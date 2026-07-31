Apple раскрыла, сколько зарабатывает на iPhone: это новый рекорд, но цены все равно вырастут

Apple подвела итоги третьего финансового квартала 2026 года, и цифры снова вышли рекордными. Компания заработала 109,4 млрд долларов выручки — это лучший июньский квартал в истории Apple, а рост составил внушительные 16% год к году. Главным двигателем ожидаемо стал iPhone, на который пришлась больше половины всех денег. Ниже разбираем свежий отчет по полочкам, а если вы как раз присматриваете новый смартфон на маркетплейсе, заодно почитайте, как не нарваться на подделку iPhone при заказе.



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Сколько заработала Apple за третий квартал

Перед выходом отчета сама Apple прогнозировала рост выручки в диапазоне от 14% до 17%, что означало примерно от 107,2 до 110 млрд долларов. По факту компания уложилась в верхнюю часть собственного прогноза и показала те самые 109,4 млрд. Вот ключевые цифры квартального отчета:

Общая выручка — 109,4 млрд долларов

Чистая прибыль — 29,8 млрд долларов

Прибыль на акцию — 2,02 доллара

Выручка iPhone — 54,3 млрд долларов

Выручка Mac — 10,4 млрд долларов

Выручка iPad — 6,2 млрд долларов

Носимые устройства, дом и аксессуары — 7,9 млрд долларов

Сервисы — 30,7 млрд долларов

Для сравнения, ровно год назад за тот же квартал Apple отчиталась о 94,04 млрд долларов выручки и прибыли на акцию в 1,57 доллара. То есть за двенадцать месяцев компания прибавила больше 15 млрд долларов к квартальной выручке, и это при том, что рынок смартфонов давно называют насыщенным. Прибыль на акцию тоже подросла до 2,02 доллара, а это еще один июньский рекорд для компании. В прошлом квартале мы подробно разбирали, как iPhone принес Apple рекорд, и тенденция, как видите, никуда не делась.

На чем Apple зарабатывает больше всего

Львиную долю денег Apple по-прежнему приносит iPhone — 54,3 млрд долларов за квартал. Но не менее интересно выглядит направление сервисов: подписки, App Store, iCloud, Apple Music и все остальное дали 30,7 млрд долларов и снова поставили абсолютный рекорд. Сервисы давно стали главной опорой компании, потому что растут стабильнее железа и приносят Apple огромную маржу. Фактически это уже второй по величине источник дохода после iPhone, и разрыв с остальными направлениями постепенно сокращается.

А вот с Mac ситуация особенно показательная. В прошлом квартале настольные компьютеры были в остром дефиците, а теперь выручка направления подскочила до 10,4 млрд долларов. Тим Кук отдельно отметил двузначный рост Mac наряду с iPhone и сервисами, так что проблемы с поставками компания понемногу разруливает. Носимые устройства, дом и аксессуары принесли еще 7,9 млрд долларов, а iPad добавил 6,2 млрд. По сути, ни одно из направлений не просело, и это как раз то, чего Apple добивалась весь год.

Если вы следите за софтом не меньше, чем за финансами, недавно вышла iOS 26.6 с исправлениями, и обновить айфон стоит хотя бы ради стабильности. А чтобы не пропускать свежие новости про Apple и разборы отчетов, подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС — там мы разбираем каждую заметную новость.

Что Тим Кук сказал о будущем Apple

Комментируя результаты, Тим Кук назвал этот квартал лучшим июньским кварталом в истории Apple. Он отдельно вспомнил про WWDC26, где компания показала полностью обновленную Siri AI, свежие версии операционных систем и новые функции для защиты детей. Похоже, именно на умного ассистента Apple делает главную ставку в ближайшие годы.

При этом Siri AI — это уже не просто красивые обещания со сцены. Обновленный ассистент реально умеет заметно больше прежнего: я сам недавно рассказывал, как настроил Siri AI на русском, и результат приятно удивил. Так что новые функции из отчета — не пустые слова, а то, чем можно пользоваться хоть сейчас.

Финансовый директор Кеван Парех добавил, что квартал принес новые июньские рекорды по прибыли на акцию и операционному денежному потоку. Установленная база активных устройств Apple снова обновила исторический максимум по всем основным категориям и во всех регионах. Проще говоря, айфонов, макбуков и часов на руках у людей стало больше, чем когда-либо, и это отличная новость для будущих доходов от сервисов. Чем шире активная база, тем больше аудитория для тех самых подписок, которые ставят рекорд за рекордом.

Что означает новый отчет Apple

Отчет получился ровным и предсказуемо сильным. Рекордная выручка и прибыль, самый доходный июньский квартал, новый максимум по сервисам и по числу активных устройств. Apple уверенно растет даже на фоне непростой мировой экономики, и запаса прочности у компании явно хватает с избытком. Двузначный рост при этом зафиксирован сразу во всех географических сегментах, а не только на домашнем рынке в США. Но если вы думаете, что это может отменить повышение цен, то это не так. Apple явно не захочет уменьшать свою прибыль, поэтому подорожание айфонов осенью неизбежно.

Для российского пользователя вывод из этих цифр простой: Apple чувствует себя отлично и точно никуда не денется, а значит, поддержка устройств и выход новых моделей продолжатся в штатном режиме. Другое дело, что покупать технику нам по-прежнему приходится в обход официальных каналов, но это уже тема для отдельного разговора.

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