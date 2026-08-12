Упрощенный доступ на iPhone: как настроить телефон для ребенка

В iOS уже несколько лет живет режим, который превращает iPhone в подобие простого кнопочного телефона: крупные значки и всего пара нужных приложений. Все настраивается встроенными средствами, без сторонних приложений и профилей. Так удобно пристроить старый смартфон — отдать его ребенку или пожилому родственнику, которому тяжело разбираться в обычном интерфейсе. Тема детских гаджетов сейчас особенно чувствительная: недавно мы разбирали, как мошенники разводят детей и блокируют их айфоны, так что дополнительный контроль над устройством точно не помешает.



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Кому пригодится телефон с упрощенным доступом

Обменять старый Айфон на новый — не единственный способ распорядиться устройством, которое давно лежит в ящике без дела. Смартфон можно отдать тому, кому современные функции попросту ни к чему, а это чаще всего дети или бабушки с дедушками. У привычного iOS для них есть заметный минус: на экране слишком много элементов и нет понятной кнопки «назад». Человек путается, случайно открывает не то приложение и не понимает, как вернуться на главный экран.

Как раз для таких случаев в системе спрятана функция «Упрощенный доступ». Она урезает весь интерфейс до минимального набора крупных значков и понятных действий. Вы сами решаете, что оставить: можно разрешить только выбранные приложения или даже отдельные функции внутри одного из них. Например, в «Камере» открыть лишь съемку селфи, а все остальное убрать с глаз.

Для пожилого человека такой режим снимает страх «что-то сломать»: экран становится предсказуемым, а лишние жесты и меню больше не мешают. Если же хочется не просто ограничить телефон, но и занять ребенка чем-то толковым, загляните заодно в подборку полезных навыков Алисы для детей — хорошее дополнение к урезанному смартфону.

Что подготовить на iPhone заранее

До включения режим стоит подготовить телефон, иначе часть приложений заработает лишь наполовину. После запуска «Упрощенного доступа» многие настройки становятся недоступны, и поправить что-то на ходу уже не выйдет.

Установите заранее все сторонние приложения, которые хотите оставить в упрощенном режиме.

Настройте их до запуска: войдите в аккаунты (например, в YouTube), выдайте разрешения на уведомления и доступ к камере там, где это нужно.

Задайте код-пароль Экранного времени и не сообщайте его ребенку, если не хотите, чтобы он вышел из режима сам. Для совсем маленьких это не так критично.

Заодно прикиньте, сколько времени ребенок будет проводить с телефоном. У нас есть разбор норм экранного времени по возрасту — он поможет заранее договориться о правилах, а не выключать телефон силой.

Включаем упрощенный доступ шаг за шагом

В примере ниже на телефоне осталось несколько приложений: «Телефон», «Сообщения», «Камера», «Фото» и RuTube, Т-Банк и мессенджер МАКС. Свой набор вы соберете точно так же, добавив или убрав нужное.

Откройте «Настройки» и зайдите в раздел «Универсальный доступ» (Accessibility). Пролистайте вниз и нажмите «Упрощенный доступ» (Assistive Access). Нажмите «Настроить Упрощенный доступ», затем «Продолжить». Проверьте, что указана нужная учетная запись Apple, и нажмите «Продолжить». Если аккаунт не тот, смените его. Выберите приложения, которые останутся в упрощенном режиме. После добавления приложений нажмите «Продолжить». Выберите оформление и нажмите «Продолжить». Я выбрал вид «Сетка». Пройдите обучающие экраны, нажимая «Продолжить». Введите код-пароль Экранного времени, если вы его задавали. Запомните способ выхода: тройное нажатие боковой кнопки. Нажмите «Начать использовать Упрощенный доступ» и при необходимости подтвердите код-паролем.

Оформление выбирают под человека: «Сетка» с крупными плитками удобна тем, кто плохо видит, а вариант со списком подойдет тем, кому проще читать названия строками. После подтверждения на экране на пару секунд появится сообщение о переходе в режим, и iPhone превратится в простой телефон с одними лишь выбранными приложениями. Добавлять можно и игры: например, недавно в России разблокировали Roblox, и его тоже реально оставить ребенку, если сама игра ему разрешена.

Как урезать звонки, сообщения и камеру

Главный смысл режима не в том, чтобы спрятать иконки, а в том, чтобы урезать функции внутри самих приложений. Вы можете ограничить доступные функции достаточно жестко:

Звонки — прием и совершение вызовов только из «Избранного», собранного заранее.

Сообщения — переписка только с избранными контактами .

. Камера — доступны лишь режимы «Фото» и «Селфи».

Фото — открыт доступ к общим альбомам.

YouTube — у приложений, не адаптированных под упрощенный доступ, отдельные функции выбрать нельзя и доступны они будут полностью.

Получается, что ребенок дозвонится и напишет только тем, кого вы сами внесли в избранное. Именно это отличает режим от обычной папки с иконками на рабочем столе: там значок можно спрятать, но открыть контакты или посторонний чат все равно получится. Хотите узнать про возможности iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там регулярно выходят разборы скрытых функций системы.

Возвращаем iPhone в обычный режим

Выход из упрощенного режима ничего не стирает: все приложения и файлы не удаляются, то есть данные остаются на месте. Чтобы вернуться в привычный iOS, трижды нажмите боковую кнопку iPhone. Если задан код-пароль Экранного времени, система попросит ввести его.

Режим стоит внимания, когда у вас без дела лежит старый iPhone, а ребенку пока хватает телефона для звонков и пары приложений. Взрослому с обычными задачами «Упрощенный доступ», наоборот, будет мешать — он закрывает доступ к большинству функций системы. Не смогли найти нужные настройки или что-то пошло не так? Напишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут решение.