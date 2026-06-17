2 новых приложения, которые появятся на Apple Watch в watchOS 27

Следующее крупное обновление для Apple Watch принесёт не только мелкие правки, но и два новых приложения прямо на циферблат часов. Это приложение Siri и переработанное Find My, и оба меняют то, как вы привыкли пользоваться часами каждый день. Если вы уже установили watchOS 27 по инструкции, то наверняка наткнулись на пару незнакомых иконок и не сразу поняли, откуда они вообще взялись.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Новые функции в watchOS 27

watchOS 27 стала следующим крупным обновлением для Apple Watch, и среди множества изменений на часах появятся два новых приложения. По сути это не косметика, а попытка собрать разрозненные функции в более понятный вид и подтянуть часы под новую версию голосового помощника. Apple давно шла к тому, чтобы интерфейс часов перестал быть набором отдельных кнопок и стал цельной системой.

Если хотите освежить в памяти, что Apple добавила в прошлой версии системы, посмотрите 10 новых функций Apple Watch, которые появились в watchOS 26.

Хотите первыми узнавать про свежие фишки часов? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем подобные обновления подробнее и без лишней воды.

Что умеет новая Siri на Apple Watch

Siri в watchOS 27 получает крупное обновление на базе ИИ, и часть этой переработки это отдельное приложение Siri. Оно появится сразу на iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro и Apple Watch, то есть будет одинаково доступно на всех устройствах.

Вызвать Siri по-прежнему можно через колёсико Digital Crown, отдельное приложение его не заменяет, а только добавляет ещё одну точку входа. Главная польза в другом: приложение позволит просматривать прошлые разговоры с помощником, чего раньше на часах попросту не было.

Обновлённая Siri станет более разговорной, начнёт лучше держать контекст беседы и будет хранить историю запросов на всех ваших устройствах. Приложение Siri на часах покажет переписку не только с самих Apple Watch, но и с iPhone, Mac и других гаджетов. Это удобно, когда вы начали что-то спрашивать с телефона, а потом хотите вернуться к этому разговору уже с запястья, не доставая смартфон из кармана.

Есть и важное ограничение. Новая Siri работает только на свежих моделях Apple Watch, а полный список совместимых моделей Apple опубликовала отдельно. Если у вас часы постарше, само приложение вы, скорее всего, увидите, но ждать от него по-настоящему умного поведения не стоит, оно останется обычным архивом запросов.

Где искать AirTag и iPhone на Apple Watch после обновления

Второе нововведение касается поиска вещей и людей. Сейчас в watchOS 26 поиск разбит на три отдельных приложения: «Найти устройства», «Найти предметы» и «Найти людей». На маленьком экране часов прыгать между тремя иконками откровенно неудобно, особенно когда вещь нужно найти быстро.

В watchOS 27 Apple объединяет все функции поиска в одно приложение Find My. Это та же логика, что и в обновлённом Find My на iPhone в iOS 27, так что между устройствами вы точно не запутаетесь.

Новое Find My сохраняет все возможности трёх приложений, но в более компактном виде: вы видите карту, на которой легко найти любую вещь или человека. Переключаться между тем, что вы ищете, можно через меню в левом верхнем углу, а в остальном интерфейс остаётся единым и привычным.

Для повседневности это заметное упрощение: больше не нужно вспоминать, в каком из трёх приложений искать наушники, а где прячется близкий человек. Всё собрано в одном месте, с привычной картой по центру экрана.

Не разобрались, где что искать в новом приложении? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там подскажут по шагам и помогут с настройками.

Стоит ли обновлять Apple Watch до watchOS 27

Оба приложения это больше про удобство. Объединённое Find My полезно почти всем, кто пользуется AirTag, ищет потерянный iPhone или делится геопозицией с семьёй. А вот выгода от приложения Siri сильно зависит от модели: на старых Apple Watch новая Siri с ИИ работать не будет, и приложение останется скорее историей запросов, чем полноценным помощником.

Если хотите заранее понять, ради чего вообще обновляться, изучите все новые функции watchOS 27 в нашем отдельном материале, там собран весь список изменений с понятными примерами. Так будет проще решить, нужно ли обновляться прямо сейчас или можно подождать.

Итог простой. Ставить watchOS 27 ради Find My стоит почти всем, это заметно удобнее старой схемы из трёх приложений. А гнаться за приложением Siri имеет смысл только владельцам новых моделей часов: на старых полноценного ИИ-помощника вы всё равно не получите.