Выбирал мини-ПК вместо Mac mini: 10 моделей, показываю, какую взял в итоге

Mac mini — отличная машинка, но когда я прикинул, сколько стоит версия с нормальным объёмом памяти и накопителя, стало грустно. Выбор у Apple, как водится, один: либо берёте то, что дают, либо идёте на AliExpress, где мини-ПК продают десятками — на Intel, на Ryzen, с четырьмя сетевыми портами и даже со слотом под видеокарту. Я пересмотрел, кажется, все и отобрал десять, которые реально имеет смысл рассматривать вместо Mac mini: часть под стол, часть под домашний сервер, одну с ценником, от которого дёргается глаз. В конце покажу, на какой остановился сам. А если у вас Mac mini уже стоит и раздражает кнопка на дне — почитайте, как включать его без кнопки питания.



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Пассивный мини-ПК с четырьмя сетевыми портами вместо роутера

Тут надо честно предупредить: безвентиляторный мини-ПК Topton с четырьмя портами 2.5G LAN — это не компьютер для стола, а платформа под роутер или файрвол. Чёрный металлический корпус с продольными рёбрами сам является радиатором, вентилятора внутри нет, а значит, и шума нет вообще. Процессор на выбор — от Intel N150 до Core i5-8250U, под задачу подбирается легко.

Зачем это яблочнику? Ну, например, если в квартире Apple TV, HomePod, Mac и ещё десяток устройств, и роутер провайдера уже задыхается — ставите сюда OPNsense или pfSense и получаете сеть, которая не тормозит. Порты для монитора тоже есть — DisplayPort, USB-C, два USB 3.0 и даже COM-порт, питание от адаптера DC 12V. Минус — на карточке два разных корпуса, и выбирать между ними придётся вам самим.

Цена: 36420 рублей

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Beelink SER5 Max: три монитора от коробочки с ладонь

Самый близкий по духу к Mac mini вариант из всех. Beelink SER5 Max — это аккуратный корпус размером с ладонь, 16 ГБ памяти и SSD на 500 ГБ, все нужные порты спереди: два USB, USB-C и выход на наушники. Тянет три монитора одновременно, браузер с двадцатью вкладками и Photoshop даже не замечает.

Есть нюанс, к которому я бы отнёсся серьёзно: в названии лота стоит Ryzen 7 6800U, а на сайте Beelink у SER5 Max указан Ryzen 7 5800H. Разница между ними не критичная, но это разные чипы, и что именно приедет — лучше спросить у продавца до оплаты. Сам Beelink — один из немногих китайских брендов, у которых с прошивками и поддержкой всё в порядке, и переплата относительно GenMachine идёт как раз за это.

Цена: 43789 рублей

Купить Beelink SER5 Max

Восьмиядерный мини-ПК на Ryzen 7, который прячется за монитором

Восемь ядер и шестнадцать потоков за двадцать тысяч — звучит как безумие, согласен, но мини-ПК GenMachine на Ryzen 7 5800H именно так и выглядит. Процессор разгоняется до 4,4 ГГц, корпус 11,4 × 10,6 × 3,75 см, в комплекте пластина для крепления за монитор или на стену. Три экрана в 4K одновременно — тоже без проблем.

Другое дело, что GenMachine — не Beelink и не MINISFORUM, о бренде мало кто слышал, так что чуда ждать не стоит: сборка нормальная, но без изысков. И внимательно смотрите на комплектацию: есть вариант barebone без памяти и накопителя, он дешевле, но докупать придётся самому. Если готовы поставить свой SSD — это, пожалуй, самый выгодный Ryzen 7 в подборке.

Цена: 20189 рублей

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Beelink Mini S13: тихий кубик на Intel N150 с портами спереди

Если Mac mini для вас — это в первую очередь тихая коробочка для браузера, почты и документов, вот его прямой аналог по формату. Beelink Mini S13 на Intel N150 размером примерно 11,5 × 10 × 4 см, ставится рядом с монитором и не просит места больше, чем кружка. Внутри 16 ГБ памяти и SSD на 500 ГБ — этого хватает на всё, что не связано с монтажом видео и играми.

Что мне нравится у Beelink — они не экономят на портах: два USB 3.0 и разъём для наушников вынесены на переднюю панель, флешку не надо искать за корпусом наощупь. N150 — процессор экономичный, так что вентилятор почти не слышно даже ночью. Единственное, на карточке мелькает вариант 12 ГБ + 512 ГБ, так что перед заказом стоит сверить, какая именно конфигурация уезжает к вам.

Цена: 29749 рублей

Купить Beelink Mini S13

Кубик CHUWI на Core i3 вместо базового Mac mini

У базового Mac mini можно подключить пару экранов, а вот кубик CHUWI LarkBox X на Core i3-1220P выводит картинку сразу на три монитора в 4K — через USB-C, HDMI и DisplayPort. Для тех, кто работает с таблицами и кучей окон, это уже аргумент. Корпус около 13 × 13 × 5,5 см, ставится и горизонтально, и вертикально, в рюкзак влезает без вопросов.

