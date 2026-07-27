Айфон 20 — как будет выглядеть юбилейный iPhone и почему это самый смелый редизайн со времен iPhone X

Юбилейный iPhone к 20-летию линейки должен выйти осенью 2027 года и, по слухам, получит самый серьезный редизайн со времен iPhone X. Только недавно мы узнали про новые размеры айфона, как сразу подъехала новая порция слухов — на этот раз про корпус и переднюю панель. Пока это набор утечек и прогнозов, но картина складывается достаточно цельная, чтобы понять, к чему готовиться.



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Каким будет дизайн iPhone 20

Главная идея редизайна — стекло. По описанию Марка Гурмана из Bloomberg, речь идет о преимущественно стеклянном изогнутом iPhone без вырезов в дисплее, с возвращением стеклянной задней панели и изогнутым стеклом, которое огибает все четыре грани устройства. Это, по сути, попытка сделать смартфон похожим на цельный кусок стекла — старая мечта бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва. Любопытно, что iOS 26 уже готовит почву под такой корпус.

В отличие от агрессивных «водопадных» граней, которые Samsung годами использовала в своих Galaxy, Apple, по слухам, добивается панели с равномерным неглубоким изгибом по всем сторонам — так называемыми «микроизгибами» вместо глубокого заворота на бок. На практике это может дать заметную пользу: более мягкая форма способна сделать свайпы от края экрана естественнее, убрать искажение картинки по краям и сделать корпус приятнее в руке.

Инсайдер Ice Universe утверждает, что это не обычный изогнутый экран, как на Android-смартфонах, а комбинация оптического преломления, светонаправляющих структур и тщательно продуманной визуальной иллюзии, которая заставляет рамку «исчезать» из поля зрения. По одному из сообщений, Apple может продавать эту панель под названием «Liquid Glass Display», перекликаясь с нынешним языком дизайна своих систем.

Слухи про iPhone 20: что уже подтверждается

В сеть попал непроверенный макет от аккаунта без доказанной репутации, на котором рамка вокруг дисплея составляет всего 1,1 мм против примерно 1,44 мм у iPhone 17 Pro. Цифры красивые, но источник ненадежный — хороший пример того, почему это пока только слухи. Так что воспринимать их как факт нельзя.

Зато есть более весомый сигнал о готовности производства. По сообщениям, площадки в цепочке поставок Apple завершили модернизацию перед стартом выпуска, а качество сборки называют сравнимым с первым поколением iPhone Air. Это косвенно говорит, что проект дошел до реальной подготовки к производству, а не остался концептом на бумаге.

Dynamic Island в iPhone 20: исчезнет или нет

Передняя панель — самая непредсказуемая часть. Apple, по слухам, хочет фронт вообще без вырезов, спрятав под экран и систему Face ID, и селфи-камеру, — в одном из сообщений упоминается специальное «микропрозрачное» стеклянное окно, которое пропускает инфракрасные датчики Face ID сквозь панель.

Серьезную оговорку добавляет аналитик Росс Янг из DSCC. Он считает, что технология вряд ли будет полностью готова к 2027 году, и, хотя Apple все еще тестирует камеру под экраном, вполне вероятно, что на устройстве останется небольшое отверстие или уменьшенная версия Dynamic Island, ожидаемая в iPhone 18 Pro.

Что это значит для покупателя: полностью «чистый» экран без единого выреза к 2027 году — сценарий оптимистичный. Более реалистично ждать небольшого отверстия или уменьшенного Dynamic Island. Так что обещания «экран без вырезов вообще» пока лучше держать в статусе желаемого, а не гарантированного.

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Размеры экрана айфона 20 и айфона 20 Про Макс

Моделей ожидается две. Apple, по слухам, готовит два юбилейных смартфона примерно на 6,3 и 6,9 дюйма — как iPhone 18 Pro и Pro Max, — но старший может оказаться чуть крупнее и продаваться как «7-дюймовое» устройство за счет более тонких рамок.

То есть физически размер корпуса, скорее всего, останется в привычных границах, а прибавка диагонали пойдет в основном за счет уменьшения рамок. Для тех, кому важен компактный формат, это хорошая новость: младшая модель на 6,3 дюйма никуда не денется.

Из чего сделают корпус iPhone 20

Рамка ожидается тонкой полированной, но ее материал пока неясен: часть слухов говорит об отказе от алюминия, однако инсайдер Fixed Focus Digital опроверг возвращение к титану или переход на Liquid Metal, доказывая, что алюминий остается единственным практичным вариантом из-за тепла, которое выделяет обработка ИИ прямо на устройстве. О том, из чего сделают юбилейный айфон, спорят до сих пор.

При этом тот же инсайдер описывает алюминий как материал именно для «прямоугольных» смартфонов, и это оставляет место для другого подхода на юбилейной модели с изогнутыми гранями. То есть окончательного ответа по материалу рамки сейчас нет.

Сенсорные кнопки iPhone 20: как они будут работать

Едва ли не главное изменение для повседневной жизни касается кнопок. Apple, по слухам, возрождает давно отложенный проект «Bongo», чтобы заменить механическую боковую кнопку, кнопки громкости, кнопку действия и Camera Control на сенсорные аналоги, встроенные в рамку и не имеющие физического хода при нажатии. Ощущение нажатия при этом имитируется вибрацией. Мы уже разбирали, как Apple делает iPhone 20 вообще без кнопок.

Отказ от физических отверстий под механические кнопки хорошо подходит устройству, которое должно выглядеть как цельный кусок стекла, и, по сообщениям, такие кнопки прошли тесты на работу в перчатках, с мокрыми руками, при экстремальных температурах и с надетым чехлом. Отдельный сверхэкономичный микропроцессор, по слухам, позволяет им работать даже при выключенном смартфоне или разряженной батарее.

Если все так и будет, для пользователя это в первую очередь меньше механических деталей, которые со временем разбалтываются или залипают. Но привыкать к «кнопкам без хода» придется заново.

Дата выхода нового айфона 2027

Со сроками все определеннее. Юбилейный iPhone к 20-летию линейки ожидается осенью 2027 года и должен стать самым значительным изменением дизайна устройства со времен iPhone X. Выход с высокой вероятностью состоится вместе со вторым поколением складного iPhone.

А вот данных о чипе и ценах пока нет, поэтому додумывать их не буду. Как только появятся проверяемые сведения о процессоре и стоимости, это уже совсем другой разговор. Кстати, юбилейный редизайн Apple готовит не только для смартфона — по слухам, обновление ждет и часы, о чем мы писали в разборе новый дизайн, железо и ремешки.

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Стоит ли ждать iPhone 20 в 2027 году

До релиза еще больше года, и почти все держится на слухах. Ждать юбилейную модель имеет смысл тем, кому важен именно свежий дизайн — цельное стекло, изогнутый экран и сенсорные кнопки, и кто готов рискнуть, ведь часть этих планов может не доехать до финальной версии (особенно экран совсем без вырезов).

Тем, кому телефон нужен сейчас, ориентироваться на 2027 год смысла мало — впереди еще как минимум линейка iPhone 18. А следить за темой стоит хотя бы потому, что этот редизайн, судя по всему, задаст облик iPhone на несколько лет вперед, как в свое время сделал iPhone X.