и не у всех одновременно.

Последние сообщения пользователей на Детекторе сбоев: не приходят переводы, не загружается платежная форма, некорректно отображается баланс

Последние сообщения пользователей на Детекторе сбоев: не приходят переводы, не загружается платежная форма, некорректно отображается баланс

Обратите внимание на разницу между симптомами. Когда баланс просто не обновляется, деньги на месте, вы их просто не видите. Когда перевод из другого банка висит в статусе «отправлен», но не пришел, деньги где-то между банками. Пугает второе, хотя Яндекс уверяет, что потерянных денег нет.

Окно оплаты по Bluetooth у меня так и не загрузилось

Я заметил сбой, когда попробовал заплатить по Bluetooth. Мы уже подробно объясняли, как платить айфоном по Bluetooth на новых биометрических терминалах, и Яндекс Пэй поддерживает такой способ наравне со Сбером и Т-Банком. Порядок обычно простой: терминал показывает сумму, вы открываете окно оплаты в приложении, подносите телефон и подтверждаете покупку.

Окно оплаты Яндекс Пэй на iPhone: вместо карты, суммы и кнопок только серые заглушки загрузки

Окно оплаты Яндекс Пэй на iPhone: вместо карты, суммы и кнопок только серые заглушки загрузки

Сегодня до подтверждения дело не дошло. Окно с логотипом Яндекс Пэй открывается, но вместо карты, суммы и кнопок висят серые плашки загрузки. Они переливаются, как будто данные вот-вот подтянутся, но дальше этого дело не идет.

Похоже, айфон и разрешения тут ни при чем. Это моя догадка, но окну оплаты, скорее всего, нужно сначала получить данные карты с сервера Яндекса, а он сейчас отвечает через раз. Те же жалобы на «не загружается платежная форма» видны и на Детекторе сбоев, так что вы не одни. Если у вас окно открылось и все прошло, напишите об этом в наш чат в Telegram или МАКС, так проще понять, в каких регионах сервис уже ожил.

При этом пластиковая карта Яндекс Пэй и платежные стикеры, по данным iGuides, работают. Видимо, им не нужно ждать ответа от приложения, которое сейчас тормозит. Если стикер у вас наклеен на чехол, сегодня он неожиданно надежнее телефона.

В Яндексе называют проблему временной

Сбой в Яндексе подтвердили и назвали временным. Представитель сервиса сказал, что сейчас наблюдаются неполадки с отображением операций и баланса у части пользователей, а разработчики уже восстанавливают работу. Про переводы из других банков и окно оплаты в комментарии ни слова, хотя жалоб на них не меньше. Кстати, после прошлого крупного сбоя Яндекс раздавал компенсации пользователям, но про сегодняшний случай такого пока не обещают.

Отдельно в компании подчеркнули, что деньги клиентов в безопасности. На странице поддержки уточняют, что данные о счетах просто обновляются с задержкой. Поэтому цифра в приложении может не совпадать с тем, что на самом деле лежит на счете. Когда все заработает, Яндекс не говорит.

iPhone на столе рядом с чашкой кофе, на экране заставка приложения Пэй

iPhone на столе рядом с чашкой кофе, на экране заставка приложения Пэй

Обидно, что это уже второй заметный сбой Яндекс Пэй за осень. В октябре сервис лежал несколько дней, и пользователи не могли ни заплатить, ни вывести деньги. Сейчас картина мягче: часть платежей проходит, а у некоторых переводы уже ожили. Но привычка держать все деньги в одном приложении после таких дней выглядит не лучшей идеей.

Ситуация меняется буквально по часам. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, туда мы пишем, как только Яндекс объявляет о восстановлении или о новых ограничениях.

Пока сервис не ожил, деньги лучше не гонять туда-сюда

Главное правило сегодня звучит так: не повторяйте перевод, который вроде бы не прошел. На это прямо указывают и iGuides, и сам опыт октябрьского сбоя. Деньги могут списаться дважды, а возвращать лишний перевод потом придется через поддержку, которая и так завалена обращениями. Заодно имеет смысл заранее подумать, как жить, если сервис опять пропадет надолго. У нас есть отдельная инструкция, как подготовиться к сбоям Сбера и Яндекса, и сегодня она снова пригодится.

Если перевод завис, действуйте в таком порядке:

  1. Откройте приложение банка, из которого отправляли деньги, и проверьте статус операции в истории.
  2. Если статус «Исполнено», ждите: деньги дойдут, когда Яндекс разберет очередь.
  3. Если статус «Отклонено» или «Ошибка», деньги вернутся к отправителю. Новый перевод делайте только после того, как они пришли обратно.
  4. Сохраните скриншот операции с датой и суммой, он пригодится для обращения в поддержку.

Платить на кассе сегодня надежнее картой другого банка: через Bluetooth в Сбере или Т-Банке, по QR через СБП или пластиком. Apple Pay в России так и не вернулся, поэтому запасной способ оплаты лучше держать под рукой, даже если основной кажется вечным. Пара тысяч наличными в кошельке тоже не помешает, как бы старомодно это ни звучало.

Чтобы не таскать отдельный кошелек, карту другого банка удобно держать в картхолдере на MagSafe прямо на айфоне. Такие недорогие кошельки и чехлы с отделением для карты часто появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Сервис Яндекса, судя по отдельным сообщениям, понемногу оживает, но гарантий, что вечером все заработает у всех, нет. Пока картина не прояснится, оставьте переводы через Яндекс Пэй на потом и не нервничайте из-за цифр в приложении: баланс, который показывает не то, еще не значит, что деньги пропали.

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