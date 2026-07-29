Telegram в России могут признать террористическим: 5 последствий для каждого пользователя

Пока мы разбирались в новых функциях iOS 27, которых накопилось реально много, нам прилетела новость совсем другого калибра. ФСБ возбудила уголовное дело против основателя Telegram Павла Дурова. Его обвиняют в содействии терроризму: по версии ведомства, администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, через которые готовят теракты, диверсии и массовые убийства. Для 90 миллионов активных пользователей в стране это уже не абстрактный заголовок, а вполне конкретная угроза привычным вещам.



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Почему против Павла Дурова возбудили уголовное дело

Сразу уточню важную деталь, потому что вокруг нее уже накопилось много путаницы. В настоящий момент Дуров не находится в международном розыске, и в реестре террористов и экстремистов его тоже пока нет. Но юристы честно предупреждают: после возбуждения уголовного дела эта процедура запускается очень быстро. Так что ситуация подвижная, и все может измениться буквально в ближайшие часы.

Проблема в том, что дело касается не только самого Дурова. Эксперты говорят о реальном риске того, что экстремистским признают само приложение — самый популярный мессенджер в стране. И вот тут начинается самое интересное для нас с вами. Юристы сходятся во мнении: если Telegram получит такой статус, жизнь заметно поменяется для десятков миллионов человек. Мы уже подробно разбирали, за что именно Дурова обвинили в содействии терроризму и какие сценарии тут вообще возможны.

Ключевое слово здесь — признание экстремистской организацией. Пока этого не произошло, все перечисленное ниже остается гипотезой. Но опыт с Meta показывает, что от обвинения до реальной блокировки путь бывает коротким. Именно поэтому имеет смысл заранее понимать, к чему готовиться.

Что изменится для пользователей Telegram

Если Telegram все-таки признают экстремистским, изменения затронут почти всех. Собрал главные риски в один список и по каждому дал развернутое пояснение, чтобы было понятно, где именно вас может прижать.

Платежи и подписки под вопросом. Самый острый момент — судьба Premium и других платных услуг. С момента вступления судебного решения в силу оплачивать подписку, скорее всего, будет нельзя: покупку могут расценить как финансирование запрещенной деятельности. При этом все, что вы оплатили до решения суда, вам ничем не грозит, даже если подписка продолжает действовать. Есть и более мягкая трактовка — подписка это оплата сервиса, а не прямое пожертвование, так что автоматически терроризмом ее не назовут. Но любые транзакции внутри мессенджера теоретически могут посчитать содействием. Совет простой: следите за официальными источниками и при необходимости отключайте автоплатежи.

Самый острый момент — судьба Premium и других платных услуг. С момента вступления судебного решения в силу оплачивать подписку, скорее всего, будет нельзя: покупку могут расценить как финансирование запрещенной деятельности. При этом все, что вы оплатили до решения суда, вам ничем не грозит, даже если подписка продолжает действовать. Есть и более мягкая трактовка — подписка это оплата сервиса, а не прямое пожертвование, так что автоматически терроризмом ее не назовут. Но любые транзакции внутри мессенджера теоретически могут посчитать содействием. Совет простой: следите за официальными источниками и при необходимости отключайте автоплатежи. Блокировка и техническая деградация. Ситуацию сравнивают с историей Meta*. Если Дурова признают пособником террористов, а сервис внесут в реестр, Telegram просто заблокируют — ровно так, как это случилось с Facebook* и Instagram в 2022 году. Хорошая новость в том, что за сам вход и за публикацию контента, не нарушающего закон, уголовной ответственности нет. Наказания за использование средств обхода блокировок в России тоже пока не ввели. Вопрос лишь в том, надолго ли эта лазейка останется открытой — тему того, разблокируют ли Telegram в России, мы отслеживаем отдельно.

