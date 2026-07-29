Павла Дурова ищет ФСБ. Что теперь будет с Telegram в России

Вот это поворот. Только мы всерьез поверили, что дело движется к смягчению, и буквально на днях разбирали переговоры Кремля с мессенджером, как ФСБ объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск. И теперь это уже не размытое «расследуют действия», а официально предъявленное обвинение по статье о содействии терроризму.



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Почему Павла Дурова объявили в международный розыск

Формулировка простая и жесткая. По версии ФСБ, Telegram использовался спецслужбами Украины для организации терактов на территории России, а администрация мессенджера при этом не удаляла каналы, чаты и боты, через которые все это координировалось. Подробности силовики приводят тяжелые, но нам с вами сейчас важнее не они, а сам факт обвинения и его последствия.

Напомню, как мы вообще сюда пришли. Еще в феврале Дуров стал фигурантом дела о содействии терроризму, тогда это подавалось как «расследование действий». За прошедшие месяцы Роскомнадзор успел серьезно замедлить мессенджер, звонки в нем то работают, то нет, а сам сервис держится в основном на постоянных обновлениях протоколов. Так что международный розыск основателя стал не громом среди ясного неба, а вполне логичным финалом этой истории. Разница лишь в том, что раньше все держалось на статусе фигуранта, а теперь у нас на руках оформленное обвинение, и это уже совсем другой вес.

Есть у всего этого и приземленная сторона. Telegram давно живет в России с перебоями, и если у вас, например, перестали открываться ссылки t.me, это далеко не всегда вина глобальной блокировки. Но одно дело мелкие сбои, и совсем другое, когда речь заходит про судьбу мессенджера целиком.

Заблокируют ли Telegram в России

Первый и самый мрачный сценарий, полная и окончательная блокировка. По сути к ней все и идет: мессенджер уже давят по той же схеме, что когда-то YouTube. Обвинение Дурову эту линию только усиливает, ведь договариваться с обвиняемым в терроризме публично никакая власть не захочет. Если по этому пути пойдут до конца, привычный доступ без ухищрений мы потеряем.

Второй вариант еще неприятнее, признание Telegram экстремистской организацией. Так уже было с Meta* и ее Instagram: компанию признали экстремистской, и после этого о разблокировке в обозримом будущем можно было забыть. Если ту же схему выберут для Telegram, то дорога назад закроется надолго, а пользоваться мессенджером станет юридически рискованно даже через иностранный IP. На этом фоне многие снова начнут искать, чем заменить Telegram и WhatsApp.

Может ли Telegram продолжить работать в России

Есть и куда более спокойный сценарий, при котором ничего радикально не меняется. Telegram остается замедленным, но рабочим, иностранный IP продолжает спасать, а власти и команда мессенджера все так же вяло переписываются. Кремль ведь буквально на этой неделе подтвердил, что контакты есть, просто большой активности пока нет. Формально дверь для возвращения приоткрыта, и голоса звучат разные, вплоть до того, что пора разблокировать Telegram в России.

Но давайте честно: после предъявленного обвинения шансы на быструю разблокировку стали совсем призрачными. Одной рукой звать мессенджер за стол переговоров, а другой объявлять его основателя в международный розыск, это очень странная позиция для скорого примирения. Так что даже если формальный диалог продолжится, я бы не ждал от него ничего хорошего в ближайшие месяцы.

И вот тут интересный момент, который часто упускают. Розыск Дурова и судьба Telegram, это не одно и то же. Обвинение предъявлено конкретному человеку, а не самому приложению, и на практике на работу мессенджера в России оно может вообще никак не отразиться. Дуров и так не появляется в стране, а замедление и переговоры шли своим чередом еще до этой новости. Вполне может выйти так, что через неделю громкий заголовок все забудут, а Telegram продолжит жить ровно в том же полузаблокированном режиме.

Хотите первыми узнать, каким из сценариев все закончится? Мы следим за этой историей вплотную, так что подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы не пропустить важные новости.

Что делать, если Telegram полностью заблокируют

Паниковать и в спешке удалять Telegram точно не стоит. Прямо сейчас мессенджер работает, пусть и с оговорками, и резких запретов на пользование для обычных людей никто не вводил. Куда разумнее заранее подстелить соломки, чем в один день остаться без привычных чатов и контактов.

Мой простой план такой. Держите под рукой запасной мессенджер и заранее гляньте варианты, куда переезжать в случае чего. Настройте нормальный иностранный IP, потому что без него сервис уже практически не работает. И если Telegram вдруг начал перегревать iPhone и слать уведомления с непонятными «You have a new message», знайте, что это лечится и к политике никакого отношения не имеет. Так вы будете готовы к любому развитию событий, а лишней паники избежите.

А вы уже решили, что будете делать, если Telegram все-таки прикроют? Расскажите в нашем чате в Telegram или МАКС, мы там как раз обсуждаем подобные сценарии.

Итог такой. Обвинение Дурову, это серьезный сигнал, но не приговор конкретно для вашего Telegram. Возможных путей несколько: от жесткой блокировки и статуса экстремистской организации до варианта, где все остается как есть. Пока же вероятность быстрой разблокировки упала почти до нуля, а сам мессенджер никуда не делся и продолжает работать. Поэтому спокойно пользуйтесь дальше, но запасной план на всякий случай подготовьте. А как только появятся реальные подвижки в любую из сторон, мы сразу об этом напишем.

*признана экстремистской и запрещена в России