Первые тесты M6 и M5 Ultra показали, насколько мощными стали новые Mac mini и Mac Studio

Apple уже показала новые Mac Studio и Mac mini, а вот на что реально способны их процессоры, до сих пор оставалось загадкой. Теперь в базе Geekbench всплыли первые результаты M6 и M5 Ultra, и цифры вышли занятные. Один чип показал ожидаемый, но при этом весьма впечатляющий результат, а другой поставил такой рекорд, что рядом с ним меркнет вся прошлая линейка Apple Silicon. Ниже разберем, кто из новинок на что горазд, откуда взялся прирост и оправдывает ли себя ценник, который Apple выставила за самый мощный вариант.а



Насколько M6 быстрее M5

Новый M6 стал первым процессором Apple, который выпускают по 2-нанометровому техпроцессу, и его результат в Geekbench 7 наглядно объясняет, зачем это было нужно. Прежде чем перейти к цифрам, напомню, какие компьютеры получат новый M6 — список оказался заметно шире, чем ждали весной.

В одиночном тесте M6 набрал 4 071 балл, в многоядерном — 22 783. Обычный M5 из 14-дюймового MacBook Pro выдает в среднем 3 641 и 17 948. Разница нагляднее в таблице.

Тест M6 M5 Прирост Одноядерный 4 071 3 641 +12% Многоядерный 22 783 17 948 +27%

Выходит около 12% прибавки на одном ядре и до 27% в многопотоке. Apple обещала рост многопоточной производительности до 1,2 раза, и тест ложится ровно в это обещание. Но самое любопытное — результат в одиночном тесте. 4 071 балл — это лучший показатель среди всех компьютеров в базе Geekbench 7, без оговорок. M6 обогнал не только любой Mac, включая M5 Max с его 3 731 баллом, но и чип для Windows-ноутбуков Snapdragon X2 Elite Extreme, у которого 3 396.

На практике лидерство в одиночном тесте важнее, чем кажется. Именно от скорости одного ядра зависит, насколько шустро открываются приложения, крутятся вкладки и отзывается интерфейс, а такие сценарии у большинства встречаются каждый день.

Нюанс тут один. M6 стоит в новом Mac mini, а результаты M5 сняты с MacBook Pro. Корпуса и система охлаждения разные, но по чистой производительности чипы должны вести себя похоже, так что сравнение честное. Стоит помнить и о том, что это пока единичный неподтвержденный прогон, а по мере появления новых результатов баллы будут немного плавать. Хотите первыми видеть такие тесты и новости про железо Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждую новинку без воды.

M5 Ultra ставит новый рекорд

Если M6 берет скоростью одного ядра, то M5 Ultra давит количеством. Раньше мы уже сравнивали чипы по заявленным характеристикам, а теперь наконец можно свериться с живыми синтетическими тестами. И они впечатляют даже на фоне обещаний Apple.

Старшая версия M5 Ultra с 36-ядерным процессором набрала 3 774 балла в одиночном тесте и 52 516 в многоядерном. M4 Ultra компания так и не выпустила, поэтому точка отсчета — M3 Ultra с его 32 ядрами: 2 920 и 39 059 баллов.

Тест M5 Ultra M3 Ultra Прирост Одноядерный 3 774 2 920 +30% Многоядерный 52 516 39 059 +35%

Это порядка 30% прибавки на одном ядре и 35% в многопотоке. Apple заявляла рост до 1,25 раза в одном потоке и до 1,3 раза в многопотоке, так что тест не просто подтвердил слова компании, а кое-где их перекрыл. Так M5 Ultra официально стал самым быстрым чипом Apple за всю историю.

Правда, за такую скорость придется заплатить буквально. В США Mac Studio со старшим M5 Ultra стартует с 6 799 долларов, и это лишь базовая конфигурация. Если оглянуться назад, разрыв поколений выглядит огромным: M5 Ultra почти в 2,25 раза быстрее первого M1 Ultra и примерно в 6 раз быстрее обычного M1 из 2020 года. За четыре поколения производительность старшего настольного чипа выросла больше чем вдвое, и это без учета графики, результаты которой еще не появились.

Все чипы Apple в одной таблице

Отдельные цифры мало о чем говорят, пока не выстроишь все процессоры в один ряд. Вот как располагается многоядерная производительность линейки Apple Silicon целиком, от самого первого M1 до нового M5 Ultra.

Чип Многоядерный тест M5 Ultra 52 516 M3 Ultra 39 059 M5 Max 35 119 M5 Pro 33 593 M4 Max 29 047 M2 Ultra 28 789 M4 Pro 24 894 M3 Max 24 649 M1 Ultra 23 328 M6 22 783 M5 17 948 M2 Max 17 387 M3 Pro 16 880 M2 Pro 16 725 M4 15 477 M1 Max 14 299 M1 Pro 13 914 M3 11 650 M2 9 809 M1 8 582

Расслоение видно сразу. M5 Ultra оторвался от остальных с приличным запасом, за ним идут M3 Ultra и старшие M5 Max с M5 Pro. А вот новый M6, при всем его рекордном одиночном результате, в многоядерном зачете стоит скромно, где-то между M1 Ultra и обычным M5. Ничего удивительного: это базовый чип, ядер у него меньше, и в тяжелых параллельных задачах его обходят даже прошлые Pro и Max. Одиночный тест показывает, насколько быстро работает каждое ядро, а многоядерный — сколько их всего и как они тянут нагрузку сообща. Поэтому смотреть только на одну колонку нельзя, иначе легко купить не то, что нужно под свои задачи.

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Кому какой Mac выбрать

Синтетика — это ориентир, а не окончательный вердикт: в реальных программах разброс всегда есть, и Geekbench его не покажет. Но общая расстановка сил уже понятна, и выводы напрашиваются сами.

M5 Ultra в Mac Studio — машина для тех, кто монтирует видео в 8K, собирает тяжелые 3D-сцены или гоняет нейросети прямо на компьютере. Если ваши задачи не упираются в десятки ядер разом, отдавать почти 7 тысяч долларов смысла нет. Большинству с запасом хватит нового Mac mini на M6 или M5 Pro. Рекордный одиночный результат означает простую вещь: система отзывается мгновенно — в браузере, в обработке фото, в коде и в обычной повседневной работе, где важнее не количество ядер, а скорость каждого из них.

Продажи стартуют во вторник, 22 сентября. Новый Mac Studio пойдет с чипами M5 Max и M5 Ultra, а Mac mini — с M6 и M5 Pro. Результатов графической части в Geekbench пока нет, так что полную картину по GPU получим чуть позже, когда появятся первые тесты видеоядра. К любому новому Mac быстро захочется докупить аксессуары — USB-хаб, второй монитор, внешний SSD. За скидками на такие мелочи заглядывайте в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там регулярно всплывают удачные варианты по адекватной цене.