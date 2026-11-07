В macOS нашли скрытую функцию, которую точно стоит попробовать владельцам MacBook

Если вы набираете текст на MacBook с включенным касанием для нажатия, то почти наверняка ловили такой момент: курсор вдруг прыгает в другое место, и следующее слово печатается посреди соседнего абзаца. Обычно виновата не система, а ладонь, которая слегка задела край трекпада. Apple много лет учит macOS отличать случайное касание от нужного, и чаще всего у нее это получается. Но не всегда. Оказалось, что ответ на эту проблему в системе уже есть, просто компания спрятала его туда, куда без Терминала не попасть. Ниже разберем, что умеет скрытая настройка, кому она пригодится больше всего и как ее включить, ничего не сломав.



Apple спрятала настройку в универсальном доступе

Находку опубликовал в X пользователь pdfu. Внутри системы функция называется Trackpad Inactive Regions. Смысл простой: вы выбираете участки трекпада, которые перестают реагировать на касания. По сути это мертвые зоны по краям, ширину которых можно настроить самому.

Работает это отдельно для каждой стороны. Можно отрезать полоску снизу, где обычно лежат ладони, и не трогать верх. Можно урезать только левый край, если вы правша и правой рукой все равно управляете по центру. А если включить показ неактивных областей, система отметит их на экране, и будет видно, сколько рабочей поверхности у вас осталось.

Самая любопытная деталь касается отклика. По словам pdfu, когда палец попадает в отключенную зону, трекпад выдает едва ли не самую сильную тактильную отдачу, которую он видел. Звучит странно, но логика понятна: вы сразу чувствуете, что залезли на территорию, где касания не считаются, и не гадаете, почему курсор стоит на месте.

По данным MacGeneration, функция есть в macOS 26 и в нынешней macOS 27. Если вы до сих пор не уверены, стоит ли обновлять Mac на macOS 27, ради этой настройки спешить не нужно: на Tahoe она тоже работает.

Большой трекпад иногда мешает больше, чем помогает

Трекпады в MacBook растут почти с каждым поколением. В 16-дюймовом MacBook Pro это уже целая стеклянная площадка, и при наборе текста основания ладоней лежат прямо на ее нижних углах. Защита от случайных касаний в macOS хорошая, но она угадывает. А угадывать на такой площади сложнее.

Хуже всего бывает с включенным касанием для нажатия. Легкое прикосновение ладони система принимает за клик, и курсор переносится туда, где вы его совсем не ждали. В редакторе это значит кусок текста не в том месте, в таблице — не та ячейка. Если отключить нижнюю полоску в пару сантиметров, ладони будут лежать на ней сколько угодно. А пальцы, которыми вы реально водите курсор, туда почти не заходят.

Вторая ситуация куда прозаичнее. Иногда трекпад начинает жить своей жизнью: курсор дергается сам, срабатывают фантомные клики. Мы уже разбирали, что делать, если трекпад MacBook плохо реагирует на касания, но бывает, что проблема сидит в железе. Например, после падения или пролитого кофе глючит только один угол. Пока ноутбук не доехал до сервиса, этот угол можно просто выключить и работать дальше. Ремонт это не заменит, но неделю без мышки продержаться поможет.

Для кого-то это единственный способ спокойно работать

Обратите внимание, где Apple держит эту функцию. Не в разделе «Трекпад», а в универсальном доступе, рядом с настройками управления указателем. И это многое объясняет. Людям с тремором, последствиями травм или болезнью Паркинсона бывает сложно держать руку над трекпадом на весу. Они опираются на него, и каждое такое касание превращается в лишнее движение курсора.

С мертвыми зонами руку можно положить на край и использовать его как упор. Центр остается рабочим, а сильная вибрация подсказывает, где проходит граница, даже если на трекпад вы не смотрите. Для таких пользователей разница огромная: это уже не удобство, а возможность работать без мыши и сторонних утилит.

Почему функцию не вывели в обычные настройки, Apple не объясняет. MacGeneration предполагает, что она пока экспериментальная или задумана для отдельных сценариев. Похоже на правду: Apple часто держит незаконченные вещи за так называемыми флагами функций, пока не решит, что они готовы. Хотите узнавать о таких спрятанных настройках macOS почаще? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, туда скрытые фишки попадают по горячим следам.

Терминал включает функцию и так же быстро ее убирает

Переключателя в настройках изначально нет, его нужно открыть двумя системными командами. Вам понадобится пароль администратора Mac, а в конце обязательно перезагрузка. Команды лучше копировать целиком, а не набирать вручную: одна опечатка, и ничего не появится.

Порядок действий такой:

Открываем Терминал: Command + Пробел, вводим «Терминал» и жмем Enter. Вставляем команду sudo mkdir -p /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain

sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/Accessibility TrackpadInactiveRegionCustomization -dict Enabled -bool true жмем Enter и вводим пароль администратора Перезагружаем Mac. Открываем Системные настройки — Универсальный доступ — Управление указателем — Параметры трекпада.

После перезагрузки в этом окне появится блок «Неактивные области трекпада». В нем есть общий переключатель, пункт «Показывать неактивные области на экране» и четыре поля для верхней, нижней, левой и правой стороны. Размер каждой зоны задается в процентах. Включите показ областей и меняйте цифры: изменения видны сразу, перезагружаться второй раз не нужно.

Начните с малого. Задайте небольшой процент снизу и поработайте так пару дней. Если ладони перестали мешать, а пальцам по-прежнему хватает места, оставляйте. Если курсор то и дело упирается в невидимую стенку, уменьшайте зону.

Если настройка не прижилась, удалять ничего вручную не придется. Достаточно ввести в Терминале sudo defaults delete /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/Accessibility TrackpadInactiveRegionCustomization и снова перезагрузить Mac. Блок с неактивными зонами исчезнет, трекпад вернется в обычный режим. Пустая папка Domain после этого ничему не мешает.

Отдельно имейте в виду, что функция официально не анонсирована. MacGeneration не уточняет, с какими моделями MacBook и с каким Magic Trackpad она работает, а Apple может в любом апдейте ее переделать или убрать. Поэтому я бы не стал включать ее на рабочем Mac прямо перед важным дедлайном. И на всякий случай сохраните команду отката в заметках. Не появился блок после перезагрузки или Терминал ругается на команду? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

Ну а если трекпад вам окончательно надоел и хочется пересесть на мышку, недорогие беспроводные модели и подставки для MacBook часто мелькают в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Хотя для большинства, думаю, хватит и узкой мертвой полоски снизу. Странно только, что такую простую вещь Apple до сих пор держит под замком, а не кладет рядом с остальными настройками трекпада.