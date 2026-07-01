Худшие Айфоны для iOS 27 — какие модели нельзя покупать в 2026 ни в коем случае

iOS 27 выйдет осенью, и в этот раз Apple не стала никого отрезать: обновление получат все Айфоны начиная с iPhone 11. Но «получит апдейт» и «будет на нём нормально работать» это разные вещи. Недавно мы разобрали, какой Айфон взять, чтобы iOS 27 летала без проблем, а теперь честно посмотрим на обратную сторону: вот шесть моделей, которые обновление формально потянут, но покупать эти Айфоны ради iOS 27 нельзя.



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iPhone SE — Айфон с маленьким экраном и кнопкой

Начнём с самого спорного варианта для iOS 27. У iPhone SE 2022 — корпус iPhone 8 образца 2017 года: широкие рамки, кнопка Home с Touch ID и экран всего 4,7 дюйма.

Характеристика iPhone SE 2020 iPhone SE 2022 Экран 4,7 дюйма, LCD, 60 Гц 4,7 дюйма, LCD, 60 Гц Процессор A13 Bionic A15 Bionic Оперативная память 3 ГБ 4 ГБ Память 64/128/256 ГБ 64/128/256 ГБ Год выхода 2020 2022 Батарея 1821 мАч 2018 мАч

iOS 27 тут запустится, но радости мало: крохотная батарея садится к обеду, а на маленьком экране новые крупные интерфейсы смотрятся тесно. У SE 2020 всего 3 ГБ ОЗУ, из-за чего приложения постоянно выгружаются из памяти. Apple Intelligence и новой Siri нет ни у одной версии, так что это устаревший iPhone без будущего. А первое же фоновое индексирование в iOS 27 надолго подвесит такой слабый iPhone. Хотите что-то вместо него — берите iPhone 17e.

iPhone 17e

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iPhone 11 — устаревший Айфон со слабым процессором

iPhone 11 в своё время был настоящим хитом, но 2019 год даёт о себе знать. Это старейший смартфон в списке совместимости, и запас по обновлениям у него минимальный. Брать его сейчас под iOS 27 — большая ошибка, причем это касается любой модели iPhone 11, а не только базовой.

Характеристика iPhone 11 Экран 6,1 дюйма, LCD, 60 Гц Процессор A13 Bionic Оперативная память 4 ГБ Память 64/128/256 ГБ Год выхода 2019 Батарея 3110 мАч

Для него iOS 27, скорее всего, предпоследняя версия: аналитики ждут, что потолком станет iOS 28 в 2027 году. Плюс чип A13 не поддерживает Apple Intelligence, а значит ни новой Siri, ни ИИ-функций вы не увидите. Экран остался на старом LCD с частотой 60 Гц. Брать такой устаревший iPhone в 2026-м смысла мало. Подробно вопрос, стоит ли обновлять iPhone 11 на iOS 27, мы уже разбирали в отдельном материале. Ну а вместо iPhone 11 лучше тогда взять хотя бы базовый iPhone 15.

iPhone 15

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iPhone 12 mini и 13 mini — компактные Айфоны с маленькой батареей

Компактные Айфоны многие вспоминают с теплотой, но формат mini тут и подводит. У обеих моделей крохотный аккумулятор, а экрана 5,4 дюйма для тяжёлой iOS 27 маловато.

Характеристика iPhone 12 mini iPhone 13 mini Экран 5,4 дюйма, OLED, 60 Гц 5,4 дюйма, OLED, 60 Гц Процессор A14 Bionic A15 Bionic Оперативная память 4 ГБ 4 ГБ Память 64/128/256 ГБ 128/256/512 ГБ Год выхода 2020 2021 Батарея 2227 мАч 2438 мАч

У 12 mini батарея всего 2227 мАч, и за пять лет она у большинства прилично деградировала, а 4 ГБ ОЗУ заставляют приложения перезагружаться. 13 mini выносливее совсем чуть-чуть, зато на вторичке за редкий компакт нередко задирают ценник. Apple Intelligence не тянет ни та, ни другая, а экраны застыли на 60 Гц. Выходит слабый iPhone, за который переплачиваешь ради размера. Насколько падает скорость на возрастных моделях, видно в сравнении, как отличается работа iPhone на iOS 27 и iOS 26.

iPhone 14 — почему не стоит брать для iOS 27

Вот главная ловушка подборки. У iPhone 14 процессор прошлого поколения, тот же A15, что и в iPhone 13. Но будьте внимательны: именно в этой линейке пошло разделение на чипсеты. Так что, из линейки только iPhone 14 Pro по-прежнему выглядит хорошей покупкой за счет чипа A16.

Характеристика iPhone 14 iPhone 14 Plus Экран 6,1 дюйма, OLED, 60 Гц 6,7 дюйма, OLED, 60 Гц Процессор A15 Bionic A15 Bionic Оперативная память 6 ГБ 6 ГБ Память 128/256/512 ГБ 128/256/512 ГБ Год выхода 2022 2022 Батарея 3279 мАч 4325 мАч

iOS 27 тут пойдёт, но обидно другое: за деньги, близкие к iPhone 15 с более новым A16, вы получаете позапрошлогоднее железо и снова без Apple Intelligence. Экран застрял на 60 Гц, а из козырей только у 14 Plus крупная батарея. Так что, есть смысл смотреть в сторону iPhone 16.

iPhone 16

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Если сомневаетесь, стоит ли вообще связываться с обновлением на возрастном смартфоне, у нас есть честный разбор в статье, где я установил iOS 27 за вас.

iPhone 12 Pro — устаревший флагман со слабой батареей

Приставка Pro тут не спасает. iPhone 12 Pro вышел в 2020 году, и по возможностям он давно не тот мощный Айфон, каким был на старте продаж. На сегодняшний день он плох по многим параметрам.

Характеристика iPhone 12 Pro Экран 6,1 дюйма, OLED, 60 Гц Процессор A14 Bionic Оперативная память 6 ГБ Память 128/256/512 ГБ Год выхода 2020 Батарея 2815 мАч

Чип A14 не поддерживает Apple Intelligence, экран остался без ProMotion на 60 Гц, а батарея за годы ощутимо просела. При этом на вторичке за слово Pro всё ещё берут наценку. Под iOS 27 это уже не флагман, а устаревший iPhone, который ближайшие обновления встретит с трудом. Переплачивать за старую приставку Pro, когда рядом есть куда более выгодные варианты, точно не стоит. Например, есть смысл обратить внимание на iPhone 15 Pro, который стал выгоднее.

iPhone 15 Pro

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Как видите, iOS 27 получат почти все, но комфортно жить на ней смогут не любые модели. Если планируете покупку именно под новую систему, берите Айфон для iOS 27 с запасом по железу, а не то, что просто попадает в список совместимости. А вы бы взяли сейчас что-то из этих моделей или обошли бы стороной? Расскажите в нашем чате.