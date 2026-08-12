Упрощенный доступ на iPhone: как настроить телефон для ребенка

Миша Королев

В iOS уже несколько лет живет режим, который превращает iPhone в подобие простого кнопочного телефона: крупные значки и всего пара нужных приложений. Все настраивается встроенными средствами, без сторонних приложений и профилей. Так удобно пристроить старый смартфон — отдать его ребенку или пожилому родственнику, которому тяжело разбираться в обычном интерфейсе. Тема детских гаджетов сейчас особенно чувствительная: недавно мы разбирали, как мошенники разводят детей и блокируют их айфоны, так что дополнительный контроль над устройством точно не помешает.

Эта функция не только упростит доступ к айфону для детей, но и исключит риск взлома со стороны мошенников. Фото.

Эта функция не только упростит доступ к айфону для детей, но и исключит риск взлома со стороны мошенников

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Кому пригодится телефон с упрощенным доступом

Обменять старый Айфон на новый — не единственный способ распорядиться устройством, которое давно лежит в ящике без дела. Смартфон можно отдать тому, кому современные функции попросту ни к чему, а это чаще всего дети или бабушки с дедушками. У привычного iOS для них есть заметный минус: на экране слишком много элементов и нет понятной кнопки «назад». Человек путается, случайно открывает не то приложение и не понимает, как вернуться на главный экран.

Как раз для таких случаев в системе спрятана функция «Упрощенный доступ». Она урезает весь интерфейс до минимального набора крупных значков и понятных действий. Вы сами решаете, что оставить: можно разрешить только выбранные приложения или даже отдельные функции внутри одного из них. Например, в «Камере» открыть лишь съемку селфи, а все остальное убрать с глаз.

Кому пригодится телефон с упрощенным доступом. До такого состояния можно урезать интерфейс. Фото.

До такого состояния можно урезать интерфейс

Для пожилого человека такой режим снимает страх «что-то сломать»: экран становится предсказуемым, а лишние жесты и меню больше не мешают. Если же хочется не просто ограничить телефон, но и занять ребенка чем-то толковым, загляните заодно в подборку полезных навыков Алисы для детей — хорошее дополнение к урезанному смартфону.

Что подготовить на iPhone заранее

До включения режим стоит подготовить телефон, иначе часть приложений заработает лишь наполовину. После запуска «Упрощенного доступа» многие настройки становятся недоступны, и поправить что-то на ходу уже не выйдет.

  • Установите заранее все сторонние приложения, которые хотите оставить в упрощенном режиме.
  • Настройте их до запуска: войдите в аккаунты (например, в YouTube), выдайте разрешения на уведомления и доступ к камере там, где это нужно.
    • Что подготовить на iPhone заранее. Обязательно задайте пароль для экранного времени. Фото.

    Обязательно задайте пароль для экранного времени

  • Задайте код-пароль Экранного времени и не сообщайте его ребенку, если не хотите, чтобы он вышел из режима сам. Для совсем маленьких это не так критично.

Заодно прикиньте, сколько времени ребенок будет проводить с телефоном. У нас есть разбор норм экранного времени по возрасту — он поможет заранее договориться о правилах, а не выключать телефон силой.

Включаем упрощенный доступ шаг за шагом

В примере ниже на телефоне осталось несколько приложений: «Телефон», «Сообщения», «Камера», «Фото» и RuTube, Т-Банк и мессенджер МАКС. Свой набор вы соберете точно так же, добавив или убрав нужное.

  1. Откройте «Настройки» и зайдите в раздел «Универсальный доступ» (Accessibility).
  2. Пролистайте вниз и нажмите «Упрощенный доступ» (Assistive Access).
  3. Нажмите «Настроить Упрощенный доступ», затем «Продолжить».
    4. Включаем упрощенный доступ шаг за шагом. Начните настройку отсюда. Фото.

    Начните настройку отсюда

  4. Проверьте, что указана нужная учетная запись Apple, и нажмите «Продолжить». Если аккаунт не тот, смените его.
  5. Выберите приложения, которые останутся в упрощенном режиме.
    6. Включаем упрощенный доступ шаг за шагом. Все действия выполняйте по шагам. Фото.

    Все действия выполняйте по шагам

  6. После добавления приложений нажмите «Продолжить».
  7. Выберите оформление и нажмите «Продолжить». Я выбрал вид «Сетка».
    8. Включаем упрощенный доступ шаг за шагом. Выберите приложения и настройте оформление сетки. Фото.

    Выберите приложения и настройте оформление сетки

  8. Пройдите обучающие экраны, нажимая «Продолжить».
  9. Введите код-пароль Экранного времени, если вы его задавали.
  10. Запомните способ выхода: тройное нажатие боковой кнопки.
  11. Нажмите «Начать использовать Упрощенный доступ» и при необходимости подтвердите код-паролем.

Оформление выбирают под человека: «Сетка» с крупными плитками удобна тем, кто плохо видит, а вариант со списком подойдет тем, кому проще читать названия строками. После подтверждения на экране на пару секунд появится сообщение о переходе в режим, и iPhone превратится в простой телефон с одними лишь выбранными приложениями. Добавлять можно и игры: например, недавно в России разблокировали Roblox, и его тоже реально оставить ребенку, если сама игра ему разрешена.

Как урезать звонки, сообщения и камеру

Главный смысл режима не в том, чтобы спрятать иконки, а в том, чтобы урезать функции внутри самих приложений. Вы можете ограничить доступные функции достаточно жестко:

Как урезать звонки, сообщения и камеру. При добавлении приложения вам дадут выбрать, какие функции будут доступны. Фото.

При добавлении приложения вам дадут выбрать, какие функции будут доступны

  • Звонки — прием и совершение вызовов только из «Избранного», собранного заранее.
  • Сообщения — переписка только с избранными контактами.
  • Камера — доступны лишь режимы «Фото» и «Селфи».
  • Фото — открыт доступ к общим альбомам.
  • YouTube — у приложений, не адаптированных под упрощенный доступ, отдельные функции выбрать нельзя и доступны они будут полностью.

Получается, что ребенок дозвонится и напишет только тем, кого вы сами внесли в избранное. Именно это отличает режим от обычной папки с иконками на рабочем столе: там значок можно спрятать, но открыть контакты или посторонний чат все равно получится. Хотите узнать про возможности iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там регулярно выходят разборы скрытых функций системы.

Возвращаем iPhone в обычный режим

Выход из упрощенного режима ничего не стирает: все приложения и файлы не удаляются, то есть данные остаются на месте. Чтобы вернуться в привычный iOS, трижды нажмите боковую кнопку iPhone. Если задан код-пароль Экранного времени, система попросит ввести его.

Режим стоит внимания, когда у вас без дела лежит старый iPhone, а ребенку пока хватает телефона для звонков и пары приложений. Взрослому с обычными задачами «Упрощенный доступ», наоборот, будет мешать — он закрывает доступ к большинству функций системы. Не смогли найти нужные настройки или что-то пошло не так? Напишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут решение.

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