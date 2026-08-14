10 повербанков для iPhone, iPad, Mac и другой техники

Повербанк давно перестал быть запасным гаджетом — без него не обойтись ни в поездке, ни на даче, ни в обычный рабочий день вдали от розетки. Собрал десять внешних аккумуляторов с AliExpress на разную ёмкость и мощность: от карманных на 5000 мАч до тяжёлой артиллерии на 50000 мАч с солнечной панелью. Один из них уже проверил на себе, а недавно мы рассказывали про крутые аксессуары для Mac, которые тоже стоит поискать на площадке.



UGREEN Nexode, который я взял на дачу

На даче у меня регулярно отключают свет, и остаться без связи не хотелось — поэтому на выходные я брал с собой мощный аккумулятор. UGREEN Nexode на 20000 мАч закрыл вопрос полностью: телефон заряжал по несколько раз, а когда пропадал интернет на роутере, от него же питал мобильный модем.

Мощности здесь с запасом — до 100 Вт по USB-C. Этого хватает не только смартфону, но и MacBook Air: ноутбук заряжается почти как от штатного адаптера. На корпусе есть дисплей с остатком заряда в процентах — удобно прикидывать, дотянешь ли до вечера. Корпус металлический, ощущается плотным и не марким. В комплекте кабель USB-C, так что докупать ничего не пришлось. За свои деньги — пожалуй, самый универсальный вариант в подборке.

Цена: 2870 рублей (с купоном)

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Мобильная зарядка, которая тянет даже ноутбук

Если повербанк нужен не столько для телефона, сколько для ноутбука, стоит смотреть в сторону моделей помощнее. MOVESPEED M25 на 25000 мАч по старшему USB-C отдаёт до 140 Вт, чего хватает даже требовательным ноутбукам вроде MacBook Pro.

Портов сразу три: два USB-C и USB-A, поэтому заряжать можно телефон, наушники и ноутбук одновременно. На торце — крупный дисплей с процентами и мощностью, видно, сколько ватт уходит на каждое устройство. Пригодится тем, кто любит держать всё под контролем.

Цена: 3160 рублей (с купоном)

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165 ватт по двум портам сразу

Суммарная отдача до 165 Вт для повербанка такого формата — это серьёзная заявка. По каждому из двух портов USB-C аккумулятор Vention на 20000 мАч отдаёт по 100 Вт, так что тянет ноутбук и смартфон без просадки скорости.

Дисплей цветной, с крупными цифрами заряда, а в комплекте кабель на 240 Вт и тканевый чехол. Отдельный плюс — аккумулятор разрешён к провозу в самолёте, так что в поездку его можно брать без опасений на досмотре. Больше обзоров зарядок и гаджетов мы выкладываем в наших каналах в Telegram и МАКС — заглядывайте.

Цена: 3770 рублей (с купоном)

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Три кабеля на борту и ни одного лишнего провода

Иногда важнее не мощность, а объём и универсальность. QOOVI на 30000 мАч хватит, чтобы несколько дней не искать розетку, а встроенные три кабеля включают Lightning — старый iPhone заряжается без единого лишнего провода.

Максимальная мощность — 22,5 Вт, это уровень быстрой зарядки для смартфонов, но не для ноутбуков. Зато портов много: четыре USB и отдельный USB-C, а на корпусе горит цифровой индикатор остатка. Хороший вариант, если нужен один аккумулятор на всю семью в дорогу.

Цена: 2160 рублей (с купоном)

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50000 мАч и солнечная панель на корпусе

Для дачи и походов логика простая: чем больше ёмкость, тем реже приходится думать о розетке. Самый ёмкий герой подборки — повербанк на 50000 мАч с солнечной панелью. От солнца он заряжается медленно, но как аварийный источник на природе панель выручает.

Кроме объёма здесь есть встроенный фонарик и набор кабелей на все распространённые разъёмы — от Lightning до USB-C. Весит прилично, зато способен поднять смартфон из нуля почти десяток раз. Это скорее туристический вариант, чем повседневный. А ещё больше находок с AliExpress мы собираем в канале Сундук Али-Бабы — там интересные товары выкладываются каждый день.

Цена: 2800 рублей

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Тонкое «лезвие» в металлическом корпусе

Не всем нужен кирпич в кармане — иногда хочется что-то плоское и аккуратное. MOVESPEED P20 на 20000 мАч сделан в форме тонкого лезвия и убран в металлический корпус — выглядит строго и в руке лежит приятно.

Встроенный кабель USB-C избавляет от необходимости носить провод отдельно, а быстрая зарядка на 35 Вт подхватит и iPhone, и большинство Android-смартфонов. На дисплее — привычные проценты остатка. Неплохой баланс ёмкости и размеров за скромные деньги.

Цена: 1750 рублей (с купоном)

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Заряжает iPhone без единого провода

Тем, кто устал от кабелей, подойдёт магнитное решение. Магнитный Power Bank крепится к задней панели iPhone через MagSafe и заряжает по воздуху. Магнит держит крепко, аккумулятор не сползает, даже если пользоваться телефоном на ходу.

Ёмкость приятно удивляет: 20000 мАч в беспроводном повербанке встречается нечасто, обычно такие модели ограничиваются 5000-10000 мАч. Есть и цифровой дисплей с остатком заряда. Провод при этом никто не отменял — при желании можно подключиться кабелем для более быстрой зарядки.

Цена: 2380 рублей (с купоном)

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Умещается в кармане куртки

Для повседневных задач часто хватает и скромной ёмкости, если носить аккумулятор удобно. Baseus на 10000 мАч легко помещается в сумку или карман куртки, а заряда хватает, чтобы полностью поднять смартфон пару раз.

Поддерживается быстрая зарядка на 22,5 Вт по протоколам QC и PD, так что телефон восполняет заряд заметно быстрее, чем от обычного аккумулятора. Корпус лаконичный, без лишних деталей — тот случай, когда простота работает на пользу. Не определились с выбором — спрашивайте в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажем.

Цена: 1520 рублей (с купоном)

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Штекер прямо в корпусе, без проводов вообще

Есть формат ещё компактнее — со встроенным штекером, который втыкается прямо в телефон. Mini Capsule на 10000 мАч оснащена разъёмом USB-C на корпусе, так что это по сути гибрид повербанка и мини-зарядки в корпусе чуть больше спичечного коробка.

Внутри поддержка быстрой зарядки на 22,5 Вт, небольшой дисплей и петелька-ремешок, чтобы повесить капсулу на сумку или ключи. Идеальный вариант для тех, кто не любит носить с собой ничего лишнего.

Цена: 1270 рублей

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Размером с губную помаду

Замыкает подборку самый компактный аккумулятор, который по размеру сравнивают с губной помадой. Vention на 5000 мАч помещается в любой карман и почти не чувствуется по весу.

Несмотря на миниатюрность, здесь есть встроенный кабель USB-C и поддержка быстрой зарядки на 20 Вт. Одного заряда хватит, чтобы поднять смартфон примерно на один полный цикл — как аварийный запас на день в городе то, что нужно.

Цена: 1290 рублей (с купоном)

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