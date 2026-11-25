Черная пятница уже на носу, а значит, самое время присмотреть себе что-нибудь полезное по хорошей цене. Например, классную Bluetooth-колонку, которая пригодится дома, на даче, в путешествии или на вечеринке с друзьями. Тем более если вы уже успели избавиться от ИИ-треков в Яндекс Музыке и привести свой плейлист в порядок. Осталось подобрать акустику, которая раскроет любимые песни во всей красе. И здесь очень кстати большая распродажа Tronsmart: сразу пять популярных колонок подешевели на 20%. Есть недорогие модели за полторы тысячи рублей и настоящие музыкальные монстры для караоке. Давайте разбираться, что стоит купить, пока действуют скидки!



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Tronsmart Trip 2 — маленькая колонка за смешные деньги

Начнем с самой доступной модели. Tronsmart Trip 2 стоит всего 1599 рублей вместо 1999. За эти деньги обычно ожидаешь какую-нибудь пищалку, которую и включать лишний раз не хочется. Но здесь вполне приличная портативная акустика мощностью 10 Вт, которой хватит для комнаты, пикника или отдыха на природе.

Весит колонка всего 341 грамм, так что спокойно помещается в рюкзаке и почти не занимает места. При этом у нее есть защита от воды IPX7. Попали под дождь? Ничего страшного. Даже случайное погружение в воду она должна пережить. А еще Trip 2 умеет воспроизводить музыку с карты памяти. Очень удобно, если отправляетесь куда-нибудь, где мобильная связь ловит через раз.

По Bluetooth 5.3 колонка подключается к смартфону, а встроенный микрофон позволяет отвечать на звонки. Если одной мало, можно объединить две в стереопару. Но особенно радует автономность — до 20 часов музыки при половинной громкости! И все это за полторы тысячи. Кстати, есть четыре расцветки: черная, красная, синяя и серая. Отличный вариант для недорогого новогоднего подарка.

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Tronsmart Mirtune C3 заменит колонки для компьютера

Если хочется чего-то помощнее, обратите внимание на Tronsmart Mirtune C3. Эта модель выдает уже 30 Вт мощности, а благодаря вытянутому корпусу отлично смотрится на рабочем столе. Причем использовать ее можно не только со смартфоном, но и с ноутбуком. Подключили по USB-C — и получили внешнюю акустику без возни с Bluetooth.

Закончили работать? Отключайте кабель и забирайте колонку с собой. Она весит всего 530 грамм, защищена от воды по стандарту IPX7 и работает до 12 часов без подзарядки. Кстати, здесь уже Bluetooth 6.0 и возможность подключения двух устройств. Можно переключаться между ноутбуком и телефоном, не переподключая колонку каждый раз.

А самое интересное — поддержка Auracast. Эта технология позволяет объединять совместимые колонки, чтобы одна музыка играла сразу в нескольких комнатах. Хотите настоящее стерео? Просто поставьте две Mirtune C3 по сторонам от монитора. И все это удовольствие на распродаже обходится в 2960 рублей вместо 3700. За такую сумму вариант очень заманчивый, особенно если обычные компьютерные колонки давно просятся на замену.

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Tronsmart T7 устроит вечеринку где угодно

А вот Tronsmart T7 понравится тем, кто любит собираться с друзьями. У нее необычная конструкция с тремя динамиками, которые обеспечивают звук на 360 градусов. Поставили колонку посреди стола — и музыку одинаково хорошо слышно со всех сторон. Никому не придется пересаживаться поближе к динамику.

Мощность составляет 30 Вт, а сверху расположено светодиодное кольцо, которое переливается в такт музыке. Вечером выглядит особенно эффектно! При желании через приложение Tronsmart можно выбрать один из шести режимов эквалайзера и подстроить звучание под свои предпочтения. Любите побольше басов? Пожалуйста.

