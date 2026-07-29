Apple запустила подписку на iPhone в США. Почему покупать смартфоны в России теперь стало опаснее

Apple умеет выбирать момент. На фоне недавнего выхода iOS 26.6, когда половина рунета разбиралась с новыми функциями и ловила баги бета-версий, компания тихо запустила то, о чем слухи ходили не первый месяц — подписку на собственные устройства. Программа называется Apple Upgrade, и за скромным словом «апгрейд» прячется полноценный лизинг: вы берете iPhone, Mac или Apple Watch и обязуетесь каждый месяц вносить платеж. А дальше начинается самое интересное — что случится, если платить перестать, и почему это касается даже тех, кто ни в какую подписку не влезал.



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Что нужно знать о подписке Apple Upgrade

Официально программу представили 28 июля, пока только в США. Работает она вместе с платежным сервисом Klarna, и первым делом попросит пройти проверку кредитной истории. Если система одобрила, вам открывают лизинговый план: 24 месяца на iPhone и Apple Watch, 36 месяцев на iPad и Mac. Цены стартуют скромно — iPhone 17e обойдется примерно в 18 долларов в месяц, MacBook Air — от 25 долларов. По окончании срока устройство можно выкупить, обменять на новую модель или просто вернуть.

По сути это аренда с правом выкупа, и в этом Apple не изобрела ничего нового. Похожая модель уже давно живет на рынке, а в нашей стране давно работают удобные рассрочки, так что россиянам такая логика знакома. Отличие Apple Upgrade в том, что это не банковский кредит, а прямой договор с самой Apple, и старую iPhone Upgrade Program новая программа фактически заменяет. Есть нюанс: привычную страховку AppleCare в базовый платеж больше не зашивают.

Хотите держать руку на пульсе Apple-новостей? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — разбираем такие запуски первыми и без воды. Пока программа доступна только в Штатах, но сама идея важна и для нас: техника Apple едет в Россию по параллельному импорту, и часть таких аппаратов рано или поздно окажется на нашем вторичном рынке.

Что будет, если перестать платить за iPhone по подписке

Вот здесь и кроется самое любопытное. В коде бета-версии iOS 27 разработчики нашли новый механизм под названием App Managed Features. Устройство регистрируется в системе, финансовый партнер отслеживает статус договора и при нарушении условий может удаленно перевести смартфон в режим ограниченного использования. Никакого фиксированного числа просрочек нет — решение принимает партнер по своим правилам. Логично было предположить, что это как раз про Apple Upgrade — но, как выяснилось, все не так однозначно.

В этом режиме от полноценного смартфона остаются, что называется, рожки да ножки. По данным из кода, рабочими остаются только звонки, «Настройки», «Часы», App Store, «Кошелек», «Пароли», «Здоровье», «Лупа» и функции универсального доступа. Все остальное блокируется до тех пор, пока долг не будет погашен. Народ уже метко окрестил это превращением в бабушкофон — и в целом недалеко от истины.

Есть и второй компонент — Partner Finance Lock. Эта штука не дает сбросить устройство до заводских настроек, перепродать его или разобрать на запчасти, пока задолженность висит. Механизм интегрирован с сервисом «Локатор», но, по заверениям Apple, финансовые организации доступа к вашей геолокации не получают — блокировка просто переезжает вместе с устройством.

И вот тут начинается интрига. После первых публикаций Apple официально заявила изданию The Verge, что режим ограниченного использования не будет включаться из-за пропущенных платежей по программе Apple Upgrade. То есть тем, кто оформит подписку честь по чести, за просрочку смартфон в тыкву не превратят — и это хорошая новость. Плохая в том, что для чего именно предназначен Restricted Mode, Apple объяснять не стала.

А раз механизм полностью реализован в коде и живет в системе от первой беты до актуальной, ничто не мешает применить его в других сценариях. Аналитики предполагают рассрочки от операторов, ритейлеров и прочих партнеров, в том числе на рынках, где удаленную блокировку должников уже используют — например, в Индии. Иными словами, Apple говорит «не для Upgrade», но не говорит «никогда и ни для кого». Сам факт, что такой рубильник встроен в iOS, — тревожный звоночек. Именно поэтому проверять технику перед покупкой становится критически важно.

Почему покупать iPhone из США стало рискованнее

Теперь сложите два и два. Официальных Apple Store у нас нет, техника приезжает через параллельный или серый импорт. И даже если Restricted Mode обходит стороной саму программу Apple Upgrade (во что я не верю), никто не обещал, что его не задействуют партнеры по рассрочке в других странах. Представьте: человек за границей взял iPhone в рассрочку и, даже не включая, перепродал его. Такой смартфон окольными путями попал в Россию и у вас на руках окажется красивый айфон с чужим обязательством, который в один прекрасный день просто отрубит вам половину функций.

Самое неприятное — визуально такой iPhone от честного не отличить. Он включается, работает, радует камерой и экраном, а ограничения прилетают позже, когда финансовый партнер решит, что клиент окончательно перестал платить. Особенно рискованно брать технику в местах, где историю устройства толком не проверяют, поэтому мы уже подробно объясняли, почему опасно брать iPhone в ломбардах и на стихийных барахолках. Здесь цена ошибки слишком высока.

Не хочу нагнетать: пока это касается в первую очередь совсем свежих американских аппаратов, и массовым явлением проблема станет не завтра. Но привычка проверять смартфон до передачи денег экономит нервы и деньги в любой ситуации — хоть с лизингом, хоть без него. Тем более что проверка занимает пять минут, а разгребать последствия покупки кота в мешке придется куда дольше.

Проверка iPhone перед покупкой: пошаговая инструкция

Хорошая новость в том, что базовая проверка доступна каждому и не требует специальных программ. Действуйте по порядку:

Найдите серийный номер и IMEI устройства. Они указаны на коробке, а также в разделе «Настройки» — «Основные» — «Об этом устройстве». Откройте официальную страницу checkcoverage.apple.com, введите серийный номер и код с картинки. Apple покажет модель, статус гарантии и право на поддержку. Посмотрите на дату активации. Если продавец уверяет, что iPhone новый, а активация была месяц назад, это повод насторожиться. Убедитесь, что при первом включении появляется экран приветствия «Hello», а не запрос чужого Apple ID и пароля. Проверьте, что «Локатор» и блокировка активации отключены, а сам аппарат не привязан к учетной записи прежнего владельца. Сверьте серийный номер и IMEI на корпусе, в настройках и на коробке — везде они должны совпадать до последнего символа.

Если хоть на одном из этих шагов что-то не сходится, лучше вежливо попрощаться с продавцом. Более развернутый чек-лист мы собрали в отдельном материале про то, как проверить б/у iPhone правильно — там есть и тонкости, которые часто упускают из виду. Лишняя минута внимательности реально спасает бюджет.

Итог простой: Apple Upgrade — это удобный инструмент для тех, кто хочет всегда сидеть на свежем железе и не против ежемесячных платежей. Но для российского покупателя это еще один повод проверять iPhone до оплаты, а не после. Не смогли разобраться с проверкой или остались вопросы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — подскажем, на что смотреть в вашем случае.