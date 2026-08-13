Наконец-то нашел нормальный повербанк для iPhone. Он тонкий, с экраном и стоит 1700 рублей

Внешний аккумулятор для iPhone у меня в сумке живет постоянно, и за годы я перепробовал их реально много. Совсем недавно я хвалил повербанк, который умеет прикуривать автомобиль — вещь брутальная, но и увесистая под стать функциям. А потом мне в руки попал KUULAA Qi2 на 5000 мАч: магнитный, тонкий почти как карандаш и с настоящим цветным экраном. Пару недель я таскал его с собой каждый день и теперь готов рассказать, чем он меня подкупил и где немного слукавил.



Магнитный аккумулятор толщиной с Apple Pencil

Первое, что бросается в глаза, когда достаешь коробку — насколько эта штука плоская. Производитель заявляет толщину 9,7 мм, это чуть меньше сантиметра, и рядом с Apple Pencil разница почти не читается. В карман джинсов помещается свободно, в сумке вообще не замечаешь. Корпус металлический, приятно холодит ладонь и не собирает отпечатки так, как это делает глянцевый пластик. У меня версия Silver, есть еще черная — обе выглядят строго и по-взрослому.

Магнит держит крепко, KUULAA обещает усилие сцепления 12N, и это не маркетинговая цифра ради красоты. iPhone 16 Plus с ним висит намертво, можно спокойно печатать, доставать телефон из кармана вместе с прилипшим аккумулятором и не бояться, что он отвалится. Аккумулятор сертифицирован по Qi2, так что с MagSafe у iPhone он дружит без переходников и костылей.

Если хочется побольше емкости в дорогу, я как-то делился впечатлениями про магнитный повербанк UGREEN на 10 000 мАч — он крупнее, но и заряжает дольше. KUULAA же берет свое компактностью: это аккумулятор на каждый день, который не оттягивает карман.

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Дисплей показывает реальный заряд и мощность

Вот за что я сразу зацепился — за TFT-экран. Большинство недорогих повербанков либо вообще без индикации, либо с четырьмя тусклыми точками, по которым непонятно, сколько реально осталось. Здесь же полноценный цветной дисплей, который показывает заряд в процентах. Не «примерно половина», а честные цифры, например 63%. Для меня это принципиально: я сразу вижу, хватит ли мне до вечера или пора искать розетку.

Помимо процентов, экран выводит мощность на входе и выходе в реальном времени — сколько ватт сейчас втекает в аккумулятор и сколько уходит в телефон. Мелочь, а приятно: подключил кабель и видишь, что зарядка действительно идет на нужной скорости, а не имитирует бурную деятельность. Дисплей гаснет сам через несколько секунд, батарею на экран почти не тратит.

Если вам важна именно емкость и автономность на серьезные случаи, я отдельно рассказывал про повербанк на 20 000 мАч, который тянет даже MacBook. Но для повседневного iPhone экран с точными процентами оказался куда полезнее лишних тысяч миллиампер-часов, которые ты все равно не выносишь каждый день.

Скорость зарядки iPhone и самого повербанка

Теперь про то, ради чего повербанк вообще покупают. Беспроводная магнитная зарядка тут работает на 15 Вт и совместима с MagSafe. По проводу через USB-C производитель заявляет до 20 Вт, хотя в шапке товара мелькает и цифра 22,5 Вт — на практике я ориентируюсь на честные 20 Вт из подробного описания.

Сам аккумулятор от адаптера на 20 Вт заряжается до 100% за 1 час 54 минуты. То есть за время утреннего кофе и сборов он подпитаться не успеет, но пока я работаю за столом первую половину дня — набирает полную емкость спокойно. Обратно в телефон энергия отдается тоже нормально: iPhone 16 до 25% за 31 минуту. За полчаса кофе-брейка получаешь четверть батареи смартфона, а это уже уверенные несколько часов жизни. Не рекорд скорости, но пойдет. Для максимальной скорости нужен кабель на 3A и адаптер от 20 Вт. У меня как раз такой набор был под рукой, поэтому цифры совпали с заявленными почти один в один.

По ощущениям от беспроводного режима: 5000 мАч хватает, чтобы заполнить iPhone примерно с 20 до 90%. Для дозарядки в течение дня — идеально, но чтобы заряжать с 0 до 100% маловато. Про сам формат магнитных аккумуляторов я подробно разбирал плюсы и минусы, когда писал, что уже полгода не достаю провода с магнитным повербанком — KUULAA полностью укладывается в ту же логику.

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Сколько я отдал и стоит ли брать

Теперь про деньги. Обычная цена на карточке кусается, но с купоном аккумулятор обошелся мне примерно в 1670 рублей. За металлический магнитный повербанк с Qi2, цветным дисплеем и вменяемой скоростью зарядки — это, на мой взгляд, честная цена. Купон надо не забыть активировать до оформления, иначе спишется полная стоимость.

Что в сухом остатке. KUULAA Qi2 MagSlim — это аккумулятор для тех, кому важнее компактность и удобство, а не рекордная емкость. Он тонкий, крепко магнитится, показывает точный заряд на экране и заряжает iPhone быстро. Из минусов — 5000 мАч это все же на одну дозарядку, для длинной дороги без розеток берите модель пожирнее. Мне же он закрыл ровно ту задачу, ради которой и покупался: дожить до вечера, не расставаясь с телефоном и не таская кирпич.

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