Несмотря на праздничный характер, T7 вполне подходит для поездок на природу. Здесь есть защита IPX7 и аккумулятор, которого хватает до 12 часов работы. Правда, с включенной подсветкой автономность будет меньше. А если объединить две такие колонки, получится стереосистема общей мощностью 60 Вт. Во время Черной пятницы Tronsmart T7 стоит 3199 рублей вместо 3999. Чуть дороже Mirtune C3, но объемное звучание всегда пригодится!

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Tronsmart T8 — когда хочется настоящих басов

Допустим, 30 Вт вам уже маловато и хочется, чтобы любимые треки звучали посолиднее. Тогда стоит присмотреться к Tronsmart T8. Здесь установлена акустическая система 2.1 мощностью 40 Вт с отдельным сабвуфером. То есть за низкие частоты отвечает собственный динамик, а не просто программная обработка звука.

Как и T7, эта колонка воспроизводит музыку на 360 градусов, но возможностей для настройки здесь больше. В фирменном приложении доступны пять готовых пресетов и ручная регулировка низких, средних и высоких частот. А громкость удобно менять поворотным колесиком прямо на корпусе. Мелочь, но после обычных кнопок к такому управлению быстро привыкаешь.

Аккумулятор здесь тоже серьезнее — целых 9000 мАч. Производитель обещает до 18 часов воспроизведения при половинной громкости и выключенной подсветке. Защита IPX7 позволяет не переживать из-за дождя, так что колонку спокойно можно брать на дачу или к бассейну. Она вас точно не разочарует как iPhone Duo, который уже возвращают в магазины.

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И самое приятное — цена. На распродаже Tronsmart T8 стоит 3999 рублей вместо 4999. Доплата к T7 составляет всего 800 рублей, а получаете более мощную акустику, отдельный сабвуфер и увеличенную автономность. Есть над чем подумать!

Tronsmart Halo 200 превратит квартиру в караоке-клуб

Ну а если обычных посиделок под музыку вам недостаточно, встречайте тяжелую артиллерию — Tronsmart Halo 200. Это уже не просто портативная колонка, а полноценная акустическая система для вечеринок с мощностью 120 Вт. Здесь используется трехполосная конструкция с отдельными динамиками для низких, средних и высоких частот.

Но главная фишка — караоке! К Halo 200 можно подключить микрофон и даже гитару, а на верхней панели есть отдельный регулятор эха. Представьте: собрались друзья, включили любимую песню, взяли микрофон — и вечер незаметно превратился в домашний концерт. Разноцветные световые кольца на передней панели только добавляют атмосферы. Причем никаких сложных приготовлений не требуется. Это вам не настраивать телевизор и PS5 перед выходом GTA 6, где приходится разбираться в куче параметров. Здесь подключили источник музыки, выставили нужную громкость — и можно начинать вечеринку.

При этом колонка работает до 18 часов без розетки при обычном воспроизведении на половинной громкости. В режиме караоке производитель обещает до 10 часов при громкости 60%. Правда, весит Halo 200 около 6 кг, а защита IPX4 рассчитана только на брызги. Зато на Черную пятницу цена снизилась с 16 999 до 13 599 рублей. Экономия сразу 3400 рублей! Только учтите, что микрофоны в акционный комплект не входят — их понадобится купить отдельно.

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Почему колонки выгоднее покупать сейчас

На самом деле выбрать подходящую модель несложно. Для путешествий и небольших комнат хватит Trip 2. Если нужна универсальная акустика для компьютера и смартфона, присмотритесь к Mirtune C3. Любителям вечеринок понравится T7, ценителям басов — T8, а Halo 200 создана для тех, кто собирается петь до утра. У каждой свои сильные стороны, поэтому переплачивать за лишнюю мощность совершенно необязательно.

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Главное, что сейчас все пять моделей продаются с одинаковой скидкой 20%. Акция Tronsmart на Ozon проходит с 25 ноября по 12 декабря 2026 года, поэтому покупку можно приурочить и к Черной пятнице, и к подготовке новогодних подарков. Не обязательно ждать конца декабря, чтобы порадовать себя хорошей акустикой. Тем более когда есть возможность сэкономить от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.