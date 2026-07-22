Не скачивай эти приложения на свой iPhone: список поддельных программ из App Store

App Store годами подавали нам как самый безопасный магазин приложений на планете. Ручная модерация, проверка разработчиков, строгие правила публикации — все это работает ровно до тех пор, пока за дело не берутся люди, которые умеют зарабатывать на чужой невнимательности. Недавно мошенники вывели поддельное приложение Авито в топ магазина, и очень быстро выяснилось, что это далеко не единственный прецедент. Прямо сейчас в App Store спокойно лежит целая пачка подделок под банки и популярные сервисы, и каждая из них ждет, когда вы введете свои данные.



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Почему подделки вообще попадают в App Store

Схема тут до обидного простая. После санкций из магазина вычистили приложения почти всех российских банков и части сервисов. Люди привыкли, что официальные программы возвращаются под чужими именами: сегодня банк выпускает «ипотечный калькулятор», завтра «образовательное приложение», и все это на самом деле рабочий мобильный банк. Пользователь давно перестал удивляться странным названиям и незнакомым разработчикам.

Мошенники этим и пользуются. Они заливают в App Store приложение с логотипом в фирменных цветах, накручивают ему оценки и отзывы, а внутри показывают форму входа, один в один похожую на настоящую. Модерация Apple такие вещи пропускает, потому что на проверке программа выглядит безобидно: калькулятор, плеер, заметки. Начинку подменяют уже после публикации.

Отдельная беда с сервисами, которых в магазине никогда и не было. Так в свое время появился фейковый МАКС в App Store, и часть людей его действительно установила. Логика читателя понятна: раз приложения долго не было, а теперь оно появилось, значит наконец договорились. На деле договорились совсем другие люди и совсем не с Apple.

Полный список поддельных приложений в App Store

Ниже все подделки, которые сейчас числятся в реестре. Сначала название, как оно отображается в магазине, дальше бренд, под который приложение маскируется. Ни одно из них скачивать нельзя, даже из любопытства и даже «просто посмотреть, что внутри».

Список живой и меняется почти каждую неделю: что-то Apple удаляет сама, что-то мошенники перезаливают под новым именем. Ведут его на сайте appbank.pw в разделе с реестром подделок, и там же можно отправить подозрительную программу на проверку. Заглядывайте туда хотя бы раз в неделю, особенно если собираетесь ставить банковское приложение с незнакомым названием.

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Что будет, если скачать поддельное приложение

Честный ответ: заранее не знает никто. Никаких гарантий тут в принципе нет, потому что содержимое такой программы может поменяться в любой момент — разработчик просто подгружает новый экран с сервера, и вчерашняя пустышка становится фишинговой формой.

В лучшем случае не произойдет вообще ничего. Вы откроете приложение, увидите бесполезный интерфейс, кривой перевод или бесконечную загрузку, плюнете и удалите его. Такие подделки тоже встречаются: их лепят ради накрутки установок и рекламных показов, а до кражи данных дело просто не доходит.

В худшем случае вы теряете все и сразу. Приложение показывает знакомую форму входа, вы вводите номер телефона, пароль от банка и код из СМС — и эти данные уходят прямо мошенникам. Дальше идет вывод денег со счета, оформление кредитов на ваше имя и попытка добраться до Apple ID. Угон учетной записи бьет больнее всего: к ней привязаны фотографии, резервные копии, платежные карты и покупки за много лет.

Отдельно предупрежу про соблазн «проверить самому». Не надо. Даже если вы просто откроете подделку и ничего не введете, вы уже отдадите ей часть информации об устройстве. Если хочется поставить что-то полезное, лучше посмотрите, какие приложения точно стоит скачать из магазина, пока они там есть. Там подборка проверенных программ, а не лотерея с вашими деньгами.

Как отличить фейк от настоящего приложения

Универсального признака нет, но есть набор мелочей, по которым подделка вычисляется за минуту. Проверяйте всегда, а не когда что-то смущает:

Читайте отзывы с конца. Мошенники накручивают оценки сверху, но живые люди почти всегда успевают оставить предупреждение. Отсортируйте по самым свежим и по одной звезде. Сверяйте дату публикации. Приложение крупного сервиса, которому две недели от роду и у которого уже десять тысяч отзывов, выглядит подозрительно. Ищите ссылку на сайте бренда. Настоящие банки и сервисы всегда дают прямую ссылку на свою программу у себя на сайте или в официальном канале. Ищите ссылки в официальных каналах. Большинство ресурсов сообщают о новых приложениях.

И еще один момент, о котором часто забывают. Когда официальную программу удаляют, у сервиса почти всегда остается веб-версия, которую можно повесить на рабочий стол как обычную иконку. Работает это не хуже приложения, а рисков ноль. Особенно выручает в моменты, когда App Store в России вообще не работает и скачать нельзя даже легальную программу.

Не уверены, настоящее приложение перед вами или подделка? Скиньте скриншот в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут за пару минут. Лучше спросить и перестраховаться, чем потом писать в банк заявление о списаниях.