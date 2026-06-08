Apple представила iOS 27: что нового, какие айфоны обновятся и когда выйдет
Свершилось. Сегодня Apple открыла WWDC 2026 и показала iOS 27 — и этой осенью ваш iPhone изменится сильнее, чем за несколько последних лет. Главным героем презентации стала Siri, которую компания обещала ещё два года назад, но так и не выпустила. Теперь обещание наконец выполнено. Вместе с iOS 27 Apple представила и другие операционные системы, например macOS 27 для компьютеров Mac.
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Что нового в iOS 27
Главным героем презентации стала полностью новая Siri. Это уже не тот туповатый голосовой ассистент, а полноценный ИИ-помощник в отдельном приложении на iPhone, iPad и Mac. Представлял её Майк Роквелл, вице-президент по разработке Siri. Ассистент понимает контекст беседы, видит, что происходит у вас на экране, владеет широкими знаниями о мире и сам выполняет действия в приложениях. В одном чате можно задавать разные вопросы подряд — Siri держит нить разговора и отвечает с учётом предыдущих ответов.
Под капотом — обновлённый Apple Intelligence на модели второго поколения, которая работает прямо на устройстве. Apple подтвердила и сотрудничество с Google: часть возможностей построена на Gemini. Система понимает личный контекст, использует семантический индекс Spotlight для поиска и стала заметно точнее в диктовке.
Часть ИИ-функций считает прямо на устройстве офлайн, без отправки данных в облако. Важная оговорка: вся умная начинка — часть Apple Intelligence, а она требует iPhone 15 Pro или новее. На моделях постарше iOS 27 встанет, но без ИИ-фишек.
Дотянулись руки и до фото. В приложении «Фото» появились генеративные инструменты: можно удалять лишние объекты, достраивать фон за пределами кадра и менять точку съемки. Вы крутите камеру, а ИИ достраивает задний план и окружение.
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Но главная тема iOS 27 — не ИИ, а скорость и стабильность. По меркам Apple это релиз в духе легендарной macOS Snow Leopard: меньше эффектов, больше отдачи. Приложения запускаются на 30% быстрее, передача по AirDrop ускорилась на 80%, а старые iPhone стали отзывчивее благодаря новому планировщику задач процессора. Заодно переписали поиск: Spotlight и поиск по системе работают на новом индексе, а почта точнее находит нужные письма.
Обновился и фирменный дизайн. У Liquid Glass появился ползунок прозрачности — стекло можно сделать от плотного тонированного до почти прозрачного. Apple поменяла отрисовку материала по умолчанию ради контраста и сочности, а иконки стали чётче: больше слоёв преломления и резкие края вместо «замыленности», на которую жаловались в iOS 26.
Что ещё нового в системе:
- Общие альбомы iCloud теперь работают с Android и Windows
- В FaceTime завезли съёмку с двух камер сразу
- Отдельное приложение для рисования в «Сообщениях»
- Live Activities в «Динамическом острове» в горизонтальной ориентации
- Очень большие виджеты на домашнем экране
- Отдельная громкость для будильника
- Кастомный эквалайзер для AirPods
- Можно переключаться между двумя iPhone с одним номером
И это капля в море. Всего Apple насчитала больше двух сотен мелких улучшений — от сохранения кадра из видео и автоповтора неотправленных сообщений до обновлённого Flyover в «Картах» и расширенного отслеживания цикла в «Здоровье».
Список iPhone с поддержкой iOS 27
А вот тут Apple удивила. Список поддерживаемых айфонов у iOS 27 совпадает 1 в 1 с таковым у iOS 26. Да-да, даже старичок iPhone 11 будет работать на новой ОС. Только вопрос тут один: зачем? У меня на него ответа нет. Зато новая ОС есть. Полный список поддерживаемых моделей:
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
- iPhone 16, 16 Plus, 16e, 16 Pro, 16 Pro Max
- iPhone 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max
- iPhone SE 2-го и 3-го поколения
Плюс осенняя линейка iPhone 18 и складной iPhone, которые поедут на iOS 27 из коробки.
Запомните важное разделение по уровням. iOS 27 как система ставится на все модели от iPhone 11 и новее. А вот функции Apple Intelligence — новая Siri, генеративная обработка фото, умные инструменты — заработают только на iPhone 15 Pro и новее. Так что обладателям iPhone 11–15 без приставки Pro достанется обновлённая, но не «умная» система.
Хорошая новость — установить iOS 27 сможет кто угодно, главное заранее подготовить iPhone к установке беты.
Когда выйдет iOS 27
График стандартный для Apple, и он уже запущен. Первая бета для разработчиков выходит сегодня, сразу после кейноута — её можно поставить через профиль разработчика. Это сырая сборка, и на основной iPhone я её ставить не советую: баги, греющийся корпус и просадки автономности гарантированы.
Публичная бета ожидается в июле. Она стабильнее версии для разработчиков, но всё ещё бета — лучше держать её на втором устройстве.
Финальный релиз для всех Apple планирует на сентябрь, ориентировочно в районе 14-го числа, традиционно вместе с новыми iPhone. Вот тогда обновление и прилетит в «Настройки» по воздуху бесплатно.
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Мой вывод простой. iOS 27 — это не год ради красивых анимаций, а год ради того, чтобы iPhone стал быстрее, дольше жил от батареи и наконец получил вменяемую Siri. Если у вас iPhone 15 Pro или новее — этой осенью вас ждёт самое интересное. Если модель постарше — спокойно дожидайтесь сентября и не трогайте бету.