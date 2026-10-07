10 добротных вещей, которые все считают дорогими, хотя я купил их за копейки

Каждый раз, когда приходят гости, повторяется одна и та же сцена. Кто-нибудь берёт в руки мою очередную штуку и выдаёт: «Ну ты и тратишь, денег совсем не считаешь». А я тихо радуюсь. Потому что я не транжира, а зануда, который умеет ловить скидки, кэшбэк и промокоды. Половина этих вещей обошлась дешевле, чем все думают, как и аксессуары для Айпада, которые я недавно проверял лично. Собрал десять находок, которые выглядят дорого, а достались мне почти даром, и ни об одной не пожалел.



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Зарядка UGREEN на 100 Вт, которая кормит всю технику разом

Этой зарядкой UGREEN я горжусь почти как ремонтом. Урвал по скидке за три тысячи и выглядел как человек, который не глядя берёт топовое. А по факту просто поймал удачный момент, сейчас на Али она и вовсе дешевле. Пять портов, сотня ватт: ноутбук, телефон, наушники и часы висят одновременно, и ничего не греется. Одного блока хватает всем. Раньше у меня по квартире валялось четыре разных зарядника, вечно чужих и вечно не тех. Теперь на столе один компактный брусок, и больше я не ищу, куда опять делась моя розетка. Кстати, если переживаете за батарею телефона от быстрой зарядки, вот результаты теста про ограничение заряда до 80% за три года.

Цена: 2835 ₽

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Деревянные полки-соты, которые принимают за дизайнерские

Гости первым делом тычут в стену: «Это же дизайнерские, тысяч за десять?». А вот и нет. Комплект из шести сот обошёлся меньше четырёх тысяч. Дерево приятное на ощупь, собираются как конструктор, а вешаешь их в любом порядке, хоть ровной лесенкой, хоть как пчелиный улей вразнобой. Держат вес без проблем: книги, кашпо, маленькую колонку, всякую мелочь, что обычно копится на столе. Шестигранники сразу цепляют взгляд и смотрятся дороже почти всего, что висит рядом. Один честный момент: под них придётся достать дрель и просверлить стену, на двусторонний скотч такую красоту не повесишь. Но возни на полчаса, а эффект на годы.

Цена: 3900 ₽

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Зеркало с подсветкой, которым я пользуюсь чаще девушки

Это зеркало с подсветкой я брал в подарок девушке, а в итоге сам кручусь перед ним каждое утро. Питается от USB-C, яркость и температуру свечения регулируешь кнопками: хочешь тёплый уютный свет, хочешь холодный дневной. Свет ровный, без теней, поэтому и макияж ложится честно, и бороду ровняешь без неприятных сюрпризов, когда выйдешь на улицу. Выглядит как бьюти-зеркало из салона за большие деньги, а отдал я за него совсем смешную сумму. Стоит на тумбе, занимает мало места, провода не путаются. Та самая вещь, которую покупаешь вроде для одного человека, а делишь потом на двоих и не жалеешь.

Цена: 1310 ₽

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Плед крупной вязки прямиком из Pinterest

Знаете эти уютные толстые пледы, которыми завален весь Pinterest? В обычных магазинах за них просят как за небольшой праздник. На Али берёшь такой плед в любом размере по-человечески, хоть маленький на кресло, хоть большой на двуспальную кровать. Пряжа мягкая, не колется и не лезет, фактура крупная и фотогеничная, диван сразу выглядит обжитым и тёплым. Я взял себе один, а потом ещё пару про запас. Беспроигрышный вариант в подарок: заходит всем, у кого есть диван и любовь к сериалам под пледом в выходной. Под осень и зиму вещь особенно в тему, вечером выбираться из-под него уже не хочется.

Цена: 1190 ₽

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Наушники Nothing, которые выдают за что-то статусное

Переплачивать тут незачем. Народ, завидев прозрачный дизайн этих наушников Nothing, уверенно кивает: «О, дорогие, наверное, как яблочные». По цене же они примерно как обычные AirPods, а по начинке и звуку даже интереснее: бас плотный, детализация приятная, да и выглядят как вещь с характером, а не безликая затычка в ушах. Если же метите именно в яблочные, гляньте, чего ждать от AirPods нового поколения. Шумодав на месте, в метро и самолёте гасит гул, заряд держат долго, а на сенсорное управление привыкаешь буквально за день. Тот случай, когда модный бренд не требует продавать почку, а просто делает нормальный продукт за вменяемые деньги.

