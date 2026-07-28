Эти умные часы за 5к рублей выглядят как Apple Watch, держат заряд неделю и работают с iPhone

Пока мои коллеги отдают серьезные деньги за Apple Watch и потом мучаются, заряжая их каждый день, я решил зайти с другой стороны. Взял бюджетные умные часы с AliExpress и месяц гонял их в паре с iPhone. Речь про Amazfit GTS 4 mini — модель, которая стоит около шести тысяч рублей, держит заряд до двух недель и не заставляет каждый вечер искать зарядку. Проносил их достаточно, чтобы понять, где эти часы дружат с iOS, а где начинают капризничать.



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Что умеют Amazfit GTS 4 mini

За Amazfit GTS 4 mini на AliExpress просят 4990 рублей. Внутри — яркий AMOLED-экран с Always On, пульсометр с круглосуточным замером, GPS и около 150 спортивных режимов. По начинке это крепкий бюджетный середнячок, который закрывает базовые задачи без лишних понтов.

На практике автономность честно радует. Если не выкручивать все настройки на максимум, часы спокойно живут около двух недель от одной зарядки. С постоянным дисплеем, круглосуточным пульсом и GPS на пробежках выходит ближе к неделе — но это все равно в разы лучше, чем ежедневная зарядка Apple Watch. Навигация тоже приятно удивила: на пробежке GPS ловит позицию чуть ли не до метра. Уведомления приходят стабильно, а силиконовый ремешок оказался мягким и к руке не липнет. Из минусов зацепила только вибрация — она жестковата, и первые дни к ней пришлось привыкать.

Если вы раньше присматривались к спортивным трекерам, вам будет с чем сравнить. Я как-то подробно разбирал фитнес-браслет Whoop, о котором говорят буквально все, и на его фоне Amazfit выигрывает уже тем, что у него есть нормальный экран и не нужна платная подписка. За свои деньги GTS 4 mini выглядит честным предложением, особенно если не гнаться за премиальными брендами.

Amazfit GTS 4 mini

Amazfit GTS 4 mini и iPhone: совместимость и настройка

Тут все проще, чем можно подумать. Часы управляются через фирменное приложение Zepp, и оно давно лежит в App Store. Ставится на любой айфон, заводится даже на старых версиях iOS, так что проблем с установкой не будет. После первого подключения часы цепляются к смартфону по Bluetooth, и дальше вы спокойно меняете циферблаты, ставите будильники и настраиваете уведомления прямо с телефона.

Самое приятное для владельца iPhone — это дружба с приложением Здоровье. Zepp умеет отдавать в Apple Health данные о шагах, пульсе и качестве сна, поэтому вся статистика собирается в привычном месте. Мне так удобнее: я не люблю разводить зоопарк из приложений, а тут все данные в одном месте. Был период, когда я вовсе забросил свои Apple Watch из-за вечной возни с зарядкой, и такие часы как раз закрывают этот пробел.

Уведомления на iPhone работают, но их придется один раз правильно настроить. Заходите в настройки айфона, открываете раздел уведомлений, находите там Zepp и включаете все оповещения вместе с пунктом «Другое». После этого сообщения из мессенджеров и звонки начнут падать на запястье. Есть нюанс: в самом приложении список программ заполняется не сразу, а по мере поступления уведомлений, так что не пугайтесь, если поначалу увидите пустой список. Хотите разобраться в тонкостях iOS еще глубже? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем подобные мелочи постоянно.

Ограничения Amazfit GTS 4 mini при работе с iPhone

Без ложки дегтя не обошлось. Главное ограничение всплывает почти сразу: отвечать на сообщения нельзя. Быстрые ответы прямо с часов, когда вы выбираете готовую фразу и отправляете ее в мессенджер, работают только на Android. На iPhone вы видите текст сообщения, видите, кто звонит, но ответить с запястья не получится — придется доставать телефон. Для Apple это классическая история: система не пускает сторонние часы так глубоко, как свои родные Apple Watch.

Со звонками тоже есть свои тонкости. Уведомление о входящем приходит без проблем, а вот полноценно разговаривать через часы на айфоне выйдет далеко не всегда — многое упирается в повторное сопряжение по Bluetooth. Встроенный голосовой помощник Alexa в наших реалиях работает так себе, так что всерьез рассчитывать на него я бы не советовал. По сути на iPhone часы превращаются в удобный экран для уведомлений и спорта, но не в полноценный пульт управления смартфоном.

Меня эти ограничения не сильно смутили, потому что я шел на них осознанно. Но если для вас критично отвечать на сообщения прямо с руки, честнее сразу смотреть в сторону Android. Я и сам когда-то выбрал OnePlus Watch 4 ровно из-за более тесной связки с телефоном. Не смогли найти нужные настройки или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по любой мелочи.

Стоит ли покупать Amazfit GTS 4 mini в 2026 году

Скажу прямо: как компаньон для айфона Amazfit GTS 4 mini честно отрабатывает свою цену. Вы получаете две недели автономности, приличный AMOLED-экран, спорт, круглосуточный пульсометр и синхронизацию с Apple Health. За пять-шесть тысяч рублей это очень выгодный набор, особенно на фоне ценника на фирменные часы Apple. Заряжать раз в две недели вместо ежедневного ритуала — уже достаточный повод присмотреться. Если решились, заказать часы можно на AliExpress.

И да, это не замена Apple Watch, а альтернатива с другим характером. Полноценных ответов на сообщения и глубокой интеграции с iOS здесь не будет, и с этим фактом придется смириться заранее. Зато вы забудете, где лежит зарядка, и перестанете нервничать из-за севшей к вечеру батареи. Если для вас автономность важнее наворотов, эти часы точно заслуживают места на вашем запястье.

Amazfit GTS 4 mini

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