6 моих любимых функций iOS 27, кроме Siri AI

Все заголовки про iOS 27 сейчас про Siri с искусственным интеллектом и Apple Intelligence. Я поставил бету на свой основной iPhone неделю назад и понял, что каждый день пользуюсь совсем другим: мелочами, которые Apple даже не показала на презентации. Первая публичная бета iOS 27 уже доступна для установки, а значит попробовать все самые топовые фишки новой ОС может любой желающий. Собрал шесть функций, которые реально изменили мой день, и рассказываю про каждую честно: что работает, а что пока сырое.



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Что изменилось в общих альбомах iCloud в iOS 27

Я много лет обхожу общие альбомы iCloud стороной по одной причине: они убивали качество. Теперь общие альбомы передают фото и видео в полном разрешении, и это первое изменение в iOS 27, которое я заметил без подсказок. Скинул жене альбом с поездки, она открыла его на своем iPhone, и снимки не превратились в мыло. Раньше ради нормальной детализации приходилось отдельно отправлять оригиналы через облако или мессенджер.

Разница особенно видна на кадрах с деталями: текст на вывесках, лица в толпе, вечерние фото с шумом. Теперь семейный альбом работает как полноценное хранилище, а не как галерея превьюшек. Единственный нюанс: место в iCloud расходуется быстрее, так что следите за тарифом. Если вы только присматриваетесь к обновлению, сначала почитайте, что надо знать перед установкой беты.

Как сохранить кадр из видео на iPhone

Второе изменение в Фото я оценил на детской секции по плаванию. Раньше схема была тупая: пауза, скриншот, обрезка интерфейса, и на выходе кадр в разрешении экрана. Теперь любой кадр из видео сохраняется как обычный снимок прямо из плеера, без промежуточных шагов. Качество берется из самого ролика, а не с дисплея, и это принципиально другой результат.

Мне это заменило половину сценариев съемки. Я просто снимаю видео там, где раньше нервно ловил момент серийной съемкой, а нужный кадр вытаскиваю потом. Спорт, дети и животные перестали быть лотереей. Хотите узнать про камеру iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Отдельная громкость будильника на iPhone

Эту настройку я ждал буквально годами. Громкость будильника теперь задается отдельно от громкости рингтона, и живет она в разделе «Настройки» — «Звуки, тактильные сигналы». До iOS 27 приходилось выбирать: либо телефон не орет на весь офис при входящем, либо утром ты его просто не слышишь. Я в итоге годами держал рингтон громче, чем хотелось.

Теперь у меня рингтон стоит примерно на треть, а будильник выкручен почти на максимум. Тихий день и громкое утро больше не конфликтуют между собой. Проверял неделю, ни одного проспанного подъема. Кстати, не все в бете так гладко: четыре обидных глюка iOS 27 я разобрал отдельно.

Новые виджеты на весь экран в iOS 27

В iOS 27 появился новый размер виджетов на весь экран. Поддержку уже получили Музыка, Фото, Погода и Календарь. У меня старый iPhone живет на подставке возле кровати, и полноэкранный виджет Погоды превратил его в нормальную настольную панель. Никаких сторонних приложений с рекламой ради этого больше не нужно.

Заодно больше приложений научились горизонтальной ориентации: Музыка, Напоминания, Погода корректно разворачиваются, когда телефон лежит в доке. Раньше половина системных приложений просто отказывалась поворачиваться, и это выглядело странно на фоне iPad. Теперь iPhone на зарядке днем работает как маленький информационный экран на столе. Если сомневаетесь, какую версию ставить, посмотрите, чем публичная бета отличается от версии для разработчиков.

Что изменилось на экране блокировки iPhone

Настроек экрана блокировки стало заметно больше. Во-первых, часы можно переместить в верхний ряд виджетов, и они перестают перекрывать обои. Я держу на локскрине фото из отпуска, и раньше огромный циферблат съедал половину кадра. Теперь композиция не рушится.

Во-вторых, виджет «Сейчас играет» смахивается с экрана блокировки. У меня музыка играет почти всегда, и плеер намертво занимал нижнюю часть экрана вместе с кнопками фонарика и камеры. Одно движение, и его нет. Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Как работает быстрая вставка в iOS 27

Мелочь, которой я пользуюсь по двадцать раз в день. После копирования текста, ссылки или картинки над клавиатурой появляется кнопка вставки в следующем текстовом поле. Не нужно долго удерживать палец на поле ввода, ждать меню и целиться в пункт «Вставить». Одно нажатие, и все на месте.

Сильнее всего это заметно на кодах из СМС и ссылках, которые я постоянно таскаю между приложениями. Экономия пары секунд на каждой операции за день превращается в ощутимую разницу. Особенно на iPhone с большим экраном, где долгий тап по полю ввода еще и промахивается. Из всех мелких правок именно эта чаще всего заставляет меня ругаться, когда я беру в руки iPhone на iOS 26.

Стоит ли устанавливать iOS 27 прямо сейчас

Ни одна из этих функций не тянет на революцию, и в этом весь смысл. Обновление про удобство каждый день, а не про громкие анонсы. Если вы обмениваетесь фото с семьей, снимаете много видео или держите iPhone на подставке, разница будет заметна с первого часа. Если ждали чего-то масштабного, посмотрите 8 новых функций Safari в iOS и разбор того, какие функции отключат на младших iPhone.

Важный момент: это все еще публичная бета, а не финальная сборка. У меня за неделю дважды перезагружалось приложение Фото и один раз отвалились виджеты, так что на единственный рабочий телефон я бы пока не спешил. А если ставить решились, вот как пользоваться Siri AI на русском языке в новой системе.