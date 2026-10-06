Как бесплатно играть в GTA 5 в браузере на компьютерах Mac без установки

Чтобы поиграть в GTA 5, обычно нужен приличный компьютер или консоль, а еще свободные сотни гигабайт на диске и терпение, пока все это скачается. Владельцам Mac и вовсе приходилось искать обходные пути, ведь официально игра на macOS никогда не выходила. Теперь в сети появился способ, при котором устанавливать ничего не нужно, а сама игра открывается там, где вы обычно читаете новости. Звучит как шутка, поэтому я решил проверить все сам. И главным препятствием оказалось вовсе не железо. Ниже расскажу, как запустить игру, сколько времени это займет на деле и о чем стоит знать до первого заезда по Лос-Сантосу.



Как запустить GTA 5 в браузере

Проект называется playgta5.com, и, если не считать ожидания, запуск устроен до обидного просто. Никаких лаунчеров, учетных записей Rockstar и Steam не нужно. Подойдет обычный браузер на компьютере. Порядок действий такой:

Переходим на сайт playgta5.com. Выбираем режим игры: сюжетную кампанию или свободную песочницу. Ждем, пока загрузятся все компоненты и начнется сам процесс. Вкладку при этом лучше не закрывать и не перезагружать.

Вкладка должна оставаться открытой все время загрузки. Если обновить страницу на середине, есть риск начать путь заново. Поэтому запускайте игру тогда, когда компьютер вам какое-то время не понадобится, и подключите Mac к зарядке: долгая загрузка в браузере батарею не бережет.

Перед стартом обновите браузер до последней версии и закройте лишние вкладки. Игре нужна оперативная память, и чем меньше ее занято YouTube и десятком открытых сайтов, тем меньше шансов, что вкладка вылетит посреди загрузки. Тут же проверьте, что ноутбук не уйдет в сон: в macOS это делается в разделе Системные настройки — Экран блокировки.

Почему игра так долго загружается

Вот тут начинается самое неприятное. Сайт сейчас работает под огромной нагрузкой: про браузерную GTA 5 написали издания по всему миру, и на сервер разом ринулись все, кому любопытно. Сами разработчики честно предупреждают, что открывается проект пока не у всех. Мне, чтобы попасть в игру, пришлось ждать почти два часа, пока подтянутся все компоненты и стартует процесс.

Индикатор при этом может подолгу стоять на месте, и кажется, что все зависло. Не спешите закрывать вкладку. Загрузка просто идет рывками, потому что сервер раздает файлы всем по очереди. Если терпения нет, попробуйте зайти ночью или через несколько дней, когда первый ажиотаж схлынет.

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Как GTA 5 вообще работает в браузере

Похожий трюк раньше провернули с играми попроще. Мы уже показывали, как играть в GTA Vice City без установки на iPhone, iPad и Mac. Но Vice City вышла в 2002 году, а GTA 5 на порядок тяжелее. В основе лежит технология WebAssembly, которая позволяет запускать в браузере программы, рассчитанные на обычный компьютер, почти с родной скоростью.

Дальше в дело идет хитрость с файлами. По данным зарубежных изданий, ресурсы игры ужали примерно до 700 МБ, и подгружаются они постепенно, прямо во время прохождения. Поэтому всю GTA 5 целиком качать не нужно. Для сравнения: версия для ПК занимает на диске больше 100 ГБ, так что разница в размерах почти комическая.

WebAssembly понимают все современные браузеры, включая Safari на Mac и iPhone, так что отдельный Chrome ради игры ставить не обязательно. Другое дело, что тяжелая игра нагружает процессор и память куда сильнее обычного сайта, и на старых компьютерах вентилятор вы точно услышите.

Собрали проект энтузиасты из команды Pixel Gamer 4k. Основой для порта, по их словам, стал исходный код GTA 5, который утек в сеть в декабре 2023 года, спустя год с небольшим после взлома Rockstar. Без этого кода переделать игру под браузер вряд ли бы получилось.

Пойдет ли игра на iPhone, iPad и Mac

Разработчики заявляют поддержку сразу нескольких способов управления: клавиатуры с мышью и геймпадов. Частота кадров, по данным разработчиков, доходит до 60 к/с, но зависит и от мощности устройства, и от скорости интернета.

На Mac удобнее всего играть с клавиатурой и мышью или подключить геймпад от PlayStation или Xbox, macOS их понимает без лишних настроек. А вот на iPhone игра не загружается и сразу выдает ошибку при переходе на сайт. А пока игра грузится, можно подумать о джойстике. Недорогие контроллеры для iPhone и Mac иногда попадаются в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Насколько это законно и безопасно

Сразу оговорюсь: к Rockstar этот сайт отношения не имеет. Это неофициальный проект, построенный на утекшем коде, и Take-Two, которая владеет правами на серию, вполне может добиться его закрытия. Компания обычно не церемонится с фанатскими портами, поэтому играть стоит, пока есть возможность.

Что касается безопасности, правило простое: никаких логинов, паролей и банковских карт на таких сайтах. Для запуска они и не нужны, а если сайт вдруг попросит что-то скачать или ввести данные, лучше закрыть вкладку. Кстати, если ждете продолжения серии, у нас есть разбор, когда выйдет GTA VI и сколько она может стоить.

Судьбу браузерной GTA 5 мы тоже будем отслеживать. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы узнать, если сайт закроют или он начнет грузиться быстрее.

Стоит ли тратить на все это пару часов? Если вы давно хотели вернуться в Лос-Сантос, а консоли или игрового ПК под рукой нет, то да, хотя бы ради эксперимента. Ожидание сейчас выматывает, но сам факт, что GTA 5 получилось включить в обычном браузере, впечатляет. Еще несколько лет назад такое казалось фантастикой даже для куда более простых игр. Только запускайте загрузку заранее, например вечером, и спокойно занимайтесь своими делами.