Тут главное — апгрейд. В базе памяти немного, зато она расширяется до 64 ГБ, под накопители два слота, суммарно до 2 ТБ, и всё это без паяльника и без доплаты Apple за каждые лишние 8 гигабайт. По-чесноку, корпус пластиковый и на ощупь до алюминия Mac mini не дотягивает, но за монитором его всё равно никто не увидит.

Цена: 36490 рублей

Купить CHUWI LarkBox X

Бесшумный мини-ПК-радиатор для домашнего сервера

Ещё один Topton, и он чуть универсальнее предыдущего. Мини-ПК Topton для домашнего сервера — тот же пассивный корпус-радиатор и четыре порта 2.5G Ethernet на задней панели, но к DisplayPort добавили HDMI, так что его проще подключить к телевизору или обычному монитору. USB — по два спереди и сзади плюс USB-C.

Я бы такой поставил под Home Assistant, Plex и домашний NAS: работает круглосуточно, не шумит, электричества ест немного, а с iPhone до него достаёте через любое приложение для умного дома. Питание, правда, только от внешнего блока DC 12V — если пропадёт свет, спасёт только UPS. Логично же, что за бесшумность приходится платить: тяжёлые задачи вроде транскодинга 4K-видео в реальном времени пассивное охлаждение потянет неохотно.

Цена: 32499 рублей

Купить мини-ПК

Мини-ПК за копейки для телевизора и простых задач

Начну с самого дешёвого, чтобы сразу расставить приоритеты. Мини-ПК Chatreey T9 на старом Celeron N3150 — это не замена Mac mini, а скорее замена телевизионной приставке или второму компьютеру в доме под браузер и YouTube. Корпус 110×110×30 мм, влезает в ладонь, при этом тянет два монитора 2K при 60 Гц — для офиса и медиа хватает с запасом.

Дьявол, как водится, в мелочах: под накопители тут два слота M.2, но только SATA, порты USB-C работают на скорости USB 2.0, а Bluetooth — древней версии 4.2, так что AirPods к нему цепляются, но с задержкой, к которой надо привыкнуть. Зато шесть тысяч — и у вас полноценный компьютер с Windows, который можно спрятать за телевизором и забыть.

Цена: 6039 рублей

Купить Chatreey T9

Серебристая коробочка на Ryzen 7 для работы и вечерних игр

Та же контора, но процессор другой — GenMachine на Ryzen 7 5800U построен на энергоэффективной версии чипа, а значит, греется меньше и в простое почти бесшумный. Серебристая коробочка занимает 1/40 объёма обычного системного блока, крепится за монитор на комплектном кронштейне и выводит картинку на три экрана.

Конфигурации — от 16 до 32 ГБ памяти и от 256 до 512 ГБ SSD, выбирать надо в карточке. Встроенная графика в нетребовательных играх работает вполне бодро, хотя чудес ждать не стоит — это рабочая машина, которая по вечерам может и в Dota, а не наоборот. Из минусов — тот же малоизвестный бренд и китайская сборка без гарантии в России, так что берёте на свой страх и риск.

Цена: 25859 рублей

Купить GenMachine

Мини-ПК с зелёной кнопкой, который я в итоге и взял

Ну и тот, на котором я в итоге остановился. GMKtec NucBox G10 — серебристый кубик объёмом 0,42 литра с зелёной кнопкой питания, двумя USB и аудиовыходом спереди. В комплекте 16 ГБ памяти и SSD на 512 ГБ, три монитора в 4K при 60 Гц через HDMI, DisplayPort и USB-C. При цене чуть больше пятнадцати тысяч это выглядело как опечатка, но нет.

Почему именно он: два слота M.2 и возможность добить память до 64 ГБ, то есть через пару лет апгрейдить, а не выкидывать. Клавиатура и мышь от Mac подцепились по Bluetooth без танцев, а Windows после macOS раздражает ровно два дня, потом привыкаешь. Есть вариант barebone без памяти, диска и системы — он ещё дешевле, но собирать пришлось бы самому, а мне хотелось включить и работать. Тьфу-тьфу-тьфу, пока не подводил.

Цена: 15379 рублей

Купить GMKtec NucBox G10

MINISFORUM MS-01: серверная сетка и слот под видеокарту

А вот это уже лига Mac Studio, а не Mac mini. MINISFORUM MS-01 — единственная в подборке машина, в которую можно поставить полноразмерную видеокарту через слот PCIe, а на задней панели — два порта 10 Гбит/с SFP+ и два по 2,5 Гбит/с RJ45. Внутрь влезают три SSD M.2 до 4 ТБ каждый и до 96 ГБ памяти, корпус при этом 196 × 189 × 48 мм.

Ценник почти в 175 тысяч, конечно, отрезвляет, но за эти деньги у Apple будет Mac Studio с памятью, которую нельзя расширить никогда. Ложка дёгтя в том, что слот PCIe работает на половинной скорости, и видеокарты официально поддерживаются только до RTX A2000 Mobile — то есть об игровом монстре речи нет, это скорее ускоритель для монтажа и нейросетей. Для дома избыточно, для маленькой студии — очень интересно.

Цена: 174698 рублей

Купить MINISFORUM MS-01

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