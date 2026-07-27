Почему Apple боится ставить камеры в свои умные очки

Кирилл Пироженко

Apple снова переносит свои умные очки и делает ставку на приватность. Пока Google уже показала свои очки, Купертино опять сдвигает выход собственного устройства и, судя по всему, презентует его только на WWDC 2027. Причина не в железе и не в софте как таковом, а в том, что компания боится вляпаться в ту же историю, в которой сейчас барахтается Meta*.

Умные очки Apple будут выглядеть весьма прикольно и модно. Фото.

Умные очки Apple будут выглядеть весьма прикольно и модно

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Об этом рассказал Марк Гурман из Bloomberg, а он в вопросах планов Apple ошибается редко. По его данным, первые умные очки компании под кодовым именем N50 покажут на июньской презентации в рамках WWDC в 2027 году, а в продажу они поступят ближе к концу того же года. Изначально устройство хотели анонсировать раньше, а продавать начать в первой половине 2027-го. То есть сроки снова уехали примерно на полгода, и это уже становится фирменной чертой всего проекта.

Почему Apple отложила выпуск умных очков

Главная проблема тут даже не техническая. Apple годами строила себе репутацию компании, которая бережет ваши данные, и выходить на рынок, где уже есть громкий скандал с приватностью, для нее по-настоящему опасно. Одна ошибка может стоить той самой репутации, которую нарабатывали десятилетиями.

Речь про Meta* и ее очки Ray-Ban. В начале 2026 года выяснилось, что подрядчики, размечавшие данные для нейросетей компании, просматривали приватные кадры с этих очков без ведома владельцев. После такого вся категория умных очков получила репутацию слежки, и покупатели стали относиться к камере на лице с явной опаской. Apple прекрасно видит эту реакцию и не хочет повторять чужие ошибки на старте.

По информации Гурмана, команды внутри подразделения Vision и в других частях компании считают приватность приоритетом номер один. Именно поэтому инженеры и маркетологи работают параллельно: одни доводят до ума само устройство, другие продумывают, как правильно рассказать людям про защиту данных. Apple заранее готовит почву, чтобы момент выхода не превратился в волну критики. Кстати, о том, как компания хочет сделать очки такими же массовыми, как AirPods и часы, мы уже писали в отдельном материале про то, какой Apple видит их будущее.

Для чего нужна камера в очках Apple

Самый интересный вопрос всей этой истории — оставят ли на очках камеру вообще. Гурман пишет, что Apple прорабатывает сразу несколько сценариев, и окончательного решения пока нет.

Для чего нужна камера в очках Apple. Камера в умных очках одна из самых интересных фишек. Фото.

Камера в умных очках одна из самых интересных фишек

Первый вариант — камера остается, но снимать фото и видео она не умеет. Она работает только как глаза для ИИ-функций: помогает Siri понимать, на что вы смотрите, распознает объекты вокруг и подсказывает по ходу дела. По сути это то, что в Apple и задумывали с самого начала. Второй вариант радикальнее: компания даже прототипировала очки вообще без камеры. Такой подход снимает почти все вопросы по приватности, но одновременно убивает главную фишку, ради которой люди покупали Ray-Ban.

И вот тут кроется дилемма. Съемка от первого лица — детей, путешествий, концертов — как раз и сделала очки Meta* по-настоящему популярными. Убрать камеру означает лишить устройство самой ходовой функции, а ИИ у Apple пока не настолько силен, чтобы в одиночку вытащить целую новую категорию гаджетов. Поэтому наиболее вероятный итог такой: камера все же будет, но с той защитой, которой славится Apple. Если вам интересны все детали проекта, у нас есть большой разбор про то, что известно о дизайне, функциях и цене. Хотите узнать про будущие гаджеты Apple еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем такие новости первыми.

Как будут работать системы защиты в очках Apple

Конкретных фишек Гурман не назвал, но общее направление обрисовал. Apple прорабатывает целый набор новых механизмов приватности на уровне железа и софта, которых нет ни в одном текущем продукте компании. Именно на этом будет строиться маркетинг: очки Apple противопоставят Ray-Ban как более безопасную альтернативу.

Как будут работать системы защиты в очках Apple. Судя по всему Apple собирается заморочиться над приватностью. Фото.

Судя по всему Apple собирается заморочиться над приватностью

Среди обсуждаемых мер называют обработку данных прямо на устройстве, отказ от распознавания лиц, обещание не обучать нейросети на пользовательских данных и физический индикатор записи, который нельзя незаметно отключить. Если все это сработает как надо, двухлетняя фора Meta* из преимущества превратится в проблему. Пока конкурент отмывается от скандалов, Apple может зайти на рынок с чистой репутацией и сразу занять позицию защитника личных данных.

По железу тоже есть намеки. Очки, судя по слухам, получат оправу из ацетата — материала более прочного и премиального, чем обычный пластик у конкурентов. Обещают несколько вариантов формы и цветов. Камеры будут овальными и вертикально расположенными, с индикаторами вокруг, что отличает их от круглого модуля Meta*. Цену прогнозируют в диапазоне от 200 до 500 долларов, а вот дисплея в линзах не ждите — в первой версии его не будет. Не смогли разобраться в характеристиках или остались вопросы по слухам? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут.

Какими будут первые умные очки Apple

Какими будут первые умные очки Apple. Уже очень хочется увидеть этот гаджет вживую. Фото.

Уже очень хочется увидеть этот гаджет вживую

Как и у Meta*, очки Apple получат динамики и микрофоны — для музыки, звонков и уведомлений, которые будет озвучивать Siri. Так что базовый набор аудиофункций тут никуда не денется, и в этом плане устройство ничем не удивит.

Главная интрига остается прежней: сумеет ли Apple превратить приватность в реальное преимущество, а не просто в красивую фразу с презентации. Ставка на защиту данных выглядит логично, но она же и рискованна — стоит один раз оступиться, и вся конструкция посыпется. А пока конкуренты уходят вперед, и не факт, что осторожность окупится. О том, почему Google уже сделала то, до чего Apple еще идти и идти, мы рассказывали в материале про очки, которых у Apple не будет.

Вывод простой: если вы ждали умные очки от Apple в ближайшее время, придется запастись терпением до конца 2027 года. Зато есть шанс, что к моменту выхода это будет действительно продуманное устройство, а не сырой продукт ради галочки в гонке с конкурентами.

*признана экстремистской и запрещена в России

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