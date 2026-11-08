Apple сделала Safari на iPad и Mac удобнее одним обновлением

Если у вас открыто два десятка вкладок в Safari, верхняя полоса давно превратилась в частокол из обрезанных названий. Отличить одну страницу от другой там можно разве что по памяти. Обиднее всего, что у конкурентов эта проблема решена уже много лет, а Apple все это время делала вид, что ее не существует. В бетах 27.3 компания наконец сдалась, но сделала все по-своему, и одна деталь в новом режиме понравится далеко не всем. Ниже разберем, что поменялось в браузере, на каких устройствах это заработает и где спрятан переключатель. А если вы до сих пор сидите в Chrome, загляните в наш разбор, стоит ли переходить на Safari.



Вкладки переехали влево, и Apple тут точно не первая

Вертикальные вкладки появились в первой бете iOS, iPadOS и macOS 27.3. Это не единственное изменение в Safari, и вообще апдейт получился крупным: мы собрали все новые функции iOS 27.3 в отдельный материал. Но именно эта фишка вызвала больше всего разговоров, потому что ее просили годами.

Суть простая. Привычная полоса вкладок над страницей исчезает, а вместо нее слева появляется узкая колонка. В ней по умолчанию видны только иконки сайтов, без названий. Колонка почти не отнимает места, хотя самой странице все равно достается чуть меньше ширины, чем раньше.

Назвать Apple первопроходцем тут сложно. Vivaldi показал вертикальные вкладки еще в 2016 году, Microsoft Edge подтянулся в 2021-м, а с 2022 года идею активно продвигал браузер Arc. Потом то же самое сделали Brave, Firefox и Google Chrome. Safari оставался чуть ли не последним крупным браузером без такого режима. Десять лет ожидания, если считать от Vivaldi.

Есть у Apple и своя изюминка. В вертикальной панели работают темы вкладок, которые появились в системах 27: Apple Intelligence сама раскладывает открытые страницы по смысловым группам. Привычные группы вкладок тоже никуда не делись. Получается, что колонка слева не просто список иконок, а что-то вроде навигатора по всему, что у вас открыто.

Обычный айфон этот режим не получит

Новый вид вкладок доступен на iPad с iPadOS 27.3, на Mac с macOS Golden Gate 27.3 и на складном iPhone Duo с iOS 27.3. На iPad панель работает и в горизонтальной, и в вертикальной ориентации, так что переворачивать планшет ради нее не придется. Если у вас Duo, к нему у нас есть еще и 4 полезные настройки складного айфона, которые стоит включить сразу после покупки.

А вот на обычных iPhone вертикальных вкладок не будет. Даже если положить iPhone 18 Pro или 18 Pro Max боком, Safari такого пункта не предложит. Логика понятна: на узком экране колонка слева отнимет слишком много места у самой страницы. Все решает ширина дисплея, а не мощность чипа.

Пока функция живет только в бета-версиях 27.3. Финальный релиз для всех ожидается в начале декабря, и до этого момента Apple вполне может что-то поменять в поведении панели. Ставить бету ради одной настройки браузера я бы не стал: тестовая сборка трогает всю систему, а не только Safari, и сюрпризы в ней ловятся совсем в других приложениях.

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Переключатель спрятан в разных местах на iPad и Mac

На планшете вертикальные вкладки включаются не в самом браузере, а в общих настройках. Порядок действий на iPad такой:

Обновите планшет до iPadOS 27.3 или новее. Откройте Настройки и пролистайте боковое меню вниз до пункта «Приложения». Выберите в списке Safari. В разделе «Вкладки» отметьте «Вертикальная панель вкладок».

Рядом лежат два старых варианта, «Отдельная панель вкладок» и «Компактная панель вкладок». Если новый вид не приживется, вернуть привычную полосу сверху можно там же одним касанием.

На Mac все проще, и способов два. Первый подходит, если хочется быстро попробовать:

Откройте Safari на Mac с macOS 27.3. В строке меню нажмите «Вид». Наведите курсор на пункт «Вид вкладок» и выберите «Вертикальный».

Второй способ ведет туда же через настройки браузера: Safari — Настройки — Вкладки. В строке «Вид вкладок» там три картинки-превью, и нужна крайняя правая с подписью «Вертикальный».

В этом же окне есть строка «Упорядочивать вкладки». Если выбрать в ней «Показывать связанные вкладки», Safari начнет сам собирать открытые страницы по темам, и в вертикальной колонке это смотрится заметно аккуратнее. Учтите, что настройка не синхронизируется между устройствами. Включили вертикальные вкладки на Mac, а iPad все равно покажет старую полосу сверху, пока не переключите ее там отдельно.

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Одинаковые иконки быстро превращаются в проблему

С самими вкладками все работает почти как раньше. На iPad долгое нажатие на иконку открывает меню с действиями, а на Mac те же пункты появляются по правому клику, как и в обычном горизонтальном режиме.

А теперь о той самой детали из начала. В свернутом виде панель показывает только иконки, и это отлично работает, пока у вас открыты разные сайты. Но стоит открыть несколько страниц одного ресурса, и колонка превращается в столбик одинаковых значков. Я открыл две статьи appleinsider.ru, и в панели они выглядят двумя совершенно одинаковыми зелеными кружками. Угадать, где какая, невозможно. В горизонтальной полосе хотя бы начало названия видно сразу.

Выручает кнопка разворота. Чтобы увидеть названия вкладок на iPad, сделайте так:

Найдите в левом нижнем углу панели кнопку с двумя разнонаправленными стрелками и нажмите на нее. Колонка расширится, и рядом с каждой иконкой появится название страницы. Чтобы свернуть ее обратно, нажмите ту же кнопку, теперь со стрелками внутрь.

В развернутом виде через панель можно переключиться на другую группу вкладок, в приватный режим или на другой профиль браузера. Ширину колонки можно поменять, просто потянув за край, и в следующий раз кнопка откроет ее уже в этом размере.

Так что главная проблема новой панели лечится шириной. Если растянуть колонку так, чтобы влезали названия, вертикальный режим становится удобнее старого: в столбик помещается намного больше вкладок, чем в строку, и ничего не сжимается до нечитаемых обрывков. Платить за это придется шириной страницы, но на 13-дюймовом iPad Pro или широком мониторе этого почти не заметно.

Так что вертикальные вкладки стоит включить тем, кто держит десятки страниц из разных сайтов и работает на большом экране. Если же вы обычно открываете несколько страниц одного ресурса, оставьте горизонтальную полосу или сразу растяните колонку до названий. А если для работы с планшетом не хватает нормальной клавиатуры или подставки, такие вещи регулярно появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.