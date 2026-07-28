Разблокируют ли Telegram в России: Кремль подтвердил переговоры с мессенджером

Разблокировка Telegram в России — тема, которая всплывает с завидной регулярностью, но каждый раз обрастает новыми подробностями. На этот раз повод дал сам Кремль: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что диалог с мессенджером никуда не делся и продолжается прямо сейчас. И это на фоне того, что в последние недели снова заговорили о разблокировке Telegram уже на уровне Госдумы. Разбираемся, что именно сказал Песков, стоит ли ждать возвращения нормальных звонков и почему для владельцев iPhone эта новость сейчас особенно актуальна.



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Песков рассказал о переговорах с Telegram

Пресс-секретарь президента ответил на прямой вопрос о том, продолжает ли Россия переговоры с командой мессенджера. Формулировка получилась максимально осторожной:

Они есть (контакты), но пока большой активности со стороны мессенджера нет

Напомню, как мы дошли до такой жизни. Еще в августе прошлого года Роскомнадзор начал ограничивать звонки в мессенджере — официально это подавалось как мера против мошенников, которые массово перешли в голосовые вызовы. А с февраля ведомство взялось за дело всерьез и стало замедлять работу Telegram целиком, ссылаясь на нарушение российского законодательства. С тех пор у многих пользователей и звонки толком не идут, и приложение периодически не загружается.

Что интересно, даже внутри профильных ведомств настроения не такие уж однозначные. Глава Минцифры Максут Шадаев в свое время отмечал, что рубить с плеча никто не собирается, потому что значимость сервиса в России понимают все. Аудитория у Telegram огромная, и просто взять и вырубить его — это ударить по десяткам миллионов людей, которые давно живут в этих чатах и каналах. Кстати, если у вас мессенджер начал слать странные пустые уведомления и греть смартфон, это отдельная история, которую мы уже разбирали.

Как ограничения Telegram влияют на пользователей iPhone

А вот тут начинается самое интересное для нас, владельцев техники Apple. Ситуация с мессенджерами в России в целом складывается так себе, и Telegram на этом фоне остается одним из немногих рабочих вариантов. Дело в том, что МАКС удалили из App Store, и пользоваться отечественным мессенджером на айфоне стало заметно сложнее, чем на том же Android.

Если у вас МАКС уже стоял до удаления, то он продолжает работать. А вот поставить его заново с нуля обычными способами уже не выйдет — остаются только обходные пути вроде веб-версии и установки PWA на рабочий стол. Это работает, но назвать такой сценарий удобным язык не поворачивается: часть функций урезана, уведомления ведут себя капризно, да и ощущение полноценного приложения теряется. По-хорошему, держать МАКС и Telegram на одном iPhone вполне реально, но каждый из них сейчас со своими оговорками.

И вот на этом фоне возможное снятие ограничений с Telegram выглядело бы очень своевременно. Пока МАКС буксует на айфонах, а звонки в Telegram замедлены, у российского пользователя Apple остается все меньше по-настоящему стабильных каналов связи. Если Роскомнадзор и мессенджер все-таки договорятся и вернут нормальную работу, это закрыло бы сразу большую дыру. По крайней мере голосовые вызовы и стабильная загрузка вернулись бы к тому виду, к которому все привыкли.

Хотите первыми узнавать, что происходит с мессенджерами на iPhone? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем все свежие ограничения и обходные пути.

Что делать, пока Telegram работает с ограничениями

Ждать разблокировки — дело хорошее, но жить-то надо здесь и сейчас. Пока переговоры идут ни шатко ни валко, есть несколько вещей, которые стоит держать в голове.

Во-первых, если у вас перестали открываться ссылки t.me, это лечится и не всегда связано с блокировками на уровне провайдера. Иногда виноваты настройки самого iPhone или конфликт приложений, и это решается парой простых шагов. Так что прежде чем грешить на Роскомнадзор, проверьте банальные вещи на своем устройстве.

Во-вторых, стоит заранее подумать про запасные каналы связи. WhatsApp в России тоже под давлением, МАКС на айфоне работает через пень-колоду, а Telegram замедлен. В такой ситуации разумно понимать, чем заменить привычные мессенджеры, чтобы в один прекрасный день не остаться совсем без связи с близкими и коллегами.

В-третьих, не стоит паниковать раньше времени. Полной блокировки Telegram пока нет, речь идет именно о замедлении и ограничении звонков. Приложение продолжает работать, каналы и чаты кое-как, но открываются, сообщения доходят. Да, местами медленнее обычного, но апокалипсиса не случилось. А судя по осторожным формулировкам чиновников, устраивать его никто и не планирует.

Если у вас что-то из перечисленного не получается настроить или возникли вопросы, пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам подскажут рабочее решение.

Когда снимут ограничения с Telegram

Если смотреть трезво, то никаких конкретных сроков и обещаний в словах Пескова нет. Есть факт: контакты продолжаются. И есть подтекст: мяч скорее на стороне мессенджера, который пока не проявляет активности. То есть государство как бы говорит — мы готовы разговаривать, дело за вами.

Означает ли это, что разблокировка не за горами? Не факт. Подобные заявления звучали уже не раз, а воз, что называется, и ныне там. С другой стороны, сам факт того, что переговоры не заморожены, а власти публично признают значимость сервиса, дает осторожный повод для оптимизма. Никто не заинтересован в том, чтобы полностью лишить десятки миллионов россиян привычного инструмента, особенно когда альтернативы вроде МАКС на iPhone работают через костыли.

Мой вывод простой. Пока не спешите переезжать со своих привычных чатов и уж тем более удалять Telegram — он никуда не делся и работает. Но и складывать все яйца в одну корзину не стоит: держите под рукой запасной мессенджер, следите за новостями и будьте готовы к любому сценарию. А как только появятся реальные подвижки по разблокировке, мы обязательно об этом напишем.