10 моих гаджетов, которые работают и с iPhone, и с Android

Перейти с iPhone на Android оказалось проще, чем я думал: контакты переехали, фотографии тоже, а вот вещи вокруг телефона переезжать отказались. AirTag на Android почти бесполезен, Apple Watch к нему не подключишь вообще, AirPods теряют половину настроек, и вдруг выясняется, что полстола у тебя завязано на один бренд. Поэтому я начал менять всё это на вещи, которым всё равно, какой телефон рядом. Заодно решился вопрос с семьёй, где у всех телефоны разные и никто не хочет переходить на чужой.



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Трекер-карта вместо AirTag, которую не придётся выбрасывать при переезде

С AirTag при переходе на Android больнее всего: метка вроде лежит в кошельке, а толку от неё почти никакого. Трекер PJPK устроен иначе. Это плоская карточка размером с банковскую, 85 на 54 мм и толщиной всего 1,7 мм, и работает она и с «Локатором» Apple, и с Find Hub от Google. Так что при переезде её не выкидываешь, а просто перепривязываешь к новому телефону, и всё.

В кошельке она встаёт в обычное отделение для карт вместо какой-нибудь скидочной, и её там просто не замечаешь. Если кошелёк остался на столе в кафе, телефон пришлёт уведомление, а если он завалился где-то дома, карточку можно заставить пищать. Приложение ставить не нужно, на айфоне её даже через Siri можно вызвать. Заряжается она от беспроводной зарядки, а сверху есть прорезь, так что при желании её можно повесить на кольцо или шнурок.

Настроил я её быстро, сделана она добротно, и с обеими системами у меня работает нормально. Правда, держите в голове, что одна карточка привязывается к одной системе: если в семье айфон и андроид, то каждому по своей. Но при цене меньше тысячи это, на мой взгляд, вообще не проблема.

Цена: 850 ₽

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Redmi Watch 6 Active: часы со звонками, которые не надо заряжать каждый вечер

Если от Apple Watch вам нужны в основном время, уведомления и пульс, то переплачивать не обязательно. Redmi Watch 6 Active стоят около 8 тысяч, и при этом умеют принимать звонки прямо с руки по Bluetooth, то есть телефон можно не доставать из куртки. Экран здесь AMOLED на 1,85 дюйма с режимом Always-on, так что время видно, даже когда рука опущена.

Но главное, за что я их полюбил, это батарея. При обычном использовании часы живут до 12 дней, при лёгком до 18, и даже если гонять их активно, вы получите около шести. После Apple Watch, которые просились на зарядку каждый вечер, это ощущается как другая жизнь. При этом они круглосуточно меряют пульс, кислород и стресс, следят за сном, а спортивных режимов там больше 140.

Корпус тонкий, 9,9 мм, весит он 26 граммов без ремешка, так что на руке часы почти не чувствуются, а ремешки снимаются быстро. Рамка, правда, пластиковая с металлическим напылением, поэтому за металл их никто не примет. Мне пришла глобальная версия с русским языком, и при заказе стоит смотреть именно на неё.

Цена: 8 250 ₽

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UGREEN Magflow Qi2 вместо зарядной станции MagSafe

Зарядная станция MagSafe у меня стояла на тумбочке, и с Android-телефоном она, мягко говоря, не дружит. А вот UGREEN Magflow Qi2 заряжает всех: сверху магнитная площадка Qi2, к которой телефон просто прилипает и висит под углом, а внизу отдельная площадка для наушников. Samsung и Xiaomi без поддержки Qi2 она тоже заряжает, но уже как обычная беспроводная зарядка, без магнита. Ну и сзади есть порт Type-C на 5 Вт, куда можно воткнуть кабель от часов.

Выглядит она как маленькая ракета на трёх опорах, помещается в ладонь, а по ощущениям сделана добротно: тяжёлая, основание утяжелённое, материалы хорошие, и на столе она смотрится как деталь интерьера, а не как очередной кусок пластика. Ночью горит синий индикатор, который, к счастью, не слепит.

Теперь про цифры, потому что тут есть путаница. На коробке написано 25 Вт, а в характеристиках самого лота стоит 20 Вт. Полные 25 Вт производитель обещает только iPhone 16 и новее с iOS 26, старым айфонам с 12-го по 15-й достанется 15 Вт, а Air вообще 20 Вт. Плюс адаптер в комплект не кладут, а нужен он мощностью от 45 Вт, иначе телефон и наушники вместе заряжаться не будут. Так что если дома нет подходящего блока, закладывайте его в бюджет сразу.

