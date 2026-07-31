Зависает МАКС на iPhone с iOS 27. Что делать?

Национальный мессенджер МАКС в iOS 27 ведет себя странно: стоит зажать сообщение пальцем, чтобы вызвать меню с ответом, копированием или пересылкой, как приложение намертво виснет. Экран замирает, кнопки не реагируют, и единственный выход — принудительно выгрузить программу из памяти. Обиднее всего, что быстрого патча ждать неоткуда, поэтому чиним болячку сами — недавно мы разбирали, как установить приложение без App Store, а сегодня беремся за конкретное зависание при удержании.



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Почему зависает МАКС на iPhone

Баг проявляется одинаково у всех, кто обновился до iOS 27. Вы открываете любой чат, зажимаете пальцем нужное сообщение, чтобы появилось контекстное меню — то самое, где живут «Ответить», «Копировать», «Переслать» и «Удалить». Вместо аккуратного всплывающего окна интерфейс замирает. Сообщение как будто прилипает к пальцу, меню появляется, но сам мессенджер перестает отвечать на касания.

Помогает только принудительная выгрузка: смахиваете приложение из многозадачности и запускаете заново. Через минуту история повторяется, стоит снова зажать любое сообщение.

Если вы еще не привыкли выгружать программы на новых айфонах, напомню порядок. Смахните снизу вверх до середины экрана и задержите палец, чтобы открылась панель многозадачности. Найдите карточку МАКС и подкиньте ее вверх за пределы экрана — приложение выгрузится из памяти. Проблема в том, что делать так придется после каждого зависшего меню, а это откровенно бесит. Поэтому переходим к нормальным решениям. Дело в том, как новая версия iOS обрабатывает длинные нажатия и анимацию всплывающих меню. МАКС писали под более старые правила, на iOS 27 движок анимации ведет себя иначе, и приложение просто не переваривает этот жест.

Мы уже разбирали пять главных мифов о МАКС, и вот вам суровая реальность вместо мифа: официального исправления не будет. Приложение удалили из App Store, поэтому апдейт через магазин прилететь не может даже теоретически. Значит, лечить придется своими силами, и ниже два способа, которые реально работают.

Как установить веб-версию МАКС на iPhone

Самый надежный способ обойти зависание — вообще не пользоваться нативным приложением для переписки, а поставить веб-версию мессенджера прямо на рабочий стол. В браузере тот же самый баг не воспроизводится: контекстное меню открывается штатно, ничего не виснет. Выглядеть иконка будет почти как настоящее приложение, а работать заметно стабильнее.

Откройте Safari и перейдите на сайт max.ru, затем авторизуйтесь под своим номером телефона. Нажмите кнопку «Поделиться» — квадрат со стрелкой вверх в нижней панели браузера. Пролистайте список и выберите пункт «На экран Домой». При желании переименуйте ярлык и нажмите «Добавить» в правом верхнем углу. Запускайте МАКС с рабочего стола через новую иконку — откроется веб-версия без зависаний.

Веб-версия удобна еще и тем, что не грузит систему фоновыми процессами и не раздувается со временем. Единственное, к чему придется привыкнуть, — уведомления в вебе приходят не так шустро, как в родном клиенте. Если вы держите мессенджер в том числе ради кодов, почитайте, почему коды подтверждения приходят в МАКС, а не по СМС — это отдельная тема. Хотите не пропускать наши разборы по МАКС и iOS 27? Подписывайтесь на каналы в Telegram и МАКС, там мы выкладываем свежие решения первыми.

Как пользоваться МАКС без зависаний

Если ставить веб-версию не хочется, а привычное приложение остается на телефоне, есть трюк прямо внутри клиента. Суть в том, чтобы не отпускать палец в момент, когда меню только начинает появляться. Обычно мы зажимаем сообщение и убираем палец — вот в этот миг МАКС и виснет. Если же удержать касание и провести пальцем к нужному пункту, меню успевает раскрыться, и зависания не происходит.

Зажмите нужное сообщение и не отпускайте палец от экрана. Дождитесь, пока по краям начнет проступать контекстное меню с действиями. Не отрывая палец, плавно ведите его к нужному пункту — «Ответить», «Копировать» или «Переслать». Наведитесь на действие и только теперь отпустите палец — команда выполнится, приложение не зависнет.

Работает это потому, что зависание ловится именно на отпускании пальца, когда система пытается зафиксировать выбор и одновременно доиграть анимацию. Пока палец на экране, меню остается в «живом» состоянии и спокойно доводит анимацию до конца. Стоит немного потренироваться, и жест начнет получаться с первого раза.

Этот способ стабильно срабатывает в личке. С группами сложнее: там он выручает лишь иногда, а чаще меню все равно подвешивает интерфейс. Так что для групповых чатов надежнее держать под рукой веб-версию из прошлого раздела. Если вы активно ведете сообщества, пригодится инструкция, как создать публичный канал в МАКС — там свои нюансы с оформлением. Не получается поймать нужный жест? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем на живых примерах.

Пока приложение остается за бортом App Store, ждать официального патча бессмысленно, и это надолго, если не навсегда. Поэтому выбирайте по ситуации: для повседневной переписки в личке достаточно приема с удержанием пальца, а если много общаетесь в группах или просто не хотите ловить баг каждый раз — ставьте веб-версию на рабочий стол и забудьте о зависаниях. Оба способа бесплатные и занимают пару минут.

И держите в голове еще один момент: веб-клиент экономит память, тогда как полноценное приложение со временем разрастается. Если оно уже отъело гигабайты, посмотрите, почему МАКС занимает много места и как это исправить. А само зависание при удержании — не повод сносить мессенджер, достаточно одного из двух обходных путей выше.