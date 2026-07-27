Почему Apple боится ставить камеры в свои умные очки

Apple снова переносит свои умные очки и делает ставку на приватность. Пока Google уже показала свои очки, Купертино опять сдвигает выход собственного устройства и, судя по всему, презентует его только на WWDC 2027. Причина не в железе и не в софте как таковом, а в том, что компания боится вляпаться в ту же историю, в которой сейчас барахтается Meta*.



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Об этом рассказал Марк Гурман из Bloomberg, а он в вопросах планов Apple ошибается редко. По его данным, первые умные очки компании под кодовым именем N50 покажут на июньской презентации в рамках WWDC в 2027 году, а в продажу они поступят ближе к концу того же года. Изначально устройство хотели анонсировать раньше, а продавать начать в первой половине 2027-го. То есть сроки снова уехали примерно на полгода, и это уже становится фирменной чертой всего проекта.

Почему Apple отложила выпуск умных очков

Главная проблема тут даже не техническая. Apple годами строила себе репутацию компании, которая бережет ваши данные, и выходить на рынок, где уже есть громкий скандал с приватностью, для нее по-настоящему опасно. Одна ошибка может стоить той самой репутации, которую нарабатывали десятилетиями.

Речь про Meta* и ее очки Ray-Ban. В начале 2026 года выяснилось, что подрядчики, размечавшие данные для нейросетей компании, просматривали приватные кадры с этих очков без ведома владельцев. После такого вся категория умных очков получила репутацию слежки, и покупатели стали относиться к камере на лице с явной опаской. Apple прекрасно видит эту реакцию и не хочет повторять чужие ошибки на старте.

По информации Гурмана, команды внутри подразделения Vision и в других частях компании считают приватность приоритетом номер один. Именно поэтому инженеры и маркетологи работают параллельно: одни доводят до ума само устройство, другие продумывают, как правильно рассказать людям про защиту данных. Apple заранее готовит почву, чтобы момент выхода не превратился в волну критики. Кстати, о том, как компания хочет сделать очки такими же массовыми, как AirPods и часы, мы уже писали в отдельном материале про то, какой Apple видит их будущее.

Для чего нужна камера в очках Apple

Самый интересный вопрос всей этой истории — оставят ли на очках камеру вообще. Гурман пишет, что Apple прорабатывает сразу несколько сценариев, и окончательного решения пока нет.

Первый вариант — камера остается, но снимать фото и видео она не умеет. Она работает только как глаза для ИИ-функций: помогает Siri понимать, на что вы смотрите, распознает объекты вокруг и подсказывает по ходу дела. По сути это то, что в Apple и задумывали с самого начала. Второй вариант радикальнее: компания даже прототипировала очки вообще без камеры. Такой подход снимает почти все вопросы по приватности, но одновременно убивает главную фишку, ради которой люди покупали Ray-Ban.

И вот тут кроется дилемма. Съемка от первого лица — детей, путешествий, концертов — как раз и сделала очки Meta* по-настоящему популярными. Убрать камеру означает лишить устройство самой ходовой функции, а ИИ у Apple пока не настолько силен, чтобы в одиночку вытащить целую новую категорию гаджетов. Поэтому наиболее вероятный итог такой: камера все же будет, но с той защитой, которой славится Apple. Если вам интересны все детали проекта, у нас есть большой разбор про то, что известно о дизайне, функциях и цене. Хотите узнать про будущие гаджеты Apple еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем такие новости первыми.

Как будут работать системы защиты в очках Apple

Конкретных фишек Гурман не назвал, но общее направление обрисовал. Apple прорабатывает целый набор новых механизмов приватности на уровне железа и софта, которых нет ни в одном текущем продукте компании. Именно на этом будет строиться маркетинг: очки Apple противопоставят Ray-Ban как более безопасную альтернативу.

Среди обсуждаемых мер называют обработку данных прямо на устройстве, отказ от распознавания лиц, обещание не обучать нейросети на пользовательских данных и физический индикатор записи, который нельзя незаметно отключить. Если все это сработает как надо, двухлетняя фора Meta* из преимущества превратится в проблему. Пока конкурент отмывается от скандалов, Apple может зайти на рынок с чистой репутацией и сразу занять позицию защитника личных данных.

По железу тоже есть намеки. Очки, судя по слухам, получат оправу из ацетата — материала более прочного и премиального, чем обычный пластик у конкурентов. Обещают несколько вариантов формы и цветов. Камеры будут овальными и вертикально расположенными, с индикаторами вокруг, что отличает их от круглого модуля Meta*. Цену прогнозируют в диапазоне от 200 до 500 долларов, а вот дисплея в линзах не ждите — в первой версии его не будет. Не смогли разобраться в характеристиках или остались вопросы по слухам? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут.

Какими будут первые умные очки Apple

Как и у Meta*, очки Apple получат динамики и микрофоны — для музыки, звонков и уведомлений, которые будет озвучивать Siri. Так что базовый набор аудиофункций тут никуда не денется, и в этом плане устройство ничем не удивит.

Главная интрига остается прежней: сумеет ли Apple превратить приватность в реальное преимущество, а не просто в красивую фразу с презентации. Ставка на защиту данных выглядит логично, но она же и рискованна — стоит один раз оступиться, и вся конструкция посыпется. А пока конкуренты уходят вперед, и не факт, что осторожность окупится. О том, почему Google уже сделала то, до чего Apple еще идти и идти, мы рассказывали в материале про очки, которых у Apple не будет.

Вывод простой: если вы ждали умные очки от Apple в ближайшее время, придется запастись терпением до конца 2027 года. Зато есть шанс, что к моменту выхода это будет действительно продуманное устройство, а не сырой продукт ради галочки в гонке с конкурентами.

*признана экстремистской и запрещена в России