Какой Mac купить для игр в 2026 году
Если вы когда-нибудь выбирали компьютер для игр, Mac в этом списке, скорее всего, даже не появлялся. Репутация у него сложилась давно: работать удобно, а поиграть вечером почти не во что. Тем удивительнее, что после свежих тестов на Reddit самый дешевый Mac mini на M6 всерьез называют игровым ПК. Спорят в ветке не о том, запустится ли игра, а о том, насколько честны эти цифры. Ниже разберем, во что на нем реально играли, откуда берутся красивые 60 кадров и где у этой истории заканчивается магия. А если вы присматривали Mac mini для работы, мы уже рассказывали, как M6 показал себя в первых тестах.
Что за Mac mini гоняли в играх
Сразу оговорюсь: это не топовая сборка за пару тысяч долларов. Блогер ETA Prime, с ролика которого и началось обсуждение на Reddit, взял самый простой Mac mini на M6. Внутри 12-ядерный процессор (два новых «суперъядра», четыре производительных и шесть энергоэффективных), 12-ядерная графика, 16 ГБ памяти и SSD на 256 ГБ. В США такой стоит 899 долларов. Apple показала новинку 25 августа, а в продажу она поступила 22 сентября.
Почему вообще внезапно заговорили об играх? По синтетическим тестам видеочип M6 обходит 10-ядерную графику M4 больше чем на 70%. Сам ETA Prime оценивает графику M6 чуть ниже Radeon RX 6600 и мобильной RTX 4060, а по одноядерной производительности процессор, по его словам, обгоняет даже Ryzen 7 9800X3D. Для коробочки 12,7 на 12,7 сантиметра звучит смело.
Параллельно базовую модель прогнал Эндрю Цай, который давно специализируется на играх для Mac, а испанский Neoteo протестировал версию с 24 ГБ памяти. Так что выводы можно сверить сразу по нескольким независимым замерам, а не верить одному ролику.
Сколько кадров выдает M6 в тяжелых играх
Свел результаты в одну таблицу. Сравнивать их напрямую не всегда получится: у каждого автора свои настройки, а где-то включен апскейлинг или генерация кадров. Поэтому смотрите не только на цифру, но и на столбец с условиями.
|Игра
|Настройки
|Кадров в секунду
|Cyberpunk 2077
|1080p, высокие, без апскейлинга
|больше 40
|Cyberpunk 2077
|1080p, MetalFX из 720p
|около 60
|Cyberpunk 2077
|1440p, высокие, MetalFX Quality
|около 40
|Cyberpunk 2077
|1080p, Ultra
|37,5
|GTA V
|1440p, высокие
|118 в среднем
|Spider-Man: Miles Morales
|1440p, высокие, FSR
|81 в среднем
|No Man’s Sky
|1080p, Ultra
|больше 70
|Baldur’s Gate 3
|1080p, Ultra
|58,1
|Crimson Desert
|средние/высокие, генерация кадров
|около 60
|Elden Ring (через CrossOver)
|1440p, высокие
|около 45
На бумаге картина очень бодрая. GTA V за сотню кадров в 1440p и Miles Morales за 80 — это уровень, который еще недавно ждали от игрового ноутбука, а не от компьютера размером с подставку для кружки. Цай отдельно отметил, что все семь его игр запустились на базовой конфигурации, и пять из них хотя бы часть теста держали 60 кадров и выше.
Легкие проекты M6 вообще не замечает. League of Legends в 4K на средних настройках у Цая постоянно упиралась в ограничение 240 кадров, а Civilization VII в 4K держала 60 кадров с MetalFX из 1080p. Ход ИИ при этом занимал в среднем 11,6 секунды.
Откуда на самом деле берутся 60 кадров
А теперь ложка дегтя. Почти все цифры в районе 60 кадров в тяжелых играх получены с апскейлингом MetalFX. Это технология Apple, похожая на DLSS у NVIDIA: игра рисует картинку в меньшем разрешении, а система дорисовывает ее до нужного. В Cyberpunk 2077 у Цая это означало рендер в 720p с растяжкой до 1080p. Плавно, но картинка заметно мягче.
Без этих ухищрений все гораздо скромнее. В Notebookcheck включили в Cyberpunk трассировку лучей на высоких настройках, и в честном 1080p получили 33 кадра. С MetalFX стало 44, а с генерацией кадров уже 80. Только сгенерированные кадры не делают управление отзывчивее. Да, Цай пишет, что задержки ввода в Crimson Desert он не заметил, хотя реальный рендер там держался около 30 кадров. Но сидеть так в соревновательном шутере я бы не стал.
Так что фраза «Mac mini тянет Cyberpunk на 60 кадрах» правдива ровно наполовину. Тянет, если вы готовы к мыльноватой картинке или к нарисованным кадрам. Интересно, какие крупные порты доедут до Mac следующими? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, свежие тесты мы приносим туда в первую очередь.
Игры с Windows и подводные камни
Главная проблема Mac как игровой платформы никуда не делась. Нативных игр для macOS по-прежнему мало, и Neoteo прямо называет это ограничением. Остальное запускают через прослойки вроде CrossOver и GameHub, которые переводят Windows-игры на понятный Mac язык. Если такие эксперименты вам в новинку, начать можно с малого: мы показывали, как запустить GTA 5 прямо в браузере на Mac без всякой установки.
Работает это не со всем. Elden Ring через CrossOver идет только в одиночном режиме, а для сетевой игры нужен мод. Silent Hill: Townfall у Цая запустилась в день выхода без патчей, а вот бета World of Warcraft на некоторых настройках отправляла Mac в перезагрузку с паникой ядра. Есть и мелочь, о которой мало кто думает при покупке: у Crimson Desert дополнение выйдет только в Steam, а владельцы версии из Mac App Store его не получат.
Отдельная история — память. 256 ГБ под игры хватит на пару современных проектов, а SSD в Mac mini распаян, заменить его нельзя. Остается внешний накопитель через Thunderbolt 4. Подходящие быстрые SSD в корпусах и геймпады для Mac часто попадаются в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там выходит заметно дешевле апгрейда у Apple. Не получается завести игру через CrossOver? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там найдутся люди, которые уже прошли этот путь.
Кому Mac mini на M6 заменит игровой ПК
Если честно, полноценной заменой игровому компьютеру он не станет. Это признает и Geeky Gadgets в разборе теста ETA Prime: для казуальных и полусерьезных игроков вариант годный, но не для тех, кто гонится за максимальной графикой. Да и Windows-сборки похожего размера никуда не делись. Мы как раз сравнили 10 мини-ПК вместо Mac mini, и у некоторых из них с играми все гораздо проще.
Зато у Mac mini есть то, чего нет у большинства игровых коробок. Он маленький, в простое почти беззвучный (Neoteo намерил 24,8 дБ), а под нагрузкой шумит до 41,7 дБ. Это слышно, но не раздражает. Поэтому Mac mini на M6 имеет смысл брать тем, кому он нужен для работы, а игры идут приятным бонусом по вечерам. Купить Mac только ради Cyberpunk все еще странная идея.
Учтите и цену. 899 долларов — это базовая версия, и любой шаг вверх по памяти или накопителю у Apple стоит дорого. Официально в России новинка не продается, так что покупать придется у перекупщиков, а с наценкой разница с игровым мини-ПК на Windows становится еще заметнее. Если же Mac у вас уже есть или вы его все равно собирались взять, порадоваться есть чему: впервые базовая модель запускает тяжелые игры не ради галочки.