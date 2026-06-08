Apple представила iOS 27: что нового, какие айфоны обновятся и когда выйдет

Свершилось. Сегодня Apple открыла WWDC 2026 и показала iOS 27 — и этой осенью ваш iPhone изменится сильнее, чем за несколько последних лет. Главным героем презентации стала Siri, которую компания обещала ещё два года назад, но так и не выпустила. Теперь обещание наконец выполнено. Вместе с iOS 27 Apple представила и другие операционные системы, например macOS 27 для компьютеров Mac.



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Что нового в iOS 27

Главным героем презентации стала полностью новая Siri. Это уже не тот туповатый голосовой ассистент, а полноценный ИИ-помощник в отдельном приложении на iPhone, iPad и Mac. Представлял её Майк Роквелл, вице-президент по разработке Siri. Ассистент понимает контекст беседы, видит, что происходит у вас на экране, владеет широкими знаниями о мире и сам выполняет действия в приложениях. В одном чате можно задавать разные вопросы подряд — Siri держит нить разговора и отвечает с учётом предыдущих ответов.

Под капотом — обновлённый Apple Intelligence на модели второго поколения, которая работает прямо на устройстве. Apple подтвердила и сотрудничество с Google: часть возможностей построена на Gemini. Система понимает личный контекст, использует семантический индекс Spotlight для поиска и стала заметно точнее в диктовке.

Часть ИИ-функций считает прямо на устройстве офлайн, без отправки данных в облако. Важная оговорка: вся умная начинка — часть Apple Intelligence, а она требует iPhone 15 Pro или новее. На моделях постарше iOS 27 встанет, но без ИИ-фишек.

Дотянулись руки и до фото. В приложении «Фото» появились генеративные инструменты: можно удалять лишние объекты, достраивать фон за пределами кадра и менять точку съемки. Вы крутите камеру, а ИИ достраивает задний план и окружение.

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Но главная тема iOS 27 — не ИИ, а скорость и стабильность. По меркам Apple это релиз в духе легендарной macOS Snow Leopard: меньше эффектов, больше отдачи. Приложения запускаются на 30% быстрее, передача по AirDrop ускорилась на 80%, а старые iPhone стали отзывчивее благодаря новому планировщику задач процессора. Заодно переписали поиск: Spotlight и поиск по системе работают на новом индексе, а почта точнее находит нужные письма.

Обновился и фирменный дизайн. У Liquid Glass появился ползунок прозрачности — стекло можно сделать от плотного тонированного до почти прозрачного. Apple поменяла отрисовку материала по умолчанию ради контраста и сочности, а иконки стали чётче: больше слоёв преломления и резкие края вместо «замыленности», на которую жаловались в iOS 26.

Что ещё нового в системе:

Общие альбомы iCloud теперь работают с Android и Windows

В FaceTime завезли съёмку с двух камер сразу

Отдельное приложение для рисования в «Сообщениях»

Live Activities в «Динамическом острове» в горизонтальной ориентации

Очень большие виджеты на домашнем экране

Отдельная громкость для будильника

Кастомный эквалайзер для AirPods

Можно переключаться между двумя iPhone с одним номером

И это капля в море. Всего Apple насчитала больше двух сотен мелких улучшений — от сохранения кадра из видео и автоповтора неотправленных сообщений до обновлённого Flyover в «Картах» и расширенного отслеживания цикла в «Здоровье».

Список iPhone с поддержкой iOS 27

А вот тут Apple удивила. Список поддерживаемых айфонов у iOS 27 совпадает 1 в 1 с таковым у iOS 26. Да-да, даже старичок iPhone 11 будет работать на новой ОС. Только вопрос тут один: зачем? У меня на него ответа нет. Зато новая ОС есть. Полный список поддерживаемых моделей:

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16e, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max

iPhone SE 2-го и 3-го поколения

Плюс осенняя линейка iPhone 18 и складной iPhone, которые поедут на iOS 27 из коробки.

Запомните важное разделение по уровням. iOS 27 как система ставится на все модели от iPhone 11 и новее. А вот функции Apple Intelligence — новая Siri, генеративная обработка фото, умные инструменты — заработают только на iPhone 15 Pro и новее. Так что обладателям iPhone 11–15 без приставки Pro достанется обновлённая, но не «умная» система.

Хорошая новость — установить iOS 27 сможет кто угодно, главное заранее подготовить iPhone к установке беты.

Когда выйдет iOS 27

График стандартный для Apple, и он уже запущен. Первая бета для разработчиков выходит сегодня, сразу после кейноута — её можно поставить через профиль разработчика. Это сырая сборка, и на основной iPhone я её ставить не советую: баги, греющийся корпус и просадки автономности гарантированы.

Публичная бета ожидается в июле. Она стабильнее версии для разработчиков, но всё ещё бета — лучше держать её на втором устройстве.

Финальный релиз для всех Apple планирует на сентябрь, ориентировочно в районе 14-го числа, традиционно вместе с новыми iPhone. Вот тогда обновление и прилетит в «Настройки» по воздуху бесплатно.

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Мой вывод простой. iOS 27 — это не год ради красивых анимаций, а год ради того, чтобы iPhone стал быстрее, дольше жил от батареи и наконец получил вменяемую Siri. Если у вас iPhone 15 Pro или новее — этой осенью вас ждёт самое интересное. Если модель постарше — спокойно дожидайтесь сентября и не трогайте бету.