Не приходят уведомления в МАКС на iPhone после удаления из App Store. Что делать?

Если у вас на iPhone стоит МАКС, вы могли заметить странность: сообщения приходят, но телефон молчит. Ни баннера, ни звука. Открываете приложение — а там уже десяток непрочитанных. Дело не в ваших настройках и не в плохом интернете. Вечером 3 июня 2026 года Apple удалила МАКС из App Store, и это сразу ударило по доставке push-уведомлений.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Почему Apple удалила МАКС из App Store

Вечером 3 июня приложение пропало из магазина Apple. Его перестало находить через поиск, а по прямой ссылке система выдаёт ошибку о недоступности в регионе. Коснулось это и iPhone, и iPad.

В VK подтвердили удаление и сообщили, что направили запрос в Apple. Сама компания ситуацию пока не комментирует. Официальную причину не называют, но есть версия: в конце апреля 2026 года два домена МАКС получили пометку spyware в Cloudflare Radar. Это пока слух, и относиться к нему стоит с осторожностью.

Важный момент: на Android всё в порядке. МАКС спокойно ставится из RuStore, Google Play и других магазинов. Проблема — только у владельцев техники Apple. Будем следить за развитием событий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram и в МАКС — там новости выходят первыми.

Почему пропали уведомления в МАКС

Чтобы понять причину, нужно знать, как вообще устроены пуши на iPhone. За их доставку отвечает не приложение, а сама Apple — через сервис APNs. Схема простая: сервер МАКС стучится в APNs, а тот уже доставляет уведомление вам на экран. Без посредника в лице Apple пуш на iOS физически не работают.

Когда приложение убирают из App Store, у разработчика часто отзывают и сертификаты для связи с APNs. В результате сервер МАКС может сколько угодно слать уведомления — Apple их просто не пропускает. Само приложение при этом живёт: оно подключается к своим серверам напрямую, поэтому переписка работает, когда вы открываете МАКС руками.

Мы это уже проходили. В 2022 году из магазина убрали «Сбербанк Онлайн» и «Альфа-Банк» — и пуши точно так же отвалились. Сейчас сценарий повторяется почти один в один. Так что тишина в уведомлениях после 3 июня — это не баг на вашей стороне.

Если у вас тоже всё затихло, расскажите в нашем чате в Telegram или МАКС — сравним, у кого как.

Почему нельзя удалять МАКС с iPhone после удаления из App Store

Здесь самое важное. Раз скачать МАКС заново на iPhone уже не выйдет, к установленному приложению нужно относиться бережно и внимательно. Запомните, чего делать категорически нельзя:

удалять приложение — заново поставить его на iPhone не получится; мы разбирали, что будет с перепиской в МАКС после удаления;

сбрасывать iPhone или делать полный сброс настроек — после этого вернуть МАКС будет уже неоткуда;

рассчитывать на веб-версию — установить её на iPhone вообще никак нельзя, отдельного приложения из браузера тут не появится.

И ещё один скрытый враг — функция «Сгружать неиспользуемое». Если приложением долго не пользоваться, iOS сама его сгрузит: удалит файлы, но оставит иконку и данные. Беда в том, что вернуть сгруженное приложение можно только из App Store, а МАКС оттуда убрали. То есть в один день иконка просто перестанет открываться. Чтобы этого не случилось, заранее отключите автоматическую сгрузку:

Откройте «Настройки» на iPhone. Перейдите в раздел «App Store». Найдите пункт «Сгружать неиспользуемое». Переведите переключатель в положение «Выкл».

После этого система не тронет МАКС, даже если вы давно в него не заходили.

Как пользоваться МАКС на iPhone после отключения уведомлений

Раз автоматических уведомлений нет, остаётся ручной режим. Звучит грустно, но на деле это всего пара привычек. Что стоит сделать:

Заходите в МАКС сами несколько раз в день — например, утром, в обед и вечером. Открытое приложение сразу подтянет всё новое. Вынесите иконку на первый экран или в Dock, чтобы она всегда была под рукой. Для срочных контактов договоритесь дублировать важное в другой мессенджер, где уведомления работают.

Открыв приложение, вы сразу увидите статусы доставки — а если вдруг забыли, что означают галочки в сообщениях, у нас есть отдельный разбор. Если же рядом есть Android-устройство, на нём МАКС работает полноценно, с уведомлениями, и его удобно держать как запасной «приёмник». Как только МАКС вернут в App Store или появится официальное решение по пушам, мы обязательно об этом напишем. А пока — не удаляйте приложение и берегите то, что уже стоит на iPhone.