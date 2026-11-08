Apple сделала Safari на iPad и Mac удобнее одним обновлением

Кирилл Пироженко

Если у вас открыто два десятка вкладок в Safari, верхняя полоса давно превратилась в частокол из обрезанных названий. Отличить одну страницу от другой там можно разве что по памяти. Обиднее всего, что у конкурентов эта проблема решена уже много лет, а Apple все это время делала вид, что ее не существует. В бетах 27.3 компания наконец сдалась, но сделала все по-своему, и одна деталь в новом режиме понравится далеко не всем. Ниже разберем, что поменялось в браузере, на каких устройствах это заработает и где спрятан переключатель. А если вы до сих пор сидите в Chrome, загляните в наш разбор, стоит ли переходить на Safari.

iPad лежит на столе рядом с AirPods и кофе, в Safari открыт appleinsider.ru, а вкладки собраны в узкую колонку слева

iPad лежит на столе рядом с AirPods и кофе, в Safari открыт appleinsider.ru, а вкладки собраны в узкую колонку слева

Вкладки переехали влево, и Apple тут точно не первая

Вертикальные вкладки появились в первой бете iOS, iPadOS и macOS 27.3. Это не единственное изменение в Safari, и вообще апдейт получился крупным: мы собрали все новые функции iOS 27.3 в отдельный материал. Но именно эта фишка вызвала больше всего разговоров, потому что ее просили годами.

Суть простая. Привычная полоса вкладок над страницей исчезает, а вместо нее слева появляется узкая колонка. В ней по умолчанию видны только иконки сайтов, без названий. Колонка почти не отнимает места, хотя самой странице все равно достается чуть меньше ширины, чем раньше.

Safari на iPad с вертикальной панелью: слева вместо названий вкладок только иконки сайтов

Safari на iPad с вертикальной панелью: слева вместо названий вкладок только иконки сайтов

Назвать Apple первопроходцем тут сложно. Vivaldi показал вертикальные вкладки еще в 2016 году, Microsoft Edge подтянулся в 2021-м, а с 2022 года идею активно продвигал браузер Arc. Потом то же самое сделали Brave, Firefox и Google Chrome. Safari оставался чуть ли не последним крупным браузером без такого режима. Десять лет ожидания, если считать от Vivaldi.

Есть у Apple и своя изюминка. В вертикальной панели работают темы вкладок, которые появились в системах 27: Apple Intelligence сама раскладывает открытые страницы по смысловым группам. Привычные группы вкладок тоже никуда не делись. Получается, что колонка слева не просто список иконок, а что-то вроде навигатора по всему, что у вас открыто.

Обычный айфон этот режим не получит

Новый вид вкладок доступен на iPad с iPadOS 27.3, на Mac с macOS Golden Gate 27.3 и на складном iPhone Duo с iOS 27.3. На iPad панель работает и в горизонтальной, и в вертикальной ориентации, так что переворачивать планшет ради нее не придется. Если у вас Duo, к нему у нас есть еще и 4 полезные настройки складного айфона, которые стоит включить сразу после покупки.

А вот на обычных iPhone вертикальных вкладок не будет. Даже если положить iPhone 18 Pro или 18 Pro Max боком, Safari такого пункта не предложит. Логика понятна: на узком экране колонка слева отнимет слишком много места у самой страницы. Все решает ширина дисплея, а не мощность чипа.

Пока функция живет только в бета-версиях 27.3. Финальный релиз для всех ожидается в начале декабря, и до этого момента Apple вполне может что-то поменять в поведении панели. Ставить бету ради одной настройки браузера я бы не стал: тестовая сборка трогает всю систему, а не только Safari, и сюрпризы в ней ловятся совсем в других приложениях.

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Переключатель спрятан в разных местах на iPad и Mac

На планшете вертикальные вкладки включаются не в самом браузере, а в общих настройках. Порядок действий на iPad такой:

  1. Обновите планшет до iPadOS 27.3 или новее.
  2. Откройте Настройки и пролистайте боковое меню вниз до пункта «Приложения».
  3. Выберите в списке Safari.
  4. В разделе «Вкладки» отметьте «Вертикальная панель вкладок».
Настройки Safari на iPad: в разделе «Вкладки» выбрана «Вертикальная панель вкладок»

Настройки Safari на iPad: в разделе «Вкладки» выбрана «Вертикальная панель вкладок»

Рядом лежат два старых варианта, «Отдельная панель вкладок» и «Компактная панель вкладок». Если новый вид не приживется, вернуть привычную полосу сверху можно там же одним касанием.

