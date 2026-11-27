Черная пятница на AliExpress в самом разгаре, и даже если на распродаже 11.11 вы уже успели закупиться всем необходимым, пропускать нынешнюю акцию точно не стоит. Тем более что на некоторые товары продавцы предлагают настолько щедрые купоны, что первоначальная стоимость уменьшается практически вдвое. В этой подборке собраны десять интересных вещей на любой бюджет: от недорогих аксессуаров для Айфона до полноценной электроники и даже спортивной обуви. Причем многие из этих товаров отлично подойдут в качестве подарка на Новый год. Главное — не забывайте забирать купоны на страницах продавцов перед оформлением заказа.



Amazfit обещает три недели между зарядками

Если вам нравятся возможности Apple Watch, но совершенно не устраивает их автономность, присмотритесь к Amazfit Balance 2. Эти часы оснащены большим круглым AMOLED-экраном, защищенным сапфировым стеклом, и способны проработать до 21 дня без подзарядки в обычном режиме использования. Даже при интенсивной эксплуатации производитель обещает до десяти дней работы.

Amazfit Balance 2 умеют отслеживать сон, измерять пульс и уровень кислорода в крови, записывать тренировки и определять местоположение с помощью встроенного GPS. Причем для навигации можно использовать даже офлайн-карты. Часы совместимы как с Android, так и с iPhone, а благодаря водозащите 10 ATM их можно использовать во время занятий плаванием. По ссылке продается черная версия без NFC, так что переплачивать за ненужную в России функцию не придется.

Цена: 13 120 рублей

Купить Amazfit Balance 2

У колонки Nothing можно поменять переднюю панель

Компания Nothing добралась и до портативных колонок, причем даже относительно недорогую CMF Speaker S умудрилась сделать непохожей на большинство конкурентов. Вместо привычного цилиндра здесь компактный прямоугольный корпус со сменной передней панелью и физическим регулятором. Такая колонка будет интересно смотреться даже на рабочем столе рядом с Макбуком.

Мощность динамика составляет 10 Вт, а заявленная автономность достигает 16 часов. Через фирменное приложение Nothing X можно настроить эквалайзер и подобрать звучание под любимую музыку. Есть и защита от влаги, поэтому колонку можно брать с собой на природу. Но самое приятное здесь — размер купона продавца. После его применения стоимость CMF Speaker S опускается ниже трех тысяч рублей. О новых скидках на колонки и наушники мы пишем в Telegram и МАКС.

Цена: 2 900 рублей (с купоном)

Купить колонку CMF Speaker S

С дисководом на PS5 Slim можно брать игры с рук

Покупка цифровой версии PlayStation 5 далеко не всегда означает, что придется до конца жизни приобретать игры исключительно в PlayStation Store. К актуальным моделям консоли Sony можно подключить оригинальный съемный дисковод, который устанавливается непосредственно в корпус приставки. Причем разбирать саму консоль или обращаться в сервисный центр для этого не нужно.

Такой аксессуар особенно пригодится тем, кто хочет покупать игры на вторичном рынке, обмениваться дисками с друзьями или продавать уже пройденные проекты. Дисковод поддерживает и воспроизведение фильмов на Blu-ray. Только обратите внимание, что он совместим с PS5 Slim и PS5 Pro, а к оригинальной PlayStation 5 Digital Edition образца 2020 года его подключить не получится. Для первоначальной привязки дисковода к приставке потребуется интернет.

Цена: 6 650 рублей (с купоном)

Купить дисковод для PlayStation 5

Ради плавного экрана у iPhone 17 доплачивать за Pro уже не нужно

Выход нового поколения смартфонов Apple — отличный повод присмотреться к предыдущему. Тем более что именно в iPhone 17 компания наконец-то добавила поддержку высокой частоты обновления экрана в базовую модель. Поэтому покупать более дорогую прошку исключительно ради плавного интерфейса уже совершенно необязательно.

У iPhone 17 отличный 6,3-дюймовый OLED-экран с технологией ProMotion, мощный процессор Apple A19, две задние камеры по 48 Мп и 256 ГБ встроенной памяти уже в базовой версии. Этого объема хватит большинству пользователей даже без регулярной очистки фотографий и приложений. По ссылке продается голубой Айфон с поддержкой физической SIM-карты и eSIM. Правда, при заказе необходимо учитывать таможенную пошлину, которая, согласно карточке товара, составит еще примерно 8 453 рубля. Если по карточке сложно понять, сколько выйдет Айфон с пошлиной, покажите ее в нашем чате в Telegram или чате в МАКС.

Цена: 67 830 рублей (без учета пошлины)

Купить iPhone 17 на 256 ГБ

Nothing Ear (a) приглушат гул метро за 3300 рублей

Хорошие беспроводные наушники с активным шумоподавлением давно перестали стоить каких-то космических денег. Отличный тому пример — Nothing Ear (a). Помимо фирменного прозрачного дизайна, у этих наушников есть практически все необходимое для повседневного использования со смартфоном. Причем владельцам Айфонов тоже доступно фирменное приложение Nothing X.

Наушники оснащены 11-миллиметровыми динамиками, поддерживают активное шумоподавление до 45 дБ и режим прозрачности. С учетом зарядного кейса заявленное время прослушивания музыки достигает 42,5 часа при отключенном шумодаве. Владельцы Android дополнительно могут воспользоваться кодеком LDAC, а на Айфоне для передачи звука будет использоваться AAC. За три с небольшим тысячи рублей это очень интересная альтернатива гораздо более дорогим моделям.

