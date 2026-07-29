Павла Дурова ищет ФСБ. Что теперь будет с Telegram в России

Кирилл Пироженко

Вот это поворот. Только мы всерьез поверили, что дело движется к смягчению, и буквально на днях разбирали переговоры Кремля с мессенджером, как ФСБ объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск. И теперь это уже не размытое «расследуют действия», а официально предъявленное обвинение по статье о содействии терроризму.

Павлу Дурову предъявили официальное обвинение. Фото.

Павлу Дурову предъявили официальное обвинение

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Почему Павла Дурова объявили в международный розыск

Формулировка простая и жесткая. По версии ФСБ, Telegram использовался спецслужбами Украины для организации терактов на территории России, а администрация мессенджера при этом не удаляла каналы, чаты и боты, через которые все это координировалось. Подробности силовики приводят тяжелые, но нам с вами сейчас важнее не они, а сам факт обвинения и его последствия.

Почему Павла Дурова объявили в международный розыск. Из мессенджера не удалялись отдельные каналы, боты и чаты. Фото.

Из мессенджера не удалялись отдельные каналы, боты и чаты

Напомню, как мы вообще сюда пришли. Еще в феврале Дуров стал фигурантом дела о содействии терроризму, тогда это подавалось как «расследование действий». За прошедшие месяцы Роскомнадзор успел серьезно замедлить мессенджер, звонки в нем то работают, то нет, а сам сервис держится в основном на постоянных обновлениях протоколов. Так что международный розыск основателя стал не громом среди ясного неба, а вполне логичным финалом этой истории. Разница лишь в том, что раньше все держалось на статусе фигуранта, а теперь у нас на руках оформленное обвинение, и это уже совсем другой вес.

Есть у всего этого и приземленная сторона. Telegram давно живет в России с перебоями, и если у вас, например, перестали открываться ссылки t.me, это далеко не всегда вина глобальной блокировки. Но одно дело мелкие сбои, и совсем другое, когда речь заходит про судьбу мессенджера целиком.

Заблокируют ли Telegram в России

Заблокируют ли Telegram в России. История похоже идет к полной блокировке, как это было с YouTube. Фото.

История похоже идет к полной блокировке, как это было с YouTube

Первый и самый мрачный сценарий, полная и окончательная блокировка. По сути к ней все и идет: мессенджер уже давят по той же схеме, что когда-то YouTube. Обвинение Дурову эту линию только усиливает, ведь договариваться с обвиняемым в терроризме публично никакая власть не захочет. Если по этому пути пойдут до конца, привычный доступ без ухищрений мы потеряем.

Второй вариант еще неприятнее, признание Telegram экстремистской организацией. Так уже было с Meta* и ее Instagram: компанию признали экстремистской, и после этого о разблокировке в обозримом будущем можно было забыть. Если ту же схему выберут для Telegram, то дорога назад закроется надолго, а пользоваться мессенджером станет юридически рискованно даже через иностранный IP. На этом фоне многие снова начнут искать, чем заменить Telegram и WhatsApp.

Может ли Telegram продолжить работать в России

Есть и куда более спокойный сценарий, при котором ничего радикально не меняется. Telegram остается замедленным, но рабочим, иностранный IP продолжает спасать, а власти и команда мессенджера все так же вяло переписываются. Кремль ведь буквально на этой неделе подтвердил, что контакты есть, просто большой активности пока нет. Формально дверь для возвращения приоткрыта, и голоса звучат разные, вплоть до того, что пора разблокировать Telegram в России.

Может ли Telegram продолжить работать в России. А вот надеяться на разблокировку больше точно не стоит. Фото.

А вот надеяться на разблокировку больше точно не стоит

Но давайте честно: после предъявленного обвинения шансы на быструю разблокировку стали совсем призрачными. Одной рукой звать мессенджер за стол переговоров, а другой объявлять его основателя в международный розыск, это очень странная позиция для скорого примирения. Так что даже если формальный диалог продолжится, я бы не ждал от него ничего хорошего в ближайшие месяцы.

И вот тут интересный момент, который часто упускают. Розыск Дурова и судьба Telegram, это не одно и то же. Обвинение предъявлено конкретному человеку, а не самому приложению, и на практике на работу мессенджера в России оно может вообще никак не отразиться. Дуров и так не появляется в стране, а замедление и переговоры шли своим чередом еще до этой новости. Вполне может выйти так, что через неделю громкий заголовок все забудут, а Telegram продолжит жить ровно в том же полузаблокированном режиме.

Хотите первыми узнать, каким из сценариев все закончится? Мы следим за этой историей вплотную, так что подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы не пропустить важные новости.

Что делать, если Telegram полностью заблокируют

Паниковать и в спешке удалять Telegram точно не стоит. Прямо сейчас мессенджер работает, пусть и с оговорками, и резких запретов на пользование для обычных людей никто не вводил. Куда разумнее заранее подстелить соломки, чем в один день остаться без привычных чатов и контактов.

Что делать, если Telegram полностью заблокируют. Обязательно держите на смартфоне запасные мессенджеры. Могут пригодиться. Фото.

Обязательно держите на смартфоне запасные мессенджеры. Могут пригодиться

Мой простой план такой. Держите под рукой запасной мессенджер и заранее гляньте варианты, куда переезжать в случае чего. Настройте нормальный иностранный IP, потому что без него сервис уже практически не работает. И если Telegram вдруг начал перегревать iPhone и слать уведомления с непонятными «You have a new message», знайте, что это лечится и к политике никакого отношения не имеет. Так вы будете готовы к любому развитию событий, а лишней паники избежите.

А вы уже решили, что будете делать, если Telegram все-таки прикроют? Расскажите в нашем чате в Telegram или МАКС, мы там как раз обсуждаем подобные сценарии.

Итог такой. Обвинение Дурову, это серьезный сигнал, но не приговор конкретно для вашего Telegram. Возможных путей несколько: от жесткой блокировки и статуса экстремистской организации до варианта, где все остается как есть. Пока же вероятность быстрой разблокировки упала почти до нуля, а сам мессенджер никуда не делся и продолжает работать. Поэтому спокойно пользуйтесь дальше, но запасной план на всякий случай подготовьте. А как только появятся реальные подвижки в любую из сторон, мы сразу об этом напишем.

*признана экстремистской и запрещена в России

TelegramСмартфоны AppleСоветы по работе с Apple
Новости по теме: Telegram
Разблокируют ли Telegram в России: Кремль подтвердил переговоры с мессенджером. Фото.
Разблокируют ли Telegram в России: Кремль подтвердил переговоры с мессенджером
Telegram шлет уведомления «You have a new message» и перегревает iPhone: как исправить. Фото.
Telegram шлет уведомления «You have a new message» и перегревает iPhone: как исправить
Коды приходят в МАКС и Телеграм, а не по SMS: что делать. Фото.
Коды приходят в МАКС и Телеграм, а не по SMS: что делать