На Mac все проще, и способов два. Первый подходит, если хочется быстро попробовать:

  1. Откройте Safari на Mac с macOS 27.3.
  2. В строке меню нажмите «Вид».
  3. Наведите курсор на пункт «Вид вкладок» и выберите «Вертикальный».
Меню «Вид» в Safari на Mac: в подменю «Вид вкладок» отмечен вариант «Вертикальный»

Меню «Вид» в Safari на Mac: в подменю «Вид вкладок» отмечен вариант «Вертикальный»

Второй способ ведет туда же через настройки браузера: Safari — Настройки — Вкладки. В строке «Вид вкладок» там три картинки-превью, и нужна крайняя правая с подписью «Вертикальный».

Окно настроек Safari на Mac, вкладка «Вкладки»: в строке «Вид вкладок» выделен «Вертикальный»

Окно настроек Safari на Mac, вкладка «Вкладки»: в строке «Вид вкладок» выделен «Вертикальный»

В этом же окне есть строка «Упорядочивать вкладки». Если выбрать в ней «Показывать связанные вкладки», Safari начнет сам собирать открытые страницы по темам, и в вертикальной колонке это смотрится заметно аккуратнее. Учтите, что настройка не синхронизируется между устройствами. Включили вертикальные вкладки на Mac, а iPad все равно покажет старую полосу сверху, пока не переключите ее там отдельно.

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Одинаковые иконки быстро превращаются в проблему

С самими вкладками все работает почти как раньше. На iPad долгое нажатие на иконку открывает меню с действиями, а на Mac те же пункты появляются по правому клику, как и в обычном горизонтальном режиме.

А теперь о той самой детали из начала. В свернутом виде панель показывает только иконки, и это отлично работает, пока у вас открыты разные сайты. Но стоит открыть несколько страниц одного ресурса, и колонка превращается в столбик одинаковых значков. Я открыл две статьи appleinsider.ru, и в панели они выглядят двумя совершенно одинаковыми зелеными кружками. Угадать, где какая, невозможно. В горизонтальной полосе хотя бы начало названия видно сразу.

Выручает кнопка разворота. Чтобы увидеть названия вкладок на iPad, сделайте так:

  1. Найдите в левом нижнем углу панели кнопку с двумя разнонаправленными стрелками и нажмите на нее.
    2. Safari на iPad со свернутой вертикальной панелью: две вкладки appleinsider.ru выглядят одинаковыми иконками, стрелкой отмечена кнопка разворота в левом нижнем углу

    Safari на iPad со свернутой вертикальной панелью: две вкладки appleinsider.ru выглядят одинаковыми иконками, стрелкой отмечена кнопка разворота в левом нижнем углу

  2. Колонка расширится, и рядом с каждой иконкой появится название страницы. Чтобы свернуть ее обратно, нажмите ту же кнопку, теперь со стрелками внутрь.
Развернутая вертикальная панель Safari на iPad: рядом с иконками видны названия трех открытых вкладок

Развернутая вертикальная панель Safari на iPad: рядом с иконками видны названия трех открытых вкладок

В развернутом виде через панель можно переключиться на другую группу вкладок, в приватный режим или на другой профиль браузера. Ширину колонки можно поменять, просто потянув за край, и в следующий раз кнопка откроет ее уже в этом размере.

Так что главная проблема новой панели лечится шириной. Если растянуть колонку так, чтобы влезали названия, вертикальный режим становится удобнее старого: в столбик помещается намного больше вкладок, чем в строку, и ничего не сжимается до нечитаемых обрывков. Платить за это придется шириной страницы, но на 13-дюймовом iPad Pro или широком мониторе этого почти не заметно.

Так что вертикальные вкладки стоит включить тем, кто держит десятки страниц из разных сайтов и работает на большом экране. Если же вы обычно открываете несколько страниц одного ресурса, оставьте горизонтальную полосу или сразу растяните колонку до названий. А если для работы с планшетом не хватает нормальной клавиатуры или подставки, такие вещи регулярно появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

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