Цена: 3 300 рублей (с купоном)

Купить наушники Nothing Ear (a)

У беговых Li-Ning толстая подошва и дышащий верх

На AliExpress стоит покупать не только электронику. Например, если вы увлекаетесь бегом, обязательно загляните в официальный магазин Li-Ning. На Черной пятнице там можно со скидкой заказать RED HARE 9 ULTRA — беговые кроссовки с достаточно толстой промежуточной подошвой и легким дышащим верхом.

В этой модели используется фирменная технология амортизации BOOM FIBER. Кроссовки рассчитаны на активное использование во время беговых тренировок, а благодаря сетчатому верху ногам не должно быть слишком жарко. У продавца достаточно большой выбор расцветок, а размерный ряд доходит до 49-го размера. Только не ориентируйтесь исключительно на размер своей привычной обуви. Лучше измерить длину стопы и свериться с таблицей производителя, чтобы потом не пришлось заниматься возвратом.

Цена: 9 090 рублей (с купоном)

Купить кроссовки Li-Ning RED HARE 9 ULTRA

Робот UGREEN зарядит даже MacBook Air

Обычные блоки питания редко вызывают желание поставить их на видное место, но с UGREEN Nexode RG совсем другая история. Производитель сделал зарядное устройство в виде небольшого робота с экраном, на котором отображаются разные эмоции в зависимости от состояния зарядки. Даже защитный колпачок для вилки здесь выполнен в виде ног.

Однако интересен этот аксессуар не только своим внешним видом. Максимальная мощность зарядки составляет 65 Вт, а на корпусе расположены два USB-C и один USB-A. Благодаря этому можно одновременно подключить Айфон, наушники и еще какое-нибудь устройство. А если использовать только один подходящий разъем USB-C, мощности хватит даже для зарядки MacBook Air. За счет технологии GaN блок питания получился достаточно компактным. По ссылке выбрана версия с европейской вилкой.

Цена: 2 070 рублей (с купоном)

Купить зарядное устройство UGREEN на 65 Вт

Двух метров хватит, даже если розетка за кроватью

Короткие комплектные кабели от смартфонов далеко не всегда удобно использовать. Особенно если розетка расположена за кроватью или под рабочим столом. В таких ситуациях лучше сразу обзавестись двухметровым проводом, причем совершенно необязательно тратить на него несколько тысяч рублей.

У UGREEN есть отличный кабель USB-C с плотной тканевой оплеткой и металлическими корпусами разъемов. Он поддерживает зарядку мощностью до 100 Вт, поэтому подойдет не только для современных Айфонов, но и для планшетов, ноутбуков и других устройств с USB-C. Можно положить один такой провод в сумку и пользоваться им практически со всей своей электроникой. У продавца есть версии длиной один, два и три метра. Указанная ниже цена актуальна для двухметрового варианта, но доставку придется оплатить отдельно. Кабели подлиннее и компактные блоки питания со скидками мы выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Цена: 580 рублей (+132 рубля за доставку)

Купить кабель USB-C UGREEN

На тумбочке хватит одной зарядки для трех устройств

Если помимо Айфона у вас есть Apple Watch и AirPods, то наверняка приходится регулярно распутывать провода на прикроватной тумбочке. Избавиться от них можно с помощью складной зарядной станции Baseus. Она позволяет одновременно заряжать все три устройства, занимая при этом всего одну розетку.

Главное преимущество этой модели заключается в поддержке стандарта Qi2.2. Совместимые Айфоны можно заряжать без проводов с мощностью до 25 Вт, что заметно интереснее возможностей многих старых магнитных зарядок. Смартфон можно разместить горизонтально и использовать в режиме ожидания в качестве настольных часов. А благодаря складной конструкции станцию удобно брать с собой в путешествия. Особенно приятно, что по указанной цене в комплект входит блок питания на 45 Вт с европейской вилкой. Докупать его отдельно не придется.

Цена: 3 060 рублей (с купоном)

Купить беспроводную зарядку Baseus 3 в 1

У повербанка Baseus кабель заодно служит петлей

Покупая внешний аккумулятор для путешествий, лучше не ограничиваться моделями на 5 000 или даже 10 000 мАч. Особенно если вдали от розетки приходится пользоваться не только смартфоном, но и планшетом. У Baseus есть достаточно компактный повербанк на 20 000 мАч, который избавляет еще и от необходимости носить с собой отдельный провод.

Кабель USB-C встроен непосредственно в корпус аккумулятора и одновременно выполняет роль петли для переноски. Максимальная мощность зарядки достигает 45 Вт, а на небольшом цифровом дисплее отображается остаток заряда в процентах. Емкости такого аккумулятора хватит на несколько подзарядок смартфона, хотя многое будет зависеть от конкретной модели устройства. С учетом купона продавца повербанк на 20 000 мАч стоит меньше двух с половиной тысяч рублей. Только обратите внимание на сроки доставки, если собираетесь заказать его кому-нибудь в подарок к Новому году.

Цена: 2 380 рублей (с купоном)

Купить повербанк Baseus на 20 000 мАч

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