Какой Mac купить для игр в 2026 году

Если вы когда-нибудь выбирали компьютер для игр, Mac в этом списке, скорее всего, даже не появлялся. Репутация у него сложилась давно: работать удобно, а поиграть вечером почти не во что. Тем удивительнее, что после свежих тестов на Reddit самый дешевый Mac mini на M6 всерьез называют игровым ПК. Спорят в ветке не о том, запустится ли игра, а о том, насколько честны эти цифры. Ниже разберем, во что на нем реально играли, откуда берутся красивые 60 кадров и где у этой истории заканчивается магия. А если вы присматривали Mac mini для работы, мы уже рассказывали, как M6 показал себя в первых тестах.



Что за Mac mini гоняли в играх

Сразу оговорюсь: это не топовая сборка за пару тысяч долларов. Блогер ETA Prime, с ролика которого и началось обсуждение на Reddit, взял самый простой Mac mini на M6. Внутри 12-ядерный процессор (два новых «суперъядра», четыре производительных и шесть энергоэффективных), 12-ядерная графика, 16 ГБ памяти и SSD на 256 ГБ. В США такой стоит 899 долларов. Apple показала новинку 25 августа, а в продажу она поступила 22 сентября.

Почему вообще внезапно заговорили об играх? По синтетическим тестам видеочип M6 обходит 10-ядерную графику M4 больше чем на 70%. Сам ETA Prime оценивает графику M6 чуть ниже Radeon RX 6600 и мобильной RTX 4060, а по одноядерной производительности процессор, по его словам, обгоняет даже Ryzen 7 9800X3D. Для коробочки 12,7 на 12,7 сантиметра звучит смело.

Параллельно базовую модель прогнал Эндрю Цай, который давно специализируется на играх для Mac, а испанский Neoteo протестировал версию с 24 ГБ памяти. Так что выводы можно сверить сразу по нескольким независимым замерам, а не верить одному ролику.

Сколько кадров выдает M6 в тяжелых играх

Свел результаты в одну таблицу. Сравнивать их напрямую не всегда получится: у каждого автора свои настройки, а где-то включен апскейлинг или генерация кадров. Поэтому смотрите не только на цифру, но и на столбец с условиями.

Игра Настройки Кадров в секунду Cyberpunk 2077 1080p, высокие, без апскейлинга больше 40 Cyberpunk 2077 1080p, MetalFX из 720p около 60 Cyberpunk 2077 1440p, высокие, MetalFX Quality около 40 Cyberpunk 2077 1080p, Ultra 37,5 GTA V 1440p, высокие 118 в среднем Spider-Man: Miles Morales 1440p, высокие, FSR 81 в среднем No Man’s Sky 1080p, Ultra больше 70 Baldur’s Gate 3 1080p, Ultra 58,1 Crimson Desert средние/высокие, генерация кадров около 60 Elden Ring (через CrossOver) 1440p, высокие около 45

На бумаге картина очень бодрая. GTA V за сотню кадров в 1440p и Miles Morales за 80 — это уровень, который еще недавно ждали от игрового ноутбука, а не от компьютера размером с подставку для кружки. Цай отдельно отметил, что все семь его игр запустились на базовой конфигурации, и пять из них хотя бы часть теста держали 60 кадров и выше.

Легкие проекты M6 вообще не замечает. League of Legends в 4K на средних настройках у Цая постоянно упиралась в ограничение 240 кадров, а Civilization VII в 4K держала 60 кадров с MetalFX из 1080p. Ход ИИ при этом занимал в среднем 11,6 секунды.

Откуда на самом деле берутся 60 кадров

А теперь ложка дегтя. Почти все цифры в районе 60 кадров в тяжелых играх получены с апскейлингом MetalFX. Это технология Apple, похожая на DLSS у NVIDIA: игра рисует картинку в меньшем разрешении, а система дорисовывает ее до нужного. В Cyberpunk 2077 у Цая это означало рендер в 720p с растяжкой до 1080p. Плавно, но картинка заметно мягче.

Без этих ухищрений все гораздо скромнее. В Notebookcheck включили в Cyberpunk трассировку лучей на высоких настройках, и в честном 1080p получили 33 кадра. С MetalFX стало 44, а с генерацией кадров уже 80. Только сгенерированные кадры не делают управление отзывчивее. Да, Цай пишет, что задержки ввода в Crimson Desert он не заметил, хотя реальный рендер там держался около 30 кадров. Но сидеть так в соревновательном шутере я бы не стал.

Так что фраза «Mac mini тянет Cyberpunk на 60 кадрах» правдива ровно наполовину. Тянет, если вы готовы к мыльноватой картинке или к нарисованным кадрам. Интересно, какие крупные порты доедут до Mac следующими? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, свежие тесты мы приносим туда в первую очередь.

Игры с Windows и подводные камни

Главная проблема Mac как игровой платформы никуда не делась. Нативных игр для macOS по-прежнему мало, и Neoteo прямо называет это ограничением. Остальное запускают через прослойки вроде CrossOver и GameHub, которые переводят Windows-игры на понятный Mac язык. Если такие эксперименты вам в новинку, начать можно с малого: мы показывали, как запустить GTA 5 прямо в браузере на Mac без всякой установки.

Работает это не со всем. Elden Ring через CrossOver идет только в одиночном режиме, а для сетевой игры нужен мод. Silent Hill: Townfall у Цая запустилась в день выхода без патчей, а вот бета World of Warcraft на некоторых настройках отправляла Mac в перезагрузку с паникой ядра. Есть и мелочь, о которой мало кто думает при покупке: у Crimson Desert дополнение выйдет только в Steam, а владельцы версии из Mac App Store его не получат.

Отдельная история — память. 256 ГБ под игры хватит на пару современных проектов, а SSD в Mac mini распаян, заменить его нельзя. Остается внешний накопитель через Thunderbolt 4. Подходящие быстрые SSD в корпусах и геймпады для Mac часто попадаются в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там выходит заметно дешевле апгрейда у Apple. Не получается завести игру через CrossOver? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там найдутся люди, которые уже прошли этот путь.

Кому Mac mini на M6 заменит игровой ПК

Если честно, полноценной заменой игровому компьютеру он не станет. Это признает и Geeky Gadgets в разборе теста ETA Prime: для казуальных и полусерьезных игроков вариант годный, но не для тех, кто гонится за максимальной графикой. Да и Windows-сборки похожего размера никуда не делись. Мы как раз сравнили 10 мини-ПК вместо Mac mini, и у некоторых из них с играми все гораздо проще.

Зато у Mac mini есть то, чего нет у большинства игровых коробок. Он маленький, в простое почти беззвучный (Neoteo намерил 24,8 дБ), а под нагрузкой шумит до 41,7 дБ. Это слышно, но не раздражает. Поэтому Mac mini на M6 имеет смысл брать тем, кому он нужен для работы, а игры идут приятным бонусом по вечерам. Купить Mac только ради Cyberpunk все еще странная идея.

Учтите и цену. 899 долларов — это базовая версия, и любой шаг вверх по памяти или накопителю у Apple стоит дорого. Официально в России новинка не продается, так что покупать придется у перекупщиков, а с наценкой разница с игровым мини-ПК на Windows становится еще заметнее. Если же Mac у вас уже есть или вы его все равно собирались взять, порадоваться есть чему: впервые базовая модель запускает тяжелые игры не ради галочки.