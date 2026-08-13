Топовые ретро-консоли, которые позволяют играть в игры с Dendy, Sega и старых PS

Есть вещи, которые никакой Айфон не заменит. Даже складной, хотя и он обещает быть очень прикольным. Например, ощущение, когда берёшь в руки маленькую консоль, нажимаешь Start — и на экране появляется Супер Марио. Или Battle City. Или Contra. Я серьёзно: моя дочь узнала про Танчики раньше, чем про Roblox, и до сих пор периодически просит, как я его называю, «тетрис». Само собой, речь идет не про настоящий тетрис, а про ретро-консоль, которую я купил на АлиЭкспресс. И, знаете, выбор там куда шире, чем у меня дома. Представляю вашему вниманию подборку самых интересных приставок, на которых можно поиграть в — не побоюсь этого слова «консольные» — игры из 90-х.



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MIYOO Mini Plus: карманная консоль на Linux для ностальгирующих

Среди всех карманных ретро-консолей MIYOO Mini Plus — пожалуй, самая популярная. Её я, собственно, и купил. И не зря: здесь стоит двухъядерный ARM Cortex-A7 на 1,2 ГГц, яркий IPS-экран, а внутри крутится Linux, на который можно ставить альтернативные прошивки, хоть я и не пробовал. Есть Wi-Fi, поддержка карт microSD до 128 ГБ, а батарея на 3000 мАч позволяет играть часами без подзарядки. Русский язык поддерживается, что для китайских консолей — скорее исключение, чем правило.

Тут главное — не ждать от неё мощности Steam Deck. Это именно ретро-машинка: Dendy, SNES, Game Boy Advance, PS1 — такое она потянет, но современные тайтлы тупо не пойдут. Зато к эстетике и качеству исполнения претензий нет: кнопки приятные, тактильно напоминают старые Game Boy, а корпус достаточно компактный и крепкий. В комплекте идёт чехол-сумка, так что экран не поцарапается в рюкзаке. За свои деньги это, пожалуй, лучшее, что можно взять для входа в мир ретро-гейминга.

Цена: 4140 рублей

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Anbernic RG34XXSP: раскладушка в духе Game Boy Advance SP

Помните Game Boy Advance SP? Ну тот самый геймбой с откидным экраном, который можно было захлопнуть и сунуть в карман? Конечно, не помните. Вы же тогда еще не родились. Но те, кто помнят, с удовольствием купят Anbernic RG34XXSP. У него ровно тот же форм-фактор, только внутри Linux и поддержка десятков эмуляторов.

А раскладная конструкция — не просто ностальгия, а реальная защита экрана: закрыл крышку и бросил в сумку без страха что-либо поломать. Из интерфейсов есть Wi-Fi, слот для карт памяти и собственно сама карточка на 64 ГБ с примерно 5000 предустановленных игр в комплекте, плюс качество сборки тут на удивление приличное для своей категории.

Это консоль для тех, кому важна не только начинка, но и тактильные ощущения. Кнопки кликают чётко, шарнир крышки не болтается, а сам корпус сидит в руке плотно. Доступна в нескольких цветах — чёрный, серый, жёлтый, индиго. Если хотите подарить кому-то кусочек детства в буквальном смысле — вот это оно.

Цена: 6700 рублей

Купить Anbernic RG34XXSP

Anbernic RG34XX: классический моноблок с IPS-экраном

Если раскладушка — не ваш формат, у Anbernic есть классический моноблок RG34XX. Тут 3,4-дюймовый IPS-экран с разрешением 720×480 и полными углами обзора — картинка яркая и сочная даже под углом. Экран прикрыт закалённым стеклом, так что случайные царапины ему не страшны. В комплекте карта на 64 ГБ с набором игр и чехол для переноски.

Другое дело, что RG34XX берут не за характеристики — они у всех Anbernic’ов примерно одинаковые — а за дизайн. Четыре варианта расцветки, включая прозрачный красный и прозрачный зелёный, от которых у любого, кто застал Game Boy Color, ёкнет сердце. Именно поэтому эту модель часто берут как подарок: выглядит она на все свои деньги, а играть можно во всё — от 8-битной классики до PS1.

Цена: 7000 рублей

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Портативная консоль на 500 игр для тех, кому не нужны сложности

Не все хотят разбираться с эмуляторами, прошивками и картами microSD. Иногда нужна просто маленькая консоль с кнопками и 500 играми внутри — включил и играешь. Это ровно тот случай. Формат — компактная коробочка в духе Steam Deck, только в 50 раз дешевле. Плюс — встроенный набор 8-битных игр, знакомых с детства. Никакого Wi-Fi, никакого Linux — просто вкл и выкл.

Логично, что и ожидания тут нужно калибровать соответственно. Экран маленький, звук из встроенного динамика — ну такой, честно скажем. Зато штука стоит меньше 1500 рублей, работает сразу из коробки и отлично подходит как первая консоль для ребёнка или как офисная игрушка, чтобы размять мозг на перерыве. Я бы не стал сравнивать её с Anbernic — это совсем другая категория. Но свою задачу она решает честно.

Цена: 1400 рублей

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Консоль X2 Plus с HDMI-выходом на телевизор в формате 4K

Если Анберник — это портативная консоль, то X2 Plus — это уже HDMI-стик для телевизора. Втыкаете в разъём, подключаете питание через USB — и получаете доступ к более чем 40 000 ретро-играм через 50+ эмуляторов. Картинка выводится в 4K, что для пиксельных игр означает чистые, резкие края без мыла. Контроллеры нужны свои — в этом и плюс, и минус одновременно.

Плюс — потому что можно сразу взять нормальный геймпад, а не мучиться с дешёвым комплектным. Минус — потому что из коробки без контроллера вы не поиграете, а это дополнительные расходы. Зато сама консоль занимает места меньше, чем пульт от телевизора. Подключили к Mac или к монитору по HDMI — и вот вам аркадный автомат на рабочем столе. Для тех, кому нужна максимальная библиотека игр в минимальном корпусе — крепкий вариант.

Цена: 3900 рублей

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