Цена: 4 750 ₽

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Amazfit Balance: умные часы для тех, кто бегает

Если часы вам нужны не только для уведомлений, а для тренировок, я бы смотрел на Amazfit Balance. Они работают и с iPhone, и с Android, а по железу ничем не уступают: двухдиапазонный GPS, шесть спутниковых систем и навигация по маршруту, так что на пробежке трек не прыгает по соседним дворам.

Самое любопытное здесь голосовой помощник Zepp Flow на базе GPT-4o. Ему можно сказать запустить тренировку, открыть приложение или ответить на сообщение голосом, и для часов это реально удобно, потому что тыкать в маленький экран мокрым пальцем то ещё удовольствие. А утром часы показывают оценку готовности организма: считают её по сну, пульсу покоя, вариабельности пульса, дыханию и температуре.

Экран AMOLED на 1,5 дюйма, корпус светлый металлический с заводной головкой, ремешок нейлоновая петля, а батарея больше 450 мА*ч и держит, на мой взгляд, бодро. Одно но: мне часы пришли восстановленными, хотя выглядят они как новые и придраться не к чему. Так что внимательно смотрите, какой именно лот берёте.

Цена: 10 200 ₽ с купоном

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Умные весы на 50 человек, где у каждого свой телефон

Весы в семье, где у всех разные телефоны, отдельная головная боль: у одних приложение только под iOS, у других данные сваливаются в одну кучу. Эти весы с 8 электродами в названии лота почему-то называются Xiaomi, хотя бренда там нет, зато работают они через приложение Starfit, которое есть и на iPhone, и на Android. А пользователей на одних весах может быть до пятидесяти, причём данные каждого аккаунта видит только его владелец.

Меряют они не только вес: встаёте на стеклянную платформу, снимаете ручку на проводе, берёте в руки, и через пару секунд получаете 59 показателей, от жира и мышц до воды, белка и висцерального жира. Семь основных сразу видно на цветном экране ручки, причём с разницей от прошлого раза, а остальное улетает в телефон по Wi-Fi или Bluetooth, где историю можно смотреть хоть по дням, хоть по годам.

Bluetooth у меня подключился с первого раза, а вот с Wi-Fi пришлось повозиться. Батареек нет, внутри аккумулятор на 800 мА*ч, которого хватает до полугода, и заряжается он по Type-C, только кабель в комплекте короткий, так что весы пришлось тащить к розетке. Ну и управлять участниками в приложении не очень удобно, тут бы интерфейс попроще. Но когда разобрался один раз, дальше каждый просто встаёт и видит своё.

Цена: 11 350 ₽ с купоном

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Baseus GaN на 100 Вт: один блок на MacBook, iPhone и Android

Зарядка Apple хорошо заряжает айфон и макбук, а Android-смартфону от неё достаётся медленная зарядка без всяких фирменных протоколов. Настольная Baseus GaN на 100 Вт эту проблему снимает: у неё четыре порта, два USB-C и два USB-A, и она понимает быструю зарядку Samsung на 45 Вт, Xiaomi на 27 Вт и Huawei на 22,5 Вт. То есть вечером в неё можно воткнуть и MacBook, и Android, и айфон, и всё будет заряжаться быстро.

Стоит она не в розетке, а на столе, к сети идёт кабель на 1,5 метра, так что если розетка у вас под столом, как у меня, это прям спасение. Когда подключено несколько устройств, мощность она делит сама, например 60 Вт на ноутбук, 20 на телефон и 15 на что-то ещё. Вилка европейская, переходник не нужен, а версий две, на 65 и на 100 Вт, и если у вас ноутбук, я бы брал вторую.

Один нюанс: даже без нагрузки она ощутимо греется, а выключателя на корпусе нет, так что я её отключаю от розетки, когда не пользуюсь. Но за такие деньги блок, который заменяет три разных зарядки на столе, вполне себе разумная покупка.

Цена: 3 208 ₽

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Магнитный аккумулятор Baseus Qi2 вместо MagSafe Battery Pack

Фирменный MagSafe Battery Pack давно сняли с продажи, да и с Android он бы всё равно не подружился. А магнитный аккумулятор Baseus Qi2 работает на стандарте Qi2, который, по сути, и есть MagSafe, ставший общим для всех. Поэтому он магнитится и к iPhone, и к Android, если у того есть поддержка Qi2 или вы носите его в магнитном чехле.