Ситуацию сравнивают с историей Meta*. Если Дурова признают пособником террористов, а сервис внесут в реестр, Telegram просто заблокируют — ровно так, как это случилось с Facebook* и Instagram в 2022 году. Хорошая новость в том, что за сам вход и за публикацию контента, не нарушающего закон, уголовной ответственности нет. Наказания за использование средств обхода блокировок в России тоже пока не ввели. Вопрос лишь в том, надолго ли эта лазейка останется открытой — тему того, разблокируют ли Telegram в России, мы отслеживаем отдельно. Запрет на фирменную символику. Опыт с Instagram* и Facebook* показал, что после признания платформы экстремистской логотип и другие брендовые элементы становятся юридически опасными. Прецеденты уже есть: за размещение логотипа запрещенной соцсети на сайте в России назначали административный арест до 15 суток. С Telegram может быть точно так же — репосты фирменных иконок и брендированных элементов придется чистить, чтобы не нарваться на претензии.

Опыт с Instagram* и Facebook* показал, что после признания платформы экстремистской логотип и другие брендовые элементы становятся юридически опасными. Прецеденты уже есть: за размещение логотипа запрещенной соцсети на сайте в России назначали административный арест до 15 суток. С Telegram может быть точно так же — репосты фирменных иконок и брендированных элементов придется чистить, чтобы не нарваться на претензии. Обязательная маркировка при упоминании. Как только организацию признают экстремистской, при любом публичном упоминании мессенджера и его продуктов придется добавлять пометку о статусе. Забыли указать — получите штраф. Для граждан это до 2,5 тысячи рублей, для юрлиц — до 50 тысяч рублей. Мелочь, но регулярная и раздражающая, особенно для тех, кто ведет публичные каналы и блоги.

Как только организацию признают экстремистской, при любом публичном упоминании мессенджера и его продуктов придется добавлять пометку о статусе. Забыли указать — получите штраф. Для граждан это до 2,5 тысячи рублей, для юрлиц — до 50 тысяч рублей. Мелочь, но регулярная и раздражающая, особенно для тех, кто ведет публичные каналы и блоги. Реклама превращается в нарушение. Размещать рекламу и коммерческие сообщения в запрещенном сервисе будет незаконно. Российские суды штрафуют за это уже сейчас — за рекламный ролик в запрещенной соцсети блогерам выписывали штрафы в десятки тысяч рублей. Любая платная промоакция в Telegram после признания сервиса экстремистским рискует закончиться тем же самым.

Отдельно напомню контекст, чтобы картинка была полной. Еще 10 февраля Роскомнадзор официально замедлил работу мессенджера, и пользователи сразу поймали медленную загрузку медиа и задержки сообщений. О полной блокировке объявляли 17 марта. Глава Минцифры Максут Шадаев называл две причины ограничений: Telegram проигнорировал 150 тысяч требований удалить запрещенный контент, а иностранные спецслужбы получили доступ к переписке.

Как подготовиться к возможным ограничениям Telegram

Паниковать рано, но и делать вид, что ничего не происходит, тоже не стоит. Первое и самое разумное — проверить свои автоплатежи в настройках подписок Apple ID. Если Premium продлевается автоматически, решите сами, оставлять его или отключить до прояснения ситуации. Оплаченное до возможного решения суда вам ничем не грозит, а вот новые списания после него уже могут стать проблемой.

Второе — заранее прикинуть запасной аэродром. Складывать все яйца в одну корзину сейчас откровенно рискованно, и держать под рукой альтернативу полезно. О том, чем можно заменить Telegram в России, мы делали большой разбор — там есть варианты на любой вкус, от привычных мессенджеров до отечественного МАКСа.

Третье — не разводите лишнюю активность в серой зоне. Реклама, платные промо и репосты фирменной символики — именно те действия, за которые в первую очередь прилетают штрафы. Пока статус не изменился, ничего криминального в этом нет, но привычку стоит держать под контролем. И да, если Telegram у вас перегревает iPhone фоновыми уведомлениями, самое время разобраться и с этим — лишняя нагрузка на смартфон точно ни к чему.

Хотите первыми узнавать, как будет развиваться история с Telegram и Дуровым? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там мы выкладываем срочные новости сразу, как только они появляются.

Ситуация пока в подвешенном состоянии, и любой прогноз тут — это прогноз с оговорками. Но одно ясно точно: риски вполне реальны, и лучше встретить возможные ограничения подготовленным, чем ловить неприятные сюрпризы задним числом. Остались вопросы или хотите обсудить, что делать дальше? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда подскажут и помогут разобраться.

*признана экстремистской, заблокирована и запрещена в России