Баллы Яндекс Плюса — куда их теперь можно потратить

Если у вас давно оформлен Яндекс Плюс, на счету наверняка лежит приличная горка баллов. Копятся они почти незаметно: такси, Маркет, билеты в кино. А вот тратить их приходилось в тех же самых сервисах, и рано или поздно фантазия заканчивалась. Теперь Яндекс выпустил баллы за пределы своей экосистемы, и среди новых мест есть магазин, куда владельцы айфонов ходят за аксессуарами. Только у этой свободы есть условие, которое не всем понравится. Ниже разберем, где баллы теперь принимают, как списать их с айфона на кассе и почему на одной покупке приходится выбирать. А если подписки у вас пока нет, есть способ оформить Яндекс Плюс дешевле.



Баллы наконец вышли за пределы Такси и Маркета

Раньше баллы Плюса работали как внутренняя валюта Яндекса. Один балл равен одному рублю, но потратить его можно было только в Go, на Маркете, в Афише, на Заправках и в других сервисах компании. Теперь их принимают у партнеров Яндекс Пэй, а таких больше 10 тысяч. Полный список компания не публикует, но несколько имен назвала.

Среди них Burger King, «Технопарк», Restore, Galaxy Store, ювелирная сеть «Адамас», «Траектория», «Братья Караваевы», АЗС «Нефтьмагистраль» и туроператор «Пегас». Набор пестрый: от бургера до путевки. Для нашей аудитории интереснее всего Restore. Это магазин, где продают технику Apple, а значит, кабель, чехол или AirPods теперь можно частично оплатить баллами, которые вы накатали на такси.

Есть и обязательное условие. Списывать баллы получится только с активным Плюсом. Если подписка закончилась, баллы на счету остаются, но потратить их не выйдет ни в сервисах Яндекса, ни у партнеров. Так что перед походом в магазин стоит заглянуть в профиль и проверить дату продления.

На кассе все решает QR-код

Платить баллами можно и в интернете, и в обычном магазине. Онлайн все просто: на сайте партнера при оформлении заказа выбираете Яндекс Пэй и включаете переключатель «Списать баллы». Если сервис у вас еще не настроен, у нас есть подробная инструкция, как настроить Яндекс Пэй на айфоне, она пригодится и здесь.

В офлайне порядок другой. NFC на айфонах для российских платежных сервисов закрыт, поэтому поднести телефон к терминалу, как с Apple Pay, не получится. Вместо этого работает оплата по QR-коду. Порядок действий такой:

Скажите на кассе, что платите через Яндекс Пэй. Откройте приложение Яндекс Пэй на айфоне. Перейдите на вкладку «Платежи», наведите камеру на QR-код на кассе и проверьте, что списание баллов включено. Подтвердите оплату: баллы спишутся, а остаток уйдет с карты.

Остаток суммы оплачивается картой любого российского банка, которая привязана к Яндекс Пэй. Отдельную карту Пэй оформлять не нужно. Партнеров больше 10 тысяч, и не на каждой кассе сотрудники уже в курсе нововведения. Лучше уточнить заранее, чем стоять с открытым приложением перед растерянным кассиром.

Если списание не прошло или кассир не понял, о чем речь, пишите в наш чат в Telegram или МАКС: там подскажут, на каком шаге что-то пошло не так.

Сколько спишется, выбирать не дадут

Вот здесь начинается самое неудобное. Ручного поля для суммы нет. Система сама решает, сколько баллов снять: либо все сразу, либо максимально возможное количество для этой покупки. Хотели потратить 300 баллов на кофе и оставить остальное на AirPods? Не выйдет. Какой процент чека можно закрыть баллами у каждого партнера, Яндекс пока не уточняет.

Разберем на примере. Допустим, у вас 3000 баллов, а наушники в Restore стоят 5000 рублей. Если магазин разрешает закрыть баллами весь чек, система снимет все 3000, а оставшиеся 2000 рублей спишутся с карты. Оставить часть баллов на потом в этой покупке не получится, и кешбэка за нее тоже не будет.

Второе ограничение еще чувствительнее. За одну покупку вы либо списываете баллы, либо получаете их кешбэком. Совместить нельзя. То есть если в Restore на товар действует повышенный кешбэк баллами, а вы решили расплатиться накопленным, этот кешбэк сгорает. Перед оплатой стоит прикинуть, что выгоднее именно в этом чеке.

Логику понять можно, хотя тут я скорее гадаю: Яндексу невыгодно, чтобы баллы крутились по кругу без живых денег, поэтому каждая покупка работает в одну сторону. Неприятно другое: из-за автоматического списания вы не управляете тем, где ваши баллы «сгорят». Поход за бургером может обнулить все, что вы копили полгода.

Отдельно напомню про стабильность. Совсем недавно Яндекс Пэй снова не работал, и платежи по всей стране зависали. Если вы планируете крупную покупку с баллами, держите под рукой запасной способ оплаты. Чтобы вовремя узнавать о таких сбоях и новых условиях, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Кому это выгодно, а кому лучше копить

Больше всех выигрывают те, у кого баллов набралось много, а тратить их в сервисах Яндекса уже некуда. Для них новые партнеры превращают виртуальный счет почти в живые деньги. Особенно если копили на что-то конкретное: аксессуар в Restore или технику в «Технопарке» баллами закрыть разумнее, чем раздробить их на десяток мелких заказов.

Тем, кто активно копит ради статуса в программе «Свои Плюсы», стоит подумать дважды. Уровень там зависит от баллов, полученных при оплате через Яндекс Пэй: для Серебряного нужно от 250 баллов за сезон, для Золотого от 2000. Каждая покупка, оплаченная баллами, кешбэк не приносит, а значит, и к следующему уровню не приближает.

Масштаб у всей этой истории серьезный. За год пользователи получили и потратили больше 23 млрд баллов Плюса, и Яндекс явно хочет, чтобы они работали не только внутри его сервисов. Мне кажется, это хороший шаг для подписчиков, просто с ограничением, о котором лучше помнить заранее.

Так что, если баллов накопилось много, смело списывайте их на крупную покупку у партнера и не отвлекайтесь на мелочи. А если в Restore вы шли за кабелем или чехлом и цена кусается даже с баллами, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС: аналоги таких мелочей там находятся заметно дешевле.