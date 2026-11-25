Черная пятница, пожалуй, лучший момент, чтобы взять смартфон POCO с приличной скидкой. Обычно с выбором все довольно просто: чем дороже модель, тем мощнее процессор и лучше камера. Но с POCO F8 Ultra, F9 Ultra и X8 Pro Max эта логика работает не до конца. Два смартфона получили одинаковый флагманский процессор, третий обошел обоих по емкости аккумулятора. Разберемся, где у каждого сильные стороны, на чем производитель сэкономил и какой POCO стоит взять на распродаже.



Сравниваем основные характеристики

К распродаже 11.11 мы выбирали недорогой POCO на каждый день. Теперь посмотрим на старшие модели. F8 Ultra и F9 Ultra представляют флагманскую серию, а X8 Pro Max формально находится на ступеньку ниже. В таблице собраны характеристики глобальных версий.

Параметр POCO F8 Ultra POCO F9 Ultra POCO X8 Pro Max Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Dimensity 9500s Экран 6,9″, AMOLED, 2608×1200, до 120 Гц 6,9″, AMOLED, 2608×1200, до 185 Гц 6,83″, AMOLED, 2772×1280, до 120 Гц Пиковая яркость 3500 нит на 25% экрана 4500 нит на 25% экрана 3500 нит на 25% экрана Аккумулятор 6500 мА·ч 8050 мА·ч 8500 мА·ч Зарядка 100 Вт, беспроводная 50 Вт, обратная 22,5 Вт 100 Вт, беспроводная 50 Вт, обратная до 27 Вт 100 Вт, обратная до 27 Вт Основная камера 50 Мп, OIS, видео до 8K 200 Мп, OIS, видео до 8K 50 Мп, OIS, видео до 4K Защита IP68 IP68 IP68 Сеть 5G 5G 5G

Самое интересное в этой таблице для меня в первой строке. POCO F8 Ultra получил тот же Snapdragon 8 Elite Gen 5, что и более новый F9 Ultra. Это означает, что покупать последнюю модель исключительно ради скорости большого смысла нет.

При этом X8 Pro Max не выглядит слабым на их фоне. Его Dimensity 9500s тоже относится к производительным чипам, а аккумулятор вообще оказался самым большим в этой компании. Подробнее про камеры и экраны мы рассказали в сравнении X8 Pro Max и F9 Ultra. Другие находки с Черной пятницы ищите в наших каналах в Telegram и МАКС.

POCO F8 Ultra все еще способен удивить

Начнем с модели, которую многие уже успели записать в устаревшие. Между тем POCO F8 Ultra по-прежнему предлагает производительность настоящего флагмана. Для повседневных задач возможностей Snapdragon 8 Elite Gen 5 даже слишком много. Смартфон без проблем справится с большим количеством открытых приложений, обработкой фотографий и требовательными играми.

С экраном тоже полный порядок. Здесь установлен AMOLED-дисплей диагональю 6,9 дюйма с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит. Есть поддержка Dolby Vision, а за звук отвечают стереодинамики с отдельным сабвуфером и настройкой Bose. Для просмотра фильмов и игр получается весьма интересный комплект.

Но больше всего мне нравится, что производитель не стал превращать F8 Ultra в исключительно игровой смартфон. Он получил три полноценные камеры по 50 Мп. Основной модуль использует крупный сенсор Light Fusion 950 размером 1/1,31 дюйма с оптической стабилизацией. Кроме него, есть сверхширокоугольная камера и перископический телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием 115 мм.

Последний особенно полезен, когда нужно сфотографировать что-нибудь на расстоянии. Например, архитектуру во время путешествия, животное или человека на сцене. Пятикратное оптическое приближение здесь особенно кстати.

Аккумулятор у F8 Ultra на 6500 мА·ч. По проводу поддерживается зарядка мощностью до 100 Вт, а с совместимой беспроводной станцией можно получить до 50 Вт. Подходящие блоки и кабели можно присмотреть в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

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Поэтому F8 Ultra я бы рассматривал прежде всего как возможность получить флагманские функции со скидкой. Особенно если вы часто снимаете на телефон. Для фотографий вполне подойдет версия на 256 ГБ, а если любите записывать длинные ролики в 4K, я бы сразу смотрел в сторону 512 ГБ.