Цена: 10 360 ₽

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Кроссовки Li-Ning, по которым думают, что я транжира-бегун

В этих кислотно-зелёных кроссовках Li-Ning я выгляжу как тот самый бегун, что скупает всё дорогое чисто ради понта. Пусть думают. Отдал я меньше шести тысяч, а цвет и силуэт издалека легко принять за найки по двойному ценнику. При этом они не только для вида: ноги правда не устают, подошва лёгкая и упругая, пружинит на каждом шаге, и на долгой прогулке это отлично чувствуешь. Беру их и на пробежку, и просто в город, под джинсы они тоже заходят. Ношу уже прилично, стираю периодически, а следов износа почти нет, подошва как новая. За свои деньги обувь, к которой трудно придраться.

Цена: 5625 ₽

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Часы North Edge X1 под брутальный G-Shock

Эти часы издалека вылитый G-Shock: тот же крепкий брутальный корпус, та же защита по кругу, тот же дерзкий вид на руке. Вблизи выясняется, что бренд другой, а ощущение дороговизны никуда не делось. Умного тут нет ничего: ни уведомлений, ни синхронизации с телефоном, ни вечной возни с приложениями, и в этом вся их соль. Обычные честные часы, которым не страшны ни вода в бассейне, ни мороз, ни удар об дверной косяк. Заряжать их не нужно: батарейки хватает надолго, и ты про неё просто забываешь на пару лет. Надел и живёшь, не трясясь над очередным гаджетом.

Цена: 1160 ₽

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Настольная лампа Baseus, которую все считают недешёвой

Эта лампа Baseus давно гуляет по подборкам, и почему-то все уверены, что стоит она дорого. Глаза вечером не устают, и уже за это я её полюбил. Управление сенсорное, яркость и оттенок меняешь лёгким касанием, корпус магнитный, так что крепишь и перевешиваешь её туда, где свет нужен прямо сейчас. Внутри своя батарея, поэтому её можно унести от розетки хоть на кухню, хоть к кровати. Собрана добротно, за всё время ни одного каприза и ни намёка на мигание. Я отдал за неё около полутора тысяч, а сейчас и того меньше. Солидная штука, которая просто делает свою работу и не требует к себе внимания.

Цена: 1250 ₽

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Подсветка Ulanzi M10 для тех, кто снимает видео

Маленькая панель Ulanzi выручает и новичка, и того, кто снимает давно. Крепится на магнит сзади телефона, гнётся на гибкой ножке куда угодно и заливает лицо мягким ровным светом. В кадре лицо видно, а не угадывается в потёмках, и это сразу поднимает качество ролика на порядок. Яркость и температуру подгоняешь под обстановку: дома потеплее, на улице похолоднее. Заряжается по USB, одного заряда хватает надолго, а весит она всего ничего и влезает в любой карман. А если видео вы не снимаете, пусть работает ночником: читать в темноте под неё одно удовольствие. Мелочь, а экономит нервы на каждом втором ролике.

Цена: 1130 ₽

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Трекер UGREEN SmartTrack вместо дорогого AirTag

А вот и тот самый герой, из-за которого меня держат за транжиру. «Ты чего, отдал четыре тысячи за брелок?» Нет, дорогие, не отдавал, и не дурачок. Этот трекер UGREEN — добротный аналог известного поисковика, а цена почти втрое ниже. Вешаешь его на ключи, кидаешь в сумку или чемодан, а когда они теряются, открываешь карту в телефоне и спокойно находишь. Работает через ту же систему поиска, что и фирменный, пищит, светится в приложении, а севшую батарейку меняешь сам за минуту. Функции ровно те же, отличий в быту я не заметил вообще. А разницу в цене лучше оставить себе на кофе.

Цена: 1440 ₽

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