Главное обновление Apple Watch за три года: почему Series 12 и Ultra 4 заставят вас сменить часы

Каждый сентябрь я жду одного и того же — новую линейку умных часов Apple. Недавно я рассказывал, почему купил именно Apple Watch, а не какие-нибудь другие смарт-часы. И вот появились первые внятные слухи о том, что готовит компания в этом году. Спойлер: революции опять не будет, но кое-что интересное все же намечается. И раз уж речь про Apple Watch, давайте разберемся, ради чего стоит копить на новую модель, а когда можно спокойно остаться на старой.



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Какие Apple Watch выйдут в 2026 году

По словам Гурмана, Apple сейчас находится на поздней стадии тестирования трех новых часов. Это версия Apple Watch Series 12 с Wi-Fi, такая же модель с поддержкой сотовой связи, а также флагманская Apple Watch Ultra 4. Все три устройства должны показать в сентябре вместе с новыми iPhone.

Отдельно журналист уточняет одну неприятную для многих деталь. Новой Apple Watch SE в этом году не будет — по крайней мере, ничего такого он пока не слышал. Обновленную SE 3 представили только прошлой осенью, она получила постоянно активный экран и заметно прибавила в скорости. Так что логика тут понятная: бюджетную модель освежили недавно, гнать ее заново рано.

Если вы сомневаетесь между моделями и никак не можете определиться, у нас есть большой чат, где сидят живые люди с реальным опытом. Не понимаете, какие часы взять или что не так с вашими нынешними? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно подскажут. А мы идем дальше.

Какой процессор получат Apple Watch Series 12 и Ultra 4

А вот это, пожалуй, самая важная новость. Apple Watch Series 12 и Ultra 4 наконец-то получат новый процессор с реально возросшей производительностью. Звучит буднично, но за этой фразой скрывается целая история.

Дело в том, что по-настоящему новый чип в часах Apple появлялся последний раз аж в 2023 году — вместе с Apple Watch Series 9 и Ultra 2. С тех пор компания каждый год переименовывала процессор, но по факту все свежие модели работали с одинаковой скоростью. То есть вы платили за новинку, а внутри стояло практически то же самое железо. Такое положение дел тянулось три поколения подряд, и многих оно откровенно раздражало.

Если этот слух подтвердится, то Series 12 станет первыми часами за долгое время, где апгрейд ощущается не только на бумаге. Кстати, о том, чем Series 12 отличается от Series 11, мы уже разбирали подробно — там как раз про эту начинку и другие возможные изменения.

Что нового в отслеживании здоровья на Apple Watch

Дизайн в этом году почти не тронут. Гурман прямым текстом говорит, что серьезного редизайна ждать не стоит. Apple сосредоточилась на том, что внутри: улучшения в отслеживании здоровья и физической активности плюс упомянутый прирост скорости. Внешне новые часы, скорее всего, будет не отличить от прошлогодних.

Что именно улучшат по части здоровья, до конца не ясно. Есть один любопытный сигнал от DigiTimes: Apple якобы дорабатывает функцию уведомлений о высоком артериальном давлении. Это логичное продолжение того, что компания уже показывала раньше. Никаких других подробностей про здоровье и фитнес пока нет, так что тут остается только гадать.

Замечу от себя: именно ради здоровья часы Apple и покупают чаще всего. Только вот далеко не все ожидания оправдываются. Я как-то собирал целый список проблем, которые watchOS 27 не исправила, и часть из них как раз про здоровье и датчики. Так что новые сенсоры и функции лишними точно не будут.

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Когда Apple Watch получат новый дизайн

Самое интересное Гурман приберег на финал. По его данным, внутри Apple идет работа над серьезным переосмыслением часов. Вот это уже похоже на тот самый большой апгрейд, которого все давно хотят. Правда, ждать его придется еще год или два — в этом сентябре ничего радикального точно не покажут.

Если вам интересно, каким может стать исторический редизайн часов Apple, у нас есть отдельный материал с подробностями. Судя по слухам, изменения там могут быть по-настоящему заметными — не то что скромные обновления этого года.

И еще одна давняя мечта, о которой напомнил журналист. Apple все еще движется к тому, чтобы научить часы измерять уровень сахара в крови без прокола кожи. Этот проект придумали еще при Стиве Джобсе, но выйти на рынок он должен где-то до конца десятилетия. Если у Apple получится, это будет прорыв для миллионов людей с диабетом.

В сухом остатке ситуация такая. В этом году главный аргумент за покупку — новый шустрый процессор после трех лет застоя и точечные улучшения здоровья. Дизайн прежний, а революция откладывается на будущее. Если у вас Series 9 или Series 10 и они вас устраивают, спешить с апгрейдом смысла мало. А вот владельцам совсем старых моделей новинка может понравиться. В любом случае официальные подробности и цены в рублях мы узнаем уже в сентябре — и тогда точно все разложим по полочкам.