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POCO F9 Ultra стал лучше совсем не там, где его ждали

Первое, что бросается в глаза у POCO F9 Ultra, это 6,9-дюймовый AMOLED с частотой обновления 185 Гц. Для геймеров это топ, особенно если любимый шутер поддерживает такую частоту.

Гораздо интереснее обстоят дела с яркостью. Заявленные 10 000 нит экран выдает на 1% своей площади. Для использования на улице показательнее яркость в автоматическом режиме, когда на датчик попадает много света. У F9 Ultra она достигает 2200 нит.

С камерой история еще любопытнее. Основной сенсор на 200 Мп получил оптическую стабилизацию. Дополняют его перископический телеобъектив на 50 Мп с фокусным расстоянием 120 мм и сверхширокоугольная камера с таким же разрешением.

Есть запись видео в 8K при 30 кадрах в секунду, поддержка 4K до 60 кадров и режим Log для последующей цветокоррекции. Если вы часто снимаете видео, это уже не просто красивые цифры в характеристиках, а вполне полезные инструменты.

Но больше всего мне нравится аккумулятор на 8050 мА·ч. Такую батарею особенно ценишь в отпуске, когда полдня снимаешь фото и видео, а вечером еще надо добраться до гостиницы по навигатору.

Зарядка осталась быстрой: 100 Вт по проводу и 50 Вт без него. Кроме того, смартфон способен заряжать другие устройства с мощностью до 27 Вт через кабель и до 22,5 Вт беспроводным способом. Это пригодится, если нужно подзарядить наушники или помочь знакомому, у которого внезапно сел телефон.

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Правда, есть один недостаток, о котором легко забыть, рассматривая характеристики. F9 Ultra весит 235 г. Это довольно много, особенно если вы привыкли к компактным смартфонам. Так что перед покупкой я бы прикинул, удобно ли будет держать его одной рукой. А для съемки и монтажа видео прямо на телефоне стоит присмотреться к версии на 1 ТБ.

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POCO X8 Pro Max сделал ставку на то, что действительно нужно

А теперь перейдем к POCO X8 Pro Max. Больше всего он заинтересует тех, кто устал носить с собой повербанк. Но и тем, кто любит поиграть на телефоне, здесь есть на что посмотреть.

За производительность отвечает MediaTek Dimensity 9500s, изготовленный по 3-нм техпроцессу. В его состав входят производительные ядра Cortex-X925 и Cortex-X4, а за графику отвечает Immortalis-G925 MC11. По возможностям это серьезное железо, которого хватит не только для обычных приложений, но и для современных игр.

Экран здесь тоже вполне достойный. AMOLED на 6,83 дюйма с разрешением 2772×1280 и частотой обновления 120 Гц. Есть поддержка Dolby Vision и HDR10+, а за звук отвечают стереодинамики с Dolby Atmos.

Но самое интересное находится внутри корпуса. POCO установила в X8 Pro Max аккумулятор на 8500 мА·ч. При этом смартфон весит 218 г.

Для меня это один из самых убедительных аргументов в пользу X8 Pro Max. Большим аккумулятором пользуешься каждый день, причем независимо от того, какие приложения запускаешь. Особенно это важно в поездках, когда телефон постоянно работает навигатором, раздает интернет и используется для фотографий.

Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт, а также обратная зарядка до 27 Вт. Получается практически карманный повербанк, который при необходимости способен поделиться энергией с другим устройством.

Но за подобную комбинацию характеристик пришлось кое-чем пожертвовать. В первую очередь камерами. Здесь установлен основной модуль Light Fusion 600 на 50 Мп с оптической стабилизацией и сверхширокоугольная камера на 8 Мп. Отдельного телевика нет, поэтому для съемки удаленных объектов придется использовать цифровое увеличение.

Не предусмотрели и беспроводную зарядку. Впрочем, далеко не все ею пользуются, особенно когда по проводу доступна мощность 100 Вт. Зато у X8 Pro Max есть защита IP68, NFC, Wi-Fi 7, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Работает аппарат под управлением HyperOS 3.

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Я бы выбирал X8 Pro Max для поездок и долгих дней вне дома. Он предлагает огромную батарею, мощный процессор и качественный экран. Для документов, друзей и городских пейзажей его камер вполне хватит. Если хотите узнать, сколько телефон держит заряд с навигатором или в играх, спросите владельцев в нашем чате в Telegram или МАКС.

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