5 функций iOS 27, которые Apple еще не показала

iOS 27 уже вовсю тестируется в бете, а осенью прошивка приедет на все совместимые iPhone, но самое интересное в том, что часть возможностей, о которых писали инсайдеры еще до анонса, до сих пор не появилась в тестовых сборках, и речь идет про пять функций, которые Apple вроде бы готовит, но пока держит в рукаве — причем некоторые из них выглядят реально полезными, а я тем временем уже научил Siri писать мои сообщения на русском и заодно разобрался, что еще нас ждет в ближайших апдейтах.



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Основную часть функций iOS 27 инсайдер Bloomberg Марк Гурман описал еще до презентации, и почти все они реально приехали в бету. Но есть несколько заметных исключений. Эти возможности могут добавить в саму iOS 27.0 чуть позже или отложить до iOS 27.1. Давайте пройдемся по каждой из них.

Какие нейросети появятся в Siri кроме ChatGPT

Apple собирается открыть Siri для внешних нейросетей, а не ограничиваться одной ChatGPT, которую уже встроили в систему. В разделе поиска и запросов появится возможность переключаться между разными ассистентами. Компания уже тестировала такой подход с Claude и Gemini в дополнение к ChatGPT.

Самое любопытное, что интерфейс для переключения нейросетей в iOS 27 уже есть прямо сейчас. Просто пока единственный вариант помимо Siri — это ChatGPT. Остальные ассистенты, судя по всему, добавят позже, возможно, уже в iOS 27.1.

Для нас это отличная новость, ведь наличие Claude и Gemini прямо в системе означает меньше зависимости от одного сервиса. Вы сможете выбрать ту нейросеть, которая лучше отвечает на ваши задачи, и переключаться между ними в пару касаний. Если хотите держать руку на пульсе, у нас есть полный список изменений iOS 27, который мы регулярно дополняем.

Какие новые функции появятся в приложении Здоровье

Приложение Здоровье получит целый набор функций на базе искусственного интеллекта. Изначально их готовили для сервиса-коуча под внутренним названием Mulberry, но проект в итоге урезали. В апгрейд обещают улучшенное отслеживание уровня сахара в крови и возможность следить за тренировкой через камеру устройства.

Есть нюанс: в первой версии iOS 27 этих функций не будет. Apple, вероятно, покажет их отдельно и позже, а не на WWDC. Так что если вы ждали умный трекинг здоровья прямо на старте, придется немного подождать. Для многих это вполне может стать самой полезной функцией iOS 27, особенно если вы следите за спортом и самочувствием.

Генерация текста и картинок без привязки к ChatGPT

Apple планирует открыть для сторонних сервисов и другие ИИ-функции. Речь про генерацию изображений в Image Playground и работу с текстом в Writing Tools. Сейчас они умеют обращаться только к ChatGPT. После изменения альтернативы можно будет ставить прямо из App Store через приложения самих сервисов, и для этой задачи Apple снова тестировала Claude и Gemini.

Тут все логично: как и с Siri, пока в iOS 27 нет выбора между нейросетями для генерации картинок и текста. Скорее всего, обе истории приедут одновременно, когда Siri научится работать со сторонними ассистентами. Похожим образом Apple недавно прокачала и штатные приложения, а мы собрали новые функции Почты на iPhone в отдельном материале.

Новый интерфейс камеры в iOS 27

Apple готовит полностью настраиваемый интерфейс Камеры в iOS 27. Пользователи смогут сами выбирать набор элементов управления, которые в Apple называют виджетами, и эти элементы будут располагаться вдоль верхней части экрана. По сути вы получите камеру под свои привычки.

Пока в приложении появился только новый режим Siri, а вот кастомизации в том виде, как ее описывали инсайдеры, еще нет. Не исключено, что настройку добавят вместе с презентацией iPhone 18 Pro. Логика тут понятная: новые фишки Камеры Apple любит подавать в связке со свежим железом, чтобы у флагмана были свои эксклюзивные аргументы. Заодно напомню, что новая система неплохо оптимизирована и iOS 27 ускоряет даже старые iPhone, о чем у нас есть подробный разбор.

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Как будет работать многозадачность на складном iPhone

Гурман также говорил, что iOS 27 принесет возможности, заточенные под будущий складной iPhone, который по слухам назовут iPhone Ultra. Многие приложения Apple в iOS 27 уже получили нормальный ландшафтный режим, и это явно намек на широкий экран раскладушки.

Но главное в другом: Apple обещает включить многозадачность в две колонки, когда выйдет сам iPhone Ultra. То есть два приложения бок о бок на одном экране. Подробности мы уже разбирали, ведь свежая бета раскрыла главную особенность складного iPhone.

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Когда ждать новые функции iOS 27

Пока все перечисленное — это слухи и планы, а не то, что можно потрогать в бете прямо сейчас. Но источник надежный: Гурман почти безошибочно описал iOS 27 еще до анонса, поэтому шансы увидеть эти функции в течение цикла iOS 27 довольно высокие. Просто не ждите их все на старте осенью.

Мой практический совет простой: если вам важны сторонние нейросети в Siri, кастомизация Камеры или трекинг здоровья, не спешите обновляться ради них в первый день. Скорее всего, самое интересное подтянут в промежуточных апдейтах ближе к выходу iPhone 18 Pro и iPhone Ultra, и вот тогда картинка сложится целиком.