Telegram в России могут признать террористическим: 5 последствий для каждого пользователя

Кирилл Пироженко

Пока мы разбирались в новых функциях iOS 27, которых накопилось реально много, нам прилетела новость совсем другого калибра. ФСБ возбудила уголовное дело против основателя Telegram Павла Дурова. Его обвиняют в содействии терроризму: по версии ведомства, администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, через которые готовят теракты, диверсии и массовые убийства. Для 90 миллионов активных пользователей в стране это уже не абстрактный заголовок, а вполне конкретная угроза привычным вещам.

Признают ли «Телеграм» террористическим. Фото.

Признают ли «Телеграм» террористическим

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Почему против Павла Дурова возбудили уголовное дело

Сразу уточню важную деталь, потому что вокруг нее уже накопилось много путаницы. В настоящий момент Дуров не находится в международном розыске, и в реестре террористов и экстремистов его тоже пока нет. Но юристы честно предупреждают: после возбуждения уголовного дела эта процедура запускается очень быстро. Так что ситуация подвижная, и все может измениться буквально в ближайшие часы.

Почему против Павла Дурова возбудили уголовное дело. Против Павла Дурова выдвинули серьезные изменения. Фото.

Против Павла Дурова выдвинули серьезные изменения

Проблема в том, что дело касается не только самого Дурова. Эксперты говорят о реальном риске того, что экстремистским признают само приложение — самый популярный мессенджер в стране. И вот тут начинается самое интересное для нас с вами. Юристы сходятся во мнении: если Telegram получит такой статус, жизнь заметно поменяется для десятков миллионов человек. Мы уже подробно разбирали, за что именно Дурова обвинили в содействии терроризму и какие сценарии тут вообще возможны.

Ключевое слово здесь — признание экстремистской организацией. Пока этого не произошло, все перечисленное ниже остается гипотезой. Но опыт с Meta показывает, что от обвинения до реальной блокировки путь бывает коротким. Именно поэтому имеет смысл заранее понимать, к чему готовиться.

Что изменится для пользователей Telegram

Если Telegram все-таки признают экстремистским, изменения затронут почти всех. Собрал главные риски в один список и по каждому дал развернутое пояснение, чтобы было понятно, где именно вас может прижать.

  • Платежи и подписки под вопросом. Самый острый момент — судьба Premium и других платных услуг. С момента вступления судебного решения в силу оплачивать подписку, скорее всего, будет нельзя: покупку могут расценить как финансирование запрещенной деятельности. При этом все, что вы оплатили до решения суда, вам ничем не грозит, даже если подписка продолжает действовать. Есть и более мягкая трактовка — подписка это оплата сервиса, а не прямое пожертвование, так что автоматически терроризмом ее не назовут. Но любые транзакции внутри мессенджера теоретически могут посчитать содействием. Совет простой: следите за официальными источниками и при необходимости отключайте автоплатежи.
    • Что изменится для пользователей Telegram. Оформлять Premium после изменения статуса лучше не стоит. Изображение: postium.ru. Фото.

    Оформлять Premium после изменения статуса лучше не стоит. Изображение: postium.ru

  • Блокировка и техническая деградация. Ситуацию сравнивают с историей Meta*. Если Дурова признают пособником террористов, а сервис внесут в реестр, Telegram просто заблокируют — ровно так, как это случилось с Facebook* и Instagram в 2022 году. Хорошая новость в том, что за сам вход и за публикацию контента, не нарушающего закон, уголовной ответственности нет. Наказания за использование средств обхода блокировок в России тоже пока не ввели. Вопрос лишь в том, надолго ли эта лазейка останется открытой — тему того, разблокируют ли Telegram в России, мы отслеживаем отдельно.
  • Запрет на фирменную символику. Опыт с Instagram* и Facebook* показал, что после признания платформы экстремистской логотип и другие брендовые элементы становятся юридически опасными. Прецеденты уже есть: за размещение логотипа запрещенной соцсети на сайте в России назначали административный арест до 15 суток. С Telegram может быть точно так же — репосты фирменных иконок и брендированных элементов придется чистить, чтобы не нарваться на претензии.
  • Обязательная маркировка при упоминании. Как только организацию признают экстремистской, при любом публичном упоминании мессенджера и его продуктов придется добавлять пометку о статусе. Забыли указать — получите штраф. Для граждан это до 2,5 тысячи рублей, для юрлиц — до 50 тысяч рублей. Мелочь, но регулярная и раздражающая, особенно для тех, кто ведет публичные каналы и блоги.
  • Реклама превращается в нарушение. Размещать рекламу и коммерческие сообщения в запрещенном сервисе будет незаконно. Российские суды штрафуют за это уже сейчас — за рекламный ролик в запрещенной соцсети блогерам выписывали штрафы в десятки тысяч рублей. Любая платная промоакция в Telegram после признания сервиса экстремистским рискует закончиться тем же самым.
    • Что изменится для пользователей Telegram. За рекламу тоже могут оштрафовать. Фото.

    За рекламу тоже могут оштрафовать

Отдельно напомню контекст, чтобы картинка была полной. Еще 10 февраля Роскомнадзор официально замедлил работу мессенджера, и пользователи сразу поймали медленную загрузку медиа и задержки сообщений. О полной блокировке объявляли 17 марта. Глава Минцифры Максут Шадаев называл две причины ограничений: Telegram проигнорировал 150 тысяч требований удалить запрещенный контент, а иностранные спецслужбы получили доступ к переписке.

Как подготовиться к возможным ограничениям Telegram

Паниковать рано, но и делать вид, что ничего не происходит, тоже не стоит. Первое и самое разумное — проверить свои автоплатежи в настройках подписок Apple ID. Если Premium продлевается автоматически, решите сами, оставлять его или отключить до прояснения ситуации. Оплаченное до возможного решения суда вам ничем не грозит, а вот новые списания после него уже могут стать проблемой.

Как подготовиться к возможным ограничениям Telegram. Проверьте подписки и при необходимости отмените Премиум. Фото.

Проверьте подписки и при необходимости отмените Премиум

Второе — заранее прикинуть запасной аэродром. Складывать все яйца в одну корзину сейчас откровенно рискованно, и держать под рукой альтернативу полезно. О том, чем можно заменить Telegram в России, мы делали большой разбор — там есть варианты на любой вкус, от привычных мессенджеров до отечественного МАКСа.

Третье — не разводите лишнюю активность в серой зоне. Реклама, платные промо и репосты фирменной символики — именно те действия, за которые в первую очередь прилетают штрафы. Пока статус не изменился, ничего криминального в этом нет, но привычку стоит держать под контролем. И да, если Telegram у вас перегревает iPhone фоновыми уведомлениями, самое время разобраться и с этим — лишняя нагрузка на смартфон точно ни к чему.

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Ситуация пока в подвешенном состоянии, и любой прогноз тут — это прогноз с оговорками. Но одно ясно точно: риски вполне реальны, и лучше встретить возможные ограничения подготовленным, чем ловить неприятные сюрпризы задним числом. Остались вопросы или хотите обсудить, что делать дальше? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда подскажут и помогут разобраться.

*признана экстремистской, заблокирована и запрещена в России

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