Ёмкость здесь 10 000 мА*ч, это примерно две зарядки обычного iPhone 16, беспроводная зарядка до 15 Вт, а по проводу через USB-C до 22,5 Вт, так что можно зарядить и что-нибудь без магнитов. Весит он 202 грамма, в карман влезает вместе с телефоном, а держится на MagSafe у меня хорошо, не отваливается при каждом движении. Причём телефон честно определяет его как Qi2, а не как медленную станцию.

Правда, греется он под нагрузкой сильно, а сквозной зарядки нет, то есть заряжать телефон, пока заряжается сам аккумулятор, не выйдет. Ну и при заказе обратите внимание, что лотов два: на 15 Вт и версия Qi2.2 на 25 Вт, и полторы тысячи это за первую.

Цена: 1 700 ₽ с купоном

Купить аккумулятор Baseus

Soundcore Space One Pro, которые с Android звучат даже лучше

Тут забавно получается: Soundcore Space One Pro я брал как замену AirPods Max, а с Android они звучат даже лучше, чем с iPhone. Всё потому, что поддерживают LDAC, а айфон этот кодек не понимает в принципе. Так что тот, кто перешёл на Android, получает тут маленький бонус, а тот, кто остался на iPhone, ничего не теряет.

Второе, за что я их взял, это то, как они складываются: чашка буквально помещается в ладони, и в сумке наушники занимают места меньше, чем термос. Шумоподавление работает на четырёх уровнях и, по словам производителя, глушит до 45 дБ, а батареи хватает на 40 часов с шумодавом и на 60 без него. Если забыли зарядить, пять минут на проводе дают восемь часов музыки.

Сидят они удобно, приятно тяжелят, но на голову не давят, так что носить их можно весь день. При этом бас у них, на мой взгляд, суховат, а к управлению я так до конца и не привык, оно не самое интуитивное. Но за свои деньги это очень достойные полноразмерные уши, которым всё равно, к какому телефону их подключают.

Цена: 9 600 ₽

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Nothing Ear (a): наушники, которые держат iPhone и Android одновременно

С Nothing Ear (a) такой беды нет: приложение Nothing X есть на обеих системах, а сами наушники умеют держать два устройства сразу. Поэтому у меня они подключены одновременно к рабочему iPhone и к Android, и звонок я принимаю с того, на какой он пришёл.

По остальному тоже всё хорошо. Шумоподавление до 45 дБ с адаптивным режимом, есть LDAC, наушник весит 4,8 грамма, защита IP54 от пота и дождя, а с кейсом выходит до 42,5 часа музыки. Сидят они в ухе отлично, шумодав реально рабочий, а выглядят вживую ещё красивее, чем на картинках: корпус прозрачный, видно начинку ножки, а кейс похож на блистер с таблетками.

К управлению сжатием ножки надо приноровиться, в режиме прозрачности слышно лёгкое шипение, а правый наушник у меня садится чуть быстрее левого. Но за семь тысяч это, на мой взгляд, лучшая замена AirPods для тех, у кого в жизни больше одного телефона.

Цена: 7 100 ₽

Купить Nothing Ear (a)

Док-станция Wokyis для Mac, которая не ревнует к Android

Телефон я сменил, а вот Mac остался, и бросать его я не собираюсь. Поэтому последний пункт про стол: док-станция Wokyis сделана под Mac mini и выглядит как маленький ретро-компьютер, но по карточке она работает не только с Mac, но и с Windows, Android и даже Raspberry Pi. То есть станция получается общая на всё, что у вас есть.

Спереди у неё экран на 5 дюймов с разрешением 1280 на 720, и на нём можно держать часы, фотографии, виджеты, текст песни или даже окно с видео. Под ним пять настоящих клавиш: копировать, вставить, скриншот, блокировка экрана и ручка громкости с паузой. А внутрь под магнитную крышку ставится NVMe SSD объёмом до 8 ТБ, причём без отвёртки, только SATA-диски она не понимает. Портов тут целых 16, включая HDMI-вход, картридер, аудиовыход и USB-A на 10 Гбит/с.

По питанию она принимает до 100 Вт и отдаёт ноутбуку до 65 Вт, но блок питания в комплект не входит, так что его придётся докупать. Стоит она недёшево, зато это вещь, которая переживёт и смену телефона, и смену ноутбука. А другие находки, которые работают со всем подряд, я выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. Ну и напишите в комментариях, что вам было жальше всего оставить при переезде с iPhone, мне вот часы.

Цена: 14 